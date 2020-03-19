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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4839) Княжицький (52) Львівщина (1070) Донбас (15577) Єрмак Андрій (155)

 Група нардепів зі Львівщини виступила проти створення "консультативної ради" з ОРДЛО

18 народних депутатів від різних фракцій Верховної Ради виступили проти підписання угоди про створення "консультативної ради" з представниками "влади" окупованих частин Донецької і Луганської областей.

Відповідну заяву оприлюднив представник "Європейської Солідарності" Микола Княжицький, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook нардепа.

Парламентарії впевнені, що заплановане на 25 березня підписання документа може стати "фатальною помилкою" і фактичним визнанням легітимності "російських маріонеток", що окупували частину Донбасу.

"Якщо українська сторона піде на цей крок, то це зруйнує політику санкцій проти Росії як агресора. Сама Російська Федерація перетвориться з агресора, яким вона є, на посередника у врегулюванні "внутрішньоукраїнської" кризи. Станеться те, чого Путін без успіху добивався минулих 5 років. Крім того, можлива легалізація маріонеток Росії може призвести до непрогнозованих внутрішньополітичних наслідків, спровокувати глибоку політичну кризу та суспільне протистояння, наслідки якого будуть тяжкими для держави. Цього можна уникнути лише повернувши переговорний процес у правове русло", - вважають депутати.

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Вони закликали президента Володимира Зеленського "публічно відмежуватися" від ініціативи і відкликати підписи керівника Офісу Президента Андрія Єрмака і представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми під цією угодою.

"Вимагаємо усунути Андрія Єрмака від переговорного процесу в ТКГ, ініціювати службове розслідування з перевірки глави ОП на предмет ознак державної зради, а також на час розслідування відсторонити Андрія Єрмака від займаної посади", - йдеться в заяві.

Група нардепів зі Львівщини виступила проти створення консультативної ради з ОРДЛО 01

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Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, кілька депутатів фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182595
 
   
 Топ коментарі
 
Зараз головне для України вже не боятися курсу в 40 грн/$, а боятися того щоб у нас як би не було 82 руб/$ ...

Эрмак та Медведчук борються за пальму першості хто з них першим і хитрістю зіллє Україну у лоно росрухляді, а переможець отримає приз.
Группа нардепов из Львовщины выступила против создания "консультативного совета" с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8948
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ШМАРКАТЕ ПОЛІТИЧНЕ МАРОДЕРСТВО

http://voronz.in.ua/article/2020/03/17/957?fbclid=IwAR1GEqAwHnrWHexMaOV7aP9-YDIAJprEFH5kcYlWb7PQzhMB13RUteMMnj4

Сьогоднішнє відеозвернення Зеленського засвідчило: він вирішив використати спільну біду - епідемію коронавірусу - для політичного мародерства і спроби узурпації влади.
Ми побачили виступ людини, яка уявила себе фюрером чи царем, височайшє повеліває зупинити метро і сполучення між містами, заявляє про закриття всіх установ і припинення всіх зібрань більше 10 людей, включно з релігійними обрядами і навіть - про відміну всіх планових медичних операцій. І при цьому знущально вимагає від органів влади і Верховної Ради працювати в звичайному режимі.
В той час, коли парламент збирається на надзвичайне засідання, щоб відкласти розгляд питань, які розколюють країну, і зосередитися на боротьбі з епідемією, цей політичний мародер нахабно вимагає від депутатів робити все з точністю до навпаки: «впроваджувати … земельну, трудову реформу, призначати… генерального прокурора України» тощо.
Так само, як Путін у 2014 році, скориставшись слабкістю України після революції і втечі Януковича, завдав удару по нашій країні, сьогодні Зеленський прагне використати всесвітню біду для репресій, диктатури і нищення України. Як через руйнацію її економіки та управління, так і через капітуляцію перед зовнішнім ворогом, до якої веде санкціонована Зеленським мінська зрада.
Обов'язок кожного, але насамперед - обов'язок Верховної Ради як представницького органу українського народу, - дати рішучу відсіч Зеленському і покласти край його політичному мародерству.
Народні депутати, у т.ч. депутати від правлячої більшості, керівництво Верховної Ради, мають знайти в собі сили відкинути тиск і провокації президента, і ухвалити рішення для протидії епідемії та її наслідкам, погоджені між усіма парламентськими фракціями.
Зеленський має або повернутися зі шляху зради, узурпації і розколу в конституційно-правове поле, або піти геть, доки його руйнівні дії не знищили нашу державу.

