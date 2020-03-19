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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:смерть (3940) COVID-19 (1240) коронавірус (19)

 СOVID-19: у світі інфіковано 218,8 тис. осіб, померли 8810, вилікувалися 84,1 тис.

Станом на ранок 19 березня у світі зафіксовано 218 815 підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Кількість померлих зросла до 8810 осіб. Водночас одужали 84 114 осіб. Зокрема, в Китаї налічується 81 138 інфікованих коронавірусом COVID-19, померло 3249 осіб.

Другою країною за швидкістю поширення коронавірусу є Італія, тут зафіксовано 35 713 випадків зараження, а кількість жертв вже сягнула 2978 осіб. В Ірані вже інфікованих 17 361 особа, кількість летальних випадків становить 1135.

В Іспанії заразилися коронавірусом 14 769 осіб, померли 638 осіб.

Щодо інших країн Європи, то кількість заражених у Німеччині сягнула 12 327 осіб, померли – 28, у Франції - 9054, померли 148, Швейцарії - 3067, померли - 33, Великій Британії - 2644, померли - 71, Норвегії - 1591, померли - 6, Нідерландах - 2056, померли - 58, Австрії - 1646, померли - 4.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не знали більшої проблеми з часів Другої світової війни, - Меркель про коронавірус

Кількість заражених у США збільшилася до 9415, померли - 148.

У Південній Кореї - 8565, померли - 91.

За даними Міністерства охорони здоров'я, на території України станом на 18 березня зафіксовано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та Київ (2).

СOVID-19: у світі інфіковано 218,8 тис. осіб, померли 8810, вилікувалися 84,1 тис. 01

Водночас опубліковано дані поширення коронавірусу по країнам за добу.

СOVID-19: у світі інфіковано 218,8 тис. осіб, померли 8810, вилікувалися 84,1 тис. 02

Нагадаємо, з 12 березня в Україні введено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні - до 3 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182613
 
