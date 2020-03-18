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Все про:карантин (386) COVID-19 (1125)

 Зеленський: Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус - це брехня

Президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

Про це він сказав у зверненні ввечері 18 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Набагато швидше за вірус поширюються фейки про нього. Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні - брехня", - сказав президент.

Він закликав усіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації - офіційним сторінкам МОЗ, уряду, Верховної Ради, Офісу президента України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Багато хто сприйняв посилення карантину легковажно і нехтують правилами. Самоізоляція - це нова життєва філософія, - глава МОЗ Ємець

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182551
 
 
 Топ коментарі
 
ти про Еріку краще розкажи, давай Моніка......
Зеленский: Страшилки про 400 тысяч заболевших коронавирусом - это ложь - Цензор.НЕТ 499
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Всё трындец ЗЕбилке больше срать мимо унитаза не будет! Если бубочка сказал что страшилки то заболевших около миллиона!
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Товарищ Сралин сумел и собаки Шарикова сделать Швондера.Откуда в 1924 году об этом узнали товарищ Михаил Булгаков м профессор Преображенский ,осталось тайной до сих пор.
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Доверие еще заслужить надо Зеленський: Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус - це брехня - Цензор.НЕТ 5912 Кто ж поверит многократно зашкваренному БРЕХУНУ?

А инфу про "400 тысяч зараженных в Украине" впервые вижу. Зеля сам запустил эту ОЧЕВИДНУЮ дезу, сам и опровергает. Ясно зачем - чтобы ему поверили, наконец, хоть в чем-то. Мелкотравчатый во всем...
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Самым умным дураком в мире считают доктора Геббельса,ну типа Скакбееву. Зеленський: Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус - це брехня - Цензор.НЕТ 8693Хотя после Геббельса прошло 80 лет,но его не опроверг до сих пор ни один историк мира,дохтар ты Лжец.
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АНОНИМ, [18.03.20 16:27]

Киевский врач признала быстрое распространение коронавируса в столице

В реанимации Киева начали поступать пациенты с пневмониями, однако руководства медучреждений экономят тесты на коронавирус и проводят их только в крайних случаях.
Об этом на своей странице в Facebook написала врач одной из киевских клиник Татьяна Рослякова. Она отметила, что крайне высокой группой риска по коронавирусу, у которых инфекция спровоцирует самые тяжелые осложнения, являются пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, а также люди с онкологией, иммунитет которых ослаблен химиотерапией.
Врач привела в пример ситуацию с пациенткой, находящейся в одной из реанимаций Киева.
Пожилая женщина находится в клинике с двухсторонней пневмонией 5 дней, однако тест на
COVID 19 ей долго не делали, поскольку их «получили всего 11». Руководство клиники решилось «расходовать» тест на пенсионерку только после долгих раздумий. В результате коронавирус у пенсионерки подтвердился.
Соответственно, как отмечает Рослякова, в течение 5 дней с зараженной женщиной контактировал персонал клиники, родственники и друзья. В связи с этим количество инфицированных в Киеве может существенно увеличится.--------------------------------------
зе правий..
.400 000 -явно завищена цифра..
статистика після аналізу динаміки поширення каже про 200 000 інфікованих в Україні 'на сьогодні' МАКСИМУМ.
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статистика після аналізу динаміки поширення каже про 200 000 інфікованих в Україні 'на сьогодні' МАКСИМУМ.

ДУМАЮ,РЕАЛЬНА ЦИФРА ЩЕ МЕНША.
20-50 ТИСЯЧ ІНФІКОВАНИХ В УКРАЇНІ

тобто хворих 2-5 тисяч(цифра,вже непідйомна нашій медицині)..
звідси оголошення Надзвичайного Стану в Києві.

Звичайно,малоймовірно,що залишились"чисті' області.
якщо не Італії,польщі,чехії,то Схід з рашки завіз точно..
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НА ЖАЛЬ,БІЛЬША ЧАСТИНА З НИХ ІДЕ ЗА СТАТИСТИКОЮ ГРВІ (


Прогноз епідемічного сезону 2019/2020 (01.10.2019-17.05.2020)Протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн людей.


