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 Політика України
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Все про:карантин (386) Батенко (3) Шахов_Сергій (54) COVID-19 (1125)

 "Маємо показати на власному прикладі", - нардеп Батенко пішов у самоізоляцію і закликав всіх, хто контактували з Шаховим, вчинити так само

Політики мають показати на власному прикладі, що самоізоляція і дотримання гігієнічних правил завадить поширенню коронавірусу.

Про це написав у Facebook співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з безвідповідальністю депутата Сергія Шахова, який привіз із "палаючої" від COVID-19 Європи вірус в український парламент, однак не пішов на карантин на відповідний період, депутати різних фракцій і груп, які контактували з ним упродовж останнього тижня, мають гарантувати суспільству і рідним власну самоізоляцію. У нас, лідерів фракцій і груп, таке спільне засідання (між іншим з протидії в Україні коронавірусу) відбулося за участю пана Шахова в минулий четвер 12 березня. З огляду на це, прийняв рішення про самоізоляцію і стежу за симптомами в домашніх умовах", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встановлено повний список осіб, які контактували з Шаховим, вони пройдуть швидкий тест на коронавірус, - Зеленський

Нардеп переконаний, що політики власним прикладом мають показати громадянам, що сьогодні самоізоляція і дотримання всіх гігієнічних правил - "найбільш дієвий механізм нерозповсюдження коронавірусу".

Маємо показати на власному прикладі, - нардеп Батенко пішов у самоізоляцію і закликав всіх, хто контактували з Шаховим, вчинити так само 01

Нагадаємо, у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182563
 
 
 Топ коментарі
 
самоізолюйтеся правильно ! "Должны показать на собственном примере", - нардеп Батенко ушел в самоизоляцию и призвал всех контактировавших Шаховым поступить так же - Цензор.НЕТ 1561
"Должны показать на собственном примере", - нардеп Батенко ушел в самоизоляцию и призвал всех контактировавших Шаховым поступить так же - Цензор.НЕТ 4688
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По состоянию на 21:28 мск, курс доллара растет на 9,8%, до 82,7 руб., евро растет на 8,8%, до 90 руб.
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Ви я бачу багаті на консерви. Собі б таку баночку. "Должны показать на собственном примере", - нардеп Батенко ушел в самоизоляцию и призвал всех контактировавших Шаховым поступить так же - Цензор.НЕТ 1060
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По состоянию на 21:28 мск, курс доллара растет на 9,8%, до 82,7 руб., евро растет на 8,8%, до 90 руб.
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Это все «очень интересно», а что там с баксом у зиленского по 8??? Когда уже?
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Разговор про ботоксного урода в кремле.Ты откуда Вася?
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сразу как только закончат пенсионеров хоронить
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"Должны показать на собственном примере", - нардеп Батенко ушел в самоизоляцию и призвал всех контактировавших Шаховым поступить так же

Отважно с2бался. Интересно, это у нас на любой работе можно так отважно вскочить на стол. послать всё на2ер и безнапряжно самоизолироваться?
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Контактировавшие с Шаховым должны все вместе собраться и отвесить ему 3.14зды.
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Нє-нє! Зібратися - так, а далі піти за порадою до найвеличнішого і його головного секретаря в ОПу (ОфісПустоголового)
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Та оберіть вже собі гілляку в парку, що поруч, візміть мотузку та драбину у Крістіана (чи Крістіни - спитайте у Моніки) і зробіть українцям щастя! "Должны показать на собственном примере", - нардеп Батенко ушел в самоизоляцию и призвал всех контактировавших Шаховым поступить так же - Цензор.НЕТ 1349
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киве проще всех. в самоизоляции он по любому будет не скучать со своим дружком.
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Це мабуть з ним Рабинович відмовивсь за руку здоровкатись.
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та просто у кивы руки всегда заняты, потому раби за руку и не поздоровался.
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Лучше все 450 самоизолируйтесь где-то в Италии что-бы это все не напрасно было.
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Я вот тут подумал, а если кто из них наложит на себя руки- остальные этому примеру последуют или как?
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это саботаж и диверсия тов. Шахова против органов власти...

Расстрелять этого предателя и врага народа.....

