 З Німеччини до України хочуть повернутися понад 2,5 тисячі громадян, - посол Мельник

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.
"Список нашої дипмісії, посольства, збільшився вдвічі - до 1100 осіб. Загалом по ФРН ця цифра перевищила 2,5 тисячі", - повідомив він.
Упродовж дня вдалося домовитися про організацію двох рейсів з Берліна (аеропорт "Тегель") до Києва (аеропорт "Бориспіль") компанії SkyUp: у суботу 21 березня (квитки були миттєво розкуплені) та в понеділок 23 березня.
Крім того, дипломати переконали вітчизняного перевізника, МАУ, здійснити рейс з Берліна у суботу 23 березня.
Ціни на квитки - в межах розумного, 169 євро.
Крім того, Посольство продовжує пробивати можливість залізничного сполучення з Берліна чи Франкфурта-на-Одері через Польщу.
Контроля за таким количеством прибывших не может быть в принципе. Поэтому точно можно теперь сказать, что нас ждёт серьезная проблема
дебилы, мля!
До речі, прокоментуйте продаж Радуцкім медичних масок в Китай.
Що там пишуть з цього приводу?
Мы столкнулись с новой ситуацией.Это общемировая проблема. Это новая война, в результате которой наша задача выжить, как государству.
Запускайте перепис населення і призов в армію
А без кацапстана ,как стороны конфликта, войны не будет.
Мне кажется, это тема.
Если , конечно, падение не будет кратковременным. Запас прочности у них есть на какой-то период
Путин сказал, что плевали они на санкции.
Во вторых благополучие большинства должно перевешивать благополучие меньшинства-это закон выживания.