Володимир В'ятрович
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А шо по этому поводу думает депутат порошенко ? Шось нема его хфамилии .. Группа нардепов из Львовщины выступила против создания "консультативного совета" с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9646
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Прежде чем комментировать, хотя бы почитайте, что написано. Это обращение от группы депутатов из Львовщины. Депутат Порошенко никогда во Львове не жил и не избирался от Львовщины.
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Пани Люда,и как сейчас верить о консолидации всех депутатов и фракций вокруг защиты Украины от войны,а тем более и от вируса?В Верховной Раде отдельные депутаты от Львовщины?.?.?А это не те запевалы гимна Украины против обсервации украинцев в больнице на Львовщине?Пусть до 25 поют.
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А що, Порошенко зі Львівщини? Хоч би заголовки читало. Щодо Порошенка, то він відразу сказав, що це державна зрада: https://www.5.ua/polityka/poroshenko-zelenskomu-tse-derzhavna-zrada-khto-dav-yermaku-derektyvu-*********-protokol-tkh-210327.html
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какое "подписание 25 марта" может нахер быть - у нас карантин и никто не въезжает, никто не выезжает из страны!
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Они просто засирают медиапространство , симулируют активность за деньги налогоплательщиков.
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Львовщина? А что там с заболевшими ? /censor.net.ua/news/3182246/22_cheloveka_gospitalizirovany_s_podozreniem_na_koronavirus_na_lvovschine_oga Львову нечем заняться?
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Зараз головне для України вже не боятися курсу в 40 грн/$, а боятися того щоб у нас як би не було 82 руб/$ ...

Эрмак та Медведчук борються за пальму першості хто з них першим і хитрістю зіллє Україну у лоно росрухляді, а переможець отримає приз.
Группа нардепов из Львовщины выступила против создания "консультативного совета" с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8948
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Відправляти інфікованих на Росію, хай там допомагають Україні.
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..а тем временем руцке нефть марки Юралс ниже 20 за бочку, и Европа перестала ее покупать... совсем .. Группа нардепов из Львовщины выступила против создания "консультативного совета" с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2514..
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Ух ты и у нас уже бензин на заправках по 8 грн/л? Группа нардепов из Львовщины выступила против создания "консультативного совета" с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9656
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Молодці! А то на фоне коронобесия жидо-фсбешная команда растаскивает Украину по частям, спасибо львовским депутатам что продолжают защищать нашу страну!
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Дарма нардепи з Львівщини сподіваються, що Зєля це все робить не свідомо а по намовлянню Єрмака. Зєля все це робить саме свідомо. І мілованових він навів в уряд свідомо, і землю з держмайном він збирається сторгувати свідомо, і садить Героїв війни свідомо, і капітулює перед Рашою теж свідомо. Бо особливий статут Лугандону - це і є капітуляція. Почнеться парад "особливих статутів" по всім іншим областям і від Києва повідвалюються по черзі всі інші області. Тоді Раша легко всіх поодинці проковтне. Саме це хоче Зєля. Бо Зєля прийшов не укріплювати країну, а ліквідовувати її. Що він послідовно і робить.
Зєлю геть. Дострокові. Поки ще не пізно.
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А ну скажи про дострокові. Чи Пєця забороняє? Группа нардепов из Львовщины выступила против создания "консультативного совета" с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7223
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Ти вже доагітувався за Зеленського, що вся країна в лайні. Нахабна ти особа.
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Так ти Зєлю і привів! Люди так зненавиділи вас, проджаних порохоботів, що побігли за котом в мішку! Який виявивсь таким самим російським шпигуном на повірку
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Та ні. Зєлю привели такі як ти- ті що повірили російській пропаганді на Г+Г.
Группа нардепов из Львовщины выступила против создания "консультативного совета" с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 490
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Це ти мародера Пєцю з Скоропадським порівняв? Це не ти, часом з Пєці ікону малював? Група нардепів зі Львівщини виступила проти створення "консультативної ради" з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2092
__________
Ти так і не сказав "Зєлю геть. Дострокові". Мародер Пєця забороняє?
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Зєлю геть. Дострокові. Юлю- додому, в Качанівку.
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Ты не прав - Юлька не глупа - могла бы раскрутить новую кандидатуру на презедента Зеркаль
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Придурку, при Порошенко такі катастрофічні сценарії були неможливі.
Порошенко та його команда були в десятки раз більшими Українцями, ніж шмаркля та його *******.

