 Рішення про карантин приймаються без моделювання ситуації. Цинізм зашкалює, - ректор Київського університету імені Грінченка Огнев'юк

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк.

Він зазначив: "Коли повертали українців з м.Ухань (Китай) в країні був новосанджарський синдром, а повернуті 14 діб були на обсервації.

У ці дні повертається майже 50 тисяч, у тому числі з таких вірусовразливих країн, як Італія. Ніяких обсервацій. Більше того, громадяни, які повертаються із закордону, через заборону внутрішнього сполучення, доволі часто перебувають у людних місцях, шукаючи варіанти повернення у свої міста і села.

Це такий карантин?! Це так влада дбає про здоров’я людей?"

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Він продовжив: "Рішення приймаються без моделювання можливих сценаріїв розгортання ситуації. Цинізм зашкалює. Їздити в громадському транспорті лише в масках, а масок купити ніде. Змусили міську владу закрили метро наче для безпеки людей, а люди наражаються на ще більшу небезпеку, бо доїхати на роботу нічим. На роботу не виходити, але органи влади, лікарні, продовольчі крамниці, банки, критична інфраструктура мають працювати. А як доїхати? Чи Ви не знаєте, що значна кількість працівників доїжджають з передмістя?"

"Алогічність, безсистемність, безвідповідальність та імітація глибокої стурбованості. І сумно, і прикро...

Таке враження, що оголошений без належної підготовки карантин, потрібен лише для прикриття великого економічного та управлінського провалу, змови, зради та контрреволюції.

Коронавірус дійсно небезпечний та небезпечність вірусу непрофесіоналізму жахає!", - резюмував Огнев'юк.

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