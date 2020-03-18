 На 20:00 18 березня в країні зафіксовано 14 випадків СOVID-19. Нових випадків не виявлено, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє офіційний канал МОЗ Коронавірус-інфо

У повідомленні зазначається: "МОЗ зазначає, всі обмежувальні заходи спрямовано на захист безпеки і здоров'я українців. Просимо не ставитися до карантину легковажно, не нехтувати встановленими протиепідемічними правилами і засобами індивідуального захисту. Залишайтеся вдома. Самоізоляція є найефективнішим способом убезпечити себе".