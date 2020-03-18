EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  1495  57
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4839) Польща (2148) Дуда (216) COVID-19 (1125)

 Зробимо все, щоб українці повернулися на батьківщину - як транзитом з Європи, так і з самої Польщі, - Зеленський провів розмову з Дудою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, основною темою якої стала координація зусиль щодо запобігання негативним наслідкам для громадян двох держав через поширення у світі пандемії коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента України в середу ввечері.

"Глава Української держави поінформував про заходи, яких вживає Україна з метою збереження здоров’я людей. Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за надання польськими медичними закладами безкоштовної допомоги громадянам України, у яких була підтверджена коронавірусна інфекція COVID-19 у Польщі", - зазначається в тексті.

У відповідь на звернення глави Української держави Дуда запевнив, що "польська сторона зробить усе необхідне, щоб всі українські громадяни безперешкодно повернулися на батьківщину як транзитом із західноєвропейських країн через територію Польщі, так і з самої Польщі".

"Для цього буде використаний і залізничний, і повітряний транспорт", - говориться в повідомленні.

Сторони домовилися у подальшому продовжити контакти на найвищому рівні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінінфраструктури готує спецрейси для евакуації українців з Польщі, Чехії та Німеччини, - Криклій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182569
 
 
 Топ коментарі
 
Зе-зе, оставь нас тут в покое.

Отец нации, млин.
 показати весь коментар
 
дайте уже ему кусок шаумы в пасть, шо б закрылся.
 показати весь коментар
 
Юрий Бутусов
1 год ·

Украина закрыла авиационное сообщение. Вот так теперь выглядит небо во всех других странах Европы, где самолеты по-прежнему летают, и вот так выглядит небо над Украиной. Мне кажется, что это такое же непродуманное решение как и закрытие метрополитена. Авиапассажиров контролировать легче, чем пассажиров в любом другом виде транспорта. Только в самолетах при выявлении больных бортпроводники принимают меры по передаче больных на обследование, в аэропортах самое большое внимание к состоянию пассажиров. Почему не наладить строгий контроль в хотя бы в одном аэропорту, в Борисполе, например, зачем полностью убивать свое авиасообщение? Зачем убивать свои авиакомпании? Ведь они не получат компенсаций из бюджета. А любой самолет гораздо лучше дезинфицируется, чем любая маршрутка, давайте маски всем пассажирам, давайте еще еще больше контролировать. Но зачем мы так спешим убивать бездумно свою экономику? Почему мы не оцениваем реальную обстановку, не перенимаем европейский опыт комплексно? Ведь запреты - это только часть ограничительных мер, только запреты не работают, надо ресурсы для экономики. Почему вместо принятия интеллектуальных решений наши власти и совет по борьбе с коронавирусом перенимают из разных стран только набор ограничений, которые не являются панацеей, и работают на самом деле только в комплексе с ресурсами, стимулированием экономики?

Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 9356

Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 1994
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зе-зе, оставь нас тут в покое.

Отец нации, млин.
 показати весь коментар
 
 
У Вас там шанс хотя бы есть, а тут даже к дому добраться не сможете - поездов нет, автобусов нет. Думайте!
 показати весь коментар
 
 
Иисус идет по воде,а рядом один из Апостолов,приговаривая..
зря Вы это Учитель,вода сегодня,что парное молоко...
 показати весь коментар
 
Это были одиотское решение возвращать всех.. Надо было оставить всех там...
 показати весь коментар
 
 
Так если всех оставить там, то как зараза попадет в Украину? Во всем мире эпидемия, а в Украине не будет? НЕЕЕ. Нужно со всего мира потенциальных носителей свозить в страну и распускать по домам.. И вот тогда в Украине эпидемия будет пострашней чем в Италии.
 показати весь коментар
 
 
Ну, на куя это делать? Что-бы уже наверняка зараза была везде?
 показати весь коментар
 
 
что предлагаете? Огнеметами и напалмом?
 показати весь коментар
 
Свалили, ну и пусть там сидят, или им там помощь не окажут ?
 показати весь коментар
 
 
дайте уже ему кусок шаумы в пасть, шо б закрылся.
 показати весь коментар
 
 
А я все больше переживаю как оно болезненное без отдыха очередного мучается .
 показати весь коментар
 
 
їдуть заробітчани останньої ґенерації, без колу і двору. тих хто давно осіли й палкою не вигониш.
 показати весь коментар
 
