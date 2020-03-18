 Керівники підприємств не мають права змушувати працівників звільнятися через ситуацію з коронавірусом, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"У нас є інформація, що на багатьох підприємствах керівники змушують працівників писати заяву на звільнення за власним бажанням. Це незаконно. Люди, ніхто не може змушувати вас піти за власним бажанням, якщо такого бажання у вас немає. Не бійтеся і не падайте духом. Якщо керівник чинить на вас тиск - повідомляйте в поліцію", - сказав президент.
Зеленський вказав, що була проведена робота з керівниками державних і комунальних підприємств, і їх попередили про відповідальність за тиск на працівників.
"Якщо ситуація продовжиться - вони понесуть покарання. Що стосується приватних компаній. Я закликаю керівників не тільки не порушувати закон, але й, перш за все, залишатися людьми. Коронавірус пройде. Криза також. Прибутки повернуться. А честь та повагу повернути не вдасться", - зазначив він.
Там же «резюме-ресепшен-офіс»
Жалует царь, да не жалует псарь.
А тут -- лафа -- три раза подряд опоздал на работу -- чао-како!
...звони в полицию, жалуйся на Зелю... ...или Зеле, жалуйся на полицию. Причём здесь работодатель? *)
Trafigura, крупнейший независимый поставщик нефти в мире, предлагала партии с отгрузкой из Приморска и Усть-Луги 30 марта - 3 апреля по цене на 3,35 доллара ниже Brent (около 23 долларов за баррель), но не нашла ни одного покупателя.
Швейцарская Glencore выставила на продажу 100 тысяч тонн Urals c поставкой через балтийские порты 4-8 апреля, предлагая скидку в 3,7 доллара к Brent. Но также не встретила спроса.
Еще бОльшую скидку Glencore предлагала за нефть с отгрузкой уже через две недели (27-31 марта), но результат оказался тем же: покупателей нет.
Не удалось найти спроса на 100 тысяч тонн Urals и британской Shell, несмотря на скидку в 3,35 доллара к Brent.
С тем же результатом закончилась попытка французской Total реализовать Urals с отгрузкой 28 марта - 1 апреля по цене Brent минус 3,3 доллара.
Японский банк предсказал падение цен на нефть ниже нуля
Мировой рынок нефти, где цены упали на 50% за три недели и в 2,6 раза с начала года, еще не испил чашу горя до дна, предупреждает третий по активам банк Японии Mizuho.
Сводная емкость мировых хранилищ, по оценке IHS Markit, составляет примерно 1 миллиард баррелей. Таким образом, они могут быть заполнены до отказа за два-три месяца.
Goldman Sachs оценивает избыток нефти скромнее - в 6-8 млн баррелей в сутки. В этом случае заполнение резервуаров под завязку может занять до полугода.
В таком сценарии нефтедобытчики могут оказаться в положении, когда им придется доплачивать за то, чтобы у них забрали нефть со скважин.
Похожая ситуация уже возникала на газовом рынке в Техасе, где производство сланцевой нефти порождало гигантские объемы попутного газа, для прокачки которого не хватало трубопроводов и другой инфраструктуры. В результате в 2018 года цены на газ в регионе падали до минус 25 центов за миллион британских тепловых единиц. Сланцевики были готовы заплатить, чтобы у них купили газ, который в противном случае пришлось бы сжигать.
и народ должен был бы сидеть дома...а они чего-то все на работу поперлись...
и закрытие метро должно было помочь добить вирус...а не сталось як гадалось...
и отведя войска думал войне конец... а тут ваще полный пи...ц как нехорошо получается...
осталось обрушить экономику и выморить население... (не дай Боже и типун мне на изык!!!)
Про це попереджали розумні економісти ще рік тому.
Украиной правят инопланетяне полностью оторванные от реальности.