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 Політика України
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Все про:Зеленський (4839) карантин (386) звільнення (807)

 Керівники підприємств не мають права змушувати працівників звільнятися через ситуацію з коронавірусом, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що ніхто не може змушувати працівників на підприємствах писати заяви про звільнення за власним бажанням через ситуацію з коронавірусом, і рекомендує в таких випадках звертатися в поліцію.

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"У нас є інформація, що на багатьох підприємствах керівники змушують працівників писати заяву на звільнення за власним бажанням. Це незаконно. Люди, ніхто не може змушувати вас піти за власним бажанням, якщо такого бажання у вас немає. Не бійтеся і не падайте духом. Якщо керівник чинить на вас тиск - повідомляйте в поліцію", - сказав президент.

Зеленський вказав, що була проведена робота з керівниками державних і комунальних підприємств, і їх попередили про відповідальність за тиск на працівників.

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"Якщо ситуація продовжиться - вони понесуть покарання. Що стосується приватних компаній. Я закликаю керівників не тільки не порушувати закон, але й, перш за все, залишатися людьми. Коронавірус пройде. Криза також. Прибутки повернуться. А честь та повагу повернути не вдасться", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182558
 
 
 Топ коментарі
 
Бабушке бене об этом своей расскажи, зэ-посмешище
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Поставки российской нефти в Европу практически остановились

Trafigura, крупнейший независимый поставщик нефти в мире, предлагала партии с отгрузкой из Приморска и Усть-Луги 30 марта - 3 апреля по цене на 3,35 доллара ниже Brent (около 23 долларов за баррель), но не нашла ни одного покупателя.
Швейцарская Glencore выставила на продажу 100 тысяч тонн Urals c поставкой через балтийские порты 4-8 апреля, предлагая скидку в 3,7 доллара к Brent. Но также не встретила спроса.
Еще бОльшую скидку Glencore предлагала за нефть с отгрузкой уже через две недели (27-31 марта), но результат оказался тем же: покупателей нет.
Не удалось найти спроса на 100 тысяч тонн Urals и британской Shell, несмотря на скидку в 3,35 доллара к Brent.
С тем же результатом закончилась попытка французской Total реализовать Urals с отгрузкой 28 марта - 1 апреля по цене Brent минус 3,3 доллара.
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Пересечение границы между Польшей и Украиной в Корчове, Польша.

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це почалося в суботу, 14 березня.... і тривало майже 2 доби
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Бабушке бене об этом своей расскажи, зэ-посмешище
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а что нам про это говорит трудовой кодекс???
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А там у них є, хто про таке чув?
Там же «резюме-ресепшен-офіс»
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Принесіть йому драбину... Най в зашморк лізе. Еріка, де Еріка!!!
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А что ростить дебиторку по зарплате. Если понимаешь что платить будет нечем! Зеля возвращайся в свое шапито.
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Руководители предприятий не имеют права заставлять работников увольняться из-за ситуации с коронавирусом, - Зеленский

Жалует царь, да не жалует псарь. Руководители предприятий не имеют права заставлять работников увольняться из-за ситуации с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5428
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Якщо підприємцю невигідно платити зарплати працівникам, які не працюють, то їх звільнять. Тому слова Зе щодо звільнення за власним бажанням у топку.
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Не знаю, как у вас, а у нас: три письменных замечания работнику за одно и то же нарушение -- свободен, без выходного пособия -- мгновенно. Ещё и пособие по безработице тормознут на три месяца.
А тут -- лафа -- три раза подряд опоздал на работу -- чао-како!
...звони в полицию, жалуйся на Зелю... ...или Зеле, жалуйся на полицию. Причём здесь работодатель? *)
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Сам створив таку ситуацію, а тепер все перекладаєш на когось? І чому я не здивований таким фінтом? Ааааа! За твоє презЕденство - це ж не перший випадок! Ню-ню, найвеличніший, ню-ню...
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Поставки российской нефти в Европу практически остановились

