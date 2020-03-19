 Варфоломій закликав вірян залишатися вдома і посилити молитви: Церковні престоли отримали наказ припинити всі релігійні служби

У заяві Вселенської патріархії сказано, що станом на середу, 18 березня, всі церковні престоли отримали "церковне рішення і наказ припинити всі релігійні служби, заходи і церемонії до кінця березня, крім особистої молитви християн у храмах", передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

При цьому монахам Вселенської патріархії дозволено проводити церковні служби, але без участі паломників.

Увечері 18 березня з'явилося відеозвернення патріарха Варфоломія до вірян.

Вселенський патріарх подякував усім, хто самовіддано бореться з наслідками пандемії коронавірусної інфекції. Він зазначив, що тягар відповідальності, який вони несуть на своїх плечах, вимагає співпраці всіх нас. "Зараз час особистої і соціальної відповідальності", - підкреслив голова Константинопольської церкви.

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Варфоломій закликав вірян терпляче ставитися до обмежень, введених владою для запобігання поширенню коронавірусу. "Наше звільнення від цього лиха повністю залежить від нашої співпраці", - додав він.

Вселенський патріарх спростував думку, що радикальні заходи для стримування пандемії підривають засади християнської віри. Однак на карту поставлено не віру, а людське життя, підкреслив він.

Варфоломій закликав вірян залишатися вдома і посилити молитви.

"Наша віра міцно вкоренилася в нашій культурі. Наша віра - жива, і немає жодних виняткових обставин, які можуть обмежити або придушити її. Що має бути обмежене і придушене в цих надзвичайних обставинах, то це зібрання і великі скупчення людей. Залишаймося в наших домівках. Будьмо обережними і захищаймо оточуючих. І там, з наших домівок, укріплених силою нашої духовної єдності, нехай кожен із нас молиться за все людство", - сказав патріарх.

Він висловив упевненість, що вченим вдасться знешкодити коронавірус.

"Ми пройдемо цей період, як подорож пустелею, щоб досягти Землі Обітованої, де наука, милістю Божою, переможе цей вірус. Ми впевнені, що завдяки нашим молитвам наука дійсно переможе. Тому нам корисно залишатися єдиними в дусі, продовжуючи боротьбу покаяння і святості.

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Ми бачимо, як наші сусіди потерпають від наслідків вірусу, тоді як інші вже впали і відійшли від нас. Наша Церква сподівається і молиться за зцілення хворих, за душі померлих і за мужність і силу для сімей постраждалих.

Це випробування теж мине. Хмари очистяться, а Сонце праведності усуне смертельний ефект вірусу. Але наше життя зміниться назавжди. Це випробування дає нам можливість змінитися на краще. У напрямку встановлення любові і солідарності.

Будьте мужніми! І нехай Бог буде з нами!" - завершив звернення до вірян Вселенський патріарх Варфоломій.

17 березня Синод Православної церкви України погодився обмежити присутність людей на богослужіннях на період карантину. Як тимчасовий надзвичайний захід священикам рекомендують припиняти проведення богослужінь у храмах або змінювати порядок так, щоб у них брали участь не більш ніж 10 осіб. Дозволяються богослужіння просто неба біля храмів за дотримання правил чисельності одночасно присутніх і "соціальної дистанції". Також Церква погодилася змінити спосіб подачі причастя, дозволивши подавати його будь-коли, "як це роблять для хворих і в смертельній небезпеці".

Українська греко-католицька церква дозволила своїм парафіянам не ходити на богослужіння через загрозу поширення коронавірусу. 15 березня УГКЦ провела перше недільне богослужіння онлайн.

Єврейська громада Києва скасувала всі заходи у зв'язку з карантином.