За розрахунками ВООЗ, упродовж нового епідемічного сезону в Північній півкулі циркулюватимуть віруси грипу, подібні до A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09, A/Kansas/14/2017(H3N2), B/Colorado/06/2017 (лінія B/Victoria/2/87), B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata/16/88).
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Шмигаль доручив поліції проконтролювати, щоб у маршрутках їздили не більш ніж по 10 осіб ??? Люди масово або прогулюють роботу, а медсестри ( за повідомленнями ЗМІ) масово подали заяви на звільнення... В маршрутках - не по 10, а по 100 пасажирів. Маршруток - майже не видно в місті, людей - також (лише натовпи на зупинках, сам сьогодні спеціально виїздив в місто, щоб побачити "ефективність" запроваджених владою заходів). Якщо ще й реалізувати вищезгадану пропозицію Шмигаля - більшість підприємств, лікарень... просто перестануть функціонувати...
Шмигаль, а розуму не вистачило щоб вчинити навпаки - не зменшувати кількість маршруток, не зупиняти метро, а розширити можливості людей їздити в транспорті по 10 чоловік?
Підкажу. Для цього слід було б здійснити наступне:
- Всі ж підприємства знають, скільки у них приїжджих працюючих і звідки...
-Негайно підприємствам слід здати цю інформацію в місцеві органи влади для визначення як критичних, так і оптимальних маршрутів ...
-Вони мали б оголосили цю інформацію всім бажаючим включитися в регулярні перевезення за вказаними маршрутами...
Чи ви скажете, що не вистачить в перевізників наявних автобусів... Тоді автобуси, в яких двоє дверей перегородіть тимчасовими перегородками...
Випустіть на міські (приміські) маршрути... автобуси, що були задіяні на міжміських і міжнародних перевезеннях, маршрутний рух яких заборонили... Перегородіть і ці автобуси на секції по 10 чол. в кожній!
Буде мало...
Тоді запровадьте другу, більш легшу і по-військовому підконтрольну і добре керовану стадію:
-всі мєнтовозки - автобуси, автоЗАКи випустити на лінії в якості регулярних перевізників - так і заробили б собі на маски, замість того щоб виділяти для МВС з бюджету 70 млн грн. - наших грошей (з наших податків). Цього транспорту в мєнтовському відомстві так і по регіонах) в сумі мабуть в десяток разів більше , ніж у всієї Армії. От вони і контролювали б кількість пасажирів в своєму транспортному засобі, а не відволікати б від роботи працівників ППС, дільничих, слідчих.. для контролю в нинішніх транспортних засобах
- по метро... випустити більшу кількість поїздів, попередньо трішки переобладнавши вагони - В кожному ж вагоні метро по четверо дверей... От і розбити вагон на десять-12 секцій тимчасовими перегородками (на 10 чоловік) в кожній. До фотоелементів на дверях підключити лічильники кількості пасажирів, які зайшли до секції, і щоб при наповненні кожної секції в 10 чол. кожна з дверей вагону закривалася автономно і автоматично... Якщо треба, сам можу намалювати схему - як це зробити.
Продумати і запровадити систему "дозованого пропуску" на ескалатори - пропускати дозовану кількість під кожен наступний потяг ("держава у смартфоні" вже є, то чому не можна хоча б розповсюдити її на метро?)
Міжміські і внутрішньоміські електрички переобладнати таким же чином ( секції по 10 чоловік) складніше, але все піддається вирішенню. На вказаних міських та приміських маршрутах додатково ще й запустити міжміські і міжнародні поїзди, рух за якими вже нині припинено.
Вирішення наступної проблеми в цьому ж плані - оплата за проїзд.
Вартість оплати за проїзд працівників мали б взяти на себе самі підприємства... Згадані витрати дозволити включати підприємствам в собівартість. Звичайно, що оподатковуваний прибуток у підприємств від цього знизиться, як і відрахування до бюджету. Але підприємства повноцінно працюватимуть, отримуватимуть з/п працюючі і до бюджету поступить набагато більше коштів, не зросте безробіття, ніж якби підприємство зупинилося б від впроваджених владою транспортних обмежень і способів КОНТРОЛЮ!
Продумати (терміново - в один день) транспортні компенсації медсестрам та іншим медикам, бо якщо закриються лікарні, то ваша "ефективна боротьба з коронавірусом" піде прямо під хвіст котам...
Не вирішуваних проблем НЕМАЄ, але є люди, які або не вміють, або не знають, не здатні, або не бажають їх вирішувати!
Дійте швидко а не - тріпайтеся , чорт би вас побрав!
Рано чи пізно людство винайде дієві засоби проти коронавірусу... і економіки почнуть відновлюватися, але втрат буде менше, якщо до вирішення цих проблем підходити вчасно, діяти ефективно, творчо.... Правда - якщо є чим думати...
Інакше... уявіть собі ситуація злету безробіття і безгрошів'я - люди ж зачнуть вимирати від голоду.,. І я не думаю, що не знайдуться відчайдухи, які перед власною смертю не вирішать перестріляти як скажених собак нинішню "творчу" і "турботливу", але тупу як сто свиней... владу...
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Ты, зелень клята, сама по себе есть ложь.
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Гумор добре допомагає від будь яких вірусів Зеленський: Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус - це брехня - Цензор.НЕТ 282
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Анекдот вспомнил древнего совка.
Кафе на Арбате.За столиком сидят Карл Маркс,Энгельс и Джугашвили с чЛениным.
Таак,чуваки,говорит чЛЕНИН,мы мировую революцию сочинили? Сочинили,ваша задача убедить 73 % быдла,что Мировое гоффно лучшее в Мире.
Сралин закурил трубку и говорит : товарищ чЛенин прав,быдло надо мочить в сортире,иначе оно не понимает задачи ПАРТИИ..
Маркс и Энгельс скромно промолчали....
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зейло ти так забрехався зі своїми лизунами, що народ України, свідомий, тобі не вірить!!!!
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Зєля, Моніка, найвеличніший постраждалий, бубочка, клован, пустоголовий... і т.п., і т.д.... Фейк - це ти в кріслі Президента!
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Когда говорят про 400 тысяч заболевших коронавирусом - это ложь...

Зеленський: Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус - це брехня - Цензор.НЕТ 9868
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канєшно, заболєвших не набереця, а от інфікованих вдвічі більше
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Украинские гниды плешфюрера оккупировали все сми и словоблудят.
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Офісу президента довіряти можна, перевірено. Входимо в нову еру без корупції, бідність подолано, олігархи не при владі....
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Бубочка назвав на його думку неймовірну цифру , щоб для 73% дупоголових , всяку інформацію про число інфікованих зробити сумнівною . Стандартний хід богообраних . Але скоріш за все через кілька днів виявиться що він мав рацію. На жаль . На жаль. І куди втікатиме уряд 95 кварталу ? Вже який раз за останній час Україну перед падінням в прірву Кацапії щось рятує в останню мить . На цей раз рятівником буде коронавірус . Лише плату візьме найстрашнішу .
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от слова халва во рту слаще не ставится. людей больше страшит неизвестность и наши медучерждения с бачками вместо унитазов.
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Оманський зашквар розкидає яйця,
Що раніше було яйця чи курка - Оманська омана чи брехня. Єрмак чи беня.
Довіри вже не буде.!!!!!!!!!!!!
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Оманський зашквар розкидає яйця,
Що раніше було яйця чи курка - Оманська омана чи брехня. Єрмак чи беня.
Довіри вже не буде.!!!!!!!!!!!!
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Ну естественно. Пождите... а сколько тестов Украина закупила?! А сколько уже использовала??? А, ну тогда понятно, что не 400 тыс заболевших...
Другими словами, чтобы такое утверждать - нужно было провести 400 тыс исследований
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Как по мне, так казино - это не плохой пассивный заработок, но вот как расценивать его - как основной - очень ложно сказать. Например, могу посоветовать у них глянуть обзоры на онлайн казино эльдорадо казино зеркало и возможно у вас получится и для себя выбрать какое-то.
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