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 Київські новини, Суспільство
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 Рух автомобілів між Києвом та областю у зв'язку з режимом НС не обмежується, - в.о. голови ОДА Володін

Обмежень на рух автомобілів, особливо легкових, між Києвом та областю не планується.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Василь Володін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рух автомобілів, тим більше легкових, триватиме. Жодних обмежень у зв'язку з цим не вводилося і не планується поки вводити", - сказав Володін.

Він підкреслив, що режим надзвичайної ситуації вводиться тимчасово.

"Однозначно вважаю, що жодних панічних настроїв або будь-якої небезпеки не буде, тому що ніякі права і свободи громадян не обмежуються. Такий режим надзвичайної ситуації вводиться з метою оперативної координації між органами влади, відповідними підприємствами", - сказав він.

Цю ж інформацію в ефірі підтвердив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

"Режим надзвичайної ситуації не передбачає автоматичне припинення руху. Тому автомобілі будуть проїжджати. Якщо поліція влаштує певні пости, то вони мають право зупиняти автомобілі і проводити певну перевірку. Але блокування руху між містом та областю не буде у зв'язку з введенням надзвичайної ситуації", - сказав Пантелєєв.

Нагадаємо, на території Київської області тимчасово введено режим надзвичайної ситуації.

У МВС пояснили, що таке "режим надзвичайної ситуації", який введено в трьох областях України: Київській, Житомирський і Чернівецькій.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182580
 
 
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