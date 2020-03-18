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Все про:Путін (16449) російська мова (124) "русский мир" (215)

 Путін підписав закон, який визнає українців і білорусів "носіями російської мови"

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який визнає українців і білорусів носіями російської мови без спеціальної співбесіди.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ опубліковано на сайті Кремля.

Згідно з цим законом, громадяни України та Білорусі можуть бути визнані носіями російської мови на основі представленої ними заяви без попередньої співбесіди.

Поки ж іноземні громадяни та особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови за результатами співбесіди, яку провела профільна комісія. Такий статус дає право отримати російське громадянство за спрощеною процедурою.

Рада федерації РФ ухвалила цей закон 11 березня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдума РФ підтримала визнання громадян України та Білорусі носіями російської мови, що полегшує отримання російського громадянства

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182582
 
 
 Топ коментарі
 
Каждый украинец просто обязан носить в кармане язык русского.
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- Куме, знаєш що по-москальськи означає наше козацьке слово «*****»?
- Ну і що??
- Тихіше, панночко!
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Ну, собственно, правильно. Любой Славянин может понимать псевдославянское эсперанто. А вот те несчастные, которые, кроме псевдославянского эсперанто, другими языками не владеют - эти полуживотные Славянских языков не понимают.
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эк Вы батенька закрутили)))) (но суть - тонко и верно подмечена!)
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Имею такую слабость - иногда удариться в философские завихрения. Особенно после чарочки собственной абрикосовки-перцовки "Злий Бандерiвец" двухлетней выдержки под местное подкопченое Сальце с собственноручно испеченным ржаным хлебушком. На построенной своими руками веранде с видом на посаженный и выращенный собственными руками сад. Путін підписав закон, який визнає українців і білорусів "носіями російської мови" - Цензор.НЕТ 3693
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та ну Вас... только спать собрался))) пойду холодильник потревожу))))
***
замрёшь бывало у кефира
нежирный выбирая сорт
хоп а в ручонке водка сало
и торт
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Отже який висновок - НЕ НОСІТЬ ТУ росіску мову ! Обирайте іншу - свою рідну українську !
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-епВідкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна

Дата оприлюднення: 16 березня 2020Зараз э 3 573.
Люди, будь ласка, поширюйте, де можете!!!
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да бл#дь на xyou носил и буду продолжать носить твой язік, xy#ло ти погане, со всем вілічієм каво чаво
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Звучить як назва хвороби: "носітєль рускава язика". Тут теж не завадить карантин.
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... пу подписал закон, почесал репу и добавил : " Голова должна носиться украинцем (белорусом) подмышкой, носом вверх, чтоб тот видел, что руSSкий язык - постоянно находится в голове !!! "
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а шо ж казахов с кыргызами туда не включил? теряешь нюх куйло!
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РОССИЯ ЭТО НЕ СЛАВЯНЕ
На россии славян вырезали еще 400 лет назадhttps://myrotvorets.news/rossyia-ne-slavianskaia-strana/
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Запретить в Украине двойное гражданство и вопрос решен.
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У нас немає подвійного громадянства. Та зеленський вніс в Раду такий законопроет. А дубілет запропонував спростити отримання українського громадянства. Щоб кацапи, сепарня та крисчани офіційно могли бути громадянами мокшандії та України. Втілює в життя план фуйла про "адіннарод"
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У Сингапурі був вибір іти в сторону Китаю чи в напрямку західного розвитку. вибрали західний тип економіки, ввели державну англійську (країна багатомовна і більість китайозів). В результаті прорив в економічному розвитку. і ні США ні Великобританія не преться захищати англомовне населення!
Хто такі русскіє? Де їх етнічна територія?

Ці русскогаварящіє! вони русскіє? Так? Вони слов'яни? Брати? (такий тип складає майже 60% населення РФ) вони прийдуть защіщать рускагаварящіх Києва!Путін підписав закон, який визнає українців і білорусів "носіями російської мови" - Цензор.НЕТ 9262
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Не пройдёт и двух лун как китайцы их прберут в свои руки и научат их работать.
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хотят приехать своим ходом, если бензина хватит
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А как насчёт закона про носителей русскоязычной челюсти?! Непорядок!!!
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....а тем временем продажа руцке нефти и Брент и Юралс в Европу остановилась от слова совсем!..и на сябровщину пошла уже через Украину саудитская нефть...Фюрер капут! еще пара дней и зеленый по 100 деревянных! Путін підписав закон, який визнає українців і білорусів "носіями російської мови" - Цензор.НЕТ 1276..многоходовочка однако вяликага "уйца привела до цунундерного конца!!!
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А чому б і ні . У вас там 30% "рускаязичних" . Ще не вимагають визнати язика другим державним ?
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А я сьогодні підписав закон, що пиня - плєшиве *****
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Утоплено в метро, його якраз закрили на карантин.
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быть носителем короновируса страшно.... зато можно излечиться, быть носителем мокшанского наречия не страшно, но можно потерять идентичность и державность... все равно, что умереть.
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Россияни категорически отказываются заниматься своей Россией. Она им не интересна.
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Цікаво, як живеться тим, хто носить у собі язик фашисторосіян? Вони прроковтнули війну з Україною - усі ліберали демократи правозахисники , а зараз їх кинули на царство ФУйлом ... Вони ниють як ФУ! недобре це тхне ... Й знову й знову ковтають ************ все це гівно совїм же руським язиком.
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Гітлер затьмарив витонченною расистською ідеологічністю високоцивілізовану Німеччину, то що говорити про цих носіїв свого язика ?
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Германці та англосакси завжди були расистами.
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Та пох что оно там подписало обнуленное чмо
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...баюся спрасить : а как рейх будет определять шо у меня язык - руцкий ...штангеном или рулеткой?
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Ральцы в дверной проем, и будут смотреть на каком языке ты материшься будешь!
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вот ****, мечит как бы свою територию, но останеться он сам без зубов
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По упрощенной процедуре в 1937 вертухаи уже однажды расстреляли, сгноили в ГУЛАГе и смертельно замучили голодомором миллионы ни в чём не повинных людей.
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а этот карликовый ******* все с фашистами и угнетателями русскоязычных борется
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НОСИТЕЛИ ЯЗЫКА - Да, НО НЕ РУССКИХ МОЗГОВ!!!
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Патриоты должны сказать нет русскому языку. Вообще писать и говорить на нем это предательство и позор.
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