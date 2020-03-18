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 Київські новини, Здоров'я
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Все про:Київ (7456) Кличко (968) маска (21) COVID-19 (1125)

 Наступного тижня Київ отримає 100 тис. медичних масок, - Кличко

Наступного тижня Київ розраховує отримати першу партію медичних масок - понад 100 тисяч.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кличка.

"Наступного тижня ми розраховуємо отримати понад 100 тисяч масок, виготовлення яких ми замовили на українських підприємствах. Їх наразі шиють. Також замовили маски закордоном", - сказав Кличко.

Він зауважив, що на сьогоднішній день ситуація із відсутністю медичних масок у аптеках справді критична.

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Наявні у місті близько 20 тисяч масок столична влада наразі поширює у лікарнях медикам, на комунальних підприємствах та тих підприємствах, від роботи яких залежить життєдіяльність міста.

Разом з тим, він зауважив, що ажіотаж із засобами індивідуального медичного захисту сьогодні не лише в Україні, а й в усьому світі.

"Шалений ажіотаж не тільки в Києві, а й у всьому світі. Я спілкуюсь з багатьма колегами, друзями, які живуть і працюють у Сполучених Штатах, Німеччині, Австрії – аналогічна ситуація в усьому світі. Люди вимітають не тільки продукти харчування, шалений попит також на медичні засоби захисту, зокрема, на маски", - додав Кличко.

Читайте також: "Закликаю киян за можливості залишатися вдома", - Кличко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182581
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем нам гос резервы, если в час пик, чиновники все продают за наличные, за границу? Куда смотрит СБУ?
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Панове заспокойтесь.
Маски не помогают.
Средний возраст умерших от этой заразы в Италии где-то около 80 лет.
Плюс ВСЕ (почти) имели по одной-две- три проблемы.
Большие проблемы, от которых бы умерли так или иначе в скором времени.
Делайте выводы.
Конечно, в этой жизни лучше быть молодым и здоровым, чем старым и больным.
Не нагнетайте себе давление)
Лекарств нет
Деньги не помогут
Поможет здравый смысл и осторожность
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а почему во всех своих обращениях Оманский Осел не коснулся этой дикой проблемы с масками....
Кто опустошил с его назначенцев гос.резерв..
Кто будет отвечать ?
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Клычко, открывай метро!