вОнюшка, для чого ти та інші хАхли-малорассєянці несли повну маячню про Порошенко та робили все, щоб за нього не голосували?
Для чого ти, сволото, привів до влади шмарклю та антиукраїнські сили?
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Припиняй розколювати українське суспільство, продажний мародерець. Твойому Пєцє українці дали свою оцінку рік тому і відправили його в політичний смітник, скільки він не махлював з охендовськими. Так само піде в смітник і його спільник Зєля. А ви - продажні тролі, вже в смітнику і лайкаєте тільки самі-себе.
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цікаво, окрім юлі були чи є ще чесні «претенденты» на посаду президента на вашу думку??
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не приставай зайве до 73/43%-ниї дебілів. Особливо до таких упоротих, як ванятка... До речі, кращої агітації проти них, як ваняткових висерів - і не потрібно.
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ШМАРКАТЕ ПОЛІТИЧНЕ МАРОДЕРСТВО

http://voronz.in.ua/article/2020/03/17/957?fbclid=IwAR1GEqAwHnrWHexMaOV7aP9-YDIAJprEFH5kcYlWb7PQzhMB13RUteMMnj4

Сьогоднішнє відеозвернення Зеленського засвідчило: він вирішив використати спільну біду - епідемію коронавірусу - для політичного мародерства і спроби узурпації влади.
Ми побачили виступ людини, яка уявила себе фюрером чи царем, височайшє повеліває зупинити метро і сполучення між містами, заявляє про закриття всіх установ і припинення всіх зібрань більше 10 людей, включно з релігійними обрядами і навіть - про відміну всіх планових медичних операцій. І при цьому знущально вимагає від органів влади і Верховної Ради працювати в звичайному режимі.
В той час, коли парламент збирається на надзвичайне засідання, щоб відкласти розгляд питань, які розколюють країну, і зосередитися на боротьбі з епідемією, цей політичний мародер нахабно вимагає від депутатів робити все з точністю до навпаки: «впроваджувати … земельну, трудову реформу, призначати… генерального прокурора України» тощо.
Так само, як Путін у 2014 році, скориставшись слабкістю України після революції і втечі Януковича, завдав удару по нашій країні, сьогодні Зеленський прагне використати всесвітню біду для репресій, диктатури і нищення України. Як через руйнацію її економіки та управління, так і через капітуляцію перед зовнішнім ворогом, до якої веде санкціонована Зеленським мінська зрада.
Обов'язок кожного, але насамперед - обов'язок Верховної Ради як представницького органу українського народу, - дати рішучу відсіч Зеленському і покласти край його політичному мародерству.
Народні депутати, у т.ч. депутати від правлячої більшості, керівництво Верховної Ради, мають знайти в собі сили відкинути тиск і провокації президента, і ухвалити рішення для протидії епідемії та її наслідкам, погоджені між усіма парламентськими фракціями.
Зеленський має або повернутися зі шляху зради, узурпації і розколу в конституційно-правове поле, або піти геть, доки його руйнівні дії не знищили нашу державу.

