 Довільне передавання повноважень називається узурпацією влади, - глава фракції "Голос" Рахманін про ініціативи Шмигаля

Про це в Facebook написав голова фракції "Голос" Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

"Спеціально для урядових винахідників.

1. Надзвичайний стан тому й називається надзвичайним, що його не можна вводити будь-кому, будь-коли й будь-як.

2. Доручати Мінюсту розширювати владні повноваження глави держави - це те саме, що доручати бухгалтерії ОТГ розробляти державний бюджет.

3. Перш ніж фантазувати на тему "перекидки" повноважень, нехай прем'єр відповість сам собі: чи волів би він, аби, приміром, його звільняв з посади Жмеринський міськрайонний суд за поданням головного санітарного лікаря?

4. Конституція містить ВИЧЕРПНИЙ перелік повноважень глави держави.

5. Порядок внесення змін до Конституції чітко зазначений в Основному Законі, Шмигаль серед суб'єктів внесення змін чомусь не зазначений.

6. Довільне передавання повноважень - це і називається узурпацією влади.

7.Узурпація - злочин.

8. Змушувати людей набиватися в маршрутки (перетворюючи їх на оселедців у бляшанці) під час пандеміїї коронавірусу й фактичної епідемії грипу - це теж злочин віднедавна, позаяк цього понеділка Рада проголосувала за покарання за порушення правил карантину.

9. Деякі виконавські рішення переконують, що Україна потребує не тільки апаратів штучної вентиляції легень, але й пристроїв штучної вентиляції мізків(

10. Всі, хто не зміг потрапити на роботу (повернутися додому з-за кордону, дочекатися швидкої тощо), ви готові надати цій виконавчій владі додаткові повноваження, котрі передбачені надзвичайним станом?", - написав нардеп.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 березня на засіданні Кабміну у зв'язку з ситуацією з коронавірусів в Україні запропонував підготувати закон про передання повноважень між органами влади.