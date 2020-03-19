 ФСБ замовила розробку програми "Фронтон" для кібератак з використанням пристроїв інтернету речей, - хакерська група Digital Revolution

Технічну документацію "Фронтону" хакери опублікували в середу, 18 березня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Російську службу BBC. За даними Digital Revolution, існують різні версії програми - "Фронтон", "Фронтон-3Д" і "Фронтон-18". Всі вони дозволяють заражати "розумні" пристрої (від цифрових асистентів до цілих "розумних" будинків), об'єднувати їх у мережу і "обвалювати" сервери, що відповідають за стійкість роботи великих інтернет-сервісів та інтернету в цілих країнах.

Опублікований 18 березня Digital Revolution злив складається із 12 технічних документів, схем і фрагментів коду, створених у 2017-2018 роках. В одному з документів зазначено, що документація "має гриф нетаємно", а шифри "Фронтон" і "Фронтон-3Д" можуть використовуватися у відкритому листуванні і переговорах.

З огляду на опубліковані документи, у розробці кіберзброї, ймовірно, могла брати участь московська компанія 0day (ТОВ "0ДТ") - хакери Digital Revolution стверджували, що зламали її ще у квітні 2019 року. Представники компанії тоді відмовилися від коментарів "Бі-бі-сі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В аеропорту Одеси просять повідомляти про вразливості електронної системи, а не зламувати її. ФОТО

Один з документів - "макет дослідно-конструкторської роботи", який, якщо вірити витоку, нібито готувала ЗАТ "ІнформІнвестГрупп" на замовлення військової частини № 64829, більш відомої як Центр інформаційної безпеки ФСБ.

"Інтернет речей менш захищений, на відміну від мобільних пристроїв і серверів", - з цієї фрази починається невеликий документ під назвою "Огляд". Зокрема, багато користувачів використовують "розумні" пристрої прямо "з коробки", не змінюючи стандартні заводські логіни і паролі, що робить їх доступними мішенями для хакерів.

У 2020 році до інтернету речей буде підключено понад 20 млрд пристроїв, прогнозує агентство Gartner. В опублікованих документах підрядники ФСБ посилаються на досвід Mirai - найбільшої мережі заражених IoT-пристроїв, яка налічувала 600 тис. ботів. У 2016 році вона вивела з ладу DNS-сервери американської компанії Dyn: інтернет-сервіси використовували їх для оновлення інформації в режимі реального часу.

У результаті атаки на терміни від кількох хвилин до кількох годин були недоступні сайт "Бі-бі-сі", платіжна система PayPal, соцмережа "Твітер", постачальник фільмів і серіалів Netflix та ще близько 70 популярних сервісів.

Також дивіться: Кіберполіція спільно з правоохоронцями США викрила банду хакерів, яка спустошувала банківські рахунки по всьому світу. ФОТО

Тоді як заражених "зомбі", які масово надсилали запити на ці сервери, організатори атаки використовували не звичайні в таких випадках комп'ютери, а принтери, дитячі монітори та IoT-роутери.

Але в документах пропонується заражати інші об'єкти: на 95% "ботнет" має складатися з IP-камер і цифрових відеорекордерів - "якщо вони передають відео, то мають доволі великий канал зв'язку, щоб ефективно здійснювати DDoS" (саме такий вид хакерських атак використовувався Mirai у 2016 році).

Знаходити мішені для злому має спеціальний "сервер пошуку". Підключатися до нього можна через віртуальну приватну мережу або браузер Tor; вони заплутують з'єднання таким чином, щоб не можна було вийти на кінцевого користувача.

Вирахувати, де саме розташовані хакери, буде дуже складно - цьому завадить складна система віртуальних приватних мереж.

У документації продумано засоби, щоб ретельно приховувати сліди. "Виключено використання російської мови і зв'язної кирилиці, для доступу до сервера необхідна авторизація, закрито порти, що не використовуються", - йдеться в макеті "Фронтонів".

Також читайте: Росія випробовує в Україні нову кіберзброю, яку пізніше може застосувати в країнах Заходу, - Forbes

Зламувати пристрої пропонується за допомогою словника типових паролів від IoT-пристроїв. На відміну від Lizard Stresser - ще одного "ботнету", що складався із 120 тис. заражених пристроїв, - словник паролів "не захардкожено" (цитата з документації), тобто його можна редагувати, підлаштовуючи свій словник під конкретні мішені.

"Сканування мережі відбувається самими зараженими машинами, - йдеться в "Огляді". - Таким чином, зростання зараження відбувається в геометричній прогресії. За досягнення певної кількості машин (кілька десятків тисяч) для діапазону адрес IPv4 стає можливим повний пошук усіх адрес".

IPv4 - найпоширеніша версія протоколу передачі даних в інтернеті, яка використовується більшістю комп'ютерів і гаджетів. У ній налічується понад 4 млрд мережевих адрес.

"Потужна атака кількох сотень тисяч машин здатна зробити сайти соціальних мереж, файлообмінників недоступними протягом кількох годин. Атака на національні DNS-сервери може зробити недоступним інтернет протягом кількох годин у невеликій країні", - йдеться в опублікованих хакерами документах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ в 2019 році нейтралізувала майже 500 кібератак на держоргани