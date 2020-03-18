 Путін підписав закон, який визнає українців і білорусів "носіями російської мови"

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ опубліковано на сайті Кремля.
Згідно з цим законом, громадяни України та Білорусі можуть бути визнані носіями російської мови на основі представленої ними заяви без попередньої співбесіди.
Поки ж іноземні громадяни та особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови за результатами співбесіди, яку провела профільна комісія. Такий статус дає право отримати російське громадянство за спрощеною процедурою.
Рада федерації РФ ухвалила цей закон 11 березня.
- Куме, знаєш що по-москальськи означає наше козацьке слово «*****»?
- Ну і що??
- Тихіше, панночко!
***
замрёшь бывало у кефира
нежирный выбирая сорт
хоп а в ручонке водка сало
и торт
№22/089002-епВідкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020Зараз э 3 573.
Люди, будь ласка, поширюйте, де можете!!!
На россии славян вырезали еще 400 лет назадhttps://myrotvorets.news/rossyia-ne-slavianskaia-strana/
Хто такі русскіє? Де їх етнічна територія?
Ці русскогаварящіє! вони русскіє? Так? Вони слов'яни? Брати? (такий тип складає майже 60% населення РФ) вони прийдуть защіщать рускагаварящіх Києва!
так то ваш???