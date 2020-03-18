 Зеленський: Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус - це брехня

Про це він сказав у зверненні ввечері 18 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Набагато швидше за вірус поширюються фейки про нього. Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні - брехня", - сказав президент.

Він закликав усіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації - офіційним сторінкам МОЗ, уряду, Верховної Ради, Офісу президента України.

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