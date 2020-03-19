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 ФСБ замовила розробку програми "Фронтон" для кібератак з використанням пристроїв інтернету речей, - хакерська група Digital Revolution

Відома зломами імовірних підрядників ФСБ хакерська група Digital Revolution розповіла про нову зброю, замовлену спецслужбою.

Технічну документацію "Фронтону" хакери опублікували в середу, 18 березня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Російську службу BBC. За даними Digital Revolution, існують різні версії програми - "Фронтон", "Фронтон-3Д" і "Фронтон-18". Всі вони дозволяють заражати "розумні" пристрої (від цифрових асистентів до цілих "розумних" будинків), об'єднувати їх у мережу і "обвалювати" сервери, що відповідають за стійкість роботи великих інтернет-сервісів та інтернету в цілих країнах.

Опублікований 18 березня Digital Revolution злив складається із 12 технічних документів, схем і фрагментів коду, створених у 2017-2018 роках. В одному з документів зазначено, що документація "має гриф нетаємно", а шифри "Фронтон" і "Фронтон-3Д" можуть використовуватися у відкритому листуванні і переговорах.

З огляду на опубліковані документи, у розробці кіберзброї, ймовірно, могла брати участь московська компанія 0day (ТОВ "0ДТ") - хакери Digital Revolution стверджували, що зламали її ще у квітні 2019 року. Представники компанії тоді відмовилися від коментарів "Бі-бі-сі".

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Один з документів - "макет дослідно-конструкторської роботи", який, якщо вірити витоку, нібито готувала ЗАТ "ІнформІнвестГрупп" на замовлення військової частини № 64829, більш відомої як Центр інформаційної безпеки ФСБ.

"Інтернет речей менш захищений, на відміну від мобільних пристроїв і серверів", - з цієї фрази починається невеликий документ під назвою "Огляд". Зокрема, багато користувачів використовують "розумні" пристрої прямо "з коробки", не змінюючи стандартні заводські логіни і паролі, що робить їх доступними мішенями для хакерів.

У 2020 році до інтернету речей буде підключено понад 20 млрд пристроїв, прогнозує агентство Gartner. В опублікованих документах підрядники ФСБ посилаються на досвід Mirai - найбільшої мережі заражених IoT-пристроїв, яка налічувала 600 тис. ботів. У 2016 році вона вивела з ладу DNS-сервери американської компанії Dyn: інтернет-сервіси використовували їх для оновлення інформації в режимі реального часу.

У результаті атаки на терміни від кількох хвилин до кількох годин були недоступні сайт "Бі-бі-сі", платіжна система PayPal, соцмережа "Твітер", постачальник фільмів і серіалів Netflix та ще близько 70 популярних сервісів.

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Тоді як заражених "зомбі", які масово надсилали запити на ці сервери, організатори атаки використовували не звичайні в таких випадках комп'ютери, а принтери, дитячі монітори та IoT-роутери.

Але в документах пропонується заражати інші об'єкти: на 95% "ботнет" має складатися з IP-камер і цифрових відеорекордерів - "якщо вони передають відео, то мають доволі великий канал зв'язку, щоб ефективно здійснювати DDoS" (саме такий вид хакерських атак використовувався Mirai у 2016 році).

Знаходити мішені для злому має спеціальний "сервер пошуку". Підключатися до нього можна через віртуальну приватну мережу або браузер Tor; вони заплутують з'єднання таким чином, щоб не можна було вийти на кінцевого користувача.

ФСБ замовила розробку програми Фронтон для кібератак з використанням пристроїв інтернету речей, - хакерська група Digital Revolution 01

Вирахувати, де саме розташовані хакери, буде дуже складно - цьому завадить складна система віртуальних приватних мереж.

У документації продумано засоби, щоб ретельно приховувати сліди. "Виключено використання російської мови і зв'язної кирилиці, для доступу до сервера необхідна авторизація, закрито порти, що не використовуються", - йдеться в макеті "Фронтонів".

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Зламувати пристрої пропонується за допомогою словника типових паролів від IoT-пристроїв. На відміну від Lizard Stresser - ще одного "ботнету", що складався із 120 тис. заражених пристроїв, - словник паролів "не захардкожено" (цитата з документації), тобто його можна редагувати, підлаштовуючи свій словник під конкретні мішені.

"Сканування мережі відбувається самими зараженими машинами, - йдеться в "Огляді". - Таким чином, зростання зараження відбувається в геометричній прогресії. За досягнення певної кількості машин (кілька десятків тисяч) для діапазону адрес IPv4 стає можливим повний пошук усіх адрес".

IPv4 - найпоширеніша версія протоколу передачі даних в інтернеті, яка використовується більшістю комп'ютерів і гаджетів. У ній налічується понад 4 млрд мережевих адрес.

"Потужна атака кількох сотень тисяч машин здатна зробити сайти соціальних мереж, файлообмінників недоступними протягом кількох годин. Атака на національні DNS-сервери може зробити недоступним інтернет протягом кількох годин у невеликій країні", - йдеться в опублікованих хакерами документах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182597
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро Параше будет не до хакеров, просить ножки Трампа .

