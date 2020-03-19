 Група нардепів зі Львівщини виступила проти створення "консультативної ради" з ОРДЛО

Відповідну заяву оприлюднив представник "Європейської Солідарності" Микола Княжицький, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook нардепа.

Парламентарії впевнені, що заплановане на 25 березня підписання документа може стати "фатальною помилкою" і фактичним визнанням легітимності "російських маріонеток", що окупували частину Донбасу.

"Якщо українська сторона піде на цей крок, то це зруйнує політику санкцій проти Росії як агресора. Сама Російська Федерація перетвориться з агресора, яким вона є, на посередника у врегулюванні "внутрішньоукраїнської" кризи. Станеться те, чого Путін без успіху добивався минулих 5 років. Крім того, можлива легалізація маріонеток Росії може призвести до непрогнозованих внутрішньополітичних наслідків, спровокувати глибоку політичну кризу та суспільне протистояння, наслідки якого будуть тяжкими для держави. Цього можна уникнути лише повернувши переговорний процес у правове русло", - вважають депутати.

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Вони закликали президента Володимира Зеленського "публічно відмежуватися" від ініціативи і відкликати підписи керівника Офісу Президента Андрія Єрмака і представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми під цією угодою.

"Вимагаємо усунути Андрія Єрмака від переговорного процесу в ТКГ, ініціювати службове розслідування з перевірки глави ОП на предмет ознак державної зради, а також на час розслідування відсторонити Андрія Єрмака від займаної посади", - йдеться в заяві.

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Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, кілька депутатів фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.