 НБУ розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину, - Зеленський

Про це він повідомив у зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Сьогодні мною підписано закон, що забороняє банкам нараховувати будь-які пені, штрафи, підвищені відсотки по кредитах на споживчі потреби. Упродовж двох днів Національний банк розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину", - сказав Зеленський.
знаем!.. проходили!
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Премьер-министр Шмыгаль сегодня выступил с инициативой законопроекта о предоставлении президенту единоличного права вводить чрезвычайное положение в случае неспособности Верховной Рады самой принять такое решение: https://censor.net.ua/…/shmygal_poruchil_podgotovit_zakon_o…
Я не понял, а зачем чрезвычайные полномочия тому, кто не хочет использовать свои законные полномочия? Наверное, Шмыгаль не в курсе, что президент Владимир Зеленский спустя 9 месяцев пребывания в должности до сих пор не удосужился назначить более 200 глав районных администраций! Примерно 30% всех районов остаются без представителей президента во время войны и эпидемии! А ведь именно для управления чрезвычайными ситуациями и координации работы на местах Конституция предусмотрела для президента свою собственную вертикаль власти, с самыми широкими полномочиями, на содержание которой налогоплательщики тратят миллиарды гривен, содержат многие тысячи чиновников. Я даже не буду говорить о качестве тех, кого Зеленский назначил на областные и районные администрации - среди них большинство составляют случайные люди, немало случайно назначенных по протекции каких-то контрабандистов, всяких павлюков и слюсаревых. Но в 200 районах вообще не назначили никого.
Зачем Зеленскому чрезвычайные полномочия? Они у него и так есть. В какой еще демократической стране президент лично назначил все правительство и большинство в парламенте? Что может быть еще более чрезвычайного?
Президент у нас лично выясняет и дает указания по обстановке на фронте, он лично, по его словам, ведет переговоры с МВФ, лично договаривается с мировыми лидерами, лично спасает от коронавируса девушку с собачкой в Ухани, лично приказывает силовикам кого сажать в тюрьму и кого освобождать, лично решает какому олигарху какое государственное предприятие передать, а какое у кого забрать, и решает лично без всякого анализа и изучения еще сотни проблем, о которых еще вчера не имел ни малейшего понятия. Вот это и есть чрезвычайное положение, что один человек вместо развития институтов государства сам вмешивается куда ему кто-то подсказывает, и не обращает внимание на то, что происходит в государстве в целом. Может наоборот - хватит нам такого чрезвычайного режима? Может начнете работать по закону и принимать профессиональные, взвешенные решения в рамках своих полномочий? Потому что вот это вы как раз и не умеете делать!
Права чрезвычайного положения президенту давать нельзя - это прямое нарушение Конституции и принципа разделения властей, и будет истолковано однозначно - как угроза узурпации власти.