Володимир В'ятрович
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Чекати від Зєлі якогось "прозріння" - дарма гаяти час. Зєля за майже рік не зробив нічого окрім, як збирається продати землю і держмайно. Жодної обіцяної реформи Зєля не провів і навіть не починав. Навіть не привів до влади жодного фахівця-управлінця. Діра в бюджеті в півтори сотні мільярдів гривень - зайве тому доказ. Навіщо нам таке "щастя"? Для чого люди віддавали своє життя на фронті і мерзли на майданах? Для чого українці 300 років мріяли про Незалежність? Щоб якийсь цинічний чмирьок оманливими обіцянками прийшов до влади і все це злив назад в Рашу???
Ніяких "або-або". Тільки геть. І негайно. Дострокові.
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І головне- пам'ятати: Ні в якому разі не дати вилізти нагору злодійкуватій подільниці Павла Лазаренка!
Группа нардепов из Львовщины выступила против создания "консультативного совета" с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2843
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Не лякайся і передай російським шпигунам Зєлє і Пєцє, щоб не лякались. На Юлю вилито олігархами стільки брехливого бруду за 20 років, що люди, які думають телевізором, її не оберуть. Треба хтось інший. Пропонуй.
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З рейтингом в 5%? Навіть у Львові Пєця не обереться. Це тільки тут на сайті в нього аншлаг, бо майже всі його тролі тут публікуються.
Ладно. Не буду гаяти на тебе свій час.
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В Юльки ще менший. Всі давно зрозуміли що вона за фрукт.
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У Юлі теж антирейтинг величезний. Тому треба хтось третій. Хто?
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Ув.модераторы Цензора,кк же это так получается?Какое то Моро зфаер тут уже час обзывает,оскорбляет и поносит последними словами и комментаторов и президента и избирателей,а модератор молчит.Читает все эти оскорбления,и не пары с уст.Стоило мне ошибочно написать "Поросенко" и все,3 дня на "Закрой рот".Или Цензор уже не медиа ресурс,покорный раб?
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Він добровільно не піде геть, поки не виконає свою місію до кінця. Його можуть зупинити лише українські танки.
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Починається загальноукраїнська політкомпанія "Зєлю геть. Дострокові". Для цього необов'язково українцям рушати до Києва. Достатньо носити на грудях стікер з емблемою політкомпанії і це буде наш громадянський чин і позиція.
Группа нардепов из Львовщины выступила против создания "консультативного совета" с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8274
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Але нам перед тим треба визначитись з питанням: хто, якщо не Зєля? Хто є той, що влаштує переважну більшість українців? Дозволить українцям переступити через бажання бачити власного кандидата в списку, але проголосувати за узгодженого кандидата від демсил? Ось тут справді питання.
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Ну не Юлька точно. Та тварь зіллє Україну ***** швидш ніж Зеленський.
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Тобі, як штатному, мародерському тролю, заборонили мати власну думку? Тролю ініціатива не дозволяється? В методичці тільки кидатись лайном в конкурентів Пєці дозволяється? Кого пропонуєш в лідери, кацахол?
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Таки тролю ініциатива забороняється. З тобою спілкуватись - як і з радіоприймачем. Що б не спитав в тебе одна відповідь - "пів шостого ранку" Группа нардепов из Львовщины выступила против создания "консультативного совета" с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8291
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Ти вже забув як тут агітував за Зеленського, як вихваляв його і клявся в вірності й любові?
Ти чимало зробив для знищення України.
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Так с початку осені тільки я агітую за дострокові. Жоден мародерський троль і слова не сказав про це. То хто насправді Зєлю привів? Зєлю Пєця привів. Це у першому турі Пєця нервував, а у другому був спокійний, що весь його штаб дивувавсь, бо в нього не було ЖОДНОГО шансу обратись. А це тому, що Зєля для Пєці не опасний, вони давно у змові. У змові проти Юлі. Бо Юля б зламала гру цим двом російським шпигунам.
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Ще влітку ти тут писав ;Так їх, Вовік, дави їх!; , ;Вовік, я з тобою!;.
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Ти не читаєш мої відповіді, мародерський троль
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Докази що я тролль і докази мародерства, жертва недбалості вітчизняної психіатрії.
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Шпигун-шпигуну око не виклює. Зараз вся влада у Зєлі, а він Пєцє навіть аудиту не робить. Бо вони - одна і та шобла. Як я можу довести, що ви - продажні, якщо вся влада у Зєлі?
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Ви і зараз на Зєлю працюєте. Бо ви чомусь робите винуватими 73% українців. Тобто всі, хто не мародерить і не продає свою совість, винуваті??? Всі вони "зебіли"???
Ваш Пєця розколює українське суспільство, ділить його на "мародерів" і на "зебілів", які мусять ненавидіти одні одних. А насправді Пєця і Зєля - два російських шпигуни, а їх протистояння удаване, постановочне. І сидіти вони мають в одній камері на довічному(з конфіскацією). А всім українцям треба одне і те саме - сильна держава і безпечна країна, де українцям з усього світу буде затишно.
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НЕ СПОРЬТЕ
Предлагаю
ЗЕРКАЛЬ
ГОНЧАРЕНКО
ЧУБАРОВА
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Тогда надо чтобы Юля ее поддержала и порох тоже
Должны партии выдвинуть проходные кандидатуры и их Уже сейчас пиарить , бо выборы явно не за горами
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Юля підтримає. Олена може відмовитись.
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И Ваша подсказка с КВАРЦЕВАНИЕМ была хорошей, но власть ее не услышала ,
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vAnilla Love t

