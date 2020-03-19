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Все про:Німеччина (1415) Меркель (676) COVID-19 (1240)

 Ми не знали більшої проблеми з часів Другої світової війни, - Меркель про коронавірус

Німеччина стикається зі своєю найбільшою проблемою "з часів закінчення Другої світової війни" в боротьбі з пандемією коронавірусу, заявила канцлер Ангела Меркель у телевізійному зверненні до громадян ФРН.

"Ситуація серйозна. Сприймайте це серйозно. Ні після возз'єднання Німеччини, ні після Другої світової війни наша країна не стикалася з проблемою, вирішення якої так сильно залежить від нашої колективної солідарності", - сказала Меркель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зазначимо, що канцлер ніколи раніше не зверталася до німців у прямому ефірі не в Новий рік.

"Я щиро вірю, що ми зможемо домогтися успіху в цьому спільному завданні, якщо всі громадяни справді розумітимуть свої особисті завдання", - сказала Меркель.

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Федеральні і місцеві органи закрили школи і багато громадських місць, проте не змогли обмежити пересування людей. Німці продовжували виходити на вулицю, щоб насолодитися весняним сонцем і поспілкуватися або навіть провести "коронавірусну вечірку", пише видання.

"У Німеччині відмінна система охорони здоров'я", - сказала Меркель, подякувавши медичним працівникам "на передовій цієї битви". Проте вона додала, що "навіть наші лікарні будуть перевантажені, якщо занадто багато пацієнтів надійдуть із серйозними симптомами коронавірусу за короткий час".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182609
 
 
 Топ коментарі
 
Сука старая, подельница пуйла, хватит врать!
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Хуйло для нее оказывается не проблема .
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Фрау штазі)))) Путіна ще в сраку поцілуй стара потрепата андатра, курва німецька.
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**** старая, подельница пуйла, хватит врать!
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Для неё интересы Германии и немцев превыше всего!
В отличие от наших3,14расов, которые то чужой флот оставляют в Крыму, то ядерное оружие сдают за сортирную бумажку, то армию при3,14здоватизируют, то анализы сдают...
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кацап, иди целуй это старое КГБ-гное ****** в сраку...
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Вот все жалуются, то в аптеках нет антисептиков
Украинцев спасёт САМОГОН

ua Vlad Ivory
Так і я про це. до самогону додати перекис водню і гліцерин - маєш готовий антисептик.
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І шо, мити ним руки? Це повинен бути аерозоль.
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Заливаєш у багаторазовий флакон від парфюмів, і маєш аерозоль.
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Або набрати в рота - частину залишити собі, а частину розбрискати на оточуючих. Ми не знали більшої проблеми з часів Другої світової війни, - Меркель про коронавірус - Цензор.НЕТ 1717
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але треба не менш як 60 % ...Запустили вчора 4 спиртозаводи додатково для виготовлення спирту для аптек для боротьбі з С-19
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Так технического спирта навалом - из него стеклоочистители болтают
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Козел он и есть козел.Кацарылый чет будешь в ********* визжать.
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єтим штазям полезно бьіть трупиками.
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Фрау штазі)))) Путіна ще в сраку поцілуй стара потрепата андатра, курва німецька.
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Зрозуміло що війна в Україні для старої лєзьби не проблема
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А для кого це проблема окрім украінців ( та й і то не для всіх) ??
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Канцлерін в першу чергу думає за своіх громадян , за свою краіну . Не розумію цього ору - стара **** , Газпром і тінше. Яким боком тут це все стосовно цього меседжа ?
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Все що воно говорить викликає негативну реакцію,бо вона разом з макроном-дві хвойди пукінські,майбутні працівники газпрому
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Може й так, але простим німцям якось начхати що вона робитиме на пенсіі
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"...простим німцям якось начхати..." - потому что твари.

А украинцам как то насрать на тупую немчуру...
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В якому сенсі «твари» ??? Поясни мені бовдуре
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баран, мы уже разговаривали.
Тем что им плевать, что их хозяева продажные твари, они сами такие же твари, из-за которых идут войны и гибнут миллионы людей...

Эти твари, тем что им "якось начхати" привели к 1-й и 2-й мировым войнам.

Сейчас, ****** тупые, яким "якось начхати" - подвели к грани 3-й мировой.

А ты, тупое, ещё обзывать меня смеешь...
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Ми ни разгаваривали « бо паскудити цілу краіну і націю це не разгавор
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я не исключаю что там много есть нормальніх и хороших людей - как и везде 5-6%.

Но, когда говорят о стране - то говорят о стране.
И если Анрглия, Канада, Япония, Австралия - это один ракурс,
то Нимэччина с жабоедской Францией и макаронной Италией - как то удивительно эта когорта... И в этой же шобле паРашка, которую (ой - ты же говоришь что никак нельзя так говорить...)
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Они сами себя опаскудили. Ещё со времен Гитлера, от которого им уже никогда не отмыться. Впрочем, они и не очень-то стараются. Новый фюрер им "друг, товарисч и брат".
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Простим німцям,яких важко зустріти в Німеччині,дійсно начхати.І взагалі Німеччину треба вже приєднати до Турціі на правах колоніі,бо простим німцям і так начхати.
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гебні німецькій схоже не все-рівно
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Эта КГБ-шная старая мерзкая тварь по плану кремля разгоняет панику, а ты зебил? считаешь себя самым умным - типа "все дураки а я знаю истину".
Ты глубоко ошибаешься в оценке своего уровня.
Хотя - сам образ жизни в нимеччине превращает людей в тупые винтики машины - в быдло.

