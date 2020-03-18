 Зробимо все, щоб українці повернулися на батьківщину - як транзитом з Європи, так і з самої Польщі, - Зеленський провів розмову з Дудою

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента України в середу ввечері.
"Глава Української держави поінформував про заходи, яких вживає Україна з метою збереження здоров’я людей. Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за надання польськими медичними закладами безкоштовної допомоги громадянам України, у яких була підтверджена коронавірусна інфекція COVID-19 у Польщі", - зазначається в тексті.
У відповідь на звернення глави Української держави Дуда запевнив, що "польська сторона зробить усе необхідне, щоб всі українські громадяни безперешкодно повернулися на батьківщину як транзитом із західноєвропейських країн через територію Польщі, так і з самої Польщі".
"Для цього буде використаний і залізничний, і повітряний транспорт", - говориться в повідомленні.
Сторони домовилися у подальшому продовжити контакти на найвищому рівні.
Отец нации, млин.
зря Вы это Учитель,вода сегодня,что парное молоко...
Конечно те, кто уехал месяц-два назад, вернется обратно, когда его фирма закроется на карантин. За жильё ведь надо платить. А платить таким людям несколько месяцев, не зарабатывая, пока нечем. И если дома он останется жив, то при первой возможности опять уедет РАБОТАТЬ за границу.
Остальные не вернутся.
Попробуй на секунду представить, что не всем украинцам хочется "бесплатной" медицины и прочих прелестей постсовка в обмен на мизерные зарплаты и произвол чиновников.
Мао вышел на трибуну и говорит : я вам не царь и не Бог,делайте свое гоффно сами...
Глупость - это не отсутствие ума. Это такой ум.
Как можно ненавидеть так свой народ, а может это и не твой народ
1 год ·
Украина закрыла авиационное сообщение. Вот так теперь выглядит небо во всех других странах Европы, где самолеты по-прежнему летают, и вот так выглядит небо над Украиной. Мне кажется, что это такое же непродуманное решение как и закрытие метрополитена. Авиапассажиров контролировать легче, чем пассажиров в любом другом виде транспорта. Только в самолетах при выявлении больных бортпроводники принимают меры по передаче больных на обследование, в аэропортах самое большое внимание к состоянию пассажиров. Почему не наладить строгий контроль в хотя бы в одном аэропорту, в Борисполе, например, зачем полностью убивать свое авиасообщение? Зачем убивать свои авиакомпании? Ведь они не получат компенсаций из бюджета. А любой самолет гораздо лучше дезинфицируется, чем любая маршрутка, давайте маски всем пассажирам, давайте еще еще больше контролировать. Но зачем мы так спешим убивать бездумно свою экономику? Почему мы не оцениваем реальную обстановку, не перенимаем европейский опыт комплексно? Ведь запреты - это только часть ограничительных мер, только запреты не работают, надо ресурсы для экономики. Почему вместо принятия интеллектуальных решений наши власти и совет по борьбе с коронавирусом перенимают из разных стран только набор ограничений, которые не являются панацеей, и работают на самом деле только в комплексе с ресурсами, стимулированием экономики?
Такі дані станом на 17 березня повідомляє аналітичний департамент Компанії з міжнародного працевлаштування "Gremi Personal" (Гданськ,Польща).
В основному прийняли рішення виїхати трудові мігранти, у яких закінчується робоча віза або ті, хто працював по безвізу, не маючи дозволу на роботу.
Кому Вы это говорите...,- грустно усмехнулся Христос...
Куба дала согласие на прием британского круизного лайнера с 600 пассажирами, у пяти из которых обнаружен положительный результат на коронавирус. После того, как его отвергли другие страны "MS Braemar" два дня находился в море, пытаясь найти страну, которая позволила бы ему пришвартоваться. Британское правительство запросило помощь у Кубы.
Кубинский МИД опубликовало заявление, в котором говорится, что «Учитывая срочность ситуации и риск для жизни больных людей, правительство Кубы решило допустить швартовку этого корабля». Пассажиры будут репатриированы по воздуху в Великобританию и их родные страны.
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Евгений Комаровский
19 мин. · Когда все это кончится вы, может быть поймете, что ни за какие деньги нельзя срочно накупить хороших врачей и медсестер.
С необходимости защиты медработников я предпринял попытку давать советы, но поскольку реакции на это не последовало, сразу понял, что советник для власти из меня не получится.
Остальных предупреждаю: коронавирус добьет медиков, которые еще есть!
Каждый мэр обязан зайти в инфекционное отделение на подвластной ему территории и оценить качество средств индивидуальной зашиты! С собою неплохо прихватить местного СБУшника.
А пока смотрите и наслаждайтесь.
Боже, как же я этих ворюг ненавижу…
Для зе-зе пиар, а страдают все.