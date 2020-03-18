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 Суспільство, Здоров'я
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 На 20:00 18 березня в країні зафіксовано 14 випадків СOVID-19. Нових випадків не виявлено, - МОЗ

Станом на вечір 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків COVID-19 (Чернівецька область - 10 (1 летальний), Київська область - 3, Житомирська - 1 (летальний).

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє офіційний канал МОЗ Коронавірус-інфо

У повідомленні зазначається: "МОЗ зазначає, всі обмежувальні заходи спрямовано на захист безпеки і здоров'я українців. Просимо не ставитися до карантину легковажно, не нехтувати встановленими протиепідемічними правилами і засобами індивідуального захисту. Залишайтеся вдома. Самоізоляція є найефективнішим способом убезпечити себе".

На 20:00 18 березня в країні зафіксовано 14 випадків СOVID-19. Нових випадків не виявлено, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182562
 
 
 Топ коментарі
 
І спитав його Петро:
"На..я закрив метро?"
Лише кліпало воно, і воняло як лайно...
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Яка може бути статистика, якщо у медичних закладах не роблять тести на короновірус, бо їх немає.
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Очень странно, что в Украине так мало зараженных, мне кажется, что многие не знают, что они больны.
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Очень странно, что в Украине так мало зараженных, мне кажется, что многие не знают, что они больны.
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Это всё звездёж! Сегодня, лично, зашел в центральную поликлинику Гостомеля - записаться на приём к лечащему врачу. В приёмной тётка сказала, что никаких приёмов они не ведут, поступило сверху указание. На мой вопрос кто именно дал такое указание - полный игнор и как заведённая: "что у вас случилось":
- Я вас слушаю!
- Здравствуйте, хочу записаться к семейному врачу на приём, есть признаки ОРВИ
- Врач не принимает!
- Как не принимает?

- Поступило сверху указание не принимать!
- От кого?
- Сверху!
- Фамилия у "сверху" есть?
- Что у вас случилось?
- ОРВИ!!!! случилось!
- Врач не принимает!
- Ну а дежурный врач есть какой-либо?
- Поступило сверху указание не принимать!
- КТО ДАЛ УКАЗАНИЕ?
- Что у вас случилось?
...
Пытаюсь дозвониться в областной департамент охраны здоровья - тупо постоянно занято!
Так что про 14 заболевших - галимый трындёж!
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та ты прав! я сегодня лично на себе убедился в "отсутствии тест-полосок"
отсюда гавностатистика о "14 заболевших"
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Так человек с пневмонией просит тест и ему Отказывают не накручивайте себя говорят !!!!!!?
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14 на сотню полторы тестов что сделали в Европе делают по десять двадцать тысяч в день!! Вот и обнаруживают сотнями.Только что у нас по тв сказали что делают по десять тысяч в день примерно но уже скоро будут в состоянии по 25000 так что клоуны у власти в стране цирк.Хуже не будет???
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многие не знают, что они больны. На 20:00 18 березня в країні зафіксовано 14 випадків СOVID-19. Нових випадків не виявлено, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2164

АБО думають,що звичайний грип.

на жаль,результати цього БУДУТЬ ПЛАЧЕВНІ.
ТОМУ,МОЖЛИВО ,ЗАРАЗ ЗУПИНКА ВСЬОГО НА КАРАНТИН(поки що це не карантин а порнографія в Україні) -це вихід...
інший варіант(британський)-пенсіонерів(70+) ізолювати,решті-'забити'..
хто помре-така його доля)
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І спитав його Петро:
"На..я закрив метро?"
Лише кліпало воно, і воняло як лайно...
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І ці люди вважають гумор 95 кварталу поганим...
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тупість замовника відповідає тупості виконавців..))
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так это не обычный юмор, а сатира в стихах. Рассчитана на уровень интеллекта 73%, должна донести идею недопустимости безрассудного голосования на выборах.
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чудово, але краще-
і смердiло, як лайно )

