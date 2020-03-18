 "Маємо показати на власному прикладі", - нардеп Батенко пішов у самоізоляцію і закликав усіх, хто контактували з Шаховим, вчинити так само

Про це написав у Facebook співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з безвідповідальністю депутата Сергія Шахова, який привіз із "палаючої" від COVID-19 Європи вірус в український парламент, однак не пішов на карантин на відповідний період, депутати різних фракцій і груп, які контактували з ним упродовж останнього тижня, мають гарантувати суспільству і рідним власну самоізоляцію. У нас, лідерів фракцій і груп, таке спільне засідання (між іншим з протидії в Україні коронавірусу) відбулося за участю пана Шахова в минулий четвер 12 березня. З огляду на це, прийняв рішення про самоізоляцію і стежу за симптомами в домашніх умовах", - повідомив він.
Нардеп переконаний, що політики власним прикладом мають показати громадянам, що сьогодні самоізоляція і дотримання всіх гігієнічних правил - "найбільш дієвий механізм нерозповсюдження коронавірусу".
Нагадаємо, у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.
Отважно с2бался. Интересно, это у нас на любой работе можно так отважно вскочить на стол. послать всё на2ер и безнапряжно самоизолироваться?
Расстрелять этого предателя и врага народа.....
Вот что я скажу.. - эта ВР долго не протянет..
Они там как гиены кусают друг друга...
Все против всех..
"В связи с безответственностью депутата Сергея Шахова, который привез с "горящей" от COVID-19 Европы вирус в украинский парламентИсточник: https://censor.net.ua/n3182563
але ж мазохісти цього і прагнули ?
Консервы
Макаронные изделия
Дезинфекционные вещества
Туалетную бумагу
Мыло для мытья рук.
Талетная бумага -- это так трогательно...*)
На всякий пожарный...
Я за Украину переживаю.
Слишком слюной брызгаешь.
ХА ХА ХА
Полегчало?
Явные признаки помутнения сознания.
№22/089002-епВідкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
ВСІМ участникам ОбЪеднань ПЛАТФОРМ по ОРДЛО завтра прибути на 9-00 в кабінет Козака...сИвосі - явка обовязкова !!!
Правда, говорит папа.
Тогда все были евреями,время такое было...
Вот только с местами самоизоляции в этом сезоне неудача. Все курорты недоступны...
семейство орви вообще к бесплодию не имеет отношения, даже в теории любого штама...