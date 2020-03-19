 Німеччина для стримування коронавірусу закрила кордони

Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду"
Попередньо обмеження діятимуть 30 днів, щоб знизити інтенсивність поширення коронавірусу у Німеччині. Рух товарів та людей, які працюють у сфері охорони здоров'я або критичній інфраструктурі зберігається.
"Поточна ситуація вимагає, щоб ми забезпечили стабільне основне постачання в регіональному транспорті і водночас обмежили транскордонні пасажирські поїздки в межах Європи до абсолютного мінімуму. Громадяни третіх країн зможуть в'їхати до Німеччини лише у кількох окремих випадках (наприклад, медичний персонал)", - сказав глава МВС Горст Зеєгофер.
Міністерство також попросило усіх німецьких громадян утриматися від поїздок, які не є абсолютно необхідними.
Також посилено контроль транспорту, який прибуває з-поза меж Євросоюзу. Всі громадяни ЄС та члени їхніх родин, а також громадяни Великої Британії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії та члени їхніх родин можуть прибувати до Німеччини з метою транзиту до своїх країн.
Це ж стосується громадян третіх країн, які мають довгострокове право на проживання в країнах ЄС та цих п'яти країнах.
Всіх інших громадян на кордні не пускатимуть до Німеччини, якщо в них немає термінових причин для в'їзду, які необхідно буде доводити.
На початку цього тижня Німеччина частково закрила свої кордони з Данією, Францією, Люксембургом, Австрією та Швейцарією.
Ну не дебилы? И ещё удивляемся шо живем плохо . Бо у власти идиоты
Весь ЕС - закрыл передние двери и 2 ряда кресел,ШОБ ЗАЩИТИТЬ ВОДИТЕЛЕЙ ОТ ВИРУСА
Я то на них уже поставила крест, и даже не вспоминаю свой немецкий, так их глабалисты затюкали.
Давайе, тевтоны, покажите рептилоидам
средний палецчто вы по-прежнему великие инженеры.