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 Рішення про карантин приймаються без моделювання ситуації. Цинізм зашкалює, - ректор Київського університету імені Грінченка Огнев'юк

У прийнятті рішень пов'язаних із запровадженням карантину спостерігається "алогічність, безсистемність, безвідповідальність і імітація глибокого занепокоєння".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк.

Він зазначив: "Коли повертали українців з м.Ухань (Китай) в країні був новосанджарський синдром, а повернуті 14 діб були на обсервації.

У ці дні повертається майже 50 тисяч, у тому числі з таких вірусовразливих країн, як Італія. Ніяких обсервацій. Більше того, громадяни, які повертаються із закордону, через заборону внутрішнього сполучення, доволі часто перебувають у людних місцях, шукаючи варіанти повернення у свої міста і села.
Це такий карантин?! Це так влада дбає про здоров’я людей?"

Читайте: "Джерело антисанітарії": у Києві через коронавірус закриють сміттєпроводи

Він продовжив: "Рішення приймаються без моделювання можливих сценаріїв розгортання ситуації. Цинізм зашкалює. Їздити в громадському транспорті лише в масках, а масок купити ніде. Змусили міську владу закрили метро наче для безпеки людей, а люди наражаються на ще більшу небезпеку, бо доїхати на роботу нічим. На роботу не виходити, але органи влади, лікарні, продовольчі крамниці, банки, критична інфраструктура мають працювати. А як доїхати? Чи Ви не знаєте, що значна кількість працівників доїжджають з передмістя?"

"Алогічність, безсистемність, безвідповідальність та імітація глибокої стурбованості. І сумно, і прикро...
Таке враження, що оголошений без належної підготовки карантин, потрібен лише для прикриття великого економічного та управлінського провалу, змови, зради та контрреволюції.
Коронавірус дійсно небезпечний та небезпечність вірусу непрофесіоналізму жахає!", - резюмував Огнев'юк. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зупинка метро ставить під загрозу функціонування медзакладів, персонал не може дістатися до роботи, - Зінкевич. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182585
 
   
 Топ коментарі
 



Аркадий Бабченко
Решения о карантине принимаются без моделирования ситуации. Цинизм зашкаливает, - ректор Киевского университета имени Гринченко Огневьюк - Цензор.НЕТ 5864

У меня в последнее время абсолютно стойкое ощущение, что в окружении Владимира Александровича есть какой-то человек, который над ним просто откровенно издевается. Со скуки. "А давай скажем дурачку про десять человек в маршрутке?" А давай. В итоге ослик все это озвучивает своим собственным ротом по телевизору, попутно признаваясь, что это он убил Эрику, тем самым переводит все стрелки на себя, выставляя себя и дурачком и, главное, генератором этого решения, на следующий день происходит ровно то, что не могло не произойти - очередины и битком забитые бусики друг у друга на головах без масок - и Президент страны, не отдупляющий реальности, с самого утра получает такой негатив в рейтинг, что держи меня семеро.
При том, что ответственный за транспорт вообще ни разу ни он, вот что интересно.
А кто-то за его спиной, кого он совсем недавно хотел сожрать и скинуть с власти, поставив на его место своего человека, и еще один, кто "слишком заигрался в провокации", сидит, и потирает руки, получая политический профит.
Как на ровном месте в очередной раз получить ворох хуев за шиворот ничего не сделав.
Где там все эти дурачки-то, которые вчера у меня в комментах до усрачки доказывали мне, что никто никуда не поедет и все будет пусто и ровно?
Ау. Идиотики. Вы где?
Благодарите еще бога, что сейчас плохая погода.
Пройдет неделя, все окончательно забьют болт на этот недо-карантин, выйдет солнышко - давайте подумаем, куда весной ломанет на шашлыки весь оставшийся в городе не уехавший на дачи миллион человек во время трехнедельного внепланового отпуска при условии, что протяженность пляжей в Киеве составляет - ну фиг знает, на глаз так примерно пару десятков километров?
Вы острова закрыли, алле, стратеги гениальные?
Расскажите Владимиру Александровичу про Гидропарк.
Приземлите кто-нибудь правительство на Плюк уже, родной.
Надо ли закрывать метро, если вы приняли тактику карантина? Да без вопросов. Однозначно надо.
Только беда в том, что полу-карантин - не карантин. Он не работает. Не сработает эта хрень, если просто закрыть метро, и не закрывать больше ничего. Не будут в таком городе, как Киев, люди сидеть у себя по квартирам исключительно из чувства доброй воли.
Запрет на выход из микрорайона. Запрет на автомобильное передвижение. Запрет такси. Запрет общественного транспорта. Полиция на перекрестках. В магазин раз в три дня. Чаще - штраф. Без маски - штраф. Вот тебе аккордион - пой песни на балконе. Мы поедем, мы помчимся. Ну, короче, как везде.
Либо так. Либо никак.
Либо снимаем трусы.
Либо надеваем трусы.
С трусами на коленках ни туда, ни сюда - неа, так не сработает.
По десять человек в бусике, блин.
Ой. Почему толпы на остановках и пробки на мостах?
Кто бы мог подумать.
Истинно вам говорю. Это заговор.
Ну, просто, человек, способный ездить на велосипеде, не может творить такую хуйню от чистого сердца.
В рамках проекта "До Дарницы за двоих передайте"
Голодные дети плачут, папка, метро закрыли, дай на билетик.
Не сдерживайте себя, братцы.
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А ось як зробив Порошенко.Решения о карантине принимаются без моделирования ситуации. Цинизм зашкаливает, - ректор Киевского университета имени Гринченко Огневьюк - Цензор.НЕТ 2887
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Зебіли, фас!

В эти дни возвращается почти 50 000, в том числе из таких вирусоуязвимых стран, как Италия. Никаких обсерваций. Более того, граждане, возвращаются из-за границы, из-за запрета внутреннего сообщения, довольно часто находятся в людных местах в поисках вариантов возвращения в свои города и села. Это такой карантин?! Это так власть заботится о здоровье людей?" Источник: https://censor.net.ua/n3182585
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Аркадий Бабченко
Решения о карантине принимаются без моделирования ситуации. Цинизм зашкаливает, - ректор Киевского университета имени Гринченко Огневьюк - Цензор.НЕТ 5864

У меня в последнее время абсолютно стойкое ощущение, что в окружении Владимира Александровича есть какой-то человек, который над ним просто откровенно издевается. Со скуки. "А давай скажем дурачку про десять человек в маршрутке?" А давай. В итоге ослик все это озвучивает своим собственным ротом по телевизору, попутно признаваясь, что это он убил Эрику, тем самым переводит все стрелки на себя, выставляя себя и дурачком и, главное, генератором этого решения, на следующий день происходит ровно то, что не могло не произойти - очередины и битком забитые бусики друг у друга на головах без масок - и Президент страны, не отдупляющий реальности, с самого утра получает такой негатив в рейтинг, что держи меня семеро.
При том, что ответственный за транспорт вообще ни разу ни он, вот что интересно.
А кто-то за его спиной, кого он совсем недавно хотел сожрать и скинуть с власти, поставив на его место своего человека, и еще один, кто "слишком заигрался в провокации", сидит, и потирает руки, получая политический профит.
Как на ровном месте в очередной раз получить ворох **** за шиворот ничего не сделав.
Где там все эти дурачки-то, которые вчера у меня в комментах до усрачки доказывали мне, что никто никуда не поедет и все будет пусто и ровно?
Ау. Идиотики. Вы где?
Благодарите еще бога, что сейчас плохая погода.
Пройдет неделя, все окончательно забьют болт на этот недо-карантин, выйдет солнышко - давайте подумаем, куда весной ломанет на шашлыки весь оставшийся в городе не уехавший на дачи миллион человек во время трехнедельного внепланового отпуска при условии, что протяженность пляжей в Киеве составляет - ну фиг знает, на глаз так примерно пару десятков километров?
Вы острова закрыли, алле, стратеги гениальные?
Расскажите Владимиру Александровичу про Гидропарк.
Приземлите кто-нибудь правительство на Плюк уже, родной.
Надо ли закрывать метро, если вы приняли тактику карантина? Да без вопросов. Однозначно надо.
Только беда в том, что полу-карантин - не карантин. Он не работает. Не сработает эта хрень, если просто закрыть метро, и не закрывать больше ничего. Не будут в таком городе, как Киев, люди сидеть у себя по квартирам исключительно из чувства доброй воли.
Запрет на выход из микрорайона. Запрет на автомобильное передвижение. Запрет такси. Запрет общественного транспорта. Полиция на перекрестках. В магазин раз в три дня. Чаще - штраф. Без маски - штраф. Вот тебе аккордион - пой песни на балконе. Мы поедем, мы помчимся. Ну, короче, как везде.
Либо так. Либо никак.
Либо снимаем трусы.
Либо надеваем трусы.
С трусами на коленках ни туда, ни сюда - неа, так не сработает.
По десять человек в бусике, блин.
Ой. Почему толпы на остановках и пробки на мостах?
Кто бы мог подумать.
Истинно вам говорю. Это заговор.
