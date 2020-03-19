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 Політика України
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Все про:Ахметов (581) Кабмін (3940) мито (77) Росія (26720) енергетика (393) вугілля (276) ДТЕК (47) Дубінський (81) Денис Шмигаль (123)

 Колишній ахметівський працівник Шмигаль протягує схему, крутішу за "Роттердам плюс", - "слуга народу" Дубінський

Введення мита в 65% на поставки електроенергії та вугілля з Росії створює умови для підвищення ціни вугілля, 80% якого в Україні видобуває Ахметов, і тарифів на електроенергію, 65% якої також виробляє Ахметов - з вугілля.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Як очевидно, прем'єр-міністр Шмигаль може прошмигнути повз прем'єрське крісло ще швидше, ніж Гончарук. Не побувши й місяця на чолі Кабміну, колишній ахметівський працівник протягує через Кабмін схему, ще крутішу за "Роттердам+". Як і всі чорні справи останніх 6 років, це рішення також підноситься суспільству як "патріотичне" - введення мита в 65% на поставки електроенергії та вугілля з Росії. Хоча, насправді, йдеться про банальний схематоз - створення умов для підвищення ціни вугілля, 80% якого в Україні видобуває Ахметов, і тарифів на електроенергію, 65% якої також виробляє Ахметов - з вугілля", - розповів Дубінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно максимально відверто говорити шахтарям, що їхнє виробництво нерентабельне: простіше спалювати газ, ніж видобувати вугілля, - Оржель

"Тому Ахметову (і тому Шмигалю) вкрай невигідне вугілля з РФ, яке коштує зараз майже вдвічі дешевше, ніж ахметівське. Ціна вугілля на біржі в Роттердамі сьогодні майже вдвічі нижча, ніж ціна вугілля в Україні: $47/т (ф'ючерси) проти $80/т у Ріната. При тому, що майже все вугілля в країні продає ДТЕК. І велику його частину - всередині власного холдингу, своїм ТЕС. У результаті, в Україні для юридичних осіб (підприємства, магазини, садки, школи - все, що не населення) найдорожча електроенергія в регіоні. Це можна в будь-який момент перевірити на сайті державної енергетичної біржі. Ціна в Україні (45 євро/МВт*год) дорожча, ніж у Польщі (39 євро), Румунії, Угорщині (по 30 євро) і Словаччині (27 євро). Ціни на електроенергію у нас вищі, ніж у Німеччині (29 євро), Франції (26 євро) і навіть Великій Британії (42 євро)", - акцентував Дубінський.

"Зате у Ахметова (і значить у Шмигаля) найвищий прибуток. "ДТЕК Павлоградвугілля" - основний вуглевидобувний актив Ахметова - за 2019 рік показав чистий прибуток 6,7 млрд грн. Ще 3,5 млрд грн прибутку у "ДТЕК Трейдинг" - компанії, яка купує вугілля у шахт Ахметова і продає його ТЕСам Ахметова. І цей прибуток стане ще більшим через те, що у ДТЕК монополія (90% видобутку вугілля в країні і 63% теплової генерації). Після підвищення тарифів для бізнесу, правда, доведеться скасувати пільгову ціну на електроенергію для населення, щоб хоч якось виживав бізнес. Але це нічого. І не таке витримували. Так, Денисе Рінатовичу?" - резюмував нардеп.

Колишній ахметівський працівник Шмигаль протягує схему, крутішу за Роттердам плюс, - слуга народу Дубінський 01
Колишній ахметівський працівник Шмигаль протягує схему, крутішу за Роттердам плюс, - слуга народу Дубінський 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182619
 
   
 Топ коментарі
 
дупа Каломойського відчуває економічні збитки Бывший ахметовский работник Шмыгаль протаскивает схему покруче "Роттердам плюс", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4130
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Дупа КАЛомойши чувствует суд штата Делавер, США.
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Група нардепів зі Львівщини виступила проти створення "консультативної ради" з ОРДЛО
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Покупать уголь в ********* -зрада!!!
Не покупать уголь в пдерации - зрада!!
Вы уж определитесь там - или трусы или крестик..
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Роттердам уголь дешевле чет в Украине и на паРаше хла. Притом разница значительная.
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Колишній ахметівський працівник Шмигаль протягує схему, крутішу за "Роттердам плюс", - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 7215Вот этот парень, которому 34 года, щелчком пальцами выпорол самую великую империю современности и ее императора. Зовут его Мухаммед ибн Салман Аль Сауд - наследный принц Саудовской Аравии, зам. премьер-министра, министр обороны, председатель совета по экономическим вопросам.
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Цена угля на бирже в Роттердаме сегодня почти в два раза ниже, чем цена угля в Украине: Источник: https://censor.net.ua/n3182619
А як же - роттердам+ злочынный Колишній ахметівський працівник Шмигаль протягує схему, крутішу за "Роттердам плюс", - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 4624 . ?? Зраднюки ( нынешние зебилы ) все уши прожужжали , о том как Ахметов с Порохом набивают карманы , закупая уголь через роттердамскую биржу . !!

"Поэтому Ахметову (и потому Шмыгалю) крайне невыгоден уголь из РФ Источник: https://censor.net.ua/n3182619
Так это хорошо или плохо что - не выгоден Колишній ахметівський працівник Шмигаль протягує схему, крутішу за "Роттердам плюс", - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 7923 .?? Что предлагает сепарок дубинский , торговать углём "на крови" и дальше , абы шоб "насолить" Аметову ,, или оказаться от его закупок в паРаше , в угоду татарину ??
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Это технология ГЕРОСА электроэнергию с паРАши хла качать.. А там как за газ с квт. копеечка в карман коломойскому , технология Фирташа 1 грн. с куба за газ с паРаши хла . МАФИЯ.
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Вытянули единожды сработавший инструмент для защиты своего хозяина.
В данной ситуации я поддерживаю Ахметку.
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ахметовские шестерки чубятся с бениными шестерками....кушаем попкорн
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да пока так, но про дудки не забываем если что начнем гудеть...
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Нахер уголь дешевый из раши, даешь свой родной патриотический в 2 раза дороже
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А для чего......или ВЫ тоже из стада ослов зе
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Ну как так получается,что каждый президент встает на колени перед этим сраным донецким картежником,хотя общество требует его ареста и конфискации имущества.
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Коломойский начал топить Ахметку всерьез, ботов стадо вышло на охоту.
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Даже подключили ручной ГОЛОС топить за коломойского
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Схоже Шмигаль не захотів відбашляти дупінському за компромат. Сашок працює за старою схемою. "Мама любит стабильность"
Жеріть с*ки одне одного
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Нехай пани б"ються, аби в мужиків чуби не тріщали.
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я не понимаю Зеленского, если назначать барана на должность то кроме блеяния ничего не будет
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а что сможет сделать баран в стаде ослов куда он их поведет, если он идет за хозяином козла Янека...
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говорящая собака Коломойского крошит батон на конкурента......
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Російське "дешеве" вугілля це зашморг, як колись такий самий "дешевий" російський газ... А про Роттердам ты б падлюка краще би мовчав бо він обходится дешевше, ніж коломойська схема з російським вугіллям та електрикою...
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Расийский уголь - политика или экономика, что кого?
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Странно, что в этой "схеме" нет абсолютно желающих завозить в Украину уголь из Ротердама, который сей час в 2 раза дешевле ахметовского.
Господин Дубинский не имеет возможность подсказать такой вариант господину Зеленскому?!
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