 Донецькі терористи заявили, що закривають пункти пропуску на окуповану територію з 21 березня

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що прийнято рішення про повне припинення руху громадян через пункти прикордонного та митного контролю "Донецької народної республіки" на Донбасі з 00:00 21 березня 2020 року.

Як відомо, Україна закрила свої кордони з 17 березня.

За рішенням РНБО впродовж двох тижнів припиняється в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства, за винятком осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України і за окремими рішеннями МЗС - акредитованих співробітників дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

17 березня 2020 року з 00 годин 00 хвилин упродовж наступних двох тижнів буде закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для громадян України, які подорожують власним транспортом, окремі пункти пропуску буде відкрито.

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