Ну, просто, человек, способный ездить на велосипеде, не может творить такую ***** от чистого сердца.
В рамках проекта "До Дарницы за двоих передайте"
Голодные дети плачут, папка, метро закрыли, дай на билетик.
Не сдерживайте себя, братцы.
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..уев, которые взойдут и забьют его до смерти Решения о карантине принимаются без моделирования ситуации. Цинизм зашкаливает, - ректор Киевского университета имени Гринченко Огневьюк - Цензор.НЕТ 7488
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Сьогодні побував у семи київських аптеках з метою придбати захисну маску. Безрезультатно! Їх немає у продажу...
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не судилося значить тобі...
проїхатись 10-тимісною маршруткою.. Рішення про карантин приймаються без моделювання ситуації. Цинізм зашкалює, - ректор Київського університету імені Грінченка Огнев'юк - Цензор.НЕТ 6736
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Он просто дурачок, и издевается над типо "умными". Вы точно головой стукнутые.
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Скажи, Вовка, сколько еще недоразвитых, верящих в доброту и непогрешимость царя.
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Цинизм зашкаливает. Ездить в общественном транспорте только в масках, а масок купить негде. Заставили городские власти закрыли метро как для безопасности людей, а люди подвергаются еще большей опасности, потому что доехать на работу нечем. Источник: https://censor.net.ua/n3182585
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Маску а-ля пов'язка можна зробити самому, не бог вісь який "хайтек"
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на сраку её поцепи - больше толку будет...

ещё говорят что если посетить церковь московского патриархата и хлопнуть три раза в ладоши то никакой вирус не пристанет...
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А якщо хлопнути 3 рази мед.спирту, то можна перегаром дизінфікувати півмаршрутки
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Зебіли, фас!

В эти дни возвращается почти 50 000, в том числе из таких вирусоуязвимых стран, как Италия. Никаких обсерваций. Более того, граждане, возвращаются из-за границы, из-за запрета внутреннего сообщения, довольно часто находятся в людных местах в поисках вариантов возвращения в свои города и села. Это такой карантин?! Это так власть заботится о здоровье людей?" Источник: https://censor.net.ua/n3182585
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Євангеліст МакДошечки@taranenko 11 ч

Якщо ви працюєте в медичній сфері, або забезпечуєте життєдіяльність міста, не маєте як їздити на роботу, і маєте хоч якусь категорію водійського посвідчення, готовий дати в безкоштовну аренду скутер 50сс, на якому дуже просто їздити, і шолом.
Київ чи найближче передмістя
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а мона количество отправленных домой, сидеть за компом зраду сеять?
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це означає,щоза роки правління директора "рошен' компанія 'поднакопила жирок",що може собі таке дозволити.

довбопорошенківці не розуміють,що решта неолігархічного бізнесу не може на таке піти..
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Многие говорят "А вот в италии не закрывают метро" "в италии не отменяют рейсы". Сегодня в италии 500 человек умерло от коронавируса...

