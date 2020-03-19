 Карантин у Києві: Кличко прогнозує, що за місяць бюджет столиці втратить понад мільярд гривень

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі "Українського радіо", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми розуміємо що також і країни Європейського Союзу, різні країни несуть великі економічні збитки. Такі ж самі збитки несе і Київ і Україна. Ми, може, поки що не відчуваємо наскільки це економічно боляче, ми будемо ще відчувати. Але робимо все для того, щоб зараз зменшити навантаження і на малий і на середній бізнес... Вже на сьогодні ми приблизно рахуємо найближчий місяць, ми можемо зазнати втрат у понад мільярд гривень", - сказав Кличко.

Також він зазначив, що Київ планує звертатися по фінансову допомогу до уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко: Люди, що заявляють про можливе часткове відновлення роботи метро, не є фахівцями з транспорту і висловлюють свою персональну думку

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

За даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).