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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Китай (526) допомога (1008) Кулеба Дмитро (262) Денис Шмигаль (105) COVID-19 (1125) Фан Сяньжун (1)

 Китай надасть Україні екстрену медичну допомогу, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з послом Китаю в Україні та обговорив отримання допомоги від КНР у боротьбі з коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі прем'єра.

У повідомленні наголошується: "Разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою зустрілися з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном. Обговорили питання економічного співробітництва та боротьби обох країн з поширенням коронавірусу.

Поділяємо думку пана посла, що під час світової глобальної проблеми всі країни повинні консолідуватися та стати однією родиною.

Щиро вдячний китайській стороні за пропозицію надати Україні екстрену гуманітарну допомогу".

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"Обговорили також із паном Сяньжуном торговельно-економічну співпрацю між країнами. Домовилися відновити роботу українсько-китайської міжурядової Комісії.

Окремо хочу подякувати китайській стороні за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".

Китай надасть Україні екстрену медичну допомогу, - Шмигаль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182553
 
   
 Топ коментарі
 
Ппц, мерси уже помогли,лучше не надо
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Шмыгаль а где реально маски украинские и антисептики и что Вы курва делаете чтобы наполнить ними аптеки придурки конченные Китай предоставит Украине экстренную медицинскую помощь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1248
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лучше бы крадуцкого привлекли за то,что оставили Украину без средств защиты, а не позорно вымогали у китайцев))
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они вообще нам репарации должны платить! завели и занесли на весь мир такую дрянь, а теперь типа, благодетели Китай надасть Україні екстрену медичну допомогу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1611
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экстренную?так шо ,зеля збрехав,шо 400 000 брехня?
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))) отрицание отрицания имеет значение "истинно"
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у власти в Украине - попрошайки, только воровать и попрошайничать могут))
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А куди так поспішають ?
Нам є чого боятись ?
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Я так розумію, мова про мільйон китайських тест систем. Якщо це так, вони не будуть зайвими за будь яких умов.
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ну да...дареному коневі в зуби не заглядають
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Шоб комуняцький китай щось безоплатно подарував? навряд чи. Скоріше за все попросять щось.
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Річ, власне, не про Китай, як країну. Ма Юнь, власник Алібаба груп вирішив надати допомогу світові загалом. І я так розумію, хтось у Ярославського, або може й він сам, втрапив у список.
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Шмыгаль а где реально маски украинские и антисептики и что Вы курва делаете чтобы наполнить ними аптеки придурки конченные
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Придурок что я должен маски печатать а нахера тогда Шмыгаль и его пердуны Михаилы Платиновы точнее лизоблюды Китай надасть Україні екстрену медичну допомогу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4185
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китайцы готовы продать маски, которые раньше закупили в Украине, по классической формуле Д-Т-Д'.
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и никто не удивится, если завтра узнают, что в кулуарах они оба целовались в дёсна.
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лучше бы крадуцкого привлекли за то,что оставили Украину без средств защиты, а не позорно вымогали у китайцев))
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Сколько тыс. гектаров земли пообещали?
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с языка сорвали. Не дай бог...
Испоганят желтолицые украинскую земельку, ох испоганят..
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Ну и как долго собираетесь протянуть на подачках?
Во всяком случае, не укусите руку дающего.
И не закидайте груз камнями.
Из Китая ведь, как -никак...
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во всю в новостях обсуждается сокращение зависимости от китайских лекарств....
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Китай! Помоги же державам от СВОЕГО вируса! Не буди гнев у вашего Будды и прочих богов.
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В Китаї вірус пригальмував, на потеплінні до +27 в Ухані, карантині. Або ЦК КПК просто вирішила що збитки від паніки значно більші за збитки від вірусу, та всіх годує "лапшею".
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Зебіли, а Радуцький сяде за медицинський геноцид українців чи ні? Поряд ще треба Скалецьку посадити за посадовий злочин.
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китайская государственная нефтяная компания Sinochem Corp., являющаяся одним из крупнейших тамошних импортеров энергоресурсов, категорически отвергла возможность принимать любые грузы, так или иначе связанные с российской компанией «Роснефть»
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Боятся
Иначе попадут под наши санкции
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Нашли повод - санкции США против Параши. А саудиты подсуетились со скидками. Китай надасть Україні екстрену медичну допомогу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6493
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Нет, как вам нравится этот поц? о КАКОМ экономическом сотрудничестве оно могла говорить с китайцем? Всё маски уже в Китай продали.
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