 Понад 10 тисяч гривень штрафу заплатить обвинувачений за продаж викраденого аккаунта World of Tanks, - суд

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Судової влади України, чоловіка визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж, що призвело до витоку та порушення встановленого порядку маршрутизації інформації) та призначили йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 10 200 гривень.

У вироку суду вказано, що обвинувачений з метою отримання доходу, методом перебору логіна та пароля, незаконно отримав доступ до особистого кабінету громадянина С. в онлайн-грі World of Tanks, після чого змінив пароль та продав вищевказаний аккаунт невстановленій особі.

Обвинувачений у судовому засіданні свою вину визнав повністю та щиро розкаявся у скоєному.

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Суд, розглянувши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого у вчиненні ним інкримінованого кримінального правопорушення та з урахуванням тяжкості вчиненого злочину, особи винного та того факту, що останній раніше не судимий, призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу, без застосування додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Крім штрафу, обвинуваченому доведеться сплатити на користь держави витрати у розмірі 6 280,40 гривень на залучення експерта.

Станом на 17 березня 2020 року вирок не набув законної сили і може бути оскаржений у суді апеляційної інстанції.

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