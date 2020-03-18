 Керівники підприємств не мають права змушувати працівників звільнятися через ситуацію з коронавірусом, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"У нас є інформація, що на багатьох підприємствах керівники змушують працівників писати заяву на звільнення за власним бажанням. Це незаконно. Люди, ніхто не може змушувати вас піти за власним бажанням, якщо такого бажання у вас немає. Не бійтеся і не падайте духом. Якщо керівник чинить на вас тиск - повідомляйте в поліцію", - сказав президент.

Зеленський вказав, що була проведена робота з керівниками державних і комунальних підприємств, і їх попередили про відповідальність за тиск на працівників.

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"Якщо ситуація продовжиться - вони понесуть покарання. Що стосується приватних компаній. Я закликаю керівників не тільки не порушувати закон, але й, перш за все, залишатися людьми. Коронавірус пройде. Криза також. Прибутки повернуться. А честь та повагу повернути не вдасться", - зазначив він.