@5AllanLeVito

·13 год

Подумать только - год назад была классная, свободная страна - которая шла в Европу и НАТО, у которой росла и крепла армия, экономика; где каждый делал, что хотел
Но тут иди@ты выбрали "ХужеНеБудет"
И теперь, похоже, надвигается мир "Безумного Макса" - первых 2 серий.
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Оказывается патриоты у нас только на львовщине. Остальные почему-то в вышиванках ходят.
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Остальные - предатели погибших ребят , над которыми издевались кацапы и сепары
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Рекомендую всем приезжать а Западную Украину
Если эти зелёные цуки развалят страну , то западная Украина точно войдёт В ЕС и будет жить нормально
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Тут есть одно НО! Зебила к власти как раз и привела западная Украина. Без её голоса шансов у сцикуна не было бы!
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Все области голосовали за ЗЕ
А почему ? НЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ
Программы кандидатов не читают , не анализируют
ЦИК регистрирует не проверяя ГДЕ , КОГДА И КОМУ кандидат платил налоги
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Не все. Точнее не все в таком обьеме.
Львовская область была за Порошенка. Остальные за сцикуна!
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Да пани 3шт.Дугласс.Сначала гимн запоете,потом крестным ходом по супостатам украинцам,которые в Китай ездили,а уж потом уже в Европу.Только вот тебе обязательно надо разделить Украину на Западную и другую.А как потом жить будет клапоть Украины?Да тебе и по боку.
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може краще марадьори із львівської області перевірять марадьорство при попередній владі?
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Ніякі вимоги вже не поможуть, треба гнати з посад мокрими штанами Сивохо.
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простите, я виноват, проголосовал за Зеленского во втором туре,
теперь, после оманского фестиваля этот жулик пытается отвлечь пенсов тысячей и индексацией, для тяглового быдла введены штрафы,
а его кореша Сцывоко и Ярмяк готовят Украину к братанию с выгребной ямой
порошенко был не идеален, но он был просто ставленник бандитов,
а Зеленский видимо решил укрепить позиции Квартал95 на рынке рф
за счёт лохов, но к моему оправданию я не голосовал за него в первом туре, и за СН тоже не голосовал
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Шкода, що минулого року не було кому вставити тобі черенок в анал, щоб аж до мізків дійшло.
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Сеничка,дорогой,ну что же ты так сразу в раскаяние?Может еще рано переобуваться?Вот смотри.Зе "тайно",под другой фамилией съездил в Оман.И по чем сейчас нефть?И учти,сама Чорновол,образец журналистского расследования,не поленилась,съездила в Оман,и не нашла даже следов ни одного кацапского чиновника.Не спеши,получи свою тысячу,а заодно и индексацию.А там,будем посмотреть.
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цікаво би знати хто саме з мажоритарників Львівшини не підписався... Нє, можна встановити, по даним ЦВК - але ж марудно...
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