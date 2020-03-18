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 Політика України, Здоров'я
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Все про:карантин (386) Нацполіція (9179) Геращенко Антон (495) Шахов_Сергій (54) COVID-19 (1125)

 "Поліція встановила 50 осіб, які контактували з хворим на коронавірус народним депутатом Шаховим", - Антон Геращенко

Погоджено процедуру взаємодії між санітарними лікарями та начальниками обласних управлінь поліції щодо виявлення і супроводу всіх випадків захворювання і підозр на захворювання Covid-19. Поліція також допомагатиме санітарним лікарям встановлювати коло зв'язків інфікованих.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Санітарна служба буде офіційно повідомляти поліцію про кожен випадок інфікування та про припис та метод ізоляції інфікованого (госпіталізація чи самоізоляція) для того, щоб поліція могла оперативно реагувати на можливе порушення режиму карантину такими особами.

Нагадаю, що згідно ст. 43-3 КУАПП, за порушення карантину, вихід із-під встановленої за рішенням лікаря самоізоляції інфікованого чи обсервації підозрюваного на інфікування, передбачено штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень", - написав Геращенко.

Поліція також буде допомагати санітарним лікарям встановлювати круг зв’язків інфікованої особи для найбільш повного виконання карантинних вимог згідно Закону "Про захист населення від інфекційних хвороб.

Заступник міністра поінформував про домовленість з операторами мереж стільникового зв’язку щодо повідомлення всіх осіб, яки приїхали в Україну з 1 березня з країн підвищеного епідемічного ризику (всіх країн ЄС, Китаю, Ірану), про те, що їм потрібно невідкладно, за перших симптомів недуги, схожої на ОРВІ, самоізолюватися та за телефоном гарячої лінії МОЗ повідомляти про ризик захворювання.

Тільки сьогодні були встановлені 50 осіб які контактували з народни депутатом Сергієм Шаховим під час його зустрічей в Верховній Раді та виступів в ефірах декількох телеканалів. І ця робота по виявленю зв’язків Шахова продовжується", - написав Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.

Поліція встановила 50 осіб, які контактували з хворим на коронавірус народним депутатом Шаховим, - Антон Геращенко 01
Поліція встановила 50 осіб, які контактували з хворим на коронавірус народним депутатом Шаховим, - Антон Геращенко 02

Читайте также: "Ваша команда Вас дезинформирует", - заболевший коронавирусом Шахов опроверг слова Зеленского, что был в Раде с симптомами болезни

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182575
 
 
 Топ коментарі
 
С причала рыбачил апостол Антон
Аваков ходил по воде..
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ну,неплохо круги на воде разбегаются...
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популист шахов:

вопил что ШАХТЕРАМ НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ, заразившись в КУРШАВЕЛЕ "Полиция установила 50 человек, которые контактировали с заболевшим коронавирусом народным депутатом Шаховым", - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 7367
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Все будут расстреляны после допроса.
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это депутаты.
но, как могут голосовать невменяемые депутаты в горячке ?

это - нарушение Конституции !
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Нет, есть наказание похуже - заставить слушать маразмы ЗЕ
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С причала рыбачил апостол Антон
Аваков ходил по воде..
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популист шахов:

