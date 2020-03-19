 Карантин у Києві: Кличко прогнозує, що за місяць бюджет столиці втратить понад мільярд гривень

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі "Українського радіо", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми розуміємо що також і країни Європейського Союзу, різні країни несуть великі економічні збитки. Такі ж самі збитки несе і Київ і Україна. Ми, може, поки що не відчуваємо наскільки це економічно боляче, ми будемо ще відчувати. Але робимо все для того, щоб зараз зменшити навантаження і на малий і на середній бізнес... Вже на сьогодні ми приблизно рахуємо найближчий місяць, ми можемо зазнати втрат у понад мільярд гривень", - сказав Кличко.
Також він зазначив, що Київ планує звертатися по фінансову допомогу до уряду.
Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.
За даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).
Город и без пандемии постоянно в хаосе , пробки в центре зашкаливают. Никаких инженерных решений ( типа тоннелей) он не предлагает . На улицах стоят машины под знаком НЕЛЬЗЯ ПАРКОВАТЬ и полиция не реагирует
То може треба перестати під час пандемії розганяти оці антивладні настрої? при чому безпідставні.
Сказка впереди.(С)
Он вообще то сначала хотел сказать Я, но глубоко подумавши, все же сказал МЫ.... чувство сожеления его при этом не покидало