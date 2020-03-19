 У 52-річного маріупольця, який повернувся з Єгипту, підтвердили COVID-19, - глава Донецької ОДА Кириленко

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Медики надають маріупольцю допомогу - усім необхідним лікарні забезпечені. Осіб, що були з ним у контакті, виявлено, вони перебувають під наглядом", - зазначив Кириленко.

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