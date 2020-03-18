 Президентським літаком з Австрії евакуювали 33 українців, - ОП. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"За дорученням Володимира Зеленського спецборт вирушив до Відня для евакуації українських громадян, серед яких - 18 жінок, 5 дітей та особи похилого віку.

Перед посадкою в літак пасажирів оглянули медики, було проведено скринінг на ознаки можливого захворювання коронавірусом. На борт були допущені люди без симптомів ГРВІ. Після прибуття до Києва пасажирів також оглянуть лікарі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що евакуйовані громадяни пройдуть 14-денну самоізоляцію, за порушення якої передбачена відповідальність. На домашній карантин будуть відправлені люди без симптомів ГРВІ та з негативним результатом тесту на COVID-19.

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