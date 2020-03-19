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 Троє українських воїнів зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб

18 березня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів, а саме:

- двічі поруч з н.п. Піски - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Павлополя - з 82-мм мінометів - 23 міни;
- неподалік Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів;
- у районі населеного пункту Красногорівка - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
- поруч з Водяним - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Дев'ять обстрілів було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- тричі поруч із Кримським - з мінометів калібру 120 мм - 20 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Зайцеве - з мінометів калібру 82 мм - 3 міни, зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Щастя - з 82-мм мінометів - 2 міни;
- неподалік Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм - 12 мін;
- поруч із Південним - зі станкового протитанкового гранатомета - 2 постріли;
- поблизу населеного пункту Хутір Вільний - із гранатометів різних систем;
- неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм - 3 міни, із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ в районі Зайцевого і Павлополя, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Також повідомляється, що, крім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів: "Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші".

"Учора, 18 березня, внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали бойових травм", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції ОС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Красногорівка - з мінометів калібру 120 мм - 6 мін і станкового протитанкового гранатомета.

Один обстріл було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Новолуганське - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"За поточну добу втрат немає", - додали в пресцентрі ОС.

Троє українських воїнів зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб 01
Троє українських воїнів зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182601
 
 
 Топ коментарі
 
Зелёная власть придумала называть боевые ранения травмами. Скоро и кацапские войска будет называть повстанцами! ЗЕЛЮ ГЕТЬ!
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За такого стану речей ні про які платформи з сєпарами люди при здоровому глузді мови не ведуть . Але агенти впливу кремлі лізуть через вікно Овертона і з часом такі дикі речі лишаються без відповіді , а сивохи ліплять кремлівські платформи . За кожну стрілянину на два тижні карантин на всіх КПВВ . Як рукою зніме , а то "українські захисники мужньо у відповідь мужньо вогню не відкривали " .
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Одужання нашим героям. Бережи вас Господь, ріднесенькі
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Зелёная власть придумала называть боевые ранения травмами. Скоро и кацапские войска будет называть повстанцами! ЗЕЛЮ ГЕТЬ!
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"просто перестать стрелять" к лугандонии не относиться?Наверное нужно просто перестать болеть, и просто перестать думать
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В підписаній єрмаком мінській капітуляції, пункту з вимогою до апалченцев перестати пострелювати, немає ! Той, хто капітулює, не вимагає, а скорюється
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За такого стану речей ні про які платформи з сєпарами люди при здоровому глузді мови не ведуть . Але агенти впливу кремлі лізуть через вікно Овертона і з часом такі дикі речі лишаються без відповіді , а сивохи ліплять кремлівські платформи . За кожну стрілянину на два тижні карантин на всіх КПВВ . Як рукою зніме , а то "українські захисники мужньо у відповідь мужньо вогню не відкривали " .
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Одужання нашим героям. Бережи вас Господь, ріднесенькі
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Слава Українським воїнам. Смерть прокацапським колаборантам.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Мені цікаво, а шо як узяти та шмальнути з гранатометів по зраді та ще кулеметів, відповідь буде??? ну як це було на ділянці розведення...
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