Может и не такое глупое решение закрыть метро?
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в маршрутках, которых не хватает, и которые люди штурмуют - коронавирус не распространяется?
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не такими темпами как в метро....в день в метро плюс минус 4 миллиона поездок...в одной маршрутке в день максимум несколько тысяч человек...
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абсолютно бесполезное решение, учитывая вынужденную скученность людей в маршрутках..

прежде, чем отменять метро, надо было подумать, как людям теперь добираться до работы..
хотя бы выпустить на маршруты больше автобусов..
а так, дуремар отменил, и как хочешь, так и крутись..
ведь от работы, никто не освобождал...
а власти, надо было не с метро начинать, а с крадуцкого, вот где цинизм..

масок нет, но полицаев конторолировать наличие масок у пассажиров поставили..
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угу.. розкажи це в заповнених на 120-140% маршрутках або очікуючі їх по 2 години.. Рішення про карантин приймаються без моделювання ситуації. Цинізм зашкалює, - ректор Київського університету імені Грінченка Огнев'юк - Цензор.НЕТ 1995 Рішення про карантин приймаються без моделювання ситуації. Цинізм зашкалює, - ректор Київського університету імені Грінченка Огнев'юк - Цензор.НЕТ 8398
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Он описал свой маршрут: "Сел в автобус 118 у м. Печерская. Еду со съемки в Доме футбола. Едва втиснулся в среднюю дверь. Люди едут с работы селедками в бочке. Вместо того, чтобы быстро добраться в метро до Осокорков, еду на перекладных через Дарницкую площадь".
"Никаких других слов, кроме отборного армейского мата в адрес властей нет. И я не один такой. Так мы боремся с коронавирусом. Легко отдать указание или приказ, сесть в свой лимузин и с комфортом поехать, куда надо. А ты попробуй взять штурмом общественный транспорт, где тебе чихают и сопят в затылок такие же счастливчики после рабочего дня. Мат и еще раз мат", - подчеркнул журналист.
Источник: https://censor.net.ua/n3182577
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У тебя совсем с головой плохо? То, что поезд метро может перевозит в десять раз больше, чем перевозит автобус, совсем не значит, что он будет их перевозить. Те люди, которым нужно попасть на работу, все равно туда попадут, т.е. твои 4 млн поездок в твоем случае никуда не деваются. Но сейчас такого пассажиропотока уже нет, так как нет школьников, студентов, ITшников и многих-многих других. 17 числа утром в час пик в вагонах метро стояло всего человек по пять, а после закрытия предприятий и магазинов 18-го, там бы вообще стоять не нужно было. Вентиляция и минимум людей! Плюс контроль на входе! И гораздо ниже вероятность заражения будет, если проехать 30 минут в метро, чем на нескольких битком набитых автобусах и маршрутках часа так полтора. Я сегодня на работу добирался 3 часа.
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если бы в Италии ездили как в Киеве сегодня в автобусах, то там бы вообще все давно померли..

Решения о карантине принимаются без моделирования ситуации. Цинизм зашкаливает, - ректор Киевского университета имени Гринченко Огневьюк - Цензор.НЕТ 52
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Они в Италии не от метро умерли,

а из-за массового возвращения молодёжи с промышленного севера страны на пенсионерский юг.

порадовали внучата бабушек своим приездом
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Конечно не от метро, метро НИГДЕ не закрыли, только зебильные инфантилы додумались до такого геноцида собственно народа. Также не мешало б ознакомиться с оф.статистикой по Италии (сколько и где именно фактов заражения, а также смертность), а потом рассказывать об их молодежи... хотя не без этого конечно.

Решения о карантине принимаются без моделирования ситуации. Цинизм зашкаливает, - ректор Киевского университета имени Гринченко Огневьюк - Цензор.НЕТ 3413
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Ты такой же великий "аналитик", как Зеленский. Встречный вопрос - а сколько бы умерло людей в Италии, если бы там закрыли метро и больных со здоровыми напихали в маршрутку, как селедку в бочки ?
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Я не аналитик. Я просто не такой тупой, как ты
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Две недели назад в Италии насчитывалось 322 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Врачи могли уделить достаточно внимания каждому пациенту.

