 Рішення про карантин приймаються без моделювання ситуації. Цинізм зашкалює, - ректор Київського університету імені Грінченка Огнев'юк

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк.
Він зазначив: "Коли повертали українців з м.Ухань (Китай) в країні був новосанджарський синдром, а повернуті 14 діб були на обсервації.
У ці дні повертається майже 50 тисяч, у тому числі з таких вірусовразливих країн, як Італія. Ніяких обсервацій. Більше того, громадяни, які повертаються із закордону, через заборону внутрішнього сполучення, доволі часто перебувають у людних місцях, шукаючи варіанти повернення у свої міста і села.
Це такий карантин?! Це так влада дбає про здоров’я людей?"
Він продовжив: "Рішення приймаються без моделювання можливих сценаріїв розгортання ситуації. Цинізм зашкалює. Їздити в громадському транспорті лише в масках, а масок купити ніде. Змусили міську владу закрили метро наче для безпеки людей, а люди наражаються на ще більшу небезпеку, бо доїхати на роботу нічим. На роботу не виходити, але органи влади, лікарні, продовольчі крамниці, банки, критична інфраструктура мають працювати. А як доїхати? Чи Ви не знаєте, що значна кількість працівників доїжджають з передмістя?"
"Алогічність, безсистемність, безвідповідальність та імітація глибокої стурбованості. І сумно, і прикро...
Таке враження, що оголошений без належної підготовки карантин, потрібен лише для прикриття великого економічного та управлінського провалу, змови, зради та контрреволюції.
Коронавірус дійсно небезпечний та небезпечність вірусу непрофесіоналізму жахає!", - резюмував Огнев'юк.
Аркадий Бабченко
У меня в последнее время абсолютно стойкое ощущение, что в окружении Владимира Александровича есть какой-то человек, который над ним просто откровенно издевается. Со скуки. "А давай скажем дурачку про десять человек в маршрутке?" А давай. В итоге ослик все это озвучивает своим собственным ротом по телевизору, попутно признаваясь, что это он убил Эрику, тем самым переводит все стрелки на себя, выставляя себя и дурачком и, главное, генератором этого решения, на следующий день происходит ровно то, что не могло не произойти - очередины и битком забитые бусики друг у друга на головах без масок - и Президент страны, не отдупляющий реальности, с самого утра получает такой негатив в рейтинг, что держи меня семеро.
При том, что ответственный за транспорт вообще ни разу ни он, вот что интересно.
А кто-то за его спиной, кого он совсем недавно хотел сожрать и скинуть с власти, поставив на его место своего человека, и еще один, кто "слишком заигрался в провокации", сидит, и потирает руки, получая политический профит.
Как на ровном месте в очередной раз получить ворох **** за шиворот ничего не сделав.
Где там все эти дурачки-то, которые вчера у меня в комментах до усрачки доказывали мне, что никто никуда не поедет и все будет пусто и ровно?
Ау. Идиотики. Вы где?
Благодарите еще бога, что сейчас плохая погода.
Пройдет неделя, все окончательно забьют болт на этот недо-карантин, выйдет солнышко - давайте подумаем, куда весной ломанет на шашлыки весь оставшийся в городе не уехавший на дачи миллион человек во время трехнедельного внепланового отпуска при условии, что протяженность пляжей в Киеве составляет - ну фиг знает, на глаз так примерно пару десятков километров?
Вы острова закрыли, алле, стратеги гениальные?
Расскажите Владимиру Александровичу про Гидропарк.
Приземлите кто-нибудь правительство на Плюк уже, родной.
Надо ли закрывать метро, если вы приняли тактику карантина? Да без вопросов. Однозначно надо.
Только беда в том, что полу-карантин - не карантин. Он не работает. Не сработает эта хрень, если просто закрыть метро, и не закрывать больше ничего. Не будут в таком городе, как Киев, люди сидеть у себя по квартирам исключительно из чувства доброй воли.
Запрет на выход из микрорайона. Запрет на автомобильное передвижение. Запрет такси. Запрет общественного транспорта. Полиция на перекрестках. В магазин раз в три дня. Чаще - штраф. Без маски - штраф. Вот тебе аккордион - пой песни на балконе. Мы поедем, мы помчимся. Ну, короче, как везде.
Либо так. Либо никак.
Либо снимаем трусы.
Либо надеваем трусы.
С трусами на коленках ни туда, ни сюда - неа, так не сработает.
По десять человек в бусике, блин.
Ой. Почему толпы на остановках и пробки на мостах?
Кто бы мог подумать.
Истинно вам говорю. Это заговор.