вопил что ШАХТЕРАМ НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ, заразившись в КУРШАВЕЛЕ
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..даффай списки в целом пиши Антоний "Полиция установила 50 человек, которые контактировали с заболевшим коронавирусом народным депутатом Шаховым", - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 8847 ....Зажопников то много там?..и покрасневшей плесени сколько..?
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А установлены те кто контактировал с этими 50-ю людьми за эти дни?
Вы же понимаете что за 3-4 дня с момента заражения Шаховым депутатов в ВР по цепочке могли уже заразиться в геометрической прогрессии сотни тысяч людей.
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Дальше нужно устанавливать с кем контактировали эти 50 человек
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Тёмный Рыцарь, [18.03.20 13:30]
Прознав про заболевшего Шахова, соросята отчаянно заметались в панике, соображая, куда удрать из страны, и спрятаться.
Но бежать уже некуда, впереди вас ждет медицина, которую добила ваша Супрун, и ******* от рабочих, которых вы вышвыриваете с приватизируемых заводов.
Добро пожаловать на родину.
И привет Соросу.
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лучше бы выявили тех кто маски с гос резерва с комуниздил - веры у меня в них не много но..
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а почему полиция? Вы там долбанулись совсем? Вы бы еще клоунов пригласили.
Врачи должны єто устанавливать. Понимаете?
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ну...с клоунами Вы погорячились))) уже... наприглашали)))
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Если вирус найдут у Премьер министра, министров и у спикера - как вы думаете, они уйдут в карантин?
А если найдет вирус у ЗЕ??? Он перестанет вживую встречаться с подчиненными?
Разумеется никто из них не пойдет ни в какой карантин и эту информацию попросту засекретят.
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не найдут ))) а если найдут - не скажут... - Вы правы
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Если умрёт человек 200 депутатов ,то Шахов станет Народным Героем Украины "Полиция установила 50 человек, которые контактировали с заболевшим коронавирусом народным депутатом Шаховым", - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 558
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пляс пигаль. париш. на блюдей посмотрел и себя показал.
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Отдыхал в Куршавеле этот сепар-популист(в коалиции со "Слугами Зеленского" и с "заботой" о шахтерах!
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У сепара-популіста-туриста гарний смак. Куршавель - улюблене місце відпочинку кремлівських ху#лят. Доречі, у Польщу коронавірус завезли гірськолижники з Італії.
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люди в напряжении,ждут остальных избранных в пополнении рядов
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Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [18.03.20 18:17]
[Переслано від МЕДВЕДЬ]
🏠 В Москве наблюдается бум на аренду элитной загородной недвижимости. Тоже из-за коронавируса.
Причин достаточно: за границу не поедешь, рубль подешевел, а изолироваться как-то надо. Кстати, вырос спрос и на покупку домов. Москвичи стремятся переехать за город, чтобы меньше контактировать с толпами людей. Режим социофоба - ON.
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уж ооочень интересно,у кого из простого люда есть сожаление к этим собакам?
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Я буду смеяться если заразилась Богуцкая и вторая, не помню как ее, которая рассказывала что нету никакого вируса, это все афера
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а можно список??? вдруг кого-то пропустили??? )))
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Уже объявили в розыск через Интерпол?
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Если каждый депутат заразит 50 человек , то возможно построим нормальное общество.
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.За деньги тоже нету снега в Куршевеле
И ОПЗЖопые от безделья озверели.
Позвали , COVID-- чтобы жизнь не опостыла,
Но тут французов страшно жаба задушила.
Они стучать умеют очень даже ловко
И вот Авакову пошла ориентировка.
Гулял по Раде, пел нам песнь о смысле жизни,
А ЗЕ спецназ прислали, как на террористов.
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Заробітчанин, повертайся. В нас нікому на контракт іти, поки ти там на ляхів пашеш.
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В мене DHCP "Поліція встановила 50 осіб, які контактували з хворим на коронавірус народним депутатом Шаховим", - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 1847 І УБД з 15 року у 18му з контракту повернусь . Так що не переживай. Вже й по судам тягали по надуманим справам через АТО. Я все пройшов. а ти?
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Главное в процессе расследования не выйти на самого себя
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Realno mog vsex zarazit.Iz 100 gde to tolko 10 pocustvujet,drugyje kak by toze nositeli no mozet nebolet daze nicego necustvovat no uze bit toze nositeliami virusa.Vyvod vsex nado otpravit v karantin
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Тёмный Рыцарь, [18.03.20 21:41]
[Переслано від Голда Меїр]
Вчора у Верховній Раді кнопкодавила картка нардепа Шахова. Сам він був відсутній через коронавірус. Це, звісно, плюс. І дає надію.
А от чому група Довіра кнопкодавила? Бо потрібно було підтримати законодавчі та кадрові ініціативи більшості. На які в Слузі народу вже, як правило, не вистачає голосів.
А чому група Довіра Веревського пішла на цей відчайдушний крок - кнопкодавство? Бо існує негласна домовленість віддати цій групі на поталу Держлісагенство. Але за умови голосування у повному складі. Куруватиме ліс Андрій Іванчук. Він уже сидів на цій колоді. Був смотрящим за лісом за часів прем'єрства Яценюка. І обілечував деревообробникіа аж гай шумів.
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Із Зеленським він розмовляв у Раді. Ізолюйте Зеразу!
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Оце *********.)) Дегенеращенко на "фронті" наслідків приходу Шахова в Раду,а Зе розказує байки що Шахова в раді не було і за нього кнопкодавили. Мабуть ще планують якусь херню наголосувать поки не подохли.
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'робота по виявленю зв'язків Шахова продовжується.'

хороша робоча назва для фільму '18+'
еротично-кримінальна драма..
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