шмаркля та вся ******* смердять.
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Смертность 14 процентов...это больше чем в любой другой стране...
Докэрувалось зеленое стадо...
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Яка може бути статистика, якщо у медичних закладах не роблять тести на короновірус, бо їх немає.
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"ни побоища, ни стана, ни надгробного кургана.." (С)
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Шукайте в турборежимі 2 летальних це 100 захворівших.
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Гляжу на эту карту и пазлики в голове не складываются. Что-то здесь не то.
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Якщо порівняти з рештою бідних країн, де дуже мало людей подорожує Європою - то такі цифри доволі логічні. Заробітчани що повернулись, а також безвідповідальні громадяни що нехтують заходами карантину ще погіршать цю статистику, але все ж...
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просто мизерно мало народа тестами охвачено.
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Если экономить на тестах, динамить потенциальных больных, то в стране по статистике вообще все классно будет.
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після сьоднішнього транспортного колапсу інфікованих мільйон набереця
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пасіба, золотkо! йа знаю як правильно На 20:00 18 березня в країні зафіксовано 14 випадків СOVID-19. Нових випадків не виявлено, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8179
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у большинства молодых легкие сиптомы как у обычного орви или гриппа и они переносят вирус на ногах даже не подозревая, шо инфицированы.
ни к какому врачу они не пойдут и тем более мысли не возникнет сделать тест на ковид19 даже если бы он был доступен.
вопрос - скольких людей они могут заразить?
а скольких могут заразить те, которых они заразили?
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Бесконтрольно- всю страну за две недели.
Примеры есть.
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давайте пожелаем семье Шарий хорошего короновируса!
На 20:00 18 марта в стане зафиксировано 14 случаев СOVID-19. Новых случаев не выявлено, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9801
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Желаю им: «счастливого коронавируса!»
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а соседей не надо показывать на карте для сравнения на данный момент?-Молдова 30 Румыния 260 Белорусь 51 Мордор 147 Польша 251 и где наших много в Польше и Италии ну не верю я в 14 у нас на работе например чихают температура завтра идут домой лечится не выйдут на работу тестов нет в поликлинике спрашивали отморозилисьи не все хотят в больницу
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реальна цифра хворих в Україні,звичайно,не 400 000,

а 2-5 тисяч.
укр.медицена вже її 'не тягне'..
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Зебобики трындец вам больше срать мимо унитаза не будете!
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Так все класс!!!
Это значит, что в стране отличная медицина, здоровое крепкое население и шикарное, заботящееся о нем правительсьво.
Аж завидки беруть)))
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Статистика - такая статистика ))) ага. Как и в случае «выбравших» зэ-чмо 73%. Интересно где они? Чего стесняются и не признаются?
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Опять, видимо, дубилет подсчетами занимался
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do not resuscitate@Nat_anest 6 ч

Италия все - таки встала на правильный путь, пусть и с огромным опозданием.
Еще раз напомню: широкое тестирование (все подозреваемые случаи + всех с кем они контактировали последние 10 - 14 дней) + социальное дистацирование (альтернатива карантин) = успех
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Добре , що влада робить все правильно і вводить карантин - бо інакше захворілих було б на багато більше !
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Влада подебильному сделала карантин. Метро запретила а маршутки нет. И один вододятел болной заразит кучу народу!
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Конечно не выявлено. Тестов в больнице по факту нет
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+ заразилась одна собака - депутат ВР
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Стівен Содерберг ще у 2011 році щось знав, бо зняв фільм «Зараженіє» в якому відбуваються події нашого сьогодення, майже едентичні. Зараз передивилась цей фільм та офігела.
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Офигетьневстать. У нас по сути "проходной двор" для иностранцев, никто ничего не контролирует и не мониторит и - "14 случаев заражения"?! Серьезно?! А сколько народу сейчас скосила непонятная пневмония?! Спросите знакомых врачей - охренеете от услышанного..
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вчера было 7. Сегодня 14, завтра 28, и потом 56-100-200-400-800-1600-3200-6400.....
Т.е. через 2 нед будет больше 10 тыс. Это если тестов хватит, и их буду делать быстро, а не по 5 дней!
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ни одного случая заражения за день! вот что значит метро закрыть
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Недоторкані, [18.03.20 12:57]
Не надо разгонять, что Сергей Шахов (Луганщина) заболел коронавирусом. Это ещё вопрос будет - кто кем заболел. Есть проблемка посерьёзней. Бывшая Богдана с вирусом слегла.
Недоторкані (https://t.me/joinchat/AAAAAEi4H2fhwPLY89UP4w)
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Вы поймите одну вешь, чем вас меньше, тем им лучше.
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пєнсіанєров і нємошних - обузу скінуть, а база налогообложенія оздоровіца
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в країні зафіксовано 14 випадків СOVID-19. Нових випадків не виявлено, - закінчились тести!

На 20:00 18 березня в країні зафіксовано 14 випадків СOVID-19. Нових випадків не виявлено, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5134
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ні був наказ..
жорсткіше дотримуватись інструкцій..
писати не 'хворий',а 'під підозрою' На 20:00 18 березня в країні зафіксовано 14 випадків СOVID-19. Нових випадків не виявлено, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4694
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50млн детей убито в утробе матери за год.
Т.е. 140тыс в день
Украина 100 000 в год,274 в день.
Нас это волнует,как вирус?
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