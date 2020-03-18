EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  12631  36
Матеріали за темою:
Все про:пандемія (14) COVID-19 (1125)

 Два нові хворі на коронавірус - МОЗ підтвердило 16 випадків захворювання COVID-19 на 22:00 18 березня

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та Київ (2).

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбук повідомляє Центр громадського здоров'я.

У повідомленні зазначається: "Отримано за сьогодні пацієнтів 51 і 103 контактні особи. За даними регіональних лабораторій протестовано за сьогодні методом ПЛР 6 зразків, всі негативні.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджує не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а й встановлених контактних осіб.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджувала понад 640 зразків".

Читайте також: "Поліція встановила 50 осіб, які контактували з хворим на коронавірус народним депутатом Шаховим", - Антон Геращенко

У ЦГЗ зазначають: "Більшість людей, які страждають новим коронавірусом, переносять його, як звичайну ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником.

Так, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків".

Медики нагадують: "Стрімке зростання хворих не означає, що захворієте саме Ви. Щоб захистити себе:

🔹 Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
🔹 Не торкайтеся до свого обличчя, зокрема очей, носа і рота.
🔹 Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
🔹 У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря".

"Пам'ятайте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань. Мити руки слід 20 - 40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її мають тільки люди з симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, які доглядають за хворими", - резюмували в ЦГЗ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182578
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да,логика "железная", у нас распространяется медленнее чем в Европе,сделано всего 640 тестов,на всю страну и всех приехавших,640!
 показати весь коментар
 
пока массово не начнут тестировать десятки тысяч, эпидемия не начнётся. только пойдут тесты тысячами - пойдёт жара.
 показати весь коментар
 
А откуда же большему количеству больных взяться, ежели протестили всего только этих 16?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
Вчера в 12:57 ·

Піхвець піхвецем, а моральні авторитети ще є! Приємно бачити острівці тверді серед вселенського потопу - приємно знати, що в час, коли й Нобелівську премію вже цинічно опустили на нішевий рівень "іскуствавнєпалітікі" (так, я про торішню ганьбу з Гандке!), старий Маріо Варґас Льоса виходить наперед і бере слово, щоб публічно вклонитися пам'яті тих відважних китайських лікарів, які ще в грудні чесно намагалися попередити про епідемію - і яких влада натомість змусила покаятися "за поширення панічних чуток" (кому там із наших московських слуг приклад Китаю позитивним здався? забули, недоколихані, Чорнобиль - те, як патологічно-бездарно реаґує на катастрофу влада, заточена на самозбереження?..). Льоса вже встиг, менш ніж за добу, отримати від КНР за свій виступ все, що здатна вилляти на голову "врага" пропаґандистська машина тоталітарної держави (і що у 83 роки навряд чи додасть йому здоров'я!), з прямими погрозами включно, тож, хто знає по-іспанськи - підтримайте старого письменника, хоч би на сайті тої-таки El Pais, подякуйте за вірність доброму старому "ідеалізмові": за те, що шле нам серед вселенської ночі сигнал, як з маяка, що й далі "світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його" (с)
 показати весь коментар
 
 
А не та ли эта За*бушка, которая Овощу дупло вылизывала?

Сразу В стране подтверждено 16 случаев заболевания коронавирусом на 22:00 18 марта - Цензор.НЕТ 4329
 показати весь коментар
 
чайнобиль, еге



Агатангел Кримський@agatkrymsky

Китай це та країна, де лікарів лякали поліцією, лабораторію примушували знищити зразки, що для вивчення, а всі новини - державна пропаганда.
Все, що каже Китай, можна множити на сто, чи ділити на двісті, чи підносити в нульовий ступінь - правдивість не зміниться.
 показати весь коментар
 
 
Ну да,логика "железная", у нас распространяется медленнее чем в Европе,сделано всего 640 тестов,на всю страну и всех приехавших,640!
 показати весь коментар
 
 
Все, уже заражены - через бумажные ГРИВНИ! Сейчас просто безсимптомный инкубационный период у людей. День - пять и по всей Неньке пукан разорвётся! На купюре коронавирус устойчиво живёт от 3 часов до 5-ти дней. Маски, пляски, руки в смазке, да маршрутки под завязку...
 показати весь коментар
 
