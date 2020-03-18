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Все про:карантин (386) Київ (7456) транспорт (433)

 Легко віддати наказ, сісти у свій лімузин і з комфортом поїхати, а ти спробуй взяти штурмом громадський транспорт, - журналіст Свірін про карантин у Києві

Знущання над людьми, які змушені працювати в карантин.

Так назвав ситуацію з переміщеннями столицею журналіст Руслан Свірін у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він описав свій маршрут: "Сів в автобус 118 біля м. Печерська. Їду зі зйомки в Будинку футболу. Ледве втиснувся в середні двері. Зморені люди їдуть з роботи, оселедцями в бочці. Замість того, щоб швидко дістатися в метро до Осокорків, додому їду на перекладних через Дарницьку площу".

"Жодних інших слів, окрім добірного армійського мату, на адресу можновладців не маю. І я не один такий. Отак ми боремося з коронавірусом. Легко віддати вказівку, чи то наказ, сісти у свій лімузин і з комфортом поїхати куди треба. А ти спробуй взяти штурмом громадський транспорт, де тобі чхають і сопуть у потилицю такі самі щасливчики після робочого дня. Мат і ще раз мат", - підкреслив журналіст.

Легко віддати наказ, сісти у свій лімузин і з комфортом поїхати, а ти спробуй взяти штурмом громадський транспорт, - журналіст Свірін про карантин у Києві 01

Читайте також: Кличко: Люди, що заявляють про можливе часткове відновлення роботи метро, не є фахівцями з транспорту і висловлюють свою персональну думку

Нагадаємо, 17 березня метро Києва припинило перевезення пасажирів у зв'язку карантинними заходами в Україні.

Комунальне підприємство "Київпастранс" у зв'язку з закриттям метрополітену 17 березня з 23:00 оприлюднило список маршрутів наземного транспорту, які будуть їздити на всіх трьох лініях метро.

Вдень 18 березня секретар Київради Володимир Прокопів заявив про можливість часткового відновлення роботи метрополітену.

Люди, які заявляють про можливе часткове відновлення роботи метро, ​​не є фахівцями транспортної галузі і висловлюють свою персональну думку, міська влада створює маршрути громадського наземного транспорту, що дублюють лінії метро, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182577
 
 
 Топ коментарі
 
Ну там не только лимузин, а ещё и целый кортеж охраны вместе со скорой. Пока обычные зебилы пробиваются чтобы попасть в автобус Зеля своими кортежами устраивает пробки
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Зеленского уже наверное подсоединили к аппарату искусственной вентиляции очка!
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асфальт он такой асфальт! пока фигляры получают миллионы, а ученые копейки- так и будешь - то в карантинах сидеть, то брюкву жрать. Ты в научных процессах полный ноль, что сейчас и продемонстрировал. Если не понимаешь, что любое открытие делается обычными учеными, которые долгими годами прорабатывают миллионы деталей, которые ты, по своему скудоумию, даже понять никогда не сможешь, то ты придурок , у которого интеллигенция- это ругательное слово. Поэтому лижи рунальде- и короновирус тебя обойдет!))))
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Стратегия Зе по борьбе с коронавирусом - напоминает траекторию движения р@неного в яйца кабана
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Усі порохоботи яким за 55, відсьогодні могут не постити у цензор. Заробітна платня зберігається.
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Схема посадки населення в одну маршрутку по 10 чоловік.Легко отдать приказ, сесть в свой лимузин и с комфортом поехать, а ты попробуй взять штурмом общественный транспорт, - журналист Свирин о карантине в Киеве - Цензор.НЕТ 3313
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Ну то что власть виновата это безусловно. Никто не спорит. Но я так же считаю что виноваты и сами люди... Я уверен что 20-30% тех кто "штурмовал маршрутки", вполне могли бы и прогуляться пешком, на велосипеде проехаться.
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Голосовали «по приколу» - терь пусть ноги «качают»
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Особенно пенсы, которые могли бы и дома посидеть хоть дней 5.
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Ну а у тех, у кого не бьіло хлеба, кушать пирожньіе.
А фулє.
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Всі ті хто працює і підприємства на яких люди працюють платять податки і влада зобов'язана забезпечити нормальну роботу комунального транспорту. Президента і всю його зеко-манду утримують на своїй шиї ті хто працює. Тому не треба перекладати з хворої голови блазня. Хто працює недалеко від дому всі ходять пішки. А коли до роботи транспортом їхати 2 години, то скільки часу треба йти пішки?
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Іздити треба гіперлупом з кварцевими лампами.
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я бы и без карантина хрен бы так поехал,ну а съемки в доме кино это жизненно необходимо
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Так,кретины уже диджитализировали всю страну,оно шо разве не возит?
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Для придурков, ограниченных своей работкой в сраном офисе всё просто - пошел ***** на карантин, а хлебушек сам собой **** в АТБ синтезируется, а на кассах **** андроиды сидят, и курочка сама прямо из яиц вылупляется, бежит в АТБшечку, по дороге сама себя ощипывает и потрошит
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Я напомню, что Кличко бесполезно обвинять в закрытии метро, потому что метро закрыл не он а КАБМИН, по всей территории Украины.
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Доктор из Германии который лечит больных С19 отписался .
Простая маска помогает на 20% FFP 2 на 70% FFP 3 на 90%
Простая маска помогает больному человеку не распространять вирус, защищая остальных при кашле и чихании на пол метра
Без маски до 3 метров.
100% распиратор с очками
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100% даёт только изолирующий противогаз и комплект ОЗК. Дети плачут от страха, когда я выхожу в нём за хлебушком.
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Зараз Китай вийшов масово на роботу чекаємо пару тижнів тоді буде видно. Але польоти йдуть далі й пішов реекспорт вірусу з Європи в Китай
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Екологічний комітет ВР йде на обсервацію всім складом через зараження COVID-19
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Вместо спокойно провести карантин зеленый осел зе устроил аргамедон политики сдачи Украины.
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скорей всего он об этом думал, а не о карантине, людях и вирусе.
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