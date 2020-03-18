 Наступного тижня Київ отримає 100 тис. медичних масок, - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кличка.
"Наступного тижня ми розраховуємо отримати понад 100 тисяч масок, виготовлення яких ми замовили на українських підприємствах. Їх наразі шиють. Також замовили маски закордоном", - сказав Кличко.
Він зауважив, що на сьогоднішній день ситуація із відсутністю медичних масок у аптеках справді критична.
Наявні у місті близько 20 тисяч масок столична влада наразі поширює у лікарнях медикам, на комунальних підприємствах та тих підприємствах, від роботи яких залежить життєдіяльність міста.
Разом з тим, він зауважив, що ажіотаж із засобами індивідуального медичного захисту сьогодні не лише в Україні, а й в усьому світі.
"Шалений ажіотаж не тільки в Києві, а й у всьому світі. Я спілкуюсь з багатьма колегами, друзями, які живуть і працюють у Сполучених Штатах, Німеччині, Австрії – аналогічна ситуація в усьому світі. Люди вимітають не тільки продукти харчування, шалений попит також на медичні засоби захисту, зокрема, на маски", - додав Кличко.
иначе мэрства тебе не видать !
Та й здоровим трохи допомогає - наприклад - контролювати себе, щоб не торкатися обличчя.
У славян так принято....
Что бы исключить бунты в столицах....
Потратить ВСЕ деньги на тесты и на ничего НЕ защищающие марлевые маски.
И потом отправлять всех больных домой в "самоизоляции" умирать без помощи.
А кто из нас инфицирован - мы не знаем - инкубационный период до 3х недель.
Маски не помогают.
Средний возраст умерших от этой заразы в Италии где-то около 80 лет.
Плюс ВСЕ (почти) имели по одной-две- три проблемы.
Большие проблемы, от которых бы умерли так или иначе в скором времени.
Делайте выводы.
Конечно, в этой жизни лучше быть молодым и здоровым, чем старым и больным.
Не нагнетайте себе давление)
Лекарств нет
Деньги не помогут
Поможет здравый смысл и осторожность
Кто опустошил с его назначенцев гос.резерв..
Кто будет отвечать ?
капля в море. ключевое: одноразовые
красно дякуєм уже єодна партія
condom certified
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3182581
Стоп! Маску слона (протигаз) - беру!