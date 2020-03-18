 Два нові хворі на коронавірус - МОЗ підтвердило 16 випадків захворювання COVID-19 на 22:00 18 березня

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбук повідомляє Центр громадського здоров'я.
У повідомленні зазначається: "Отримано за сьогодні пацієнтів 51 і 103 контактні особи. За даними регіональних лабораторій протестовано за сьогодні методом ПЛР 6 зразків, всі негативні.
Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджує не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а й встановлених контактних осіб.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджувала понад 640 зразків".
У ЦГЗ зазначають: "Більшість людей, які страждають новим коронавірусом, переносять його, як звичайну ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником.
Так, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків".
Медики нагадують: "Стрімке зростання хворих не означає, що захворієте саме Ви. Щоб захистити себе:
"Пам'ятайте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань. Мити руки слід 20 - 40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.
Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її мають тільки люди з симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, які доглядають за хворими", - резюмували в ЦГЗ.
Вчера в 12:57 ·
Піхвець піхвецем, а моральні авторитети ще є! Приємно бачити острівці тверді серед вселенського потопу - приємно знати, що в час, коли й Нобелівську премію вже цинічно опустили на нішевий рівень "іскуствавнєпалітікі" (так, я про торішню ганьбу з Гандке!), старий Маріо Варґас Льоса виходить наперед і бере слово, щоб публічно вклонитися пам'яті тих відважних китайських лікарів, які ще в грудні чесно намагалися попередити про епідемію - і яких влада натомість змусила покаятися "за поширення панічних чуток" (кому там із наших московських слуг приклад Китаю позитивним здався? забули, недоколихані, Чорнобиль - те, як патологічно-бездарно реаґує на катастрофу влада, заточена на самозбереження?..). Льоса вже встиг, менш ніж за добу, отримати від КНР за свій виступ все, що здатна вилляти на голову "врага" пропаґандистська машина тоталітарної держави (і що у 83 роки навряд чи додасть йому здоров'я!), з прямими погрозами включно, тож, хто знає по-іспанськи - підтримайте старого письменника, хоч би на сайті тої-таки El Pais, подякуйте за вірність доброму старому "ідеалізмові": за те, що шле нам серед вселенської ночі сигнал, як з маяка, що й далі "світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його" (с)
Сразу
Агатангел Кримський@agatkrymsky
Китай це та країна, де лікарів лякали поліцією, лабораторію примушували знищити зразки, що для вивчення, а всі новини - державна пропаганда.
Все, що каже Китай, можна множити на сто, чи ділити на двісті, чи підносити в нульовий ступінь - правдивість не зміниться.
Детальніше за посиланням https://brovary.net.ua/persha-pidozra-na-koronavirus-u-brovarah/ | Трибуна - Бровари
Кто еще хочет земельку у народа отобрать?
Тіса@sweet_ukr
Расскажу вам, как коллега вчера ходила в поликлинику.
На дверях у врача висит табличка предупреждающая о том,что принимают только пациентов в масках.
В аптеке,естественно, масок нет. Но "умные и находчивые"люди не растерялись и принесенную кем-то маску стали передавать по цепочке
масове тестування показало, що близько 3% жителів були заражені вірусом, і з них приблизно половина не виявила жодних симптомів,
На уя тогда требуют от всех в транспорт заходить в масках?! Если у людей нет симптомов и это не медработники?