 
 Топ коментарі
 
Пандемия коронавируса оказалась более легкой, чем ранее предполагалось. Этому отчасти способствуют карантинные меры, которые снизили нагрузку на систему здравоохранения.
Ведущие израильские медики в интервью РИА Новости заявили, что в 84% случаев болезнь протекает легко, а для 16% она переходит в тяжелую форму. И всего от 2 до 5%, возможно, будут нуждаться в искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Даже если вы заболели коронавирусом, это не конец света. Это болезнь, которая в 84% случаев протекает легко, часть людей даже не узнает, что были больны. Для 16% это более тяжелое заболевание, из них от 2 до 5%, возможно, будут нуждаться в аппарате ИВЛ. Проценты смерти не совсем такие, как мы слышали из провинции Хубей в Китае. Цифры гораздо ниже. И если смотреть с эпидемиологической точки зрения, эта болезнь гораздо легче, чем мы думали вначале", - отметил заместитель директора крупнейшего клинического центра Израиля "Шиба-Тель-А-Шомер", профессор Афек Арнон.
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навіть страшно уявити, який писець настав би, якщо так по світу бахнула скажімо геморагічна лихоманка на кшталт Еболи.. СOVID-19: в мире инфицированы 218,8 тыс. человек, умерли 8 810, вылечились 84,1 тыс. - Цензор.НЕТ 8700
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Повесь лучше самого янеЛоха, а не его портрет на сайте...
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Повесь лучше самого янеЛоха, а не его портрет на сайте...
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Круто. А що з цього приводу кажуть Васілєвская-Смаглюк і зрадниця Міші на криші Ліза Богуцкая?
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Пандемия коронавируса оказалась более легкой, чем ранее предполагалось. Этому отчасти способствуют карантинные меры, которые снизили нагрузку на систему здравоохранения.
Ведущие израильские медики в интервью РИА Новости заявили, что в 84% случаев болезнь протекает легко, а для 16% она переходит в тяжелую форму. И всего от 2 до 5%, возможно, будут нуждаться в искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Даже если вы заболели коронавирусом, это не конец света. Это болезнь, которая в 84% случаев протекает легко, часть людей даже не узнает, что были больны. Для 16% это более тяжелое заболевание, из них от 2 до 5%, возможно, будут нуждаться в аппарате ИВЛ. Проценты смерти не совсем такие, как мы слышали из провинции Хубей в Китае. Цифры гораздо ниже. И если смотреть с эпидемиологической точки зрения, эта болезнь гораздо легче, чем мы думали вначале", - отметил заместитель директора крупнейшего клинического центра Израиля "Шиба-Тель-А-Шомер", профессор Афек Арнон.
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Так не тестировали что бы было больше..
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так тестируются как раз тяжелые, из которые небольшому количеству и нужны эти самые аппараты
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В этом нет ничего хорошего. Как раз эти 84% легко больных и разносят заразу. Как ВИЧ-инфицированные которые даже не знают что больны, а тяжелая форма это СПИД от которого гарантированно умирают.
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І шо цікаво то вони в ісраіловці "вєдусчіі" а серед людей - ледь ледь ДУРНІ. СOVID-19: у світі інфіковано 218,8 тис. осіб, померли 8810, вилікувалися 84,1 тис. - Цензор.НЕТ 2433 проблема не в тому що 84%"ліхко" а дехто"і ні знаіт"про захворбювання СOVID-19: у світі інфіковано 218,8 тис. осіб, померли 8810, вилікувалися 84,1 тис. - Цензор.НЕТ 7733 СOVID-19: у світі інфіковано 218,8 тис. осіб, померли 8810, вилікувалися 84,1 тис. - Цензор.НЕТ 2433
ТІ ХТО ПЕРЕХВОРІВ Є НОСІЄМ ЗАРАЖЕННЯ ЩЕ деякий час!! а це і тварини.. ТЕЖ СOVID-19: у світі інфіковано 218,8 тис. осіб, померли 8810, вилікувалися 84,1 тис. - Цензор.НЕТ 8970
от приголубиш песика улюбленої тьоті сари... і через 24 години почнеш чихати.. СOVID-19: у світі інфіковано 218,8 тис. осіб, померли 8810, вилікувалися 84,1 тис. - Цензор.НЕТ 3242
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Судя по всему, тебе врач требуется уже очень давно.
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В Германии почти не умирают. Разница количества зараженных с Италией в три раза, а умерло 100 раз меньше. Кто тут говорил что высокая смертность из-за того что в Европе живут одни старики?
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С этим вирусом какие то не стыковки, он должен был в первую очередь или пойти по Китаю, или не пойти по миру совсем. Вот почему его его не развезли в первую очередь по всему Китаю, если Китай отреагировал на эпидемию с опозданием!?
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Umerajet i nemcy no medicina ix vysokogo urovnia,ne tak kak Italiji
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навіть страшно уявити, який писець настав би, якщо так по світу бахнула скажімо геморагічна лихоманка на кшталт *****..
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Italiji ocen mnogo umerli liudej, raska dajiot nevernyje rezultaty neveritsia sto u nix tolko 147 bolnix,skoreje vsego nikto tam neproveriajet ix
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В рашке и Украине все только начинается. В Европе тоже достаточно долгое время не было больных.
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"Хотите понять чего стоит ваш паспорт "ЛДНР"? Попробуйте пересечь российскую границу..."

СТОП ХОДА НЕТ !
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Какая-то с Италией совершенно мутная история... Если бы не она, то это даже эпидемией назвать было бы сложно, не то, что пандемией...
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Дык, перевалочная база для беженцев со всего мира.
Можно только себе представить, каакя антисанитария в этих лагерях.
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В Италии все очень просто. Истерия дошла до того, что всем трупам проводят якобы тесты и записывают в жертвы пандемии. В результате старики умирают от собственного страха.
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В Испании увеличили количество поездов МЕТРО, для того чтобы в вагонах было меньше людей.

А вся муть только от осла ЗЕ
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на основе приведённых выше официальных данных
к концу марта
кол-во инфицированных за пределами Китая достигнет ~ 500 000
из них летально ~55 000

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Пациенты украинских больниц должны иметь право на эвтаназию!
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За это же время ( с конца января) от туберкулеза умерли 150 000 человек.
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Может дело в генах. В странах с холодной зимой люди по три-четыре раза в год болеют гриппом, орви,с кучей других простудных инфекций. А какая простуда в жаркой Италии?
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Обыкновенная. Вирусу гриппа и остальным вирусам чихать на зиму-лето.
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