Неделю назад в Италии было уже 2 502 случая Covid-19. Медики в госпиталях еще делали искусственную вентиляцию легких всем больным с острой дыхательной недостаточностью.

11 марта в Италии имелось 10 149 заболевших. В пятницу их стало более 17 500. .Источник: https://censor.net.ua/f3181504

вот тебе и факты для размышления
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А в Ухані закрили метро (закривали метро ТІЛЬКИ в Китаї), а померло ще більше...

То може все-таки з метро рівень смертності не пов'язаний і толку від його закриття НУЛЬ ЦІЛИХ НУЛЬ ДЕСЯТИХ, зате проблем для громадян багато?
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Не закрывали. Ограничивали вход по спецпропускам и разрешениям.
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Решения о карантине принимаются без моделирования ситуации. Цинизм зашкаливает, - ректор Киевского университета имени Гринченко Огневьюк

Ну шо, Витя. Вот и подошёл конец твоему ректорству.
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Ну должен хоть кто-то, кроме ЕС, сказать этим тварям правду в глаза!!!
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это не цинизм, это преступное разгильдяйство и "какая разница"))
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В общем, по опросам разумкова и социс у зели 17% и 19%...думаю, что они засцут это выставлять, но мы сделали этого зеленого ублюдка! Теперь пора занятся рыгами -тут труднее в разы -они не тупые,как Моника, к сожалению
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Они таким способом экономикой страны уже пол года рулят.
И шо?
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Журналисты! Жирная тема для репортажей. Метро закрыли. Предлагаю завтра проехаться в забитых по самый потолок маршрутках, троллейбусах, трамваях. Такого отборного народного мата в адрес властей вы нигде не услышите.
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и это даже не война и не военное положение! народ, что с Вами? неужели 10000 грн в лучшем случае смогут восстановить здоровье от коронавируса? неужели у Вас есть лишние жизни? Вы же туалетной бумаги понакупали по несколько десятков рулонов - кто это все расходовать то будет?
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херня все это , лишь бы не барига-марадьор... Рішення про карантин приймаються без моделювання ситуації. Цинізм зашкалює, - ректор Київського університету імені Грінченка Огнев'юк - Цензор.НЕТ 6768..закрыли метро правильно, добавить перед этим маршруток нужно было и маршруты посмотреть, особенно на левый берег..а так конечно ситуацию только накаляют..полно автобусов ведомственных в ожидании ВИП пассажиров в гаражах простаивают по всей стране, менты все обо этом знают, почему не загрузить под перевозку киевлян?..некому думать, шпана рулит из подворотен, в урядники по н\случаю с головами баранов и овец попавшая...а лишь бы не марадьер, в штаны он им насрал... ..довбни ***..Иллюху-воина еще в министры посадите или маланца, пол срока не досидевшего...
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Приятно послушать адекватного человека.
Но Зебилу и его банде - чем хуже, тем лучше!
Все идет по их плану уничтожения Украины.
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Рівно те саме казали рік тому про папірєніков.
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С карантином всё просто - в одну избитую пословицу:
"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"©
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Да,ход кретинов с метро сильно смахивает на диверсию.
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Шо за глупости, Наш буратинка все разрулит, надо ему сто дней дать...
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Респект Виктор Огневых. Хотя бы кто-то сказал правду. Радует, что в Украине есть люди с мозгами. Вы 100% правы.
В Италии пустили дополнительный транспорт, с меньшей периодичностью, чтобы предотвратить скученность.
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К этому списку я бы добавил еще непроходимую тупость осла, которого кто-то дергает за хвост. В результате чего осел издает какие-то звуки, от которых остальным делается дурно: кому в автобусе, кому в маршрутке или на остановке. Ослиный хвост народу не дает покоя. А потому есть смысл оторвать его. Правда тогда дергать осла будут уже не за хвост. Но это уже совсем другая история.
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Всё так. Идиоты. Неудивительно что у них экономика так плоха.
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"Холодный душ для президента"
- Ирина Ведерникова, Дзеркало Тижня
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где Квартал 95, а где моделирование ситуации...?
Ректор чего то там ожидал....
Смешной какой...
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От британські учоні класно моделюють, там влада "мечеться" кожен день протилежними намірами)) Ці послідовно просувають єдине доступне розуму совкових паханів "не пущать"
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неправда.. никогда не банили..
я здесь с 2010 года постоянно читаю, комментирую.. здесь даже против янукодла никогда не банили..
банят, только тех в последние 6 лет, кто говорит, что поросенко - мародерище..
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цинизм проявляется почти во всех действиях ЗЕ и кабмина. но сам ЗЕ упорно не желает обратиться к реальным специалистам.его почемуто устраивают люди, которые 1 профаны. 2 срут ему на каждом шагу его действия пока необьяснимы
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Еще во время выборов говорили-пока Гнусавый научится мы и ноги протянем. Но самое интересное, что он учиться и не собирается, все те же ежедневные цирковые представления, как и на прежнем месте работы.
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Зебіли, ну ви задоволені вашою владою? Папріколу. Решения о карантине принимаются без моделирования ситуации. Цинизм зашкаливает, - ректор Киевского университета имени Гринченко Огневьюк - Цензор.НЕТ 1298
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зебилов на Цензоре осталось пару человек....
ты разве не заметил это?...
И то это с тех.., отмороженных , которые сепары, которые ждут московию...
Полезные для зе идиоты исчезли уже...
Плачут в подушки по ночам, что развели их как лохов...
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Сховались як таргани по шпаринам та змінили ніки.
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парочка моих знакомых зебилов:
Та-дамм!!!

