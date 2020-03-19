 Понад 10 тисяч гривень штрафу заплатить обвинувачений за продаж викраденого аккаунта World of Tanks, - суд

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Судової влади України, чоловіка визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж, що призвело до витоку та порушення встановленого порядку маршрутизації інформації) та призначили йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 10 200 гривень.
У вироку суду вказано, що обвинувачений з метою отримання доходу, методом перебору логіна та пароля, незаконно отримав доступ до особистого кабінету громадянина С. в онлайн-грі World of Tanks, після чого змінив пароль та продав вищевказаний аккаунт невстановленій особі.
Обвинувачений у судовому засіданні свою вину визнав повністю та щиро розкаявся у скоєному.
Суд, розглянувши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого у вчиненні ним інкримінованого кримінального правопорушення та з урахуванням тяжкості вчиненого злочину, особи винного та того факту, що останній раніше не судимий, призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу, без застосування додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Крім штрафу, обвинуваченому доведеться сплатити на користь держави витрати у розмірі 6 280,40 гривень на залучення експерта.
Станом на 17 березня 2020 року вирок не набув законної сили і може бути оскаржений у суді апеляційної інстанції.
Я этих танкистов бы из рогатки расстрелив, достали эти онлайн-ззадроты
Это можно сказать коротко. Нельзя доерять месту куда ты срешь и все срут. Тем более нельзя оттуда кушать. Это Интернет.
Инертен это нейронная сеть (главный смысл обмен и коммуникация. ЧТО как не Инертен такое может предоставить?) - но вы так макро и микро не увидите.
По поводу ИНФО - как раз ты не прав. Умеющий сможет отделить и, пройдя ряд ошибок, получит положительный опыт в использовании этой инфо. ЛЮБАЯ Инфо - деньги, если ты этого не понимаешь - ты дремучий и однобокий.
пы.сы. Типичное интернет-воспитание - ни логики, ни способности общаться. В реале ты скорее через ..ыыы.. разговариваешь. Язык застреёт в зубах.. Угу?
Стоит ли ей доверять, согласно тому, что ты про инет написал?
Стоит ли ей доверять - это твое решение, я не настаиваю, чтобы ей доверяли. Прими к сведению, дружочек, а то помрешь, прочитав какой-либо совет от говномета Евгения.
Тоже World of Tanks
Если у вас его украли, у вас увели то, что вы туда вложили. Это серьезный убыток, ирония ваша ни к месту. Вы можете считать, что глупо играть в эту игру - но мало ли. Возможно, вы тоже тратите время на какие-то свои глупости.
Я то больше по Ил-2 выступаю (ручку на себе та й у хмари)
Чет мне кажется что в Европу мы не дойдем.(бросается просить чтобы выпустили в Польшу)
Это кража со взломом ценностей (для кого то аккаунт ценнее жены), и мошенничество или сбыт краденного.