иначе мэрства тебе не видать !
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Его древнейший друг ермак ему не позволяет. «Вы шо, перевыбарав хатите, шобы киев грабил вместо него какой-нибудь слуга ткаченка»?!
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Хоч би й такі - теж домпомогають. Інша справа, що 100 тисяч на 3 міліонне місто - то ніщо.
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Tierre Так такі майже не доаомагають,тут були пояснення чому.Це більше психологічне заспокоєння.
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Допомогають такі - знижують відстань розповсюдження вірусу від хворої людини більш ніж у 3 рази - це дуже суттєво. А хто з нас хвоний - ніхто не знає.
Та й здоровим трохи допомогає - наприклад - контролювати себе, щоб не торкатися обличчя.
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Tierre Толку з них сьогодні в Києві,майже ніякого.
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Якщо всі носитимуть - толк буде - ви цілком можете дістанціюватися від інших людей на більш ніж 30 см. А от на 1,5 метри дістанціюватися - важко, якщо виходиш на вулицю.
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Tierre Сьогодні в Києві в маршрутках,люди були,як кілька в банках.Там менше навіть 30 см.
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3% и "через неделю"...500 тыс. и сегодня было бы безопаснее.
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не 3 милииона а с приезжими гдето около 4 плюс прибавить пригород приезжающий каждый день на работу
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Від чого? В тій масці і муха в рота залетить.
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Суть тої маски - щоб з рота не вилітало, а не щоб не залітало. Дуже сіттєво знижує відстань розповсюдження інфекціі від носія вірусу. Це основне призначення таких масок.
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Я тобі - про дірки в ній. Хустинки нехай до вух прив'язують - яка різниця.
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ну да, по целой маске на 30 человек. Эх, заживём!
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зебилы сранные, когда уже маски доедут , пля, в регионы... или Украина состоит из Киева, Харькова и Днепра...
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в первую очередь нужно спасать киян...., а на Московии москвичей....
У славян так принято....
Что бы исключить бунты в столицах....
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100000 с условием, что их нужно менять на столицу это как подорожник на гангрену.
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да в хирургиях даже масок не хватает-стирают марлевые, пля, позорище..
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Мощный подгон. Любимый город может спать спокойно..
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Понты колотит перед бабками своими избирательницами. Вернее теми, кто из них выживет
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Зе-борьба с эпидемией:
Потратить ВСЕ деньги на тесты и на ничего НЕ защищающие марлевые маски.
И потом отправлять всех больных домой в "самоизоляции" умирать без помощи.
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он что только сейчас про это узнал?? короче какая-то "кин дза за"-наши политики живут на другой планете..
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Эти пошитые, как и одноразовые голубые маски от коронавируса не защищают.Об это говорят медики всех стран. Нужны маски под№ 95 с фильтром,Но эти, точно для людей в аптеки не завезут
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Эти пошитые из спандбонда уменьшают разпространяемость вируса от инфицированного человека - в такой маске инфицированный выдыхает вирусы только на 30 см, в то время как без нее - на метр-полтора - разница огромная.
А кто из нас инфицирован - мы не знаем - инкубационный период до 3х недель.
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И да, №95 тоже продаются, только стоят дорого - до 450 за одноразовую и до 500 за вроде многоразовую...
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у китайцев откупили те, шо раньше им продали.
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Панове заспокойтесь.
Маски не помогают.
Средний возраст умерших от этой заразы в Италии где-то около 80 лет.
Плюс ВСЕ (почти) имели по одной-две- три проблемы.
Большие проблемы, от которых бы умерли так или иначе в скором времени.
Делайте выводы.
Конечно, в этой жизни лучше быть молодым и здоровым, чем старым и больным.
Не нагнетайте себе давление)
Лекарств нет
Деньги не помогут
Поможет здравый смысл и осторожность
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Да, скорее от страха инфаркты-инсульты.
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Зачем нам гос резервы, если в час пик, чиновники все продают за наличные, за границу? Куда смотрит СБУ?
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а почему во всех своих обращениях Оманский Осел не коснулся этой дикой проблемы с масками....
Кто опустошил с его назначенцев гос.резерв..
Кто будет отвечать ?
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Вестимо же - «барыга порошенко» за все в ответе )))
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йа апщался с многімі людьмі, каторийє пагіблі...
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100 тысяч одноразовых масок на миллионы жителей + их надо менять каждые 2 часа минимум
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Зато наш Ан летит в Китай за масками для Чехии)). А в больницах Киева тестов на коронавирус нет
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На следующей неделе Кличко получит по тому месту где носят маски в карантин..... На следующей неделе Киев получит 100 тыс. медицинских масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 1988
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У Крадуцкого закупили втридорога?!
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кличко кончебельное, до следующей недели - целых 4 дня..
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мурзік, буш виступати запишем мишей в диких тварин, а з ними контактувати заборонено
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А надо 3.5 миллиона ежедневно а не 100 тысяч раз в неделю. За что не возьмутся везде обосрутся.
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"Київ розраховує отримати першу партію..."
красно дякуєм уже єодна партія
condom certified

Наступного тижня Київ отримає 100 тис. медичних масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 1322
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3182581
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Митниця з конфіскату видасть? Хоч би не смішив...
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"Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков..."
Стоп! Маску слона (протигаз) - беру!
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Це навіть для старих жирних кошаків прокатить як будка
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З 10 млн. штук масок, про які казав ЗЕК, Києву перепало тільки 20 тис. Що, розікрали чи знову збрехав?
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рынки закрыты и не факт что они вообще будут в свободной продаже...
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