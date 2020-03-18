 "Поліція встановила 50 осіб, які контактували з хворим на коронавірус народним депутатом Шаховим", - Антон Геращенко

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Санітарна служба буде офіційно повідомляти поліцію про кожен випадок інфікування та про припис та метод ізоляції інфікованого (госпіталізація чи самоізоляція) для того, щоб поліція могла оперативно реагувати на можливе порушення режиму карантину такими особами.
Нагадаю, що згідно ст. 43-3 КУАПП, за порушення карантину, вихід із-під встановленої за рішенням лікаря самоізоляції інфікованого чи обсервації підозрюваного на інфікування, передбачено штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень", - написав Геращенко.
Поліція також буде допомагати санітарним лікарям встановлювати круг зв’язків інфікованої особи для найбільш повного виконання карантинних вимог згідно Закону "Про захист населення від інфекційних хвороб.
Заступник міністра поінформував про домовленість з операторами мереж стільникового зв’язку щодо повідомлення всіх осіб, яки приїхали в Україну з 1 березня з країн підвищеного епідемічного ризику (всіх країн ЄС, Китаю, Ірану), про те, що їм потрібно невідкладно, за перших симптомів недуги, схожої на ОРВІ, самоізолюватися та за телефоном гарячої лінії МОЗ повідомляти про ризик захворювання.
Тільки сьогодні були встановлені 50 осіб які контактували з народни депутатом Сергієм Шаховим під час його зустрічей в Верховній Раді та виступів в ефірах декількох телеканалів. І ця робота по виявленю зв’язків Шахова продовжується", - написав Геращенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.
но, как могут голосовать невменяемые депутаты в горячке ?
это - нарушение Конституции !
Аваков ходил по воде..
вопил что ШАХТЕРАМ НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ, заразившись в КУРШАВЕЛЕ
Вы же понимаете что за 3-4 дня с момента заражения Шаховым депутатов в ВР по цепочке могли уже заразиться в геометрической прогрессии сотни тысяч людей.
Прознав про заболевшего Шахова, соросята отчаянно заметались в панике, соображая, куда удрать из страны, и спрятаться.
Но бежать уже некуда, впереди вас ждет медицина, которую добила ваша Супрун, и ******* от рабочих, которых вы вышвыриваете с приватизируемых заводов.
Добро пожаловать на родину.
И привет Соросу.
Врачи должны єто устанавливать. Понимаете?
А если найдет вирус у ЗЕ??? Он перестанет вживую встречаться с подчиненными?
Разумеется никто из них не пойдет ни в какой карантин и эту информацию попросту засекретят.
[Переслано від МЕДВЕДЬ]
🏠 В Москве наблюдается бум на аренду элитной загородной недвижимости. Тоже из-за коронавируса.
Причин достаточно: за границу не поедешь, рубль подешевел, а изолироваться как-то надо. Кстати, вырос спрос и на покупку домов. Москвичи стремятся переехать за город, чтобы меньше контактировать с толпами людей. Режим социофоба - ON.
И ОПЗЖопые от безделья озверели.
Позвали , COVID-- чтобы жизнь не опостыла,
Но тут французов страшно жаба задушила.
Они стучать умеют очень даже ловко
И вот Авакову пошла ориентировка.
Гулял по Раде, пел нам песнь о смысле жизни,
А ЗЕ спецназ прислали, как на террористов.
[Переслано від Голда Меїр]
Вчора у Верховній Раді кнопкодавила картка нардепа Шахова. Сам він був відсутній через коронавірус. Це, звісно, плюс. І дає надію.
А от чому група Довіра кнопкодавила? Бо потрібно було підтримати законодавчі та кадрові ініціативи більшості. На які в Слузі народу вже, як правило, не вистачає голосів.
А чому група Довіра Веревського пішла на цей відчайдушний крок - кнопкодавство? Бо існує негласна домовленість віддати цій групі на поталу Держлісагенство. Але за умови голосування у повному складі. Куруватиме ліс Андрій Іванчук. Він уже сидів на цій колоді. Був смотрящим за лісом за часів прем'єрства Яценюка. І обілечував деревообробникіа аж гай шумів.
хороша робоча назва для фільму '18+'
еротично-кримінальна драма..