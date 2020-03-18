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 Політика України
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Все про:Зеленський (4839) Шахов_Сергій (54) COVID-19 (1125)

 Встановлено повний список осіб, які контактували з Шаховим, вони пройдуть швидкий тест на коронавірус, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі особи, які контактували з зараженим коронавірусом народним депутатом Сергієм Шаховим, будуть протестовані на наявність коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Не можу не сказати про народного депутата Шахова. На жаль, його тест на коронавірус показав позитивний результат. Пана Шахова ізольовано. Вчора, в системі "Рада" була зареєстрована його персональна картка для голосувань. Його колеги "кнопкодавили". На жаль. Але, на щастя, депутата Шахова не було в залі засідань Верховної Ради України", - сказав президент у своєму зверненні до українців у середу.

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Зеленський зазначив, що встановлено повний список осіб, з якими Шахов контактував останнім часом, і всі вони пройдуть швидкий тест на коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182561
 
 
 Топ коментарі
 
кажуть що в наркоманів дуже слабкий імунітет. чекаємо.....
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Придурок, у вируса до 20 дней инкубационный период. Пока не активируется - почти не уловим.
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Інкубаційний період - це відсутність зовнішніх ознак захворювання. Він не означає що наявність вірусу в організмі неможливо виявити за допомогою тестів.
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не можливо.... це підтверджено китайцями.... поки не почнеться активна фаза
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Не читайте рекламу об корононавирусе а серьезные издания - Дойче велле, кстати. Выявляется уже когда заболевание началось. Споры об инкубационом периоде идут. Выявляется уже в активной фазе.
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...всех на карантин, только польза стране, когда рада пустая... Установлен полный список контактировавших с Шаховым лиц, они пройдут быстрый тест на коронавирус, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9941...
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а ещё во всей этой истории с короной есть маленький, но приятный злорадный момент. Всем этим панам бежать с Украины некуда, как они привыкли. Ни Лондон, ни Италия и даже Мальдивы уже не канают.
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у них все еще есть дачи с 6-метровыми заборами тут, у нас. а у народа до сих пор нет права на оружие.
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Антарктида вроде, если кацапи не завезли еще.. Встановлено повний список осіб, які контактували з Шаховим, вони пройдуть швидкий тест на коронавірус, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9686
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А у нас почти всегда Рада пустая. А пользы нету ни при полной, ни при пустой
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вот и я об этом, всем самораспуститься и самоизолироваться, и чем раньше, тем лучше,мама любит скорость.. Встановлено повний список осіб, які контактували з Шаховим, вони пройдуть швидкий тест на коронавірус, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9061..такого кол-ства *удаков рада еще не знала..нашествие папуасов бестолковых, за которых нарит не глядя по приколу галаснул...
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это он шо,типа нас успокаивает? Установлен полный список контактировавших с Шаховым лиц, они пройдут быстрый тест на коронавирус, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5667себя успокоил бы...
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Ходаковский рассказал, как боевики ДНР убивали мирных жителей
https://www.youtube.com/watch?v=rfEZ2jOR4ok
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он не орал Порошенко на стадионе про кнопокодавство? не говорил, что это будет жестко пресечено? кто кнопкодавил, его не надо привлечь в ответственности???
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шоб так оперативно всех тестировали, а не только депутатов. А то на пересичных граждан тестов нет, даже после смерти. чтобы понять от чего умер и обсервировать все контакты!. Тестируйте всех прилетевших, подписывайте соглашение об обсервации этих туристов. Вон тетя с подозрением в Нежине перезаражала дофига наверное пока из аэропорта доехала. А сколько их бессимтомных. Вводите жесткий карантин.
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Завалим ОП нашим... отношением к ОП?
Пусть разгребают Встановлено повний список осіб, які контактували з Шаховим, вони пройдуть швидкий тест на коронавірус, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1305
Или захлебнутся Встановлено повний список осіб, які контактували з Шаховим, вони пройдуть швидкий тест на коронавірус, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2939
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...да-да, закрытое обьявление, только для зеленой плесени преференция такая мощная..анализы безошибочные, на импортном оборудовании сегодня только полученном, плесень, давай записывайтесь а очередь, больше 10 чел. в час.не принимают... может и Зажопникам еще после вас обломится халява, надежда у них тоже есть..
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Кнопкодавили? Кто наказан?
Где ( в каком месте?) закон о кнопкодавстве?
И ГДЕ БЫСТРЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ НАРОДА УКРАИНЫ?!!!
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Шахова в топку. И он там ещё со Шмыгалем контактировал. А тот - с САМИМ.
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кажуть що в наркоманів дуже слабкий імунітет. чекаємо.....
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Фото за 10 грудня 2019 року.
"Перамога" відміняється. Установлен полный список контактировавших с Шаховым лиц, они пройдут быстрый тест на коронавирус, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4330
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Караул! Бубочка у небезпеці! Де Мендель?
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Тут в чому прикол.Разумков,не відправивши парламент на карантин,та не впровадивши заходи запобігання поширенню віруса,спричинив небезпеку для життя і здоров'я депутатів. Можлива навіть стаття ККУ.
Установлен полный список контактировавших с Шаховым лиц, они пройдут быстрый тест на коронавирус, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1874
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Когда тебя **** закнопокодавит коронавирус дебил Установлен полный список контактировавших с Шаховым лиц, они пройдут быстрый тест на коронавирус, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8797
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..а нефть уже ниже 25 за бочку...песня!!! фюрер капут...
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А говорили что за кнопкодавство мандатов лишать будут и даже садить. И тут патологическая брехня. На Шахова нужно заводить два дела. Первое за передачу карточки для не персонального голосования и втрое за нарушение карантина поставившее под угрозу все ветви государственного управления в период пандемии, экономического кризиса и войны. Блин клинтон.. да тут на вышку тянет или на пожизненное...
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Всю ВР України треба відправити на обсервацію і назад не повертати.
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Партія "Голос" каже що це узурпація влади.
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Пиши Дурню ньому, а не мені. Далі будеш у спамі,кацап.
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а чем там они ещё в той раде занимаются? кнопкодавят, а потом тем же пальцем у себя же в носу ковыряются. кроме кивы канешно. у того свой алгоритм.
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А может сразу всех их в крематорий,возражающие имеются?
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/twitter.com/i/status/1240225441706848259

Про карантин.Душевный отрывок из филма. Рекомендую.
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Бабу Юлю не забудьте! Вона для вас на другому місці після Порошенка!
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Усіх зібрати у ВР та там зачинити. Нехай вирішують демографічну кризу, як завєщал зелений бох.
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Вава Коронавірусний у тебе для озвучення такої інформації є міністр охорони здоров'я, головний санітарний лікар і сотні чиновників рангом трохи нижче.
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Зеленський повинен самоізолюватися. Чомусь про це мовчить
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Зекодло в карантин, і по етапу в Ростов, заразні зебіли.
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1. За кнопкодавство адміністративна чи крмінальні відповідальність???
Навіщо нам стільки депутатів, якщо хтось один може кнопкодавити за 10 нардепів? Може варто обмежитися 25 депутатами? Економія буде суттєва для громадян.
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yне скажу шо нам на вас похий...
но,вы нужны для публичного суда Нацией.позже
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