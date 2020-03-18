EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  3838  93
Матеріали за темою:
Все про:карантин (386) Київ (7456) Кличко (968) Метрополітен (438) COVID-19 (1125) коронавірус (19)

 Кличко: Люди, що заявляють про можливе часткове відновлення роботи метро, не є фахівцями з транспорту і висловлюють свою персональну думку

Люди, які заявляють про можливе часткове відновлення роботи метро, не є фахівцями транспортної галузі і висловлюють свою власну думку, міська влада створює дублі маршрутів громадського наземного транспорту, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Люди, які заявляють про це (часткове відновлення роботи метро), не є фахівцями, не є відповідальними за транспортну галузь. По-друге, це може бути персональна думка, яку вони висловлюють", - сказав Кличко в ефірі "Українського радіо " в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Разом із тим, він зазначив, що сьогодні, в ситуації, коли тимчасово не працює метро, міська влада створює маршрути, що дублюють громадський наземний транспорт, яких поки ще недостатньо. "Тому місто працює над тим, щоб кияни, яким потрібно дістатися на роботу чи в лікарню, могли зручно пересуватися столицею", - додав градоначальник.

Мер Києва зазначив, що коронавірус є дуже агресивним і швидко передається.

"Разом із тим, вірус ще не вивчений, а вакцини від COVID-19 у світі не існує. Тому скасування руху метрополітену до 3 квітня - вимушені і попереджувальні заходи", - підкреслив Кличко.

Дивіться також: Карантин без метро: забиті маршрутки і черги на зупинках. ВIДЕО

"Ми розуміємо, що обмеження пересування містом - дуже незручне для його жителів. Але наше завдання, щоб вірус не поширювався швидко. І одна з рекомендацій міжнародних експертів, зокрема, наших колег з Уханя, - це обмеження соціальних контактів", - додав він.

Кличко закликав киян із розумінням ставитися до обмежувальних заходів, залишатися в будинках, піклуватися про своє здоров'я і здоров'я оточуючих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, 17 березня метро Києва з 23:00 тимчасово припинило перевезення пасажирів у зв'язку карантинними заходами в Україні.

Комунальне підприємство "Київпастранс" у зв'язку з закриттям метрополітену 17 березня з 23:00 оприлюднило список маршрутів наземного транспорту, які будуть їздити на всіх трьох лініях метро.

Вдень 18 березня секретар Київради Володимир Прокопів заявив про можливість часткового відновлення роботи метрополітену.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182570
 
 
 Топ коментарі
 
В общем, специалистов по транспорту у нас 2 - боксер и клоун.
 показати весь коментар
 
Кличко: Люди заявляющие о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами по транспорту и выражают свое персональное мнение

Вот Педаля - специалист по транспорту. Кличко: Люди заявляющие о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами по транспорту и выражают свое персональное мнение - Цензор.НЕТ 9293
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кличко: Люди заявляющие о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами по транспорту и выражают свое персональное мнение

Вот Педаля - специалист по транспорту. Кличко: Люди заявляющие о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами по транспорту и выражают свое персональное мнение - Цензор.НЕТ 9293
 показати весь коментар
 
 
Вот тот, который будет добиваться открытия метро, и станет новым мером Киева.
 показати весь коментар
 
 
Метро закрили абсолютно правильно! Там ідеальні умови для розповсюдження вірусів та хвороб!
 показати весь коментар
 
 
А в наземному транспорті? В метро хоча б вентиляція є...
 показати весь коментар
 
 
Не підказуйте їм... А то почне гужовий транспорт розвиватись, засруть все Кличко: Люди, що заявляють про можливе часткове відновлення роботи метро, не є фахівцями з транспорту і висловлюють свою персональну думку - Цензор.НЕТ 2680
 показати весь коментар
 
 
Доречі, в Луцьку планують весь громадський транспорт відмінити. Я щітаю це негуманно, хоча б рікш дозвольте...
 показати весь коментар
 
 
Таких забитых автобусов и толп людей утром на остановках на левом берегу я вообще никогда не видел. Это уже гірше, чи краще? Автобусы просто тупо не могли открыть двери из-за набившихся в них людей.
 показати весь коментар
 
 
Откуда такая бредовая информация?
 показати весь коментар
 
Хто электричество Киеву даёт -- тот и выражает своё персональное мнение...
 показати весь коментар
 
 
ага, Педалик - большой специалист по транспорту Кличко: Люди заявляющие о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами по транспорту и выражают свое персональное мнение - Цензор.НЕТ 3833
 показати весь коментар
 
 
Кличко не мог придумать сразу такой замысловатый абзац
 показати весь коментар
 
 
Всё, что Зе намудрил с карантином можно сравнить с отменой правил дорожного движения.
 показати весь коментар
 
 
Коммунальное предприятие "КиевКоллапсПасТранс"
 показати весь коментар
 
 
В общем, специалистов по транспорту у нас 2 - боксер и клоун.
 показати весь коментар
 
 
Во мля..не знал шо в школе бокса учат логистике пасажироперевозок...
 показати весь коментар
 
 
воно акадємії кончало на свіжому повітрі, в банді рибки, тому має заборонити весь громадський транспорт
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
молодцы распилят чистый бюджет без затрат
 показати весь коментар
 
 
Недаром у боксеров ранний выход на пенсию...
 показати весь коментар
 
 
Боксер з відбитими мізками - експерт повсьому Кличко: Люди заявляющие о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами по транспорту и выражают свое персональное мнение - Цензор.НЕТ 2753
 показати весь коментар
 
 
Как думаете, Зелюкович до Нового года досидит?
 показати весь коментар
 
 
Виталька! Ни в коем случае не восстанавливает! Начните штрафовать переполненные маршрутки. Желательно всех пассажиров! Побольше треша! Народ должен до печенок прочувствовать кого он выбрал!
 показати весь коментар
 
 
Плюсанул бы, если бы мне самому сегодня не пришлось добираться на работу. Сегодня затратил более 3-х часов вместо одного часа... И Uber Shuttle почему-то прекратил работу. Это было незабываемо. Некоторые автобусы вообще не останавливались, так как были забиты под завязку, а некоторые останавливались, но по той же причине даже не могли двери открыть. Естественно, почти все пассажиры без масок, так как в аптеках их просто нет. Тем дебилам, которые считают, что в метро заразиться проще, нужно покататься в час пик по Киеву.
 показати весь коментар
 
 
Кличко! - понятное дело что тебя заставили закрыть метро тупым приказом....
НО лизать жопу начальству это уже лишнее....
Просто помолчи...
 показати весь коментар
 
 
Тим паче, зелені його весь 2019 рік мочили... Відновить метро - стане героєм для киян і 100% виграє вибори восени. Не відновить - може вже і не балотувася, бо ставлення буде як до Жопова після снігопаду весни 2013го!
 показати весь коментар
 
 
Так он искренне сам верит в это. Он же тупой.
 показати весь коментар
 
этинзону все равно, оно не добирается до работы общественным транспортом..
 показати весь коментар
 
 
В Києві щоденно ,тільки метро користується 1 358 000 осіб.
Тобто для перевезення киян необхідно 67900 автобусів та одиниць електротранспорту!!
(На 2 поїздки в день)
А загалом УСЯ!!! Україна має 5200одниць електротранспорту.
Висновок: ЗЕ найвеличніший і мудрий .
 показати весь коментар
 
 
Ви хоч розумієте що карантин передбачає різке зменшення пасажиропотоку взагалі?
Чому деякі кияни не можуть допетрати що карантин це не жарт і не вистава, а обмеження деяких прав громадян, які треба виконувати?
 показати весь коментар
 
 
А ви можете допетрать, що заводи, лікарні, водоканал, електростанції не припинили роботу і люди не можуть на роботу попасти?
Остановка метро ставит под угрозу функционирование медучреждений, персонал не может добраться до работы, - Зинкевич. ВИДЕО
 показати весь коментар
 
 
Так саме для цих важливих категорій працівників і продовжує функціонувати наземний транспорт. Але залізти в нього хочуть всі і якнайшвидше.
Немає в Києві стільки заводів, лікарень і електростанцій, щоб не вистачило наземного транспорту для переміщення робітників. Тим паче, підприємства можуть самі організовувати окремі рейси.
 показати весь коментар
 
 
От і експерти з логістики та планування трафіку підитягнулись в топік...
 показати весь коментар
 
 
а може ви ще й фахівець з планування міста та дотримання планів забудови?
 показати весь коментар
 
 
Вы фотки видели? В транспорте половина пенсов! Вот они и ставят все под угрозу.
 показати весь коментар
 
 
це буде тільки до перших трупів на тротуарах
 показати весь коментар
 
 
причём общеизвестно - что маски - до сраки от любого вируса, не говоря уже о коронавирусе.
 показати весь коментар
 
ога, потому тупые китайцы поголовно в масках ходили. А общеизвестно только доверчивым лохам
 показати весь коментар
 
 
попробуй ознакомиться с вопросом хотя бы поверхностно.

маска спасает хирурга от брызг крови во время операции - фсё.
в остальном от неё нет толку.

Китай - там совок конкретный. Для отчёта и для имитации бурной деятельности - проканывает....

хотя - помогу убогому (не в обиду ). на ссылу (последнюю что я видел):

До сраки ці звичайні маски.
 показати весь коментар
 
зебил, ты понимаешь что если напихать людей как селёдку в автобусы, то это умышленное содействие заражению?!!

тупые зебилы уже просто бесят.
Если ты тупое - не можешь сложить 2 + 2, куда ж ты ещё высовываешься со своими высерами?
Кличко: Люди, що заявляють про можливе часткове відновлення роботи метро, не є фахівцями з транспорту і висловлюють свою персональну думку - Цензор.НЕТ 9817
Кличко: Люди, що заявляють про можливе часткове відновлення роботи метро, не є фахівцями з транспорту і висловлюють свою персональну думку - Цензор.НЕТ 4480
 показати весь коментар
 
 
Так не напихайся в автобуси! Під час впровадження карантину було ясно сказано - залишатись вдома, без нагальної потреби не користуватись громадським транспортом, розглянути варіанти переходу на дистанційний тип роботи або відпустку. Дебіли типу журналіста Свіріна поїхали автобусом на такі невідкладні завдання, як зйомки в будинку футболу і водночас скаржаться на давку. І таких дебілів тисячі.
Карантин - це обмеження саме для тебе, а не для когось іншого.
 показати весь коментар
 
 
Сегодня эксперт озвучивал цифру в 3.5 млн поездок в день.
 показати весь коментар
 
 
создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта - какие нахрен дублирующие все кто ездил по маршруту тролейбусы автобусы так и ездит а как добратся общественным с оболони в район метро демеевская сколько маршруток раком стоячи надо поменять они же не сделали прямой автобус по линии следования метро чтоб я сел на метро оболони и доехал по линнии следования метро до метро демеевская и как быть с безлимитными зелеными проезными которые пол месяца пропали так как они до 1 числа на 30 дней а эти полмесяца закрыто и деньги уплачены кто будет компенсировать?
 показати весь коментар
 
 
Ці маршрути, які паралельні з метро їдуть значно довше. А ще Київ не має такої кількості тролейбусів.
 показати весь коментар
 
 
ну да, ну да, Виталий. Надо ж будет масочки выдавать в метро, антисептики всякие, обрабатывать вогончики...Но как отнять маски у Радуцкого?
 показати весь коментар
 
 
Але люди продовжують масово їздити на роботу.
То зробіть щось !
 показати весь коментар
 
 
Боже, мовчав би, Віталік, зберіг би обличчя. Чи вас там катують?
 показати весь коментар
 
 
Чому не закрили світлофори,там також скоплення людей і загроза захворіти. Кличко: Люди заявляющие о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами по транспорту и выражают свое персональное мнение - Цензор.НЕТ 7794
 показати весь коментар
 
 
Всем привет! Создал в том же вайбере - подвези пожарника на работу. Чё то создал, но пока там участников 0. А тема очень важная. Что же делать? Как ездить на работу пожарникам и другим важным профессиям? Помогите советом! Добавляйтесь в группу немедленно у кого есть автомобили. Трём пожарникам требуется помощь с доставкой на работу.
Рад за Виталика велосипед. Ты, боксёр, никогда не ездил на работу в метро и для тебя это дико. Подскажи может какие-то велодорожки с Лесной в район контрактовой площади. Жду.
 показати весь коментар
 
 
Не пожарники, а пожарные. Пожарники - это пироманы, поджигатели то есть. Или это их надо на ихнюю "работу" подвезти?
 показати весь коментар
 
 
Підвезу трьох порохоботів до біореактора, недорого. Інтим не пропонувати.
 показати весь коментар
 
 
Зачем вы суетитесь? Президент сказал, что работодатель не имеет права увольнять с работы тех, кто не имеет возможности добраться до работы. оставайтесь дома и спокойно отдыхайте на карантине.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕ-банда закрыла Метро, потому, что оно имеет ОБЩУЮ СИСТЕМУ ВЕНТИЛЯЦИИ с правительственными туннелями и бункерами!

