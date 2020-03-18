 Встановлено повний список осіб, які контактували з Шаховим, вони пройдуть швидкий тест на коронавірус, - Зеленський

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Не можу не сказати про народного депутата Шахова. На жаль, його тест на коронавірус показав позитивний результат. Пана Шахова ізольовано. Вчора, в системі "Рада" була зареєстрована його персональна картка для голосувань. Його колеги "кнопкодавили". На жаль. Але, на щастя, депутата Шахова не було в залі засідань Верховної Ради України", - сказав президент у своєму зверненні до українців у середу.
Зеленський зазначив, що встановлено повний список осіб, з якими Шахов контактував останнім часом, і всі вони пройдуть швидкий тест на коронавірус.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.
Турбонутые какие-то ?!
https://www.youtube.com/watch?v=rfEZ2jOR4ok
Пусть разгребают
Или захлебнутся
Где ( в каком месте?) закон о кнопкодавстве?
И ГДЕ БЫСТРЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ НАРОДА УКРАИНЫ?!!!
"Перамога" відміняється.
Про карантин.Душевный отрывок из филма. Рекомендую.
Навіщо нам стільки депутатів, якщо хтось один може кнопкодавити за 10 нардепів? Може варто обмежитися 25 депутатами? Економія буде суттєва для громадян.
но,вы нужны для публичного суда Нацией.позже