EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  2884  18
Матеріали за темою:
Все про:Донецька область (2382) пункт пропуску (483)

 Донецькі терористи заявили, що закривають пункти пропуску на окуповану територію з 21 березня

Терористична організація "Донецька Народна Республіка" закриє підконтрольні терористам пункти пропуску на Донбасі з 21 березня через новий тип коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що прийнято рішення про повне припинення руху громадян через пункти прикордонного та митного контролю "Донецької народної республіки" на Донбасі з 00:00 21 березня 2020 року.

Як відомо, Україна закрила свої кордони з 17 березня.

За рішенням РНБО впродовж двох тижнів припиняється в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства, за винятком осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України і за окремими рішеннями МЗС - акредитованих співробітників дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

17 березня 2020 року з 00 годин 00 хвилин упродовж наступних двох тижнів буде закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для громадян України, які подорожують власним транспортом, окремі пункти пропуску буде відкрито.

Читайте також: 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу в зв'язку з карантином, ще 49 - припинять пішохідне сполучення, - ДПСУ. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182579
 
 
 Топ коментарі
 
якраз єрмак з сивухою і монікою встигнуть проскочити!
 показати весь коментар
 
Зебільна влада досі їх не закрила? Мда...
 показати весь коментар
 
Отже,зебіли тупіши за даунбасян!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зебільна влада досі їх не закрила? Мда...
 показати весь коментар
 
 
якраз єрмак з сивухою і монікою встигнуть проскочити!
 показати весь коментар
 
 
Хоть эти сами отгородились.******* так бы дальше и ссались бы закрыть переходы дабы не гневить *****
 показати весь коментар
 
 
Теперь подху*ловники будут попадать в даунбабве через лугандон, пока братский лугандон не опомнился. Донецкие террористы заявили, что закрывают пункты пропуска на оккупированную территорию с 21 марта - Цензор.НЕТ 6747
 показати весь коментар
 
 
О.... Супер новина... Тепер менше грошей буде вивозитись на окуповані території.
 показати весь коментар
 
 
Ну слава Богу! Бо при ЗЕ 3.14дарах ми б цього не дочекались
 показати весь коментар
 
 
не жалко. дамбасня и сама в шахтах вирусов нароет.
 показати весь коментар
 
Зеленский совсем слетел с катушек, как же так можно? Там же наши люди, или уже нет? Донецкие террористы заявили, что закрывают пункты пропуска на оккупированную территорию с 21 марта - Цензор.НЕТ 3470
 показати весь коментар
 
т.е получается брехали, что с 17 все КПВВ закрыты???? ничего не удивительно...совсем !!!
 показати весь коментар
 
 
То чуство когда понимаешь что к тебе относяться лучше террористы чем твои власти хоть ты их и не поддерживал и темболее не будешь ...
 показати весь коментар
 
сделали то, что не мог сделать порошэнко за 6 рокив
 показати весь коментар
 
Пора би по-швидкому замінувати ті пункти...

Так, для довідки, перший пункт пропуску між КНДР і Південною Кореею відкрився в 2002 році - через 49 років після завершення війни!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору