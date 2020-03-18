 Кличко: Люди, що заявляють про можливе часткове відновлення роботи метро, не є фахівцями з транспорту і висловлюють свою персональну думку

"Люди, які заявляють про це (часткове відновлення роботи метро), не є фахівцями, не є відповідальними за транспортну галузь. По-друге, це може бути персональна думка, яку вони висловлюють", - сказав Кличко в ефірі "Українського радіо " в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Разом із тим, він зазначив, що сьогодні, в ситуації, коли тимчасово не працює метро, міська влада створює маршрути, що дублюють громадський наземний транспорт, яких поки ще недостатньо. "Тому місто працює над тим, щоб кияни, яким потрібно дістатися на роботу чи в лікарню, могли зручно пересуватися столицею", - додав градоначальник.
Мер Києва зазначив, що коронавірус є дуже агресивним і швидко передається.
"Разом із тим, вірус ще не вивчений, а вакцини від COVID-19 у світі не існує. Тому скасування руху метрополітену до 3 квітня - вимушені і попереджувальні заходи", - підкреслив Кличко.
"Ми розуміємо, що обмеження пересування містом - дуже незручне для його жителів. Але наше завдання, щоб вірус не поширювався швидко. І одна з рекомендацій міжнародних експертів, зокрема, наших колег з Уханя, - це обмеження соціальних контактів", - додав він.
Кличко закликав киян із розумінням ставитися до обмежувальних заходів, залишатися в будинках, піклуватися про своє здоров'я і здоров'я оточуючих.
Як повідомлялося, 17 березня метро Києва з 23:00 тимчасово припинило перевезення пасажирів у зв'язку карантинними заходами в Україні.
Комунальне підприємство "Київпастранс" у зв'язку з закриттям метрополітену 17 березня з 23:00 оприлюднило список маршрутів наземного транспорту, які будуть їздити на всіх трьох лініях метро.
Вдень 18 березня секретар Київради Володимир Прокопів заявив про можливість часткового відновлення роботи метрополітену.
Вот Педаля - специалист по транспорту.
НО лизать жопу начальству это уже лишнее....
Просто помолчи...
Тобто для перевезення киян необхідно 67900 автобусів та одиниць електротранспорту!!
(На 2 поїздки в день)
А загалом УСЯ!!! Україна має 5200одниць електротранспорту.
Висновок: ЗЕ найвеличніший і мудрий .
Чому деякі кияни не можуть допетрати що карантин це не жарт і не вистава, а обмеження деяких прав громадян, які треба виконувати?
Остановка метро ставит под угрозу функционирование медучреждений, персонал не может добраться до работы, - Зинкевич. ВИДЕО
Немає в Києві стільки заводів, лікарень і електростанцій, щоб не вистачило наземного транспорту для переміщення робітників. Тим паче, підприємства можуть самі організовувати окремі рейси.
маска спасает хирурга от брызг крови во время операции - фсё.
в остальном от неё нет толку.
Китай - там совок конкретный. Для отчёта и для имитации бурной деятельности - проканывает....
хотя - помогу убогому (не в обиду ). на ссылу (последнюю что я видел):
До сраки ці звичайні маски.
тупые зебилы уже просто бесят.
Если ты тупое - не можешь сложить 2 + 2, куда ж ты ещё высовываешься со своими высерами?
Карантин - це обмеження саме для тебе, а не для когось іншого.
То зробіть щось !
Рад за Виталика велосипед. Ты, боксёр, никогда не ездил на работу в метро и для тебя это дико. Подскажи может какие-то велодорожки с Лесной в район контрактовой площади. Жду.
На вибори не збирається ?
Слава мудрому Зе!
Закрыл пидалик, а виноват Зеленский))))
Любимая бородатая бабушка ЗЕлектората, покровитель, серый кардинал и повелитель нынешней власти массовиков-затейников, которая уже успела распродать весь запас медицинских масок в Китай, в несколько раз взвинтил цены на билеты своей авиакомпании, когда сотни тысяч украинцев пытались вернуться домой из эпицентра эпидемии - и сделал это, чтобы нажиться на чужой беде.
Ау, 73 квартала... пардон, 73 процента! Вы утверждаете, что голосовали против какого-то "барыги"?
Вы совершенно точно что-то перепутали!