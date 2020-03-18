 Метод влади - бездумна заборона, а потім - героїчна ліквідація наслідків, - журналіст Сидоренко про карантин в Україні

Таку думку висловив у Facebook журналіст Сергій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дивна у нас стратегія. Зараз МЗС та консули роблять справді неможливе, повертаючи українців додому. Але...

Досі ніхто не зміг мені пояснити, на хрєна було взагалі закривати в'їзд для своїх громадян, щоби потім героїчно їх рятувати. У чому був кайф одномоментно зупинити усі рейси, якими наші верталися додому, а потім все одно повертати їх же, але вже через біль, страждання та купу грошей, і бюджетних, і тих же громадян? Щоби що?!

Чому було не діяти з мінімальною логікою? Нащо зупиняти трафік повністю, "сокирою"? Чому не продовжувати пускати додому громадян України (бажано через карантин), і водночас обмежити, по суті заборонити їхній виїзд для туризму/відряджень? А іноземців - навпаки, випускати, але не впускати.

Уникнули би купи людських трагедій, втрат, проблем.

Але ні, наш метод - бездумна заборона. А потім героїчна ліквідація наслідків", - пише Сидоренко.

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Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией -пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

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Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом - уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.

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