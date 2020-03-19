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Все про:Бердянськ (97) ВМС (486) військова база (45) порт (210)

 База ВМС, яку планують розмістити в Бердянську, не знизить потужностей порту, - пресслужба

Бердянський порт зі спільним візитом відвідали начальник Генштабу - головнокомандувач Збройних сил генерал-лейтенант Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран та командувач ВМС Ігор Воронченко.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу порту.

Зазначається, що делегацію зустрічали заступник начальника Бердянської філії ДП "Адміністрація морських портів України" Віталій Бур'ян та керівник ДП "Бердянський морський торговельний порт" Олександр Трощенков.

Військові оглянули територію порту й ознайомилися з його потужностями.

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"Під час зустрічі обговорили питання безпеки на Азові та розміщення в Бердянську бази ВМС, перспективи створення якої розглядають вже тривалий час. ЇЇ головним завданням має бути – гарантія безпеки міста та регіону. Водночас військова база не суперечитиме роботі торгового порту та не зменшить його потужностей – підкреслили на зустрічі", - йдеться в повідомленні.

База ВМС, яку планують розмістити в Бердянську, не знизить потужностей порту, - пресслужба 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182591
 
 
 Топ коментарі
 
База ВМС на Азові потрібна була ще вчора, за будь-яку ціну.
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Хорошая мысль
И испытания торпед там делать по кацапам 😁😁😁
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А корпуса торпед лить на заводе Ильича в Мариуполе
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если там лить ни одна торпеда не взорвётся
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Интересно, а торпеды можно на беспилотниках в море закидывать
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А зачем? Проще беспилотник-камикадзе, таких уже немало. Ну или торпеда-беспилотник, тоже есть. Даже есть катера-беспилотники, еще и с опцией камикадзе.
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торпеда безпилотник - таког не бывает. есть только пилотируемые
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База ВМС на Азові потрібна була ще вчора, за будь-яку ціну.
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Это здорово, но было бы еще круче, если бы еще и военный аэродром в Бердянске восстановили - как раз до Крыма рукой подать.
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Тенденция была совсем обратной: будет аэродром. будет и возможность его захвата россиянами с последующей посадкой транспортных и боевых самолетов РФ. Посему аэродром не действует.
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Читаю книгу Шингарева " Чатос" идут в атаку" про війну в Іспанії в 1936-1939 рр Це один до одного про ОРДЛО. Танки, винищувачі ескадрильями (які перевозили на кораблях частинами і складали), добровольчі батальйони, вся зброя і ********** -- усе було радянське. Іспанці називали "чатос", тобто "курносі" -- росіян.
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Ольга Ви вщент неправі.
"Чатос" - так прозвали літак И-15 (біплан)
"Москас" - це призвисько И-16 (моноплан)
Не вводьте людей в оману.
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