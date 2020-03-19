EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  2900  51
Матеріали за темою:
Все про:Німеччина (1415) евакуація (322) Мельник Андрій (74) COVID-19 (1240)

 З Німеччини до України хочуть повернутися понад 2,5 тисячі громадян, - посол Мельник

Протягом середи, 18 березня, різко зросла кількість українських громадян, які Посольство України у ФРН та генеральні консульства зареєстрували для повернення додому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Список нашої дипмісії, посольства, збільшився вдвічі - до 1100 осіб. Загалом по ФРН ця цифра перевищила 2,5 тисячі", - повідомив він.

Упродовж дня вдалося домовитися про організацію двох рейсів з Берліна (аеропорт "Тегель") до Києва (аеропорт "Бориспіль") компанії SkyUp: у суботу 21 березня (квитки були миттєво розкуплені) та в понеділок 23 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінінфраструктури готує спецрейси для евакуації українців з Польщі, Чехії та Німеччини, - Криклій

Крім того, дипломати переконали вітчизняного перевізника, МАУ, здійснити рейс з Берліна у суботу 23 березня.

Ціни на квитки - в межах розумного, 169 євро.

Крім того, Посольство продовжує пробивати можливість залізничного сполучення з Берліна чи Франкфурта-на-Одері через Польщу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182602
 
 
 Топ коментарі
 
Почему все бегут теперь домой в Украину , хотя раньше поливали неньку? Ведь у нас 'все так плохо' Почему не остаться в Германии на время пандемии?
Контроля за таким количеством прибывших не может быть в принципе. Поэтому точно можно теперь сказать, что нас ждёт серьезная проблема
 показати весь коментар
 
Все нелегалы едут домой, там лечение не получат, а работы теперь нет. Только теперь уже никаких Санжар, будут гулять по стране. Все будет 95 квартал через пару недель
 показати весь коментар
 
Браво! Можете сміливо вимагати премію.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Почему все бегут теперь домой в Украину , хотя раньше поливали неньку? Ведь у нас 'все так плохо' Почему не остаться в Германии на время пандемии?
Контроля за таким количеством прибывших не может быть в принципе. Поэтому точно можно теперь сказать, что нас ждёт серьезная проблема
 показати весь коментар
 
 
Понимаете, в чем дело. Можно избежать болезни, например, оставаясь дома, вы не заболеете. У меня дети получают задания из школы и учатся он-лайн, им даже нравится. Но кризис, который нас ожидает и уже начался, гораздо страшнее. К тому же у меня дети профессионально занимаются теннисом. Корт -не груша боксерская, его ничем не заменишь. Уже неделя без тренировок, и конца этому не видно. То есть китайские всеядные скоты изменили полностью нашу жизнь.
 показати весь коментар
 
 
"китайские всеядные скоты" - пардон, мадам, а вы не за Зеленсково голосовали часом? А как же барыга, он ужо не уиноват?
 показати весь коментар
 
 
ні!! це особисто ти, тварюка, повністю змінила життя країни 21.04, чого тепер скиглити?
 показати весь коментар
 
 
ясное дело! только пэтро мог остановитть чуму.
дебилы, мля!
 показати весь коментар
 
 
Твій бох заробляє не цьому дешевий авторитет і піариться де тільки може, а там хоч трава не рости.
 показати весь коментар
 
 
да потому что подавляющее большинство желающих вернуться - это жопомои-нелегалы, которые работают там без разрешения и, соответственно, без медстраховки, а бесплатно их там лечить, если что, никто не будет. Вот и прут теперь домой и везут заразу
 показати весь коментар
 
 
Они наивно думают что как только как обратно. Мы проснулись в другом мире. Где они уже обратно, в Европу, не вернутся. А дома, откровенно, столько не надо.
 показати весь коментар
 
Все нелегалы едут домой, там лечение не получат, а работы теперь нет. Только теперь уже никаких Санжар, будут гулять по стране. Все будет 95 квартал через пару недель
 показати весь коментар
 
 
Из одной чумы - в другую. Может, все же родные стены хоть чем-то и как-то помогут?
 показати весь коментар
 
В том -то и дело,что у нас пока спокойно. Но с таким наплывом из Европы все может очень быстро измениться(
 показати весь коментар
 
