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Все про:Єгипет (145) Донецька область (2382) Кириленко Павло (7) COVID-19 (1125)

 У 52-річного маріупольця, який повернувся з Єгипту, підтвердили COVID-19, - глава Донецької ОДА Кириленко

За інформацією голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка, це перший лабораторно підтверджений випадок COVID-19 у Донецькій області.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Медики надають маріупольцю допомогу - усім необхідним лікарні забезпечені. Осіб, що були з ним у контакті, виявлено, вони перебувають під наглядом", - зазначив Кириленко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182589
 
 
 Топ коментарі
 
Зато отдохнул. Будет что вспомнить в последние мгновения
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хорошо, что в Мариуполе нет метро, а то Зеля бы закрыл метро и в Марике..
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После этого вируса запретят вообще туризм либо он сам умрёт...
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Больше брать будут, чтобы отдыхать в более приличных местах
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Зато отдохнул. Будет что вспомнить в последние мгновения
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хорошо, что в Мариуполе нет метро, а то Зеля бы закрыл метро и в Марике..
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Тут ще питання-що летів він не один-з ним в салоні летіло ще купа народу..
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Методы профилактики
1 перчатки очки маски
2. Пейте горячий чай Можно с ложкой коньяка или водки
3 купите 70 процентный самогон для дезинфекции рук, дверных ручек, телефонов.очков
4. Желательно не носить серьги и кольца , вирус на металле 10 дней сохраняется
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а можно пропорцию изменить-ну типа стакан водки и ложку горячего чая? У 52-річного маріупольця, який повернувся з Єгипту, підтвердили COVID-19, - глава Донецької ОДА Кириленко - Цензор.НЕТ 7572 А если серьезно-то спасибо.
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можно и 40 проц. спирт с добавлением 10 проц от обьема перекиси водорода
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Залежно на якому металі. На залізі-сталі 2 дні, на міді 2-3 години в холодну погоду, на сріблі 30-45 хв.
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Это вообще не известно что .

Посмотри этот и сравни :

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Ещё два - три дня , и в Украине бабахнет пандемия короновиросу . Власть вообще не подготовила народ к этому .
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Еще не вечер:

Японский банк #Mizuho прогнозирует падение цен на #нефть ниже нуля

По оценке банка, поставки нефти в мире могут превысить спрос на 15 млн баррелей в сутки. Это 7 супертанкеров в день

Алё, кремлевская крыса. Готовься к реальному обнулению 😂

Все идёт к тому , что надо Принцу саудовской Аравией ставить памятник в Киеве, за окончание войны , а не благодарить зелю
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у кацапов еще газ остаеться ну и драгметы коекакие
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Из какого то фильма-аппокалипсиса. Там женщина-ученый то ли врач спрашивает: а чем же они отличаются, которые выживают после эпидемии, силой или очень умные? А тот ей: Наверное тем, что никому не доверяют.
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Все реформы в одном фото: на всю больницу дали два одноразовых защитных комбинезона и три респиратора, а с куска марли врачи дома будут шить марлевые маски...

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