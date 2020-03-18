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 Політика України
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 Метод влади - бездумна заборона, а потім - героїчна ліквідація наслідків, - журналіст Сидоренко про карантин в Україні

Міністерство закордонних справ і дипломати роблять неможливе, повертаючи українців додому, але можна було уникнути такої ситуації.

Таку думку висловив у Facebook журналіст Сергій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дивна у нас стратегія. Зараз МЗС та консули роблять справді неможливе, повертаючи українців додому. Але...

Досі ніхто не зміг мені пояснити, на хрєна було взагалі закривати в'їзд для своїх громадян, щоби потім героїчно їх рятувати. У чому був кайф одномоментно зупинити усі рейси, якими наші верталися додому, а потім все одно повертати їх же, але вже через біль, страждання та купу грошей, і бюджетних, і тих же громадян? Щоби що?!

Чому було не діяти з мінімальною логікою? Нащо зупиняти трафік повністю, "сокирою"? Чому не продовжувати пускати додому громадян України (бажано через карантин), і водночас обмежити, по суті заборонити їхній виїзд для туризму/відряджень? А іноземців - навпаки, випускати, але не впускати.

Уникнули би купи людських трагедій, втрат, проблем.

Але ні, наш метод - бездумна заборона. А потім героїчна ліквідація наслідків", - пише Сидоренко.

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Метод влади - бездумна заборона, а потім - героїчна ліквідація наслідків, - журналіст Сидоренко про карантин в Україні 01

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией -пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

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Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом - уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182588
 
   
 Топ коментарі
 
Да уж. Все верно - вместо врача пришел клоун
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Почему это, если в украине все шиворот-навыворот, то карантин должен быть правильный? И карантин делают те же рукожопы. Криво, вкось. Скажите мэрси, что хоть такой есть. Врача вызывали? Клоун пришел, погремушку принес.
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Jaroslaw Teriannik

@yar13zp 10 ч

Мамця їхала в трамваї, кондуктор постійно оголошував про обмеження пасажирів.
І тут одна бабуля - ото Порошенко вже довів. Мама така - нічого собі, він вас і всю країну з гівна витяг, а ці шути довели до ручки, а винен знову Порошенко?
Дід ззаду - та всі вони однакові!
Блд
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Почему это, если в украине все шиворот-навыворот, то карантин должен быть правильный? И карантин делают те же рукожопы. Криво, вкось. Скажите мэрси, что хоть такой есть. Врача вызывали? Клоун пришел, погремушку принес.
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Не сам пришел.
Привели, 73,22% пламєнниє борци з: «кровавим мальдівско-липецким, соево-чоколятним, баригой-мародьором, убійцей родного брата, офшорним, пославшим на смерть малолєтніх моряков, вальцманом - лолітой».
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ты сепар. порохоботы, или как они там себя называют - просто разлагают общество. Это их сепарская функция.
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А где по вашему правильный карантин в Италии или может в Испании?Запретили проезд и правильно сделали.Когда зараза пролезет потом уже поздно будет что-то менять.
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в Китае. Например у нас появился чувак в комбинезоне - ходит прыскает антисептиком подъезды. Смысл в этом, если вирус в людях, а не в подъездах.
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Запретили проезд и правильно(с)
Расслабьтесь и подумайте
И в этот момент напрягите мозги - зараза уже пролезла
Приглашаю в киевскую маршрутку... удачи
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Зильонского к такому сама Римма не готовила. Ну, а папа... а папа зачеты в институте ставил за прогулы
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Где Зеля уже только не обделывался

Метод власти - бездумный запрет, а потом - героическая ликвидация последствий, - журналист Сидоренко о карантине в Украине - Цензор.НЕТ 1515
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Jaroslaw Teriannik

@yar13zp 10 ч

Мамця їхала в трамваї, кондуктор постійно оголошував про обмеження пасажирів.
І тут одна бабуля - ото Порошенко вже довів. Мама така - нічого собі, він вас і всю країну з гівна витяг, а ці шути довели до ручки, а винен знову Порошенко?
Дід ззаду - та всі вони однакові!
Блд
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...а потім...



Malinovska Valentyna@MalinaUASH





Я вже просто не можу чути звук сирен швидких ....в Бергамо немає трун, в Бергамо скінчився кисень, в Бергамо черга на міське кладовище, в Бергамо кожних півгодини когось хоронять ....Люди будьте обережні, збережіть життя своє та своїх близьких
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Що треба знати про ету товаріщь:
«Malinovska Valentyna Retweeted
«Америка передала Украине хамви, педро присвоил, типа он передал. Джек Ма передает Украине миллион тестов на короновирус, этот полный никто снова тут как тут: "я передав", @ZelenskyyUa лучше этого чмошника, хотя бы тем, что не присваивает чужие заслуги»
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А це ж та генерація, що має інстинкт самозбереження, казати лише те, що почула в казьонной программє «Врємя», і прочитала в газеті «Правда».
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"спасибо" всем таким бабушкам и дедушкам(((
Иногда очень хочется создать вирус, который сумел бы убрать гавно из мозгов
Потом начинаю понимать, что вирусу нужно будет сначала найти мозги
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де коли і кого витягли з гівна?????? спочатку туди втопивши в договорянку с путіним.
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Позавчора тут одна зебілка жалілася, що у неї депресія і вона устала ат вайни та політики. Казала, що задихається.
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запрет заставил украинцев зашевелится. они бы по европах еще месяц сидели бы. а потом отправляй раз в день спецсамолет на 5-7 коронавирусными украинцами, у которых наконец то закончился отпуск
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Карантин ввел страну еще в более серьёзную зону риска -Транспортный коллапс, загруженность наземного транспорта в разы превышает повседневность до карантина -продуктовая паника с неконтролируемыми толпами по супермаркетам.
Хаотические и необдуманные действия зеленой власти порождают увеличение панических настроений у населения. Но с другой стороны-возникает мысль: а не подводят ли они ситуацию к явлению, которое называется "управляемым хаосом"? Тогда с социумом можна делать все, что власть пожелает...(с)
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100%! Именно хаоса и хочет Путин в Украине.
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хм.. значить Зебилы по ходу не против и подыгрывают Куйлу !? ....прЫлестно.. Метод влади - бездумна заборона, а потім - героїчна ліквідація наслідків, - журналіст Сидоренко про карантин в Україні - Цензор.НЕТ 8477
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А вы не хотите в Италию на экскурсию сьездит?там сегодня зажмурилось 450 человек от вируса.Может быт ваше мнение поменялось после этого?
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я просто представить не могу что будет у нас в Украине через месяц этого "зеленого карантина" под руководством "слуг урода" - Мир будет шокирован последствиями эпидемии и борьбы с ней , и мы переплюнем по смертям и италию, китай и т.д.... сумно ***
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Граждан Украины не пускают в Украину? Или журналист решил полялякать?
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Сидоренко, це не НАШ метод, це метод зеленої влади, до якої, судячи з ваших дописів на УП, ви дуже і дуже прихильні.
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От цікаво, чому критикує рішення влади по карантину саме інтелігенція (журналісти, професори вузів, лікарі, письменники, музиканти), а підтримують їх тут в коментах ті, хто навіть писати грамотно не може?

P.S. Рік тому не голосувати за Зе також закликала інтелігенція - Андрухович, Жадан, Забужко, Брюховецький, Павличко, Яворівський, Чубай, Пономарьов, Грицак, Компаніченко... Але розумних людей не послухали!
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От якраз Яворівський на Радіо 1 перед виборами, від душі, щедро поливав помиями Порошенка.
В основному повторюючи аргументацію Афанасія Скабєєва.
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Ну бо він за Юльку завжди був... Але водночас він підписався під зверненням із закликом не голосувати за Зе...
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Дебилоиды взяли власть, а теперь хотят всем доказать,что они умные,но каждый раз они снова всех убеждают,что как были они дебилоидами,так ими и остались.
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