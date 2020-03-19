 Ухань може повністю очиститися від коронавірусу до кінця березня, - вірусолог КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, так вважає один із провідних вірусологів КНР Лі Ланьцзюань.
"Якщо протягом 14 днів поспіль в Ухані не буде зареєстровано жодного нового випадку зараження коронавірусом, ми вважаємо, що настане час, коли блокаду можна буде поступово знімати", - сказав експерт в інтерв'ю китайській англомовній газеті China Daily.
Він зазначив: "Ми очікуємо, що нові випадки захворювання припиняться в середині або наприкінці березня."
"Після того, як блокада міста буде ослаблена, ми повинні будемо суворо виконувати дії, спрямовані на контроль над вірусом, щоб запобігти можливим новим спалахам", - додав він.
Станом на ранок четверга, 19 березня, в материковому Китаї за минулу добу не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом. Усі 34 виявлені нові інфіковані - люди, які прибули з-за кордону, повідомив Держкомздоров’я КНР на своєму офіційному сайті.
Водночас у Хубеї зафіксовано вісім смертей, викликаних коронавірусом, із них шість - в Ухані.
Загалом із грудня 2019 року в Ухані кількість інфікованих коронавірусом становить 40,765, померли 2,496 осіб.
Але на сайті Ради містяться дані,що Шахов 17.03. не був зареєстрований та не голосував.
"Ти просиш довіряти, але робиш це без поваги."
Достаточно глянуть одно голосование
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4711
Шахов - Не голосував.
А если карточка не зарегистрирована пишется - Відсутній.
красножопые везде одинаковые - вон на Путина посм. только - харю открыл - значит соврал. а если сказал правду - то хотел соврать, но ошибся.
"20 або 23 березня Верховна Рада України може зібратись на позачергове засідання для вирішення питань щодо поширення коронавірусу." Вот такая новость. И мне кажется, что коронавирус - прикрытие для подтверждения минского сговора и подписи Ермака под ним, кот. намечено на 25 марта
Какая разница
14.03.2020
Вже 5 днів тиші.
Як не дають відповіді і на питання, що ж "велічайший" робив в Омані
Перевітрюйте всі приміщення
Не заходьте в приміщення яки не перевітрюються
Китайський мінздрав каже теж саме
Американська СДС каже те ж саме - в 10 топ рекомендацій
Це для нормальних людей...
А Окремо для жлобів - жлоби, ви чуєете? Перевіртюйте приміщення, ідіоти, дебіли. Приміщення перевітрюйте дурні. Вдома на роботі, біля ліфтів вдома - повсюди.
А зачем же весь мир их покупает ? И только зебилам они не нужны
- Нужно все силы бросить на ликвидацию транспортного коллапса в Киеве!
- Так в Киеве нет коллапса.
Зеленский 16-го:
- С 18-го закрыть метро!
Зеленский 18-го:
- Ну вот?! Все силы на ликвидацию транспортного коллапса в Киеве!