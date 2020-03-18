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 Політика України
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Все про:ВР (7278) законопроект (963) карантин (386) надзвичайний стан (53) Рахманін (32) Денис Шмигаль (105)

 Довільне передавання повноважень називається узурпацією влади, - глава фракції "Голос" Рахманін про ініціативи Шмигаля

Доручати Мін'юсту розширювати владні повноваження глави держави - те саме, що доручати бухгалтерії ОТГ розробляти державний бюджет.

Про це в Facebook написав голова фракції "Голос" Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

"Спеціально для урядових винахідників.
1. Надзвичайний стан тому й називається надзвичайним, що його не можна вводити будь-кому, будь-коли й будь-як.
2. Доручати Мінюсту розширювати владні повноваження глави держави - це те саме, що доручати бухгалтерії ОТГ розробляти державний бюджет.
3. Перш ніж фантазувати на тему "перекидки" повноважень, нехай прем'єр відповість сам собі: чи волів би він, аби, приміром, його звільняв з посади Жмеринський міськрайонний суд за поданням головного санітарного лікаря?
4. Конституція містить ВИЧЕРПНИЙ перелік повноважень глави держави.
5. Порядок внесення змін до Конституції чітко зазначений в Основному Законі, Шмигаль серед суб'єктів внесення змін чомусь не зазначений.
6. Довільне передавання повноважень - це і називається узурпацією влади.
7.Узурпація - злочин.
8. Змушувати людей набиватися в маршрутки (перетворюючи їх на оселедців у бляшанці) під час пандеміїї коронавірусу й фактичної епідемії грипу - це теж злочин віднедавна, позаяк цього понеділка Рада проголосувала за покарання за порушення правил карантину.
9. Деякі виконавські рішення переконують, що Україна потребує не тільки апаратів штучної вентиляції легень, але й пристроїв штучної вентиляції мізків(
10. Всі, хто не зміг потрапити на роботу (повернутися додому з-за кордону, дочекатися швидкої тощо), ви готові надати цій виконавчій владі додаткові повноваження, котрі передбачені надзвичайним станом?", - написав нардеп.

Довільне передавання повноважень називається узурпацією влади, - глава фракції Голос Рахманін про ініціативи Шмигаля 01

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 березня на засіданні Кабміну у зв'язку з ситуацією з коронавірусів в Україні запропонував підготувати закон про передання повноважень між органами влади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182557
 
   
 Топ коментарі
 
А этим ... чудикам нарушать Конституцию, как два пальца об асфальт(( Произвольная передача полномочий называется узурпацией власти, - глава фракции "Голос" Рахманин об инициативах Шмыгаля - Цензор.НЕТ 7907
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Плюсанула, но МНЕ ЭТА СИТУАЦИЯ АЖ НИКАК НЕ НРАВИТСЯ!
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Произвольная передача полномочий называется узурпацией власти,

А продажа земли- детской шалостью
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А этим ... чудикам нарушать Конституцию, как два пальца об асфальт(( Произвольная передача полномочий называется узурпацией власти, - глава фракции "Голос" Рахманин об инициативах Шмыгаля - Цензор.НЕТ 7907
В первый раз, что ли?
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А как вместе с панталонием и его жонкой мозговой «барыгу» со всех орудий топили?! А?!
Жри теперь вместе с отальным зрабывшым сэбэ самих за-стадом! И меньше пованивай, а то на Соловки вован к идолу своему отправит «здоровье поправлять и подумать о вечности»...
Дуралей
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Ст. 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конститу- ційного ладу або на захоплення державної влади

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/jnn_2013_11_7.pdf
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Так вони ж до того і йдуть в турборежимі! Сподіваюсь, що і закопувать їх будуть в такому ж турборежимі
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Словоблудие воровской политической галёрки.
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У всех ветвей власти, власти и полномочий хоть отбавляй. Передавать ничего ни кому не нужно. Каждый пусть работает в сфере своей ответственности. ( или понравился фортель Пукина с изменением Конституции). Украина не Россия.. Кучма хоть это дельно сказал.
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Свiнарчуки! Тримаємось разом! А те, шо ми не сплачуємо в бюджет - це брехня! Мiй син з тюльпанами це пiдтвердить!
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То о чем написал Рахманин вряд ли смогут осознать нынешние Креслосидетели. Они и поныне руководствуются текстами из сериала "Слуга олигарха" Там просто:- Автомат в руки и поехало.....
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У Шмыгаля плохо с мироощущением. Колбасит его конкретно. Наверно че-то съел...
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