Вот что я скажу.. - эта ВР долго не протянет..
Они там как гиены кусают друг друга...
Все против всех..

"В связи с безответственностью депутата Сергея Шахова, который привез с "горящей" от COVID-19 Европы вирус в украинский парламентИсточник: https://censor.net.ua/n3182563
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Вчинки СН гірші за короновірус. Тому їм краще піти у відставку.
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Дочекаюся. А ти відчуєш скоро все на собі, прихильник Зе.
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та він вже відчуває..
але ж мазохісти цього і прагнули ? "Должны показать на собственном примере", - нардеп Батенко ушел в самоизоляцию и призвал всех контактировавших Шаховым поступить так же - Цензор.НЕТ 1223
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Шо выкупают в первую очередь, не пуганные Совком немецкие ватники, вместо спичек, соли, сахара... ...и керосина...
"Должны показать на собственном примере", - нардеп Батенко ушел в самоизоляцию и призвал всех контактировавших Шаховым поступить так же - Цензор.НЕТ 607
Консервы
Макаронные изделия
Дезинфекционные вещества
Туалетную бумагу
Мыло для мытья рук.
Талетная бумага -- это так трогательно...*)
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Да "самоизолируйтесь" уже НАХ и СОВСЕМ - все только вздохнут облегченно.
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А может съездить к Шаховстанову "разобраться" пся крев с шелудивым. ( и отправить контейнером на место рождения в поселок Саяк Казахстан)
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Зеленский "Нужно просто перестать болеть"!
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Клаву спиртом почаще протирай.
На всякий пожарный...
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хто б про мене ще так піклувався, як не ти...
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Та, кому ты нужна.
Я за Украину переживаю.
Слишком слюной брызгаешь.
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Щоб кацап і за Україну переживав ?!
ХА ХА ХА
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Ага , а я його відправила за поребрик ( в спам ) )))
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Температуру проверь. "Должны показать на собственном примере", - нардеп Батенко ушел в самоизоляцию и призвал всех контактировавших Шаховым поступить так же - Цензор.НЕТ 6263
Явные признаки помутнения сознания.
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-епВідкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна

Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
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У него на эти петиции уже давно «на полшестого» - тупо нэма павнаважэнь
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Шахов известный рыговский мудак, защитник сепарский. Пора ему на встречу к Кобзону и Мотороле.
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Нефть самоизолируется в цене за бочку 20 копейков,ну или 15.
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когда ты украл столько же, как депутат батенко, можешь спокой но самоизолироваться где-нибудь на маями.
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УВАГА !!!!
ВСІМ участникам ОбЪеднань ПЛАТФОРМ по ОРДЛО завтра прибути на 9-00 в кабінет Козака...сИвосі - явка обовязкова !!!
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"Шахов, Луганщина!" - а чего во Францию подался?
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Природой своей, рельефом и климатом родной луханск сильно напоминает
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Папа,а правда что Иисус был евреем,спрашивает дочка.
Правда, говорит папа.
Тогда все были евреями,время такое было...
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презику пох.... ваш вирус. его депутаты бессмертны. особенно если речь идет про продажу земли
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Самоизоляция - это древняя и самая любимая традиция всех славянских политиков, исполняемая ими при первой возможности с неимоверным усердием.
Вот только с местами самоизоляции в этом сезоне неудача. Все курорты недоступны...
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Ну что бы быть объективным и справедливым, нужно все-таки заменить слово "всех" на "большинства"
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Господа! По последним данным японских исследователей вирусологов и подтверждение китайскими учёнными - короновирус всем переболевшим вызывает 100% безплодие!
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что за дичь? вирусу отроду 3 месяца, первым весомым партиям выздоровевших - месяц.
семейство орви вообще к бесплодию не имеет отношения, даже в теории любого штама...
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ну не секрет,что все депутаты пиде...ы,а значит контакт был у всех одинаков.
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Ну да... сдал карточку и сидит, а зарплата идет! Куда ему, убогому до Яроша - тот целый пять лет в Раде не появлялся, и не только зарплату, но еще и депутатскую пенсию заработал. "Маємо показати на власному прикладі", - нардеп Батенко пішов у самоізоляцію і закликав всіх, хто контактували з Шаховим, вчинити так само - Цензор.НЕТ 1347
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