 
їдуть до Польщі _від_ зерази, не плутайте.
 показати весь коментар
 
 
Нашелся бы добрый человек, который удавил бы эту гниду по тихому где-нибудь в уголке...
 показати весь коментар
 
 
Думаю, что эти искатели лучшей жизни приедут, а потом попросятся обратно в Польшу Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 5858
 показати весь коментар
 
 
Та, скорей попросят чтоб хотя бы похоронили в Польше.
 показати весь коментар
 
"Искатель лучшей жизни" - это преступление? Или клеймо? А может, проще - "Искатель просто жизни"?
Конечно те, кто уехал месяц-два назад, вернется обратно, когда его фирма закроется на карантин. За жильё ведь надо платить. А платить таким людям несколько месяцев, не зарабатывая, пока нечем. И если дома он останется жив, то при первой возможности опять уедет РАБОТАТЬ за границу.
Остальные не вернутся.
 показати весь коментар
 
 
рыба ищет где глубже, а человек - где лучше. И только жалкий раб довольствуется стабильностью и зоной комфорта, которую ему предоставляет рабовладелец в виде бесплатного жилья и бесплатной еды.
Попробуй на секунду представить, что не всем украинцам хочется "бесплатной" медицины и прочих прелестей постсовка в обмен на мизерные зарплаты и произвол чиновников.
 показати весь коментар
 
 
Так причем еще у олигархического государства нет никакой "бесплатной еды" и "бесплатного жилья" для рабов, этот рабовладелец дерет три шкуры с рабов . .
 показати весь коментар
 
Китайцы выбрали дурака отцом нации и говорят : товарищ Мао,мы тебя выбрали для реформирования себя,будь добр дай нам побольше гоффна.
Мао вышел на трибуну и говорит : я вам не царь и не Бог,делайте свое гоффно сами...
 показати весь коментар
 
Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой

Глупость - это не отсутствие ума. Это такой ум.
 показати весь коментар
 
 
Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину и затолкаем их в автобусы и маршрутки.

Как можно ненавидеть так свой народ, а может это и не твой народ
 показати весь коментар
 
 
а ты, ссаныч, вернул в Украину девчулю с собачкой из Китая? спасатель хренов
 показати весь коментар
 
 
Некогда с девками цацкаться, тут оно страну спасает
 показати весь коментар
 
 
А на границе сдирать налог с заработков не будут? Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 5159
 показати весь коментар
 
Они уже давно хотели пошарить в карманах у моряков.
 показати весь коментар
 
Рецепт от Зеленского " Против короновируса помогают браслетики на руку . " .
 показати весь коментар
 
 
надо найти это вирус и посмотреть ему в глаза. Я убежден, зеленский сможет рассмешить вирус
 показати весь коментар
 
 
Зеля, так кто тонны масок в Германию продал?
 показати весь коментар
 
 
клоун во время пандемии ей богу не смешно
 показати весь коментар
 
 
Офшоры Зеленского на Кипре поразили даже Путлера. Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 5483Меня нет,поскольку офшор дело тонкое,что и весь Восток... Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 3112
 показати весь коментар
 
Юрий Бутусов
1 год ·

Украина закрыла авиационное сообщение. Вот так теперь выглядит небо во всех других странах Европы, где самолеты по-прежнему летают, и вот так выглядит небо над Украиной. Мне кажется, что это такое же непродуманное решение как и закрытие метрополитена. Авиапассажиров контролировать легче, чем пассажиров в любом другом виде транспорта. Только в самолетах при выявлении больных бортпроводники принимают меры по передаче больных на обследование, в аэропортах самое большое внимание к состоянию пассажиров. Почему не наладить строгий контроль в хотя бы в одном аэропорту, в Борисполе, например, зачем полностью убивать свое авиасообщение? Зачем убивать свои авиакомпании? Ведь они не получат компенсаций из бюджета. А любой самолет гораздо лучше дезинфицируется, чем любая маршрутка, давайте маски всем пассажирам, давайте еще еще больше контролировать. Но зачем мы так спешим убивать бездумно свою экономику? Почему мы не оцениваем реальную обстановку, не перенимаем европейский опыт комплексно? Ведь запреты - это только часть ограничительных мер, только запреты не работают, надо ресурсы для экономики. Почему вместо принятия интеллектуальных решений наши власти и совет по борьбе с коронавирусом перенимают из разных стран только набор ограничений, которые не являются панацеей, и работают на самом деле только в комплексе с ресурсами, стимулированием экономики?

Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 9356

Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 1994
 показати весь коментар
 
 
Близько 4% українців, які працюють в Польщі, залишили країну з моменту оголошення про закриття польсько-українського кордону.

Такі дані станом на 17 березня повідомляє аналітичний департамент Компанії з міжнародного працевлаштування "Gremi Personal" (Гданськ,Польща).
В основному прийняли рішення виїхати трудові мігранти, у яких закінчується робоча віза або ті, хто працював по безвізу, не маючи дозволу на роботу.
 показати весь коментар
 
В конце концов люди с Вами поступят так же.как Вы поступаете с ними ...
Кому Вы это говорите...,- грустно усмехнулся Христос...
 показати весь коментар
 
 
Люди воспользовались великим благом, безвизом. И они не виноваты, что пришел коварный вирус. А дома, как известно и стены помогают(лечат) .
 показати весь коментар
 
 
Дибилы Верховноговнокомандуючие! Все, уже заражены - через бумажные ГРИВНИ! Сейчас просто безсимптомный инкубационный период у Вас. День - пять и по всей Неньке пукан разорвётся! (На купюре коронавирус устойчиво живёт от 3 часов до 5-ти дней. Маски, пляски, руки в смазке, да маршрутки под завязку...
 показати весь коментар
 
Банковской карточкой пользуются во всем Мире.Нахера вам доллары фунты и гривны? Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 1179
 показати весь коментар
 
Та ты шо... А курс в банках один, и обслуживание карточки за границей и т.д. ...
 показати весь коментар
 
Лично не стесняясь, клоун пашёл ты нахер. Никуда возвращается нет желания тем более сейчас, мало короновируса так ещё и дефолт на носу но и это не главное а самое главное это то что в Украине президент зеленский. И это самая главная причина. Боже упаси, и спаси Украину.
 показати весь коментар
 
 
Из жизни тоталитарной Кубы...
Куба дала согласие на прием британского круизного лайнера с 600 пассажирами, у пяти из которых обнаружен положительный результат на коронавирус. После того, как его отвергли другие страны "MS Braemar" два дня находился в море, пытаясь найти страну, которая позволила бы ему пришвартоваться. Британское правительство запросило помощь у Кубы.

Кубинский МИД опубликовало заявление, в котором говорится, что «Учитывая срочность ситуации и риск для жизни больных людей, правительство Кубы решило допустить швартовку этого корабля». Пассажиры будут репатриированы по воздуху в Великобританию и их родные страны.
Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 287
Ссылка...
 показати весь коментар
 
 
Только что из фейсбука

Евгений Комаровский
19 мин. · Когда все это кончится вы, может быть поймете, что ни за какие деньги нельзя срочно накупить хороших врачей и медсестер.
С необходимости защиты медработников я предпринял попытку давать советы, но поскольку реакции на это не последовало, сразу понял, что советник для власти из меня не получится.
Остальных предупреждаю: коронавирус добьет медиков, которые еще есть!
Каждый мэр обязан зайти в инфекционное отделение на подвластной ему территории и оценить качество средств индивидуальной зашиты! С собою неплохо прихватить местного СБУшника.
А пока смотрите и наслаждайтесь.
Боже, как же я этих ворюг ненавижу…
Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 5570
 показати весь коментар
 
 
Зеленский, иди в жопу, в Польше как-то безопасней...
 показати весь коментар
 
 
****, никак не угомонится с этими возвратами, - маски, *****, лучше верни в аптеки, зебил конченный !
 показати весь коментар
 
 
Самое прикольное, что он же запретил все авиасообщение, у людей аннулированы билеты, а теперь героически возвращает украинцев.
Для зе-зе пиар, а страдают все.

 показати весь коментар
 
 
Скоморох совсем тронулся на этих возвратах, только и проблем у Украины, что возвращать заробитчан и туристов. Может он объяснит на хрена в Украину сейчас тащить десятки тысяч людей. Ну вот зачем? Их там убивают, или отказывают в лечении, или их в Украине качественней лечить будут? Зачем? В заботу не верю, за год мы ощутили в полной мере его заботу об украинцах. Одно из двух - или пиарится гнида, или хочет устроить эпидемию.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору