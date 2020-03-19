 У 52-річного маріупольця, який повернувся з Єгипту, підтвердили COVID-19, - глава Донецької ОДА Кириленко

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Медики надають маріупольцю допомогу - усім необхідним лікарні забезпечені. Осіб, що були з ним у контакті, виявлено, вони перебувають під наглядом", - зазначив Кириленко.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Медики надають маріупольцю допомогу - усім необхідним лікарні забезпечені. Осіб, що були з ним у контакті, виявлено, вони перебувають під наглядом", - зазначив Кириленко.
1 перчатки очки маски
2. Пейте горячий чай Можно с ложкой коньяка или водки
3 купите 70 процентный самогон для дезинфекции рук, дверных ручек, телефонов.очков
4. Желательно не носить серьги и кольца , вирус на металле 10 дней сохраняется
Посмотри этот и сравни :
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Японский банк #Mizuho прогнозирует падение цен на #нефть ниже нуля
По оценке банка, поставки нефти в мире могут превысить спрос на 15 млн баррелей в сутки. Это 7 супертанкеров в день
Алё, кремлевская крыса. Готовься к реальному обнулению 😂
Все идёт к тому , что надо Принцу саудовской Аравией ставить памятник в Киеве, за окончание войны , а не благодарить зелю