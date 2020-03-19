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Все про:Конгрес США (366) США (6360) COVID-19 (1240)

 Перші два випадки зараження коронавірусом зафіксовані в Конгресі США

Два члени Палати представників Конгресу США оголосили в середу про те, що заражені коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомили конгресмен від Флориди Маріо Діас-Балард і конгресмен від Юти Бен Макадмс.

Це перші два випадки зараження серед американських законодавців.

Конгресмен з Флориди повідомив, що він почувається краще і закликав американців поставитися до цього вірусу "вкрай серйозно".

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Законодавець з Юти закликав американців до єдності з тим, щоб "вийти з цієї кризи ще сильнішими". Як законодавці заразилися - невідомо. Вони звернулися до лікарів після появи симптомів грипу. Зараз вони в самоізоляції вдома.

За словами співробітників Конгресу, медики намагаються виявити всіх на Капітолійському пагорбі, хто міг в останні дні зустрічатися з двома законодавцями і проводять дезінфекцію приміщень.

Поширення вірусу серед законодавців загрожує зривом роботи Конгресу, коли може знадобитися вжиття екстрених рішень. У середу президент Дональд Трамп підписав закон, яким передбачається надання можливості проведення тестування на коронавірус кожному американцеві і виділення допомоги тим, хто тимчасово опинився без роботи. Цей закон був напередодні схвалений Сенатом, де голосування проходило за особливою процедурою з метою уникнути контактів між законодавцями.

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Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп повідомив, що США домовилися про закриття кордону з Канадою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182620
 
 
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Погуглив Вьєтнам. В 100 мільйонній країні - 68 випадків захворювання. Висока температура надворів биває вірус? Чекаємо літньої жари.
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Не факт. У Іспанії і особливо у Італії вже літня погода. А епідемія розповсюджується просто страшними темпами. Щодо В'єтнаму, то слід зауважити, що там висока самоорганізація взаємодопомоги людей і притомне керівництво.
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Думаю, частки слини та слизу швидше висихають на сонці та за низької вологості. Скоріш за все, у В'єтнамі набагато менше приміщень з кондиціонерами, ніж в Італії. На вологих охолоджувачах і фільтрах кондиціонерів той вірус (і не твльки він) може зберігати життєстроможність набагато довше, ніж зазвичай.. Ну і організованість суспільства у В'єтнамі вища.
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Щодо кондиціонерів і високоїсамоорганізації погоджуся. Щодо висихання слини - не факт, бо вірус у сухому стані зберігається на дверних ручках майже добу. А знищити його можна тривалим миттям водою і мийними засобами.
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На ручках тонкий шар шкірного жиру достатній для консервації таких малих часток, як віруси. Бачили, як смажене м'ясо в смальці консервують? Приблизно так жир захищає і частки вірусу.
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Згоден. От лише сонце цей шар жиру не знищує. 😏 Тому самого сонця мало. І це видно по географії розповсюдження вірусу. Та й по те пах також. Як на мене, у кімнаті могла б принести користь ультрафіолетова лампа. Щодо сонця, то той ультрафіолету, який пропускає озоновий шар - надто слабкий.
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Ну, ультрафіолетова лампа дома принесе досить невелику користь. в звичайних кімнатах складний рельєф, а в тіні вірус залишиться, ще є книжки, шафи, одяг, щілини... А ща під частками пилу чи ворси частки вірусу теж залишаться. Кварцування ефективне в операційних, де суцільній кахель і немвє пилу, щілин та зайвих предметів.
Вдома набагато ефективніше вологе прибирання з розчином гіпохлориту (засіб Білизна) до легкого запаху хлору та провітрювання.
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Еще писали что во Вьетнаме не было ни одного смертного случая
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В США тоже не хватает лекарств? Вот у нас в аптеках нет парацетамола - а он спасает от вирусов - так советуют в Словакии
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Про парацетамол, ляпнул какой то чиновник из Франции, пока это не подтверждено, это может быть скрытая реклама.
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