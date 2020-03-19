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 Київські новини, Суспільство
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 Столична влада організує розвезення на роботу медиків і правоохоронців, - Пантелеєв

У Києві на період карантину через коронавірус для тих працівників, робота яких сьогодні є особливо важливою, міська влада організовує розвезення до місць роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це під час ефіру на телеканалі "Україна24" заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Як зазначили у відомстві, в умовах дії низки обмежень у країні, що продиктовані необхідністю запобігання поширенню коронавірусної інфекції, громадянам варто залишитися вдома. Лише працівники, робота яких сьогодні є особливо важливою: медики, працівники правоохоронних органів, працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, – мають працювати в штатному режимі. Для них влада організує розвезення.

"Ми маємо всі чітко розуміти рівень небезпеки, адже ми бачимо, яких масштабів набула пандемія в інших країнах. І вимога залишитися вдома – це не примха влади, а спосіб зберегти життя та здоров’я людей. І це мають розуміти і роботодавці, і власники бізнесу. Ми зараз зобов’язані дотримуватись карантину, перевести працівників у режим дистанційної роботи", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медсестри київських лікарень пишуть заяви на звільнення у зв'язку з неможливістю дістатися на роботу після закриття метро

Заступник голови КМДА нагадав про прості правила:

- не виходьте з дому без нагальної потреби, обмежте соціальні контакти. Якщо виникла нагальна необхідність вийти на вулицю – вдягніть маску, дотримуйтеся дистанції із іншими людьми мінімум 1,5 метра. Мийте руки, провітрюйте приміщення, термічно обробляйте продукти.

- тим, хто відчув симптоми застуди чи ГРВІ, треба негайно зв’язатися телефоном із сімейним лікарем та дотримуватися його рекомендацій.

У столиці працює цілодобова гаряча лінія "Порада лікаря за телефоном": 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182600
 
   
 Топ коментарі
 
Малорос ПРовокатор ... Столичная власть организует развозку на работу медиков и правоохранителей, - Пантелеев - Цензор.НЕТ 6891
Кору гризти будеш Та і травка скоро підросте . Столичная власть организует развозку на работу медиков и правоохранителей, - Пантелеев - Цензор.НЕТ 2865
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І скільки у тебе на моркву в місяць тратиться, з пів зарплати?
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Наслідки карантину як в анекдоті
Водій на вечірці заявив що до вечора всіх розвезе,
і дійсно до вечора всіх розвезло...
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власть зеленского устраивает голодомор украинского народа - цены пошли вверх! Спасите от голода!!!
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Малорос ПРовокатор ... Столичная власть организует развозку на работу медиков и правоохранителей, - Пантелеев - Цензор.НЕТ 6891
Кору гризти будеш Та і травка скоро підросте . Столичная власть организует развозку на работу медиков и правоохранителей, - Пантелеев - Цензор.НЕТ 2865
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В чём провокация? Морковка была 3 грн, сейчас 8 грн. Хотя бы с этого начнём, что цены в супермаркетах в разы выше, чем на рынках.
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І скільки у тебе на моркву в місяць тратиться, з пів зарплати?
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Крым - кацапский! Если не сцишь и готов отвечать за базар что Крым - Украинский тогда сьезди туда и обратно!!! Но смотри могут показать тебя в оранжевых вьетнамках и с ножовкой что ты диверсант!
Так что едешь?
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у него спроси почему морковка подорожала?Столичная власть организует развозку на работу медиков и правоохранителей, - Пантелеев - Цензор.НЕТ 1161
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Вот вы тут шутники, как и ваш клоун. Одни шутки, а я серъёзно. Как это додуматься рынки закрыть? Полный тупик и смерть.
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Скоро і супермаркети закриють, купляй по 8 і не чекай.
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зроби собі бутерброд з гречкою і заспокойся
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протухшая консерва.со времён сралина за соплю распереживался
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Той власти развозку мозгов для себя надо организовать.
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Эта ситуация новая и нестандартная. Никто не знает, что делать и как правильно. Даже в странах с высоким уровнем медицины все плохо. Франция уже догоняет Италию, хотя там уровень организации высокий, задействована полиция, волонтеры, медики-студенты.

К тому же они могут консолидироваться, а вы вместо этого разгоняете зраду и грызетесь. Можете уже угомониться немного?
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Якщо взяти таблицю хворих по країнам, вона виглядає майже як таблиця по ВВП на душу. От така фігня.
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,это ли не «зрада « - недомерок-нарик 🤡🐲, рукой ермака с террористами расписался
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Та влада створила колапс. А києвська, хоч якось, намагається виправити нове геніальне творіння "велічайшего"
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Наверное, сводки по ковид ещё нет утренней.
Что-то мне кажется, что там уже далеко не 14
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И еще три придурка.
Один - мнимый турист и два мнимых больных блогера.
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Это ещё не так глобально у нас. Но точно не соответствует реальности. Только прибыли из зон риска тысячи людей. Контроля за их здоровьем нет адекватного. А верить на слово уже мало. Сейчас начнут водкой с чесноком лечиться
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Нема тестів, аналізи доки в Київ, доки результат. Головне щоб скачка не було, перехворіє більшість.
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Вчрра по ТВ старий вчений інфекіціоніст сказав ..Пік через 3-4 тижні . Столичная власть организует развозку на работу медиков и правоохранителей, - Пантелеев - Цензор.НЕТ 3711
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Так справа в тому що пік буде в різних країнах в різний час.
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Ось тому і перекриття кордонів на часі .
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"для тех, у кого работа которых" Столичная власть организует развозку на работу медиков и правоохранителей, - Пантелеев - Цензор.НЕТ 930
С Бодрым Утром, Украина!
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Село солнце и взошла луна. Дятлы раздуплились и в стране дураков начался рабочий день.
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В Іспанії з півночі 18 березня 2020 року лише водій зможе пересуватись у машині, забороняється їздити з супутниками. У разі недотримання цього правила санкція може скласти мінімальну суму 300 євро, а максимум 1000 євро. Винятки - супровід людей з обмеженими можливостями до лікарні наприклад,можна 1го пасажира мати якщо разом на роботу їдете, але потрібна довідка з роботи
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Столичная власть организует
Новый анекдот?
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не надо врать ,цены в супермаркетах не изменились,только что пришёл.
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У ментов нехватка транспорта?
Разбили уже все патрульные машины?
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Влада некомпетента и брехлива. Пора комитет спасения по вирусу создовать. Пусть обьяснят янелоху что надо делать. На каждое действия влады обьсянят им последствия публично а мы все послушаем и посмотрим. Чтоб дурь каждого видна была.
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