 показати весь коментар
 
 
Да, имеет. но на такие расстояния вирус не летает
 показати весь коментар
 
Зато специалисты загнали людей в маршрутке где они как селедки в бочке и считают что так они предотвратили эпидемию в городе
 показати весь коментар
 
 
Вони мудрі, завчасно призначили крайніх у вигляді воділ маршруток
 показати весь коментар
 
 
Дурень.Міг би й промовчати.Фактично підтримав урядову постанову.
На вибори не збирається ?
 показати весь коментар
 
 
Слушайте депортируйте кличко навечно из страны нам и так д.в. хватает и без него))))
 показати весь коментар
 
 
да хто ж таке прийме, хіба в океан викинути
 показати весь коментар
 
Не открывайте метро! Завтра начнется самый цимес! Полиция начала штрафовать маршруточников за переполненные маршрутки. Т.е. завтра часть маршруточников вообще не выйдет на работу. В городе начнется Армагеддон! Наряды полиции озлобленные люди начнут просто избивать.
Слава мудрому Зе!
 показати весь коментар
 
 
Не подсказывайте! Зебобики это заслужили. Им должно быть больно, иначе они не поймут.
 показати весь коментар
 
 
не все могут смотреть в завтрашний день.
 показати весь коментар
 
Що тількі не придумають,то свинячий грип,то пташинний,то короновірус.Є одна хвороба,це дебіли при владі,від яких більше зла ніж від хвороби.
 показати весь коментар
 
 
Оно уже сегодня началось. А полное очко после таких "противокарантинных" мер начнется через недельку-две.
 показати весь коментар
 
 
А от цікаво, в мерії Лондона, Бердіна, Парижа - не спеціалісти з транспорту? В мері Мілана (де тисячі хворих в пригороді Бергамо) - не спеціалісти з транспорту? В мерії Мадрида і Праги, де постановили ЗБІЛЬШИТИ кількість потягів у метро, щоб не було натовпів у вагонах - не спеціалісти з транспорту?
 показати весь коментар
 
 
та они там поехавшие на величии арийской расы..
 показати весь коментар
 
Кличко Киев видит токо из окна кабинета на Крещатике. Может ему ишо не доложили об транспортном коллапсе. Хотя,вряд ли это оторвет Клмчка от созерцания очедредных серии про бокса.
 показати весь коментар
 
Жэстяк!
Закрыл пидалик, а виноват Зеленский))))
 показати весь коментар
 
 
Ненавистный охлосу олигарх закупил на собственные деньги медицинские маски и миллион тестов на коронавирус, привез в Украину - и сделал это, чтобы спасать людей.
Любимая бородатая бабушка ЗЕлектората, покровитель, серый кардинал и повелитель нынешней власти массовиков-затейников, которая уже успела распродать весь запас медицинских масок в Китай, в несколько раз взвинтил цены на билеты своей авиакомпании, когда сотни тысяч украинцев пытались вернуться домой из эпицентра эпидемии - и сделал это, чтобы нажиться на чужой беде.

Ау, 73 квартала... пардон, 73 процента! Вы утверждаете, что голосовали против какого-то "барыги"?

Вы совершенно точно что-то перепутали!
 показати весь коментар
 
 
****** на експеримент над населенням країн третього світу, от і не вір після цього в змови рептилоїдів Кличко: Люди, що заявляють про можливе часткове відновлення роботи метро, не є фахівцями з транспорту і висловлюють свою персональну думку - Цензор.НЕТ 5544
 показати весь коментар
 
 
есть желающие голосовать за педалю...? нет слов ни на русском, ни на украинском, скажу на понятном и родном его детям немецком Leck mich am Schanz!
 показати весь коментар
 
 
А он мог что-то другое сделать? Первопричина не в нем. Кернес тоже сказал, что закрывать не будет, а закрыл раньше Виталика. Было постановление Кабмина и угрозы Зели. Пришлось выполнять.
 показати весь коментар
 
 
Нашёлся блин, боксёр-специалист по транспорту, ха-ха-ха. Срамота!!!
 показати весь коментар
 
 
До речі, одним із тих, хто виступає ЗА відкриття метро є радник Кличка з транспорту і логістики Дмитро Беспалов...
 показати весь коментар
 
 
Після такої заяви електорат Віталіка різко зменшився.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору