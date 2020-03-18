 Легко віддати наказ, сісти у свій лімузин і з комфортом поїхати, а ти спробуй взяти штурмом громадський транспорт, - журналіст Свірін про карантин у Києві

Так назвав ситуацію з переміщеннями столицею журналіст Руслан Свірін у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він описав свій маршрут: "Сів в автобус 118 біля м. Печерська. Їду зі зйомки в Будинку футболу. Ледве втиснувся в середні двері. Зморені люди їдуть з роботи, оселедцями в бочці. Замість того, щоб швидко дістатися в метро до Осокорків, додому їду на перекладних через Дарницьку площу".

"Жодних інших слів, окрім добірного армійського мату, на адресу можновладців не маю. І я не один такий. Отак ми боремося з коронавірусом. Легко віддати вказівку, чи то наказ, сісти у свій лімузин і з комфортом поїхати куди треба. А ти спробуй взяти штурмом громадський транспорт, де тобі чхають і сопуть у потилицю такі самі щасливчики після робочого дня. Мат і ще раз мат", - підкреслив журналіст.

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Нагадаємо, 17 березня метро Києва припинило перевезення пасажирів у зв'язку карантинними заходами в Україні.

Комунальне підприємство "Київпастранс" у зв'язку з закриттям метрополітену 17 березня з 23:00 оприлюднило список маршрутів наземного транспорту, які будуть їздити на всіх трьох лініях метро.

Вдень 18 березня секретар Київради Володимир Прокопів заявив про можливість часткового відновлення роботи метрополітену.

Люди, які заявляють про можливе часткове відновлення роботи метро, ​​не є фахівцями транспортної галузі і висловлюють свою персональну думку, міська влада створює маршрути громадського наземного транспорту, що дублюють лінії метро, заявив мер Києва Віталій Кличко.