 "Підвези медика на роботу", - в месенджері Viber з'явився чат для підвезення лікарів до Києва

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці лікар Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ярослав Куреза.

"До 3 квітня 2020 року не працює міжміське транспортне сполучення. Багато медиків не мають можливості доїхати на роботу, з роботи. Давайте допоможемо один одному в цей нелегкий час. Також вітається допомога медикам-киянам, які проживають далеко від місць своєї роботи", - зазначив він.

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