 
Заражены могут быть только те, кто не моет руки, в т.ч. после гривни.
 показати весь коментар
 
 
займись полезным делом, я возьму твои хлопоты по сжиганию.
 показати весь коментар
 
Забавно, тисячі заражених, які в'їджають щодня і їх не перевіряють - це тут не причому? Готівка слабо впливає, від неї можна відмовитись зрештою - ясно, що в нас безконтактні платежі розвинені трохи більше ніж ніяк - відсталі країни мають потерпати у всіх відношеннях.
 показати весь коментар
 
Если боитесь заразиться от гривен - оденьте полиєтиленовіе рукавичкки или пакеты на руки, сложите все гривны в мусорный пакет и выставьте за дверь квартиры , предварительно плотно завязав пакет. Рано утром, специальные люди в скафандрах производят сбор и обеззараживание этих купюр с последующей перезарядкой угасшей энергетики денег. Будьте здоровы физически и духовно, с оптимизмоммотрите на ситуацию и в следующий раз, если предоставиться возможность, попытайтесь анализировать и не выбирать клоунов по приколу...
 показати весь коментар
 
 
пока массово не начнут тестировать десятки тысяч, эпидемия не начнётся. только пойдут тесты тысячами - пойдёт жара.
 показати весь коментар
 
 
"........чоловік і жінка прилетіли з Барселони в Іспанії, після чого звернулися до сімейного лікаря. В обох температура: у жінки висока, у чоловіка - незначне підвищення. Зі слів керівника ББКЛ, сімейна лікарка викликала швидку. Але вона не приїхала, аргументуючи відсутністю костюмів захисту. Тож подружжя поїхало до лікарні самостійно, де жінку шпиталізували. Зразки відправили до вірусологічної лабораторії в Києві. Чоловік від госпіталізації і від відбирання проб відмовився."

Детальніше за посиланням https://brovary.net.ua/persha-pidozra-na-koronavirus-u-brovarah/ | Трибуна - Бровари
 показати весь коментар
 
 
На 40 млн. человек 16 случаев и из них 3 - провластные депутаты. И это только начало в ВР.
Кто еще хочет земельку у народа отобрать?
 показати весь коментар
 
 
Правильно кто-то сказал: тестов "майже нема", а если еще учесть как наши медики футболят больных чтоб типа "не мешались под ногами и не мешали им жить" - статистика "зерр гуд" и в нашей стране все ОК!
 показати весь коментар
 
 
В Італії зі 100 помирає 43. Іспанії - 37. Німеччина- 21. По планеті - 10.
 показати весь коментар
 
 
А откуда же большему количеству больных взяться, ежели протестили всего только этих 16?
 показати весь коментар
 
 


Тіса@sweet_ukr





Расскажу вам, как коллега вчера ходила в поликлинику.
На дверях у врача висит табличка предупреждающая о том,что принимают только пациентов в масках.
В аптеке,естественно, масок нет. Но "умные и находчивые"люди не растерялись и принесенную кем-то маску стали передавать по цепочке
 показати весь коментар
 
 
Средство от коррупции и вакцина от сепаратизма! Вот что нужно срочно и в большом количестве!
 показати весь коментар
 
 
Цікаво,що би було з людиною в маршрутці,якби в неї побачили наклайку на смартфоні,з написом ЗЕ? Два нові хворі на коронавірус - МОЗ підтвердило 16 випадків захворювання COVID-19 на 22:00 18 березня - Цензор.НЕТ 592
 показати весь коментар
 
 
если маска не защищает от вирусов, то для чего,их должны носить, медработники и лица контактирующие с заразившимися? я так понимаю если бы не дефицит масок,то это цос обязал бы всех и вся даже спать в масках
 показати весь коментар
 
А теперь в связи с карантином ВР все полномочия ею передадут президенту
 показати весь коментар
 
Где маски? Зебарыга наживается на масках Два нові хворі на коронавірус - МОЗ підтвердило 16 випадків захворювання COVID-19 на 22:00 18 березня - Цензор.НЕТ 332
 показати весь коментар
 
 
"Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її мають тільки люди з симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, які доглядають за хворими", - резюмували в ЦГЗ"
На уя тогда требуют от всех в транспорт заходить в масках?! Если у людей нет симптомов и это не медработники?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору