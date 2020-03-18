 Китай надасть Україні екстрену медичну допомогу, - Шмигаль

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі прем'єра.

У повідомленні наголошується: "Разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою зустрілися з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном. Обговорили питання економічного співробітництва та боротьби обох країн з поширенням коронавірусу.



Поділяємо думку пана посла, що під час світової глобальної проблеми всі країни повинні консолідуватися та стати однією родиною.



Щиро вдячний китайській стороні за пропозицію надати Україні екстрену гуманітарну допомогу".





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"Обговорили також із паном Сяньжуном торговельно-економічну співпрацю між країнами. Домовилися відновити роботу українсько-китайської міжурядової Комісії.



Окремо хочу подякувати китайській стороні за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".