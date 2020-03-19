 Португалія оголошує надзвичайний стан до 2 квітня у зв'язку з коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Нові заходи дозволяють обмежувати пересування людей, тимчасово припиняти право працівників в життєво важливих секторах, таких як охорона здоров'я, цивільний захист, безпека і захист, на страйк і забороняти акції протесту і соціальні або релігійні збори.
Нові заходи почнуться в четвер і триватимуть до 2 квітня, після чого можуть бути продовжені.
Раніше в середу прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що "введення надзвичайного стану не означатиме припинення демократії". "Країна не зупиниться", - сказав він, додавши, що "тільки в майбутньому ми зможемо зупинити цю пандемію".
Поумолкли "Тополя"
Что-то больше не смешит
их Курс российского рубля
ВОТ для чего этот короновирус в мире.
Тобто господарі супермаркетів на цій паніці "мудрого наріду" непогано зароблять.
Але пенсіонерам роздадуть по "халявній" тисячі і вони будуть вдячні, не уміючи ні думати, ні рахувати.
Але нічого, українці зрозуміють всю серйозність ситуації якщо стане як в Італії. Тоді вони самі не захочуть їхати на роботу, будуть кліпати переляканими оченятами і звинувачувати ЗЕвладу в тому, що вона не створила магічний щит від коронавірусу і не видала кожному по цілющій вакцині.
Дикуни якісь. Нє щоб закрити розсадник зарази і загнати населення маринуватися у маршрутках і переплачувати за таксі.
Просто об другом более сложном можно и не писать
Ти вмієш контролювати натовп, який в Україні буде розштовхувати ближнього щоб встигнути на 3 хвилини раніше, як це відбувається кожного дня в київському метро в години-пік?
Ти в курсі що в Барселоні зафіксовано лише 1 випадок захворювання на коронавірус, а в Києві і області вже 3, і медицина Каталонії значно розвиненіша за українську?
1 - відмінити безкоштовний проїзд на час карантину для пенсіонерів!
2 - підняти ціну на проїзд в 2-3 рази на той же період!
3 - роздати працівникам критичної інфраструктури проїздні по старим цінам на проїзд!
І вже завтра, добровільно, без гвалту, в автобусах буде їздити по десять осіб.
Оце правильне організаційне питання! Але у нас і влада тупа, і народ ЩЕ тупіший!