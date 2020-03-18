 Президентським літаком з Австрії евакуювали 33 українців, - ОП. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"За дорученням Володимира Зеленського спецборт вирушив до Відня для евакуації українських громадян, серед яких - 18 жінок, 5 дітей та особи похилого віку.
Перед посадкою в літак пасажирів оглянули медики, було проведено скринінг на ознаки можливого захворювання коронавірусом. На борт були допущені люди без симптомів ГРВІ. Після прибуття до Києва пасажирів також оглянуть лікарі", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що евакуйовані громадяни пройдуть 14-денну самоізоляцію, за порушення якої передбачена відповідальність. На домашній карантин будуть відправлені люди без симптомів ГРВІ та з негативним результатом тесту на COVID-19.
Так что пацан пиарится за наш счет... зараза
"Ишгль, «Баллерманн Альп», сейчас считается центром коронавируса в Европе. Поскольку лыжный сезон был отменен слишком поздно, несмотря на все предупреждения, многочисленные инфекции от Исландии до Италии берут свое начало в Тироле."
Ну а подробно читай здесь https://www.n-tv.de/panorama/Ischgl-So-nahm-das-Virus-Chaos-seinen-Lauf-article21650525.html
Будешь сидеть однозначно!
и заплатити за це більше 100 млн бюджетних гривень, які ми, "лохи",туда поклали, поки вони наповнювали бюджети европи..
Израильтяне забирают своих сейчас со всего мира.
El Al сегодня вывозит тысячу человек из Перу.
А как иначе?