 "Ваша команда Вас дезінформує", - хворий на коронавірус Шахов спростував слова Зеленського, що був у Раді з симптомами хвороби

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шахов написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Шановний пане Президенте! У відповідь на Ваше відеозвернення повідомляю Вам, що 17 березня я не був присутнім та зареєстрованим на позачерговому засіданні Верховної Ради через погане самопочуття, яке згодом виявилося симптомами коронавірусу. Ні я, ні, тим паче, мої колеги ЗАМІСТЬ МЕНЕ НЕ голосували. Аби перевірити цю інформацію, достатньо уважно подивитися сайт ВР!"
"Дуже шкода, що Ваша команда досі не розібралася і дезінформує Вас у таких елементарних питаннях. Сьогодні, у ці складні часи, багато українців не можуть повернутися додому, у лікарнях не вистачає апаратів штучної вентиляції легень, вартість медичних масок зросла в 10 разів, а Ваш Офіс займається пошуком "сенсацій" серед депутатів. Але часи шоу закінчилися! ПрацюйТЕ!", - наголосив Шахов.
отже є ймовірність зараження
Ожидаем последователей верховой зрады по отмазке на коронавирус... где-то на Багамах, Бали...
В этом вся уникальность сегодняшней ситуации - бежать некуда.
Отже, Клоуна привселюдно спіймали на брехні.
Наспроавді, його картка була присутня в системі "Рада", хіба що не голосувала:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4712
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4711
Його самого, може, і не було в залі... - але кому і для чого він віддав картку? Щоб підстрахувати того же зебіла в разі, якщо голосів за Венедіктову та Петрашко не вистачить?
Не інакше...