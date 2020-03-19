 СOVID-19: у світі інфіковано 218,8 тис. осіб, померли 8810, вилікувалися 84,1 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).
Кількість померлих зросла до 8810 осіб. Водночас одужали 84 114 осіб. Зокрема, в Китаї налічується 81 138 інфікованих коронавірусом COVID-19, померло 3249 осіб.
Другою країною за швидкістю поширення коронавірусу є Італія, тут зафіксовано 35 713 випадків зараження, а кількість жертв вже сягнула 2978 осіб. В Ірані вже інфікованих 17 361 особа, кількість летальних випадків становить 1135.
В Іспанії заразилися коронавірусом 14 769 осіб, померли 638 осіб.
Щодо інших країн Європи, то кількість заражених у Німеччині сягнула 12 327 осіб, померли – 28, у Франції - 9054, померли 148, Швейцарії - 3067, померли - 33, Великій Британії - 2644, померли - 71, Норвегії - 1591, померли - 6, Нідерландах - 2056, померли - 58, Австрії - 1646, померли - 4.
Кількість заражених у США збільшилася до 9415, померли - 148.
У Південній Кореї - 8565, померли - 91.
За даними Міністерства охорони здоров'я, на території України станом на 18 березня зафіксовано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та Київ (2).
Водночас опубліковано дані поширення коронавірусу по країнам за добу.
Нагадаємо, з 12 березня в Україні введено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні - до 3 квітня.
Ведущие израильские медики в интервью РИА Новости заявили, что в 84% случаев болезнь протекает легко, а для 16% она переходит в тяжелую форму. И всего от 2 до 5%, возможно, будут нуждаться в искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
"Даже если вы заболели коронавирусом, это не конец света. Это болезнь, которая в 84% случаев протекает легко, часть людей даже не узнает, что были больны. Для 16% это более тяжелое заболевание, из них от 2 до 5%, возможно, будут нуждаться в аппарате ИВЛ. Проценты смерти не совсем такие, как мы слышали из провинции Хубей в Китае. Цифры гораздо ниже. И если смотреть с эпидемиологической точки зрения, эта болезнь гораздо легче, чем мы думали вначале", - отметил заместитель директора крупнейшего клинического центра Израиля "Шиба-Тель-А-Шомер", профессор Афек Арнон.
ТІ ХТО ПЕРЕХВОРІВ Є НОСІЄМ ЗАРАЖЕННЯ ЩЕ деякий час!! а це і тварини.. ТЕЖ
от приголубиш песика улюбленої тьоті сари... і через 24 години почнеш чихати..
СТОП ХОДА НЕТ !
Можно только себе представить, каакя антисанитария в этих лагерях.
А вся муть только от осла ЗЕ
к концу марта
кол-во инфицированных за пределами Китая достигнет ~ 500 000
из них летально ~55 000