"Хто ж знав?..."
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...да , хотябы какая то часть из 73 % это прочла и осознала, что страна из за идиотов катится в пропасть....
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Вони тоді верещали що у сої підгорає бо ми робимо правильно
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...да , хотябы какая то часть из 73 % это прочла и осознала, что страна из за идиотов катится в пропасть....
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За що ЗЕкоманда не береться то виходить тільки срач.
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Шановні, а чому Ви будь-яку площадку використовуєте для того, щоб ображати один одного за будь-що. Чи всі мають думати, як кожен однозвилений неуч, в якого забрали іграшку, і він в цьому всіх звинувачує. У нас же, пля, демократія, як не як, і жоден президент, уряд, верховна рада, міська влада не в змозі вимагати та наказувати роботодавцю (бизнесу) будь-які умови, в тому числі і роботу в віддаленому доступі. Мій знайомий проживає у передмісті, працює архітектором на комп'ютері і є змога працювати віддалено. Сьогодні перестав працювати приміський автотранспорт, добратися до роботи нічим, а босс каже - на роботу, купи собі амтамабіль і на арбайтен.
При кожній поліклініці, лікарні є службові автомобілі, принаймні числятся і на них списується бензин для нашальнікє, то ж можна і ними деяких працівників підводити до роботи. І це стосуються не тільки лікарень, а також об'єктів критичної інфраструктури, у них рахую ться на балансі "летючки".
Те й таке... Совєцкий союз закончился, треба навчитись самым приймати рішення.
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так правит то в украіні секта свідкив жидових..смерть украінців це ще один шанс на заселення украіни евреями..
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Чому не "модуліруют"? Зараз одна зе-особа як на "менделірує", що у зелєбобіків буде ще той "стояк" аж до 4 квітня...
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Нормальные люди прекрасно понимали,что означает избрать главой 40 миллионной страны персонажа из сериала. Ладно,массы охлоса,которые сериал смотрели. Но среди избирателей персонажа присутствовали и неглупые люди. Теперь поздно. Теперь этот театр абсурда надолго. И это -только цветочки.
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Отключение метро - это не дурость зе-дебилов, это умышленная работа...

ЕС обвиняет Россию в попытке усугубить кризис с коронавирусом на Западе.

Внутренний документ Евросоюза утверждает, что это вписывается в более широкую стратегию Москвы, цель которой - дестабилизировать Европу, ввергнув в панику и хаос.
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