Trafigura, крупнейший независимый поставщик нефти в мире, предлагала партии с отгрузкой из Приморска и Усть-Луги 30 марта - 3 апреля по цене на 3,35 доллара ниже Brent (около 23 долларов за баррель), но не нашла ни одного покупателя.
Швейцарская Glencore выставила на продажу 100 тысяч тонн Urals c поставкой через балтийские порты 4-8 апреля, предлагая скидку в 3,7 доллара к Brent. Но также не встретила спроса.
Еще бОльшую скидку Glencore предлагала за нефть с отгрузкой уже через две недели (27-31 марта), но результат оказался тем же: покупателей нет.
Не удалось найти спроса на 100 тысяч тонн Urals и британской Shell, несмотря на скидку в 3,35 доллара к Brent.
С тем же результатом закончилась попытка французской Total реализовать Urals с отгрузкой 28 марта - 1 апреля по цене Brent минус 3,3 доллара.
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Зачем покупать сейчас по 23, если скоро можно будет купить по 14. Тем более, что Urals плохая нефть.
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...а Венесуэла даже за февраль ничего не продала. Наверное, будут нефтью зарплату выдавать
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этот год нефти должен пройти под девизом: " 20 летию фактического правления ***** - нефть по 20!"
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Это половина бутерброда - японцы троллят не по-детски
Японский банк предсказал падение цен на нефть ниже нуля

Мировой рынок нефти, где цены упали на 50% за три недели и в 2,6 раза с начала года, еще не испил чашу горя до дна, предупреждает третий по активам банк Японии Mizuho.


Сводная емкость мировых хранилищ, по оценке IHS Markit, составляет примерно 1 миллиард баррелей. Таким образом, они могут быть заполнены до отказа за два-три месяца.
Goldman Sachs оценивает избыток нефти скромнее - в 6-8 млн баррелей в сутки. В этом случае заполнение резервуаров под завязку может занять до полугода.

  В таком сценарии нефтедобытчики могут оказаться в положении, когда им придется доплачивать за то, чтобы у них забрали нефть со скважин.
Похожая ситуация уже возникала на газовом рынке в Техасе, где производство сланцевой нефти порождало гигантские объемы попутного газа, для прокачки которого не хватало трубопроводов и другой инфраструктуры. В результате в 2018 года цены на газ в регионе падали до минус 25 центов за миллион британских тепловых единиц. Сланцевики были готовы заплатить, чтобы у них купили газ, который в противном случае пришлось бы сжигать.
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тоже нормально. тогда год нефти можно провести под девизом: "обнулённому - обнулённую нефть!"
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В Китае остановилось производство, потому что коронавирус убил всех руководителей предприятий. Некому увольнять.
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Зелюкович, сколько миллионов украинцев работают неофициально? Что ты сделал для выведения бизнеса из тени, чтобы работодатель нес ответственность перед работником?
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Необращай внимание,ЗЕ в данный момент под коксом.Так то ему можно нести всякую ахинею.
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гидкі анекдоти не здатні нічого робити
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а вы осободили бизнес от уплаты налогов с зарплат за этот период? хотя бы это.
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та да...
и народ должен был бы сидеть дома...а они чего-то все на работу поперлись...
и закрытие метро должно было помочь добить вирус...а не сталось як гадалось...
и отведя войска думал войне конец... а тут ваще полный пи...ц как нехорошо получается...
осталось обрушить экономику и выморить население... (не дай Боже и типун мне на изык!!!)
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Читати вмієте ? Там про звільнення .а не про відпустку без оплати .
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Да? А, что ты им, работодателям сделать можешь? Сымитировать игру х...м на рояле?
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Прибыли вернутся? А кто будет ждать, пока они вернутся? Арендодатели, коммунальщики, клиенты? Или он хотел сказать, что частники могут месяцок другой не покушать? Что происходит, бл&ть...
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А вот интересна статистика в плане, сколько уволили тех, кто голосовал за писюаниста и за ОПГ "шлюха урода". Я имею в виду количество ЗеДятлов уволенных работодателями. Впрочем, фанаты членограя офшорного, вы это сделали вместе.
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Не бойтесь увольняться сами, вас просто уволят по статье)))
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І зелений планктон буде на колінах благати роботодавця звільнити їх не за статтею, а за власним бажанням.
Про це попереджали розумні економісти ще рік тому.
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Уберите эту мразь из телевизоров! Скоро последний его поклонник будет плевать на экран! Оsтопиз@ел уже всем этот тупой криворожский гаденыш!
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А в зв'язку з тим що нема грошей на зарплату?
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а що , його ще "руководители предприятий" не посилали ?
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Наконец-то клоун на своем месте - выполняет роль попугая!
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Какая полиция ? Это не криминальное правонарушение. Хоть бы думал что говорит, или у знающих людей поспрашивал.
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Да что ты говоришь? А зачем руководителям предприятий работники которые не появляются на рабочем месте и не выполняют какую-то работу? Кто будет убытки компенсировать? За чей счет бегает? К тому же благодаря мудрому правительству у нас около 60-70% экономики в тени, где работник - раб без каких-либо прав.

Украиной правят инопланетяне полностью оторванные от реальности.
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