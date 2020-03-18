 Зробимо все, щоб українці повернулися на батьківщину - як транзитом з Європи, так і з самої Польщі, - Зеленський провів розмову з Дудою

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента України в середу ввечері.

"Глава Української держави поінформував про заходи, яких вживає Україна з метою збереження здоров’я людей. Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за надання польськими медичними закладами безкоштовної допомоги громадянам України, у яких була підтверджена коронавірусна інфекція COVID-19 у Польщі", - зазначається в тексті.

У відповідь на звернення глави Української держави Дуда запевнив, що "польська сторона зробить усе необхідне, щоб всі українські громадяни безперешкодно повернулися на батьківщину як транзитом із західноєвропейських країн через територію Польщі, так і з самої Польщі".

"Для цього буде використаний і залізничний, і повітряний транспорт", - говориться в повідомленні.

Сторони домовилися у подальшому продовжити контакти на найвищому рівні.

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