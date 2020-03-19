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 Політика України
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 "Укрзалізниця" 20 березня пустить спецпотяги з Перемишля до Києва, щоб українці могли повернутися, - Дещиця

З'явився розклад спеціальних залізничних рейсів, якими можна повернутися в Україну з польського Перемишля.

Розклад опублікував у Facebook посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, 20 березня "Укрзалізниця" пустить чотири спецпотяги з Перемишля до Києва через Львів.

"Розклад (за місцевим часом):

  • 10:18 - 21:33;
  • 13:10 - 23:08 (Intercity)
  • 15:45 - 23:53 (Intercity)
  • 18:59 - 6:46 (прибуття 21.03).
  • Орієнтовна вартість квитка: 2 клас - 700 грн (100 злотих); 1 клас - 1000 грн (150 злотих)", - повідомив посол.

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Купити квитки можна буде на сайті "Укрзалізниці".

Укрзалізниця 20 березня пустить спецпотяги з Перемишля до Києва, щоб українці могли повернутися, - Дещиця 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два нові хворі на коронавірус - МОЗ підтвердило 16 випадків захворювання COVID-19 на 22:00 18 березня

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

Україна заборонила громадянам з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях в'їзд через КПВВ. РНБО ухвалила рішення з 17 березня закрити кордони для літаків, автобусів і поїздів.

Українці зіткнулися з труднощами під час повернення на батьківщину: туристи і заробітчани застрягли в Єгипті, Польщі, Німеччини, Чехії та інших країнах.

16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з опівдня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

Укрзалізниця припинила міжнародне і внутрішнє сполучення, українці здали 400 тисяч квитків.

Верховна Рада ухвалила закон щодо протидії розповсюдженню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.

Кабмін радить органам влади і підприємствам перевести співробітників на віддалену роботу. Президент і прем'єр-міністр закликають українців залишатися вдома. Якщо вірус буде поширюватися, карантин може бути продовжений.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, станом на 18 березня отримано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та Київ (2).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182593
 
 
 Топ коментарі
 
Власти решительно настроены привести вирус из Европы.
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Тупые клоуны, лучше б сделали карантин для пенсионеров, организовали доставку продуктов им на дом, чтобы они не контактировали с молодыми. А молодые бы переболели в лёгкой формеи и страна бы работала и жила нормально.
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
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Власти решительно настроены привести вирус из Европы.
 показати весь коментар
 
 
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
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Судя по информации СМИ и истерике граждан, мы все вымрем к моменту начала работы группы.
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Ну что, ылита, возрадуемся вместе, когда дохнуть будем? Не поможет вам ваша Феофания, не поместитесь все. Надеюсь, что в свой последний час, будете вы, твари, каяться, что убили медицину, экономику, да и всю страну. Все вы, жравшие в три горла и хапающие все, до чего сумели дотянуться, с 1991 г. Тяжко вам будет уходить от своих украденных миллиардов, тяжко...
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Не надейся, у них уже у каждого дома стоит аппарат ИВЛ и личный доктор, готовый приехать и подключить.
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Топ 5 олигархов уже и карманы в гробах попришивали.
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Тупые клоуны, лучше б сделали карантин для пенсионеров, организовали доставку продуктов им на дом, чтобы они не контактировали с молодыми. А молодые бы переболели в лёгкой формеи и страна бы работала и жила нормально.
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Уроды.
Как скот сгоняют в резервацию. Еще и теплушки по 1000 гривен подогнали.
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хорошо, правильно. а мамеладо -ботов вывезти в Иран.
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а из Києва они как доедут до Харькова, Мариуполя, Одессі?
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По 10 человек в вагоне? "Укрзалізниця" 20 березня пустить спецпотяги з Перемишля до Києва, щоб українці могли повернутися, - Дещиця - Цензор.НЕТ 1625
Или получим инкубатор для вируса.
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