 
;Спокійно;, Татьяна, лише в методичках від Коломойського.
До речі, прокоментуйте продаж Радуцкім медичних масок в Китай.
Що там пишуть з цього приводу?
 показати весь коментар
 
 
Вернитенашимаски, петявернись, что ещё можете предложить? Маски были проданы, потому как недооценили ситуацию, думали нас пронесёт. Франция тоже продали все маски в китай. Наверное, у них тоже есть свой кацахол, который об этом постоянно пишет.
Мы столкнулись с новой ситуацией.Это общемировая проблема. Это новая война, в результате которой наша задача выжить, как государству.
 показати весь коментар
 
 
Браво! Можете сміливо вимагати премію.
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, а ;Квартал-95; зробить номер з пісенькою про короновірус?- Ну, наприклад, ;Горіли легені-палали;?
 показати весь коментар
 
 
Самое интересное, что страдают цивилизованные страны, с высоким уровнем медицины, но ничего не слышно про ту же Африку, например. У них нет ничего получается?
 показати весь коментар
 
А як же ж воплі шо за ці копійки тут працювати не будуть? Вже набатрачились гастарбайтери і привезуть сюди імпортну заразу.
 показати весь коментар
 
Хлопаки хлопаками, а сотня злих жінок знесе титушок нафіг.
 показати весь коментар
 
Да, но проблема в том, что эти жопомои и привезут заразу...
 показати весь коментар
 
от тільки маленьке алавєрди: "жопомиям" теж ні тебе, ні батьківщини не шкода..
 показати весь коментар
 
так у меня нет проблем как у них, с кера ли должно быть "шкода"?
 показати весь коментар
 
Це #опа... Але є і позитивчик
Запускайте перепис населення і призов в армію
 показати весь коментар
 
 
Если цена на Брент будет продолжать снижаться, то война , возможно, сойдёт на нет. Кацапстан не сможет больше спонсировать эту войну.
А без кацапстана ,как стороны конфликта, войны не будет.
 показати весь коментар
 
 
Благодаря зебилам тут воевать с кацапами уже не будет кому,в том и затея.
 показати весь коментар
 
Дякуючи дякулам ми маємо переможно реформовану медицину і шикарно розхерачену санепідслужбу. Насолоджуйтесь ...
 показати весь коментар
 
 
Мне то чего наслаждаться. Я к 73% зебилья не пренадлежу, пусть эти ослы наслаждаются.
 показати весь коментар
 
Війна живиться не тільки цінами на свою нафту. Усі війни мали за мету ГРАБУНОК чужих ресурсів. Тож давайте будемо реалістами без усіляких "якщо" і "можливо"
 показати весь коментар
 
 
Война - дорогое удовольствие. Нам никуда от неё не деться, потому как мы защищаемся. Но вот рашка имеет все шансы тихо свалить с Донбасса , про Крым пока речь не идёт. Почему вы считаете, что это невозможно? путлер сейчас меняет под себя конституцию, сокращать соцвыплаты он не может- остаётся только сократить Донбасс.
Мне кажется, это тема.
Если , конечно, падение не будет кратковременным. Запас прочности у них есть на какой-то период
 показати весь коментар
 
та да...почти пол-триллиона долларов+ им не надо покупать энергоносители.
Путин сказал, что плевали они на санкции.
 показати весь коментар
 
зебилье собирает заразу со всей планеты.Пусть там сидят,а то как валить сюда начали,так каждый день новые случаи. всранные лугандоны и то переходы на кпп закрывают.
 показати весь коментар
 
Всё правильно,во первых у них было достаточно времени смекнуть что к чему.
Во вторых благополучие большинства должно перевешивать благополучие меньшинства-это закон выживания.
 показати весь коментар
 
Всех, кто хочет вернуться - сразу в армию. Чего бегать от неньки? Когда худо стало, так назад захотелось? Теперь отдайте ей должное, станьте на защиту на 3 года, армия берет всех под свое крыло, от голода здесь еще никто не умирал. Обеспечат вас работой на 3 года, а потом валите хоть в Малайзию, до новой эпидемии
 показати весь коментар
 
Нам еще только в армии этой заразы нехватало,там (териториально) всранные лугандоны нанесут или нанесли уже через кпп.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору