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 Понад 10 тисяч гривень штрафу заплатить обвинувачений за продаж викраденого аккаунта World of Tanks, - суд

Комунарський районний суд Запоріжжя ухвалив вирок 27-річному чоловікові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Судової влади України, чоловіка визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж, що призвело до витоку та порушення встановленого порядку маршрутизації інформації) та призначили йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 10 200 гривень.

У вироку суду вказано, що обвинувачений з метою отримання доходу, методом перебору логіна та пароля, незаконно отримав доступ до особистого кабінету громадянина С. в онлайн-грі World of Tanks, після чого змінив пароль та продав вищевказаний аккаунт невстановленій особі.

Обвинувачений у судовому засіданні свою вину визнав повністю та щиро розкаявся у скоєному.

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Суд, розглянувши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого у вчиненні ним інкримінованого кримінального правопорушення та з урахуванням тяжкості вчиненого злочину, особи винного та того факту, що останній раніше не судимий, призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу, без застосування додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Крім штрафу, обвинуваченому доведеться сплатити на користь держави витрати у розмірі 6 280,40 гривень на залучення експерта.

Станом на 17 березня 2020 року вирок не набув законної сили і може бути оскаржений у суді апеляційної інстанції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182598
 
 
 Топ коментарі
 
Легко отделался. За такое надо интернет минимум на 10 лет отключать решением суда. А рецидивистам пожизненно. Мобильный тоже. Более 10 тысяч гривен штрафа заплатит обвиняемый за продажу похищенного аккаунта World of Tanks, - суд - Цензор.НЕТ 4490
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шарик - ты сдулся. говнорой всегда найдет свое говн*. РЕКЛАМУ? ТЕЛО безграмотное, более нескольких лет так зарабатываем - но ты деревянный и негибкий + куча штор. Вам - бывшим работникам заводов Серп и Молот - не объяснили как дальше выживать - вот вас и колбасит от того, что вы выпадаете. опять же куча примеров, когда люди в сети зарабатывают 2-4$ в месяц в Украине (не ИТ и не порно) - услуги.
По поводу ИНФО - как раз ты не прав. Умеющий сможет отделить и, пройдя ряд ошибок, получит положительный опыт в использовании этой инфо. ЛЮБАЯ Инфо - деньги, если ты этого не понимаешь - ты дремучий и однобокий.
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World Of Tanks, это мошенническая схема, онлайн казино, которое делает международная ОПГ мошенников, возглавляемых виктором кислым, их давно нужно запретить а кислого с подельниками посадить лет на 200
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Легко отделался. За такое надо интернет минимум на 10 лет отключать решением суда. А рецидивистам пожизненно. Мобильный тоже. Более 10 тысяч гривен штрафа заплатит обвиняемый за продажу похищенного аккаунта World of Tanks, - суд - Цензор.НЕТ 4490
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Мама, у меня танк угнали !!
Я этих танкистов бы из рогатки расстрелив, достали эти онлайн-ззадроты
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Цікаво,як тобі можуть заважати люди, які сидять дома за своїми компами і нікого не чіпають?
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Из-за этих кооперативщиков и онлайн дрочилен игропром всё меньше и меньше выпускает синглплэйерных игр. А потом появляются лутбоксы и микротранзакции...
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Интернет - это средство манипуляции сознанием. В интернете подменяют документы, в т.ч. государственного значения, и информацию. Сливают и распространяют фейки. Это кроме того, что соцсети - это откровенный безнравственный срач, наполненный лженаучной информацией. Одно дело, когда фейки распространяют отдельные люди, миллиардеры на заказ, сетевые сообщества, всяческого рода лохотроны, чтобы развести людей на деньги. Это ж все уже проходили? А совсем другое - когда миллиардные корпорации, фармацептические компании, всякие организации с мировым влиянием или государственные службы в угоду своей прибыли либо геополитического влияния. Поэтому интернет - это последнее место, которому стоит доверять.
Это можно сказать коротко. Нельзя доерять месту куда ты срешь и все срут. Тем более нельзя оттуда кушать. Это Интернет.
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И Интернет - способ заработать. И нормальными - легальными путями. Что по этому поводу?
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На любой помойке можно найти что-нибудь полезное.
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нет. вы подменяете понятия ТОЛЬКО в свою пользу - на помойке уже все АБСОЛЮТНО все , прошедшее переработку - ртом, руками или анусом. а в Интернете можно сейчас зарабатывать 500$+ (не обманом, не шантажом) а просто предоставляя услуги. А параллельно - ты заканчиваешь украинский ВУЗ и идешь в офис на 200-300$; в месяц. Вы ищете говн* - вот они и липнет.
Инертен это нейронная сеть (главный смысл обмен и коммуникация. ЧТО как не Инертен такое может предоставить?) - но вы так макро и микро не увидите.
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почему ты нападешь на меня, если я говорю про интернет как про помойную яму информации, которой дурят людей и промывают людям мозги? Хотя кому я это говорю - ты идиот, воспитанный в этой помойной яме. Когда из своих скудных мозгов извлечешь что-то свое, а не то, что тебе подсунет эта помойная яма - обращайся. При чем тебе помойная яма подсунула рекламу о средстве лёгкого заработка. Ты настоящий бомж, роющийся в мусорке, и расхваливающий кем-то выброшенную пиццу. Люди ходят и удивляются дураку.
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шарик - ты сдулся. говнорой всегда найдет свое говн*. РЕКЛАМУ? ТЕЛО безграмотное, более нескольких лет так зарабатываем - но ты деревянный и негибкий + куча штор. Вам - бывшим работникам заводов Серп и Молот - не объяснили как дальше выживать - вот вас и колбасит от того, что вы выпадаете. опять же куча примеров, когда люди в сети зарабатывают 2-4$ в месяц в Украине (не ИТ и не порно) - услуги.
По поводу ИНФО - как раз ты не прав. Умеющий сможет отделить и, пройдя ряд ошибок, получит положительный опыт в использовании этой инфо. ЛЮБАЯ Инфо - деньги, если ты этого не понимаешь - ты дремучий и однобокий.
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Шариков, мне неинтересно с тобой разговаривать. Ты - ещё одна безграмотная интерент-копия, которая ни про что не может думать, как заработать пару баксов ни на чем. То, что ты выучил в интернете маты - ещё не означает, что с тобой можно о чем-либо вести разговор.
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ты льешь одну воду и никакой конкретики - человек без критического мышления. Солнце - по сути - наш убийца, который когда коллапсирует - нам хана будет. НО, оно дарит и ЖИЗНЬ каждый день. Так и Интернет. Но ты этого не понимаешь и прячешь детскую манипуляцию за обобщениями.
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дебил, я тебе про дезу от интернета, а ты мне про Солнце. Напиши хоть одну логически оформленную мысль, и я перестану тебя считать дебилом.
пы.сы. Типичное интернет-воспитание - ни логики, ни способности общаться. В реале ты скорее через ..ыыы.. разговариваешь. Язык застреёт в зубах.. Угу?
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сейчас такое время, что никому верить нельзя, особенно в интернете...но вот тупому и неизвестно откуда взявшемуся троллю Хто є верить можно?
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иди подрочи, тупой Сэрожа. Это единственный язык, на котором с тобой можно разговаривать.
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Дружочек. То, что ты сейчас выдал - тоже некая инфа, размещенная в инете.

Стоит ли ей доверять, согласно тому, что ты про инет написал?
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представь себе, это с моей головы. Брось мне, откуда я это скопировал.
Стоит ли ей доверять - это твое решение, я не настаиваю, чтобы ей доверяли. Прими к сведению, дружочек, а то помрешь, прочитав какой-либо совет от говномета Евгения.
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Лайт версия, есть более длиння с пильменями.
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А про тех, кто меняет за год по два-три автомобиля, причем не за маленькие деньги, ты ничего не хочешь сказать?
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Тут вот недавно у одного геймера увели аккаунт стоимостью 1000 евро.
Тоже World of Tanks
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блин!! я бы свой продала за такую сумму и в придачу еще и от танков онлайн Более 10 тысяч гривен штрафа заплатит обвиняемый за продажу похищенного аккаунта World of Tanks, - суд - Цензор.НЕТ 2187
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А это разве честно? Напр. играют миллионер и нищеброд, так миллионер даже ламером будь, но купит там... не знаю, броню, двигло, че там еще и по-любому наваляет второму, будь тот хоть б*гом танковых биатлонов
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Честно. Так устроена жизнь. И в реальной и виртуальной реальности люди с разными доходами имеют разные возможности.
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Дебил! Просто нужно было не признавать свою вину! Хер кто докажет, тем более методом перебора логина и пароля! Дебил однако!
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ну да, у него типа комп не изымали - эксперту 6тыс. аж выложили. и тем более, ему же как-то заплатили за акк, не?
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Ну, как. Страшное, не страшное - это кража собственности. Представьте, что у вас есть аккаунт, пофиг к чему, игре, форуму, соц. сети, в который вы вложили немало времени и сил.

Если у вас его украли, у вас увели то, что вы туда вложили. Это серьезный убыток, ирония ваша ни к месту. Вы можете считать, что глупо играть в эту игру - но мало ли. Возможно, вы тоже тратите время на какие-то свои глупости.
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Надо было еще дополнительное наказание назначить: пусть потерпевшему на новом аккаунте "средуху" прокачает до того уровня, какой был. Более 10 тысяч гривен штрафа заплатит обвиняемый за продажу похищенного аккаунта World of Tanks, - суд - Цензор.НЕТ 9541
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Ну ты и садист.....
Я то больше по Ил-2 выступаю (ручку на себе та й у хмари)
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Обмен и продажа аккаунтов запрещен ..ВГ должны были забанить оба аккаунта
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"пгеступление гаскгыто", величайшее преступление против человечества, епта
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Така сама крадіжка як люба інша. Попала в новину через сам прецедент покарання за такий вид злочину. Люди вкладають досить значні суми в різні ігри і їм не до сміху коли їх обікрали.
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Причем тут статья УК о электронном вмешательстве ..Тут мошенничество чувак хотел заранее не продавать акк но получить прибыль ..как можно было подрбрать сразу электроннку и смс на мобильный номер тоже ....
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World Of Tanks, это мошенническая схема, онлайн казино, которое делает международная ОПГ мошенников, возглавляемых виктором кислым, их давно нужно запретить а кислого с подельниками посадить лет на 200
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Коммунарский районный суд\\\\\\\\\\\\\

Чет мне кажется что в Европу мы не дойдем.(бросается просить чтобы выпустили в Польшу)
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За кражу только штраф?
Это кража со взломом ценностей (для кого то аккаунт ценнее жены), и мошенничество или сбыт краденного.
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