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Все про:Португалія (57) надзвичайний стан (58) COVID-19 (1240)

 Португалія оголошує надзвичайний стан до 2 квітня у зв'язку з коронавірусом

Президент Португалії Марсело Ребело де Соуза в середу оголосив надзвичайний стан для боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Нові заходи дозволяють обмежувати пересування людей, тимчасово припиняти право працівників в життєво важливих секторах, таких як охорона здоров'я, цивільний захист, безпека і захист, на страйк і забороняти акції протесту і соціальні або релігійні збори.

Нові заходи почнуться в четвер і триватимуть до 2 квітня, після чого можуть бути продовжені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина для стримування коронавірусу закрила кордони

Раніше в середу прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що "введення надзвичайного стану не означатиме припинення демократії". "Країна не зупиниться", - сказав він, додавши, що "тільки в майбутньому ми зможемо зупинити цю пандемію".

са

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182616
 
   
 Топ коментарі
 
"Метро Барселони збільшує кількість потягів на лініях, щоб розвантажити лінії і люди менше набивалися у вагони і могли зберігати безпечну дистанцію".
Дикуни якісь. Нє щоб закрити розсадник зарази і загнати населення маринуватися у маршрутках і переплачувати за таксі.
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Россия вошла в идеальный шторм. По сути, мы получили нефтяное эмбарго. За две недели не удалось продать ни барреля нашей нефти в Китай и ЕС. Плюс коронавирус. Если в ближайшую неделю ничего не изменится, то через месяц произойдут очень глобальные изменения, причем спонтанно.

ВОТ для чего этот короновирус в мире.
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Может кто и заметил, что в Индии где народу больше чем в Китае нет коронавируса
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Россия вошла в идеальный шторм. По сути, мы получили нефтяное эмбарго. За две недели не удалось продать ни барреля нашей нефти в Китай и ЕС. Плюс коронавирус. Если в ближайшую неделю ничего не изменится, то через месяц произойдут очень глобальные изменения, причем спонтанно.

ВОТ для чего этот короновирус в мире.
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Каже, кожну ніч переписують цінники.
Тобто господарі супермаркетів на цій паніці "мудрого наріду" непогано зароблять.
Але пенсіонерам роздадуть по "халявній" тисячі і вони будуть вдячні, не уміючи ні думати, ні рахувати.
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Чомусь українці впевнені що краще знають як треба боротись з вірусом і які приоритети зараз - найголовніші. По переповнених автобусах - бігом марш!
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Не українці, а зелена влада, яка і створила цей хаос.
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Коли зелена влада просить українців залишатись вдома, а вони штурмують громадський транспорт з логікою що карантин стосується не їх, і жодних змін у звичному житті вони робити не збираються - в цьому винна зелена влада.
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А ЗЕвлада оплатить українцям сидіння вдома, бо їм потрібно кормити своїх дітей.
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Звичайно, це ж лише в інтересах ЗЕвлади щоб українці сиділи вдома і не наражали своїх дітей на смертельну небезпеку. А без роботи прожити цілих два тижні абсолютно нереально через тотальне зубожіння населення - Київ доїдає останні крихти хліба.
Але нічого, українці зрозуміють всю серйозність ситуації якщо стане як в Італії. Тоді вони самі не захочуть їхати на роботу, будуть кліпати переляканими оченятами і звинувачувати ЗЕвладу в тому, що вона не створила магічний щит від коронавірусу і не видала кожному по цілющій вакцині.
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"Метро Барселони збільшує кількість потягів на лініях, щоб розвантажити лінії і люди менше набивалися у вагони і могли зберігати безпечну дистанцію".
Дикуни якісь. Нє щоб закрити розсадник зарази і загнати населення маринуватися у маршрутках і переплачувати за таксі.
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Элементарный вопрос как решается в мире и как решают его ослы ЗЕ.
Просто об другом более сложном можно и не писать
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А в тебе є зайві вагони щоб запускати їх поряд з уже діючим рухомим складом?
Ти вмієш контролювати натовп, який в Україні буде розштовхувати ближнього щоб встигнути на 3 хвилини раніше, як це відбувається кожного дня в київському метро в години-пік?
Ти в курсі що в Барселоні зафіксовано лише 1 випадок захворювання на коронавірус, а в Києві і області вже 3, і медицина Каталонії значно розвиненіша за українську?
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У меня не надо ЭТО писать, должно быть решение У ОСЛА ЗЕ оно шло и сказало что сможет. Ваша ответка на уровне расчета на лоха.
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Не чекай що карантин обійде тебе осторонь, ЗЕ не чарівник і не всемогутній і не може побудувати магічну стіну проти вірусу і зробити так щоб ти не відчував жодних незручностей. Ти або вже зараз повинен жертвувати звичним комфортом і доходами - або вірус сам змусить тебе це робити, коли почнеться загальне зараження і буде вже пізно.
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Як контролювати натовп? Дуже просто!
1 - відмінити безкоштовний проїзд на час карантину для пенсіонерів!
2 - підняти ціну на проїзд в 2-3 рази на той же період!
3 - роздати працівникам критичної інфраструктури проїздні по старим цінам на проїзд!
І вже завтра, добровільно, без гвалту, в автобусах буде їздити по десять осіб.
Оце правильне організаційне питання! Але у нас і влада тупа, і народ ЩЕ тупіший!
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Ослы зе были готовы к этому еще когда в Санжировке устроили панику на ВСЮ Украину.....
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Блін, Зеленський скрізь напаскудити встиг )))
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Не дарма ж вояжирував скрізь бідоносець.
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Та не говори - уже и в Португалии Зе запретил акции протеста, сплошная всемирная зрада!
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передвижение самокатом запретили ? Смотрите что бы наш соросенок не слинял от вируса Португалія оголошує надзвичайний стан до 2 квітня у зв'язку з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5720
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"Чухонская нефть Urals в странах ЕС дешевеет еще быстрее. В четверг для Западной Европы цена упала до 18,7 доллара - уровня середины 1990х, хотя еще в начале марта поставки проходили по 50." (При том что ее не покупают)
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