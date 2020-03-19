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 За кордоном
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 Німеччина для стримування коронавірусу закрила кордони

Німеччина вводить внутрішній прикордонний контроль на кордонах з Італією, Іспанією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією в авіаційному та водному сполученні.

Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду"

Попередньо обмеження діятимуть 30 днів, щоб знизити інтенсивність поширення коронавірусу у Німеччині. Рух товарів та людей, які працюють у сфері охорони здоров'я або критичній інфраструктурі зберігається.

"Поточна ситуація вимагає, щоб ми забезпечили стабільне основне постачання в регіональному транспорті і водночас обмежили транскордонні пасажирські поїздки в межах Європи до абсолютного мінімуму. Громадяни третіх країн зможуть в'їхати до Німеччини лише у кількох окремих випадках (наприклад, медичний персонал)", - сказав глава МВС Горст Зеєгофер.

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Міністерство також попросило усіх німецьких громадян утриматися від поїздок, які не є абсолютно необхідними.

Також посилено контроль транспорту, який прибуває з-поза меж Євросоюзу. Всі громадяни ЄС та члени їхніх родин, а також громадяни Великої Британії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії та члени їхніх родин можуть прибувати до Німеччини з метою транзиту до своїх країн.

Це ж стосується громадян третіх країн, які мають довгострокове право на проживання в країнах ЄС та цих п'яти країнах.

Всіх інших громадян на кордні не пускатимуть до Німеччини, якщо в них немає термінових причин для в'їзду, які необхідно буде доводити.

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На початку цього тижня Німеччина частково закрила свої кордони з Данією, Францією, Люксембургом, Австрією та Швейцарією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182614
 
 
 Топ коментарі
 
будут лечиться в своей стране, с той медициной, которую сделали с супрун для народа
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Поздновато,хотя немцы вроде и не зебилы....кроме верхушки из старых пердунов кгбшных.
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А деж будуть, як припече, лікуватися укранські державні мужі?
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Був один раз в Феофанії. Повинен сказати, що там вона зовсім не погана.
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Але будь яка районна лікарня за неї краща... Німеччина для стримування коронавірусу закрила кордони - Цензор.НЕТ 4364
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будут лечиться в своей стране, с той медициной, которую сделали с супрун для народа
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шо, от корыта тебя отогнали? грустно, наверное, жрать собачьи консервы
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Какой еще отпуск? Тут главное, чтоб в небеса в отпуск не отправиться..
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Слідкуємо за страшними цифрами смертей тепер в Німеччині.
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Поздновато,хотя немцы вроде и не зебилы....кроме верхушки из старых пердунов кгбшных.
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поздновато. по 1200 человек за сутки получают положительньій тест.
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Але метро в них працює! Хоча заражених в сотні раз більше, ніж у нас!
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заборонено купляти квики у водіїв бусів, вхід у бус лише не на передні двері.
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Вчера показывали хронику дня - весь транспорт закрыл задние двери и ВПУСКАЛИ И ВЫПУСКАЛИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ - людей считали
Ну не дебилы? И ещё удивляемся шо живем плохо . Бо у власти идиоты
Весь ЕС - закрыл передние двери и 2 ряда кресел,ШОБ ЗАЩИТИТЬ ВОДИТЕЛЕЙ ОТ ВИРУСА
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А, что по этому поводу скажет вЯлиая личнАсть сАвримЁности Писькограй Первый (не моё, автор Тузик киевский, но мне очень понравилась точность в определении писюаниста)? Или ему некогда, он с Галабаридкой консультируется за консультационный совет с Лугандонией?
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Господи, да неужто тевтоны воскреснут аки феникс из пепла?
Я то на них уже поставила крест, и даже не вспоминаю свой немецкий, так их глабалисты затюкали.
Давайе, тевтоны, покажите рептилоидам средний палец что вы по-прежнему великие инженеры.
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Самоуничтожение Европы идет полнім ходом. Под воздействием истерики СМИ принимаются безумные решения разрывающие социум.
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