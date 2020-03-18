 "Підвези медика на роботу", - в месенджері Viber з'явився чат для підвезення лікарів до Києва

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці лікар Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ярослав Куреза.
"До 3 квітня 2020 року не працює міжміське транспортне сполучення. Багато медиків не мають можливості доїхати на роботу, з роботи. Давайте допоможемо один одному в цей нелегкий час. Також вітається допомога медикам-киянам, які проживають далеко від місць своєї роботи", - зазначив він.
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ты реально в Германии живеш или все таки в Украине? так вот в Украине быдла немеряно и среди водителей и среди пешеходов. если они сдохнут от вируса - я буду аплодировать стоя.
БЫДЛО (именно капсом) - это те ушлепки, которые даже видя скорую продолжают тащиться в полосе для общественного транспорта. ты что из таких что ли ? я вас сегодня очень много видел.
- Я вас слушаю!
- Здравствуйте, хочу записаться к семейному врачу на приём, есть признаки ОРВИ
- Врач не принимает!
- Как не принимает?
- Поступило сверху указание не принимать!
- От кого?
- Сверху!
- Фамилия у "сверху" есть?
- Что у вас случилось?
- ОРВИ!!!! случилось!
- Врач не принимает!
- Ну а дежурный врач есть какой-либо?
- Поступило сверху указание не принимать!
- КТО ДАЛ УКАЗАНИЕ?
- Что у вас случилось?
...
Пытаюсь дозвониться в областной департамент охраны здоровья - тупо постоянно занято!
Так что про 14 заболевших - галимый трындёж!
Так что "медики" - идут дружным шагом НАХРЕН!
Шмигаль, а розуму не вистачило щоб вчинити навпаки - не зменшувати кількість маршруток, не зупиняти метро, а розширити можливості людей їздити в транспорті по 10 чоловік?
Підкажу. Для цього слід було б здійснити наступне:
- Всі ж підприємства знають, скільки у них приїжджих працюючих і звідки...
-Негайно підприємствам слід здати цю інформацію в місцеві органи влади для визначення як критичних, так і оптимальних маршрутів ...
-Вони мали б оголосили цю інформацію всім бажаючим включитися в регулярні перевезення за вказаними маршрутами...
Чи ви скажете, що не вистачить в перевізників наявних автобусів... Тоді автобуси, в яких двоє дверей перегородіть тимчасовими перегородками...
Випустіть на міські (приміські) маршрути... автобуси, що були задіяні на міжміських і міжнародних перевезеннях, маршрутний рух яких заборонили... Перегородіть і ці автобуси на секції по 10 чол. в кожній!
Буде мало...
Тоді запровадьте другу, більш легшу і по-військовому підконтрольну і добре керовану стадію:
-всі мєнтовозки - автобуси, автоЗАКи випустити на лінії в якості регулярних перевізників - так і заробили б собі на маски, замість того щоб виділяти для МВС з бюджету 70 млн грн. - наших грошей (з наших податків). Цього транспорту в мєнтовському відомстві так і по регіонах) в сумі мабуть в десяток разів більше , ніж у всієї Армії. От вони і контролювали б кількість пасажирів в своєму транспортному засобі, а не відволікати б від роботи працівників ППС, дільничих, слідчих.. для контролю в нинішніх транспортних засобах
- по метро... випустити більшу кількість поїздів, попередньо трішки переобладнавши вагони - В кожному ж вагоні метро по четверо дверей... От і розбити вагон на десять-12 секцій тимчасовими перегородками (на 10 чоловік) в кожній. До фотоелементів на дверях підключити лічильники кількості пасажирів, які зайшли до секції, і щоб при наповненні кожної секції в 10 чол. кожна з дверей вагону закривалася автономно і автоматично... Якщо треба, сам можу намалювати схему - як це зробити.
Продумати і запровадити систему "дозованого пропуску" на ескалатори - пропускати дозовану кількість під кожен наступний потяг ("держава у смартфоні" вже є, то чому не можна хоча б розповсюдити її на метро?)
Міжміські і внутрішньоміські електрички переобладнати таким же чином ( секції по 10 чоловік) складніше, але все піддається вирішенню. На вказаних міських та приміських маршрутах додатково ще й запустити міжміські і міжнародні поїзди, рух за якими вже нині припинено.
Вирішення наступної проблеми в цьому ж плані - оплата за проїзд.
Вартість оплати за проїзд працівників мали б взяти на себе самі підприємства... Згадані витрати дозволити включати підприємствам в собівартість. Звичайно, що оподатковуваний прибуток у підприємств від цього знизиться, як і відрахування до бюджету. Але підприємства повноцінно працюватимуть, отримуватимуть з/п працюючі і до бюджету поступить набагато більше коштів, не зросте безробіття, ніж якби підприємство зупинилося б від впроваджених владою транспортних обмежень і способів КОНТРОЛЮ!
Продумати (терміново - в один день) транспортні компенсації медсестрам та іншим медикам, бо якщо закриються лікарні, то ваша "ефективна боротьба з коронавірусом" піде прямо під хвіст котам...
Не вирішуваних проблем НЕМАЄ, але є люди, які або не вміють, або не знають, не здатні, або не бажають їх вирішувати!
Дійте швидко а не - тріпайтеся , чорт би вас побрав!
Рано чи пізно людство винайде дієві засоби проти коронавірусу... і економіки почнуть відновлюватися, але втрат буде менше, якщо до вирішення цих проблем підходити вчасно, діяти ефективно, творчо.... Правда - якщо є чим думати...
Інакше... уявіть собі ситуація злету безробіття і безгрошів'я - люди ж зачнуть вимирати від голоду.,. І я не думаю, що не знайдуться відчайдухи, які перед власною смертю не вирішать перестріляти як скажених собак нинішню "творчу" і "турботливу", але тупу як сто свиней... владу...
Во всей Европе, что на периферии любой страны, что в столице зарплаты одинаковые плюс-минус для всех, и только в наших ******* постСовках если столица то значит зарплата в четыре раза больше, чем за пределами столицы.
Вот об этом я и написал.
У нього зайвий кортеж з 15 автівок.
Не на тех санжарцы нападали.
Где теперь эпицентр в Украине, в курсе?
Чихай... на здоровье!
Опасайся своих соседей.
Ще не лупцюють тебе за зебілізм ?
А починав він на самокаті з лапшою для вух смартфончіків та бабусь з СРСР.
А у Пороха завжди було тільки 5 автівок з друзяками та з охороною,
Чуєте різницю ?