 Група нардепів зі Львівщини виступила проти створення "консультативної ради" з ОРДЛО

Відповідну заяву оприлюднив представник "Європейської Солідарності" Микола Княжицький, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook нардепа.
Парламентарії впевнені, що заплановане на 25 березня підписання документа може стати "фатальною помилкою" і фактичним визнанням легітимності "російських маріонеток", що окупували частину Донбасу.
"Якщо українська сторона піде на цей крок, то це зруйнує політику санкцій проти Росії як агресора. Сама Російська Федерація перетвориться з агресора, яким вона є, на посередника у врегулюванні "внутрішньоукраїнської" кризи. Станеться те, чого Путін без успіху добивався минулих 5 років. Крім того, можлива легалізація маріонеток Росії може призвести до непрогнозованих внутрішньополітичних наслідків, спровокувати глибоку політичну кризу та суспільне протистояння, наслідки якого будуть тяжкими для держави. Цього можна уникнути лише повернувши переговорний процес у правове русло", - вважають депутати.
Вони закликали президента Володимира Зеленського "публічно відмежуватися" від ініціативи і відкликати підписи керівника Офісу Президента Андрія Єрмака і представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми під цією угодою.
"Вимагаємо усунути Андрія Єрмака від переговорного процесу в ТКГ, ініціювати службове розслідування з перевірки глави ОП на предмет ознак державної зради, а також на час розслідування відсторонити Андрія Єрмака від займаної посади", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Як повідомлялося, кілька депутатів фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.
Эрмак та Медведчук борються за пальму першості хто з них першим і хитрістю зіллє Україну у лоно росрухляді, а переможець отримає приз.
Зєлю геть. Дострокові. Поки ще не пізно.
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Ти так і не сказав "Зєлю геть. Дострокові". Мародер Пєця забороняє?
Порошенко та його команда були в десятки раз більшими Українцями, ніж шмаркля та його *******.
вОнюшка, для чого ти та інші хАхли-малорассєянці несли повну маячню про Порошенко та робили все, щоб за нього не голосували?
Для чого ти, сволото, привів до влади шмарклю та антиукраїнські сили?
http://voronz.in.ua/article/2020/03/17/957?fbclid=IwAR1GEqAwHnrWHexMaOV7aP9-YDIAJprEFH5kcYlWb7PQzhMB13RUteMMnj4
Сьогоднішнє відеозвернення Зеленського засвідчило: він вирішив використати спільну біду - епідемію коронавірусу - для політичного мародерства і спроби узурпації влади.
Ми побачили виступ людини, яка уявила себе фюрером чи царем, височайшє повеліває зупинити метро і сполучення між містами, заявляє про закриття всіх установ і припинення всіх зібрань більше 10 людей, включно з релігійними обрядами і навіть - про відміну всіх планових медичних операцій. І при цьому знущально вимагає від органів влади і Верховної Ради працювати в звичайному режимі.
В той час, коли парламент збирається на надзвичайне засідання, щоб відкласти розгляд питань, які розколюють країну, і зосередитися на боротьбі з епідемією, цей політичний мародер нахабно вимагає від депутатів робити все з точністю до навпаки: «впроваджувати … земельну, трудову реформу, призначати… генерального прокурора України» тощо.
Так само, як Путін у 2014 році, скориставшись слабкістю України після революції і втечі Януковича, завдав удару по нашій країні, сьогодні Зеленський прагне використати всесвітню біду для репресій, диктатури і нищення України. Як через руйнацію її економіки та управління, так і через капітуляцію перед зовнішнім ворогом, до якої веде санкціонована Зеленським мінська зрада.
Обов'язок кожного, але насамперед - обов'язок Верховної Ради як представницького органу українського народу, - дати рішучу відсіч Зеленському і покласти край його політичному мародерству.
Народні депутати, у т.ч. депутати від правлячої більшості, керівництво Верховної Ради, мають знайти в собі сили відкинути тиск і провокації президента, і ухвалити рішення для протидії епідемії та її наслідкам, погоджені між усіма парламентськими фракціями.
Зеленський має або повернутися зі шляху зради, узурпації і розколу в конституційно-правове поле, або піти геть, доки його руйнівні дії не знищили нашу державу.
Володимир В'ятрович
Ніяких "або-або". Тільки геть. І негайно. Дострокові.
Ладно. Не буду гаяти на тебе свій час.
Ти чимало зробив для знищення України.
Ваш Пєця розколює українське суспільство, ділить його на "мародерів" і на "зебілів", які мусять ненавидіти одні одних. А насправді Пєця і Зєля - два російських шпигуни, а їх протистояння удаване, постановочне. І сидіти вони мають в одній камері на довічному(з конфіскацією). А всім українцям треба одне і те саме - сильна держава і безпечна країна, де українцям з усього світу буде затишно.
Предлагаю
ЗЕРКАЛЬ
ГОНЧАРЕНКО
ЧУБАРОВА
Должны партии выдвинуть проходные кандидатуры и их Уже сейчас пиарить , бо выборы явно не за горами
vAnilla Love t
@5AllanLeVito
·13 год
Подумать только - год назад была классная, свободная страна - которая шла в Европу и НАТО, у которой росла и крепла армия, экономика; где каждый делал, что хотел
Но тут иди@ты выбрали "ХужеНеБудет"
И теперь, похоже, надвигается мир "Безумного Макса" - первых 2 серий.
Если эти зелёные цуки развалят страну , то западная Украина точно войдёт В ЕС и будет жить нормально
А почему ? НЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ
Программы кандидатов не читают , не анализируют
ЦИК регистрирует не проверяя ГДЕ , КОГДА И КОМУ кандидат платил налоги
Львовская область была за Порошенка. Остальные за сцикуна!
теперь, после оманского фестиваля этот жулик пытается отвлечь пенсов тысячей и индексацией, для тяглового быдла введены штрафы,
а его кореша Сцывоко и Ярмяк готовят Украину к братанию с выгребной ямой
порошенко был не идеален, но он был просто ставленник бандитов,
а Зеленский видимо решил укрепить позиции Квартал95 на рынке рф
за счёт лохов, но к моему оправданию я не голосовал за него в первом туре, и за СН тоже не голосовал