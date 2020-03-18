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 Політика України, Події
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 "Ваша команда Вас дезінформує", - хворий на коронавірус Шахов спростував слова Зеленського, що був у Раді з симптомами хвороби

Народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шахов написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Шановний пане Президенте! У відповідь на Ваше відеозвернення повідомляю Вам, що 17 березня я не був присутнім та зареєстрованим на позачерговому засіданні Верховної Ради через погане самопочуття, яке згодом виявилося симптомами коронавірусу. Ні я, ні, тим паче, мої колеги ЗАМІСТЬ МЕНЕ НЕ голосували. Аби перевірити цю інформацію, достатньо уважно подивитися сайт ВР!"

"Дуже шкода, що Ваша команда досі не розібралася і дезінформує Вас у таких елементарних питаннях. Сьогодні, у ці складні часи, багато українців не можуть повернутися додому, у лікарнях не вистачає апаратів штучної вентиляції легень, вартість медичних масок зросла в 10 разів, а Ваш Офіс займається пошуком "сенсацій" серед депутатів. Але часи шоу закінчилися! ПрацюйТЕ!", - наголосив Шахов.

Читайте також: Я відразу просив перевірити на коронавірус, але у лікарів не було тестів: результати прийшли лише через 6 днів, - Шахов

Ваша команда Вас дезінформує, - хворий на коронавірус Шахов спростував слова Зеленського, що був у Раді з симптомами хвороби 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182574
 
 
 Топ коментарі
 
Феерическая грызня между больным коронавирусом рыгом и больным на всю голову зебилом. "Ваша команда Вас дезинформирует", - заболевший коронавирусом Шахов опроверг слова Зеленского, что был в Раде с симптомами болезни - Цензор.НЕТ 3181
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І як тут розібратися між двох брехунів🤔
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та хоть всю Зраду с гарантом,они стоят друг дружку,не жалко
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Порох по ночам в зале рады распыляет коронавирус. "Ваша команда Вас дезинформирует", - заболевший коронавирусом Шахов опроверг слова Зеленского, что был в Раде с симптомами болезни - Цензор.НЕТ 6280
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Зеленський: Інфікованого коронавірусною інфекцією Шахова в Раді не було, "Ваша команда Вас дезинформирует", - заболевший коронавирусом Шахов опроверг слова Зеленского, что был в Раде с симптомами болезни - Цензор.НЕТ 4700 замість нього кнопкодавили його колеги
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и сколько было таких кнопкодавов, благодаря которым "продавили Бенядиктову"?
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та то вислюк об*осрался с перепуг и с утра из Феофании не вылезает))
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але ж був в раді !
отже є ймовірність зараження
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Опровергать клоунов - неблагодарное занятие.
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Надеюсь что он позаражал всех зебилов и главзебила
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Феерическая грызня между больным коронавирусом рыгом и больным на всю голову зебилом. "Ваша команда Вас дезинформирует", - заболевший коронавирусом Шахов опроверг слова Зеленского, что был в Раде с симптомами болезни - Цензор.НЕТ 3181
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Ничего-ничего, мы подождем. Только терпение.
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І як тут розібратися між двох брехунів🤔
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Видимо, спросить у третьего..., у тебя. "Ваша команда Вас дезинформирует", - заболевший коронавирусом Шахов опроверг слова Зеленского, что был в Раде с симптомами болезни - Цензор.НЕТ 863
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Ну и самоизолировался, часным самолётом на Гавайские острова.
Ожидаем последователей верховой зрады по отмазке на коронавирус... где-то на Багамах, Бали...
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На Гавайских островах на 18.03 - 14 лабораторно подтвержденных Ковид-19
В этом вся уникальность сегодняшней ситуации - бежать некуда.
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Зебіли, ваш карантин коштуватиме Україні сотню дві млрд. Тисячами банкрутств. Відходити від нього країна буде роками.
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так зеленский и не утверждал что он был в раде - он просто констатировал факт что картой шахова голосовали
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Это точно, отсутствовал и не голосовал - две большие разницы! На сайте ВР не написано, что Шахов отсутствовал, получается, что он сидел дома, а денюжка капала! Разумков, ау!
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вот что то мне подсказывает что на зарплату депутатам как то на плевать
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50 тыс никогда лишними не бывают, особенно когда пьешь кофе и смотришь на своих однопартийцев по ТВ! "Ваша команда Вас дезинформирует", - заболевший коронавирусом Шахов опроверг слова Зеленского, что был в Раде с симптомами болезни - Цензор.НЕТ 7927
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это для тебя для меня 50 тысяч деньги а для них многих так один раз по ***.... сходить
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Якщо система голосування показує що не зареєстрований, то кнопкодавити ніхто не може. Для цього треба вставити катку у слот та зареєструватись, а коли йде голосування, то картка повинна бути вставлена у слот, тоді депутат може натиснути кнопку для голосування, або за нього хтось може це зробити. Якщо зареєструвався, але під час голосування картку вийняв, то система покаже відсутній.

Отже, Клоуна привселюдно спіймали на брехні.
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Господа! По последним данным японских исследователей вирусологов и подтверждение китайскими учёнными - короновирус всем переболевшим вызывает 100% безплодие!
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Особенно это беспокоит группу риска- тех, кому за 70.
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Так, я це вчора читала, не пам'ятаю який саме сайт, але там було сказано, що після перевірок чоловіків які одужали, у них виявили безпліддя.
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ну пусть даже не был...через отданную карточку то вирус все равно передался кому попало "Ваша команда Вас дезинформирует", - заболевший коронавирусом Шахов опроверг слова Зеленского, что был в Раде с симптомами болезни - Цензор.НЕТ 9644
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"Ваша команда Вас дезинформирует", - у заболевшего коронавирусом Шахова не закрытый перелом,а открытый,Шахов опроверг слова Зеленского
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Нехай не свистить Шахов.
Наспроавді, його картка була присутня в системі "Рада", хіба що не голосувала:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4712
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4711
Його самого, може, і не було в залі... - але кому і для чого він віддав картку? Щоб підстрахувати того же зебіла в разі, якщо голосів за Венедіктову та Петрашко не вистачить?
Не інакше...
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Ответ намного проще - регистрация карточки нужна только, чтобы не потерять деньги за сессию...
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Как бы там не было: сопли рукой вытирал/ кашлял в ладонь - карточку этими руками брал и другим абалдуям ее инфицированную передавал )))
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Если кто-то решил заниматься темными делами, то их иногда Бог карает... "Ваша команда Вас дезинформирует", - заболевший коронавирусом Шахов опроверг слова Зеленского, что был в Раде с симптомами болезни - Цензор.НЕТ 1530
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Скоро все будут с симптомами, не надо переживать. Подождите две недели. Сейчас дружно без масок, а после дружно в гробу. Бесячая тема, слишком много идиотов, которые не понимают, что такое вирус и почему надо сидеть дома, а не волноваться о транспорте. Еще и миф спецом распустили, что болеют только пенсионеры. Ощущение, что вокруг один только электорат бубочки.
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Etot virus kovarne cem grip po raspostroneniju 3 raza bolse ego spektr cem gripa.Kak pravilo molodyje nebolevsije perenosit daze nezamecaja sto bolejet u nix net temperaturi ili drugix svojstv i deti takze.Iz 100 kotoryje zarazilis bolsinstvo daze nepocustvujet,a 10% s nimi budet problemi.V Italiji problema byla ne tolko sam fakt virusa,a to sto vrac dolzen byl vybrat kogo lecit,a kogo uze net v bolnicax byla odna kojka na 7 bolejucix s aparatami.Vot ston mebylo takze toze.
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