Ну, просто, человек, способный ездить на велосипеде, не может творить такую ***** от чистого сердца.
В рамках проекта "До Дарницы за двоих передайте"
Голодные дети плачут, папка, метро закрыли, дай на билетик.
Не сдерживайте себя, братцы.
проїхатись 10-тимісною маршруткою..
ещё говорят что если посетить церковь московского патриархата и хлопнуть три раза в ладоши то никакой вирус не пристанет...
В эти дни возвращается почти 50 000, в том числе из таких вирусоуязвимых стран, как Италия. Никаких обсерваций. Более того, граждане, возвращаются из-за границы, из-за запрета внутреннего сообщения, довольно часто находятся в людных местах в поисках вариантов возвращения в свои города и села. Это такой карантин?! Это так власть заботится о здоровье людей?" Источник: https://censor.net.ua/n3182585
Євангеліст МакДошечки@taranenko 11 ч
Якщо ви працюєте в медичній сфері, або забезпечуєте життєдіяльність міста, не маєте як їздити на роботу, і маєте хоч якусь категорію водійського посвідчення, готовий дати в безкоштовну аренду скутер 50сс, на якому дуже просто їздити, і шолом.
Київ чи найближче передмістя
довбопорошенківці не розуміють,що решта неолігархічного бізнесу не може на таке піти..
Может и не такое глупое решение закрыть метро?
прежде, чем отменять метро, надо было подумать, как людям теперь добираться до работы..
хотя бы выпустить на маршруты больше автобусов..
а так, дуремар отменил, и как хочешь, так и крутись..
ведь от работы, никто не освобождал...
а власти, надо было не с метро начинать, а с крадуцкого, вот где цинизм..
масок нет, но полицаев конторолировать наличие масок у пассажиров поставили..
"Никаких других слов, кроме отборного армейского мата в адрес властей нет. И я не один такой. Так мы боремся с коронавирусом. Легко отдать указание или приказ, сесть в свой лимузин и с комфортом поехать, куда надо. А ты попробуй взять штурмом общественный транспорт, где тебе чихают и сопят в затылок такие же счастливчики после рабочего дня. Мат и еще раз мат", - подчеркнул журналист.
Источник: https://censor.net.ua/n3182577
а из-за массового возвращения молодёжи с промышленного севера страны на пенсионерский юг.
порадовали внучата бабушек своим приездом
Неделю назад в Италии было уже 2 502 случая Covid-19. Медики в госпиталях еще делали искусственную вентиляцию легких всем больным с острой дыхательной недостаточностью.
11 марта в Италии имелось 10 149 заболевших. В пятницу их стало более 17 500. .Источник: https://censor.net.ua/f3181504
вот тебе и факты для размышления
То може все-таки з метро рівень смертності не пов'язаний і толку від його закриття НУЛЬ ЦІЛИХ НУЛЬ ДЕСЯТИХ, зате проблем для громадян багато?
https://focus.ua/world/448744-ostanovilis_avtobusy_i_poezda_v_kitae_zakryli_vtoroi_mnogomillionnyi_gorod_iz-za_koronavirusa
Ну шо, Витя. Вот и подошёл конец твоему ректорству.
И шо?
Но Зебилу и его банде - чем хуже, тем лучше!
Все идет по их плану уничтожения Украины.
"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"©
В Италии пустили дополнительный транспорт, с меньшей периодичностью, чтобы предотвратить скученность.
- Ирина Ведерникова, Дзеркало Тижня
Ректор чего то там ожидал....
Смешной какой...
я здесь с 2010 года постоянно читаю, комментирую.. здесь даже против янукодла никогда не банили..
банят, только тех в последние 6 лет, кто говорит, что поросенко - мародерище..
ты разве не заметил это?...
И то это с тех.., отмороженных , которые сепары, которые ждут московию...
Полезные для зе идиоты исчезли уже...
Плачут в подушки по ночам, что развели их как лохов...
Та-дамм!!!
"Хто ж знав?..."
При кожній поліклініці, лікарні є службові автомобілі, принаймні числятся і на них списується бензин для нашальнікє, то ж можна і ними деяких працівників підводити до роботи. І це стосуються не тільки лікарень, а також об'єктів критичної інфраструктури, у них рахую ться на балансі "летючки".
Те й таке... Совєцкий союз закончился, треба навчитись самым приймати рішення.
ЕС обвиняет Россию в попытке усугубить кризис с коронавирусом на Западе.
Внутренний документ Евросоюза утверждает, что это вписывается в более широкую стратегию Москвы, цель которой - дестабилизировать Европу, ввергнув в панику и хаос.