************ Меркельша, подстрекая панику, играет в оркестре хйла:
ЕС обвиняет Россию в попытке усугубить кризис с коронавирусом на Западе.

Внутренний документ Евросоюза утверждает, что это вписывается в более широкую стратегию Москвы, цель которой - дестабилизировать Европу, ввергнув в панику и хаос.
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зебил - сама машина немецкая отучает думать - вот поэтому ты тупой и ничего те не поможет.

Знакомый было защитил в Нимеччине диссертацию.
Я его спросил - почему там не остался.

Он мне сказал - та ну его нафиг жить, хотя и в чистоте, но промеж тупого быдла...
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Зебил , заспокойся вже , і не звертайся до мене , ти мені не цікавий
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чмо, ты ко мне обратилось - а когда поняло что обосралось - визжать начало?...
пшло нах...
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Странно, что ты так отзываешься о подружке своего соевого мародёра. Он ей дупу целует не первый год. И нам 5 лет врал о её мифической "поддердке Украины". Кстати, именно "кловун" в этом смысле впервые назвал вещи своими именами.
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Я не приверженец Парашенки, просто по сравнению с зе-гнидой и его ФСБ-ной командой Парашенко - ангел.

Но, даже просто видно было, что Парашенко знает что Меркельша тварь, работающая на х.йла. Дипломатия заставляла его улыбаться...
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Для национальной гордости может это звучит и не слишком приятно, но тут вы 100% правы.
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Я взагалі не розумію в чому трабли ?? Звернення до націі , жодного слова за Путлера , за Норд стрим 2 , чи піплам пох - паскудити і все , може вони кайфують від цього ?
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та ну чо, мутті вилізла на екран і їй просто уе припомнили, бо повод є.
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тупое, хорош проводить здесь политику кремля...

под видом "звэрнэння до нації" эта КГБ-шная шлюха нагоняет панику в угоду кремля.
подтверждающую ссылу тебе давали - а ты продолжаешь.
а-а-а, ты ольгинское на работе?..
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извини меня за резкость высказываний - сорвался.
Просто на тебя нечаянно вылил агрессию к политикам, наживающимся на крови...

извини...
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То ж раша, і розв'язана нею війна в Європі та Сірії, з тисячами жерт мирного населення - то не більша проблема. А от якийсь вірус - да. Ліцемерка, кончена.
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Вона мала на увазі то що стосується безпосередьно німців , в Сіріі та в Украіні німці не помирають
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Це просто стосується її самої. Вона літня жінка, знаходиться в зоні найбільшого ризику.
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А я и думаю: кого-то в этой вирусной компашке не хватает? Это все или еще остался кто-нибудь?
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у них комплекс невовноінності стосовно другої світової, вони ж її замутили зі своїм Фюрером.
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Этот вирус очень сильно пугает власть имущих. Многие из них пожилые люди, находятся в зоне наибольшего риска. Их персональные страхи транслируются на все общество.
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ну і чуднєнько = може хоч вірус цих штазей підчисте.
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Подруга членоликого в переживаниях ? Ну принимайте от нас озабоченность по этому поводу
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Какая-то Меркель помятая. Хватит бухать, может выживешь, шо тогда люди скажут?
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М-да.. судя по реакции граждан Украины на заявление канцлера Германии, у некоторых до сих пор анаконда на витрине лежит. Что ещё за пять лет не сказали, и не сделали европейцы, чтоб дать уже понять украинцам, что мы для Европы запоребрик?
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Ой дура... А присутність совка у Германії та Берлинська стіна? Штазі та катування?
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Звичайно не знали,бо кремлівський фюрер вас нажахав (змова кортелів-бо придумали імя ще одному вірусу-а їх мільйони)...а по Криму гасає...а ви бійтеся...мафія вирішила поквитатись за санкціїї зі світом...ось тільки з нафтою помилилась.Та й не все так погано: від звичайного грипу,ОРВІ померло в рази меньше ніж завжди.Але всесвітнє безумство (підігріте агентами)спрацювало.
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Х*рня это все, граждане украинцы.
А вот что серьезно: в австралийских газетах написано, что на бензозаправках Мельбурна спокойно можно заправится по 99 ЦЕНТОВ ЗА ЛИТР БЕНЗИНА.
Несмотря на то, что газетки это рептилоидные, вот в этом им можно верить.
И это, граждане, означет конец амбициям "властителей мира", собравшихся властвовать, "отжав" все мировые нефтяные месторождения.
И мы e]e увидим суд над говорящей головой венесульской военщины - Мадуро, из-за которого погибло столько ни в чем неповинных людей в Венесуэле, которые просто умерли от отсутствия медикаментов.
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Зачем вооьще это г о в н у уделять время - это скрытый враг Украины.
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