 НБУ розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину, - Зеленський

Про це він повідомив у зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Сьогодні мною підписано закон, що забороняє банкам нараховувати будь-які пені, штрафи, підвищені відсотки по кредитах на споживчі потреби. Упродовж двох днів Національний банк розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину", - сказав Зеленський.

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