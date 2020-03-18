 COVID-19: Навчальні заклади закривають у Великій Британії

Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Великої Британії.

За словами чиновника, школи буде закрито для більшості учнів до подальшого повідомлення. Водночас, діти працівників охорони здоров'я, поліцейських, соціальних працівників, які доглядають за літніми людьми, і співробітників супермаркетів, і далі ходитимуть у навчальні заклади. Те саме стосується дітей з інвалідністю.

"Ми одночасно просимо дитячі садки і приватні школи робити те ж саме, і ми надаємо фінансову підтримку там, де це необхідно. Ми передбачаємо надання харчування і ваучерів для дітей, які мають право на безкоштовне шкільне харчування. І де деякі школи вже роблять це, я хочу прояснити, що ми відшкодуємо вартість", - підкреслив Джонсон.

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Він зазначив, що іспити не проходитимуть у травні і червні, але уряд подбає, щоб діти здобували освіту.

Прем'єр також закликав не залишати дітей у родичів літнього віку, залишатися в 14-денній самоізоляції сім'ї, де є підозра на коронавірус, за можливості уникати зборів людей, працювати вдома і дотримуватися правил гігієни.

Зазначимо, що за останніми даними, у Великій Британії зафіксовано 2626 випадків коронавірусу, померло 104 тих, що заразилися.

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.