Нефтяной инфаркт. Поставки российской нефти в Европу остановились. Саудиты наращивают поставки

http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/03/18/118854/neftyanoj-infarkt--postavki-rossijskoj-nefti-v-evropu-ostanovilis--saudity-naraschivayut-postavki.shtml
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Это следовало ожидать. К сожалению, это весьма дешевый, но очень эффективный метод кибератак, об возможности его глобального использования предупреждают уже два года, но никто особо не чешется, пока гром не грянул...
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Жирок раньше поднакопила просто, тогда он подтаял хорошенько, а сейчас дотает. Очень хотелось бы банкротства бензоколонки, хаоса, войны, передела, распада на части. Полагаю, что рано или поздно так и случится - это судьба всех империй.
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В общем, ещё один вирус, чтобы испортить людям жизнь. У нас уже один вирус есть - народное название зелепупа. Куда не поедет - всем несчастье приносит. Можем вам заслать.
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ты, прям, как с Луны свалился... распространение зеленого вируса уже и до Канады добралось... а шо, только в Юкрейн он охватил 73% неустойчивых инфантильных умов... думаешь, в Канаде не найдется двух-трех дураков, которым понравится придурковатый президентоклоун?
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Пэтя говорил, что у него есть своя думка. На самом деле никакой своей думки нет. Есть только 73%, которые мешают взлететь жирной шоколадной жабе.
Вы, чем срать в интернете, уже бы что-то сделали - может провокацию какую, чтобы клоун глупостей наделал сдуру. Он же просто дурачок, но он знает какие вы, и срал на вас.
Потому что вы ни на что неспособны, кроме как распорошить народ, вызвать у него к вам чувство омерзения. Потому что вы вопите, что кто-то там (аж 73%) виноваты.
Так вот я тебе скажу. Вы - 8% идиотов шоколадных ватников виноваты, что сейчас в Украине президентом безумный клоун. Потому что вы вызвали к себе и к вашему патрону омерзение.
пы.сы. Против течения не попрешь. Но стоит попытаться хоть плыть куда нужно, а не туда, куда несет.
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а теперь - на фр. или англ., посмеши людей, индеец кри...
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да то какой то ольгинец по канадца косит, и к ворожке не ходи
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Л-логика. Ты действительно такое тупое,что не способно понять,как тупо звучит бред тобой написанный?
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зато ты такое умное, что кроме омерзения ничего не вызываешь. пшёл вон.
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Скоро Параше будет не до хакеров, просить ножки Трампа .

Нефтяной инфаркт. Поставки российской нефти в Европу остановились. Саудиты наращивают поставки

http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/03/18/118854/neftyanoj-infarkt--postavki-rossijskoj-nefti-v-evropu-ostanovilis--saudity-naraschivayut-postavki.shtml
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Так уже ж было параше не до хакеров. В 2014-м. Развалится должна была. И вот опять...
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Жирок раньше поднакопила просто, тогда он подтаял хорошенько, а сейчас дотает. Очень хотелось бы банкротства бензоколонки, хаоса, войны, передела, распада на части. Полагаю, что рано или поздно так и случится - это судьба всех империй.
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И выздыхания половины бурятов-ипанатов всех подвидов.
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Специалисты компании Positive Technologies опубликовали отчеты, главной темой которых стала безопасность IoT-устройств. Изыскания компании наглядно демонстрируют, что безопасность «умных» устройств пока и не думает улучшаться. К примеру, знания всего пяти простых паролей будет достаточно для взлома 10% всех доступных в онлайне IoT-девайсов.
Исследователи Positive Technologies пишут, что владельцы примерно 15% устройств никогда не меняли логин и пароль по умолчанию, которые присвоены гаджету «из коробки». Именно эта особенность помогает авторам малвари (к примеру, Mirai или BrickerBot) с такой легкостью взламывать устройства, обращая их в очередной «винтик», в составе очередного ботнета. Просканировав интернет, специалисты пришли к неутешительному выводу: зная всего пять комбинаций логина и пароля можно взломать множество камер, DVR-систем, роутеров, стиральных машин и так далее.

То есть, большое количество пользователей IoT сами себе злые буратины. Идеальный пароль должен быть достаточной длины, включать в себя цифры, буквы в верхнем, так и в нижнем регистре, спецсимволы и не нести никакой смысловой нагрузки.
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Это следовало ожидать. К сожалению, это весьма дешевый, но очень эффективный метод кибератак, об возможности его глобального использования предупреждают уже два года, но никто особо не чешется, пока гром не грянул...
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Какая то мышиная возьня! Атака на сервера с целью отказа в доступе - позавчерашний день.
Интернет магазины придумали выпустить коронавирус!
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На рассии коллапс, доллар уже 82 рубля и стремительно продолжает катастрофическое обесценивание.
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Ха-ха!! А как ФСБ будет атаковать цену на нефть в 26$
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Москві не можна вірити!!!! Московія країна терорист #1, вона сприяє терористам світу, фінансує їх і організовує БАРДАК в країнах ЄС, США для розвалу їх. А Європа за це цілує їх в дупу. СХАМЕНІТЬСЯ, ЯКЩО ЛІКВІДУЄТЕ МОСКОВІЮ В СВІТІ БУДЕ КОМФРОТНІШЕ ЖИТИ.
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