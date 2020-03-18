 Зеленський: Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус - це брехня

Про це він сказав у зверненні ввечері 18 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Набагато швидше за вірус поширюються фейки про нього. Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні - брехня", - сказав президент.
Він закликав усіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації - офіційним сторінкам МОЗ, уряду, Верховної Ради, Офісу президента України.
А инфу про "400 тысяч зараженных в Украине" впервые вижу. Зеля сам запустил эту ОЧЕВИДНУЮ дезу, сам и опровергает. Ясно зачем - чтобы ему поверили, наконец, хоть в чем-то. Мелкотравчатый во всем...
Киевский врач признала быстрое распространение коронавируса в столице
В реанимации Киева начали поступать пациенты с пневмониями, однако руководства медучреждений экономят тесты на коронавирус и проводят их только в крайних случаях.
Об этом на своей странице в Facebook написала врач одной из киевских клиник Татьяна Рослякова. Она отметила, что крайне высокой группой риска по коронавирусу, у которых инфекция спровоцирует самые тяжелые осложнения, являются пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, а также люди с онкологией, иммунитет которых ослаблен химиотерапией.
Врач привела в пример ситуацию с пациенткой, находящейся в одной из реанимаций Киева.
Пожилая женщина находится в клинике с двухсторонней пневмонией 5 дней, однако тест на
COVID 19 ей долго не делали, поскольку их «получили всего 11». Руководство клиники решилось «расходовать» тест на пенсионерку только после долгих раздумий. В результате коронавирус у пенсионерки подтвердился.
Соответственно, как отмечает Рослякова, в течение 5 дней с зараженной женщиной контактировал персонал клиники, родственники и друзья. В связи с этим количество инфицированных в Киеве может существенно увеличится.--------------------------------------
зе правий..
.400 000 -явно завищена цифра..
статистика після аналізу динаміки поширення каже про 200 000 інфікованих в Україні 'на сьогодні' МАКСИМУМ.
ДУМАЮ,РЕАЛЬНА ЦИФРА ЩЕ МЕНША.
20-50 ТИСЯЧ ІНФІКОВАНИХ В УКРАЇНІ
тобто хворих 2-5 тисяч(цифра,вже непідйомна нашій медицині)..
звідси оголошення Надзвичайного Стану в Києві.
Звичайно,малоймовірно,що залишились"чисті' області.
якщо не Італії,польщі,чехії,то Схід з рашки завіз точно..
НА ЖАЛЬ,БІЛЬША ЧАСТИНА З НИХ ІДЕ ЗА СТАТИСТИКОЮ ГРВІ (
Прогноз епідемічного сезону 2019/2020 (01.10.2019-17.05.2020)Протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн людей.
За розрахунками ВООЗ, упродовж нового епідемічного сезону в Північній півкулі циркулюватимуть віруси грипу, подібні до A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09, A/Kansas/14/2017(H3N2), B/Colorado/06/2017 (лінія B/Victoria/2/87), B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata/16/88).
Шмигаль, а розуму не вистачило щоб вчинити навпаки - не зменшувати кількість маршруток, не зупиняти метро, а розширити можливості людей їздити в транспорті по 10 чоловік?
Підкажу. Для цього слід було б здійснити наступне:
- Всі ж підприємства знають, скільки у них приїжджих працюючих і звідки...
-Негайно підприємствам слід здати цю інформацію в місцеві органи влади для визначення як критичних, так і оптимальних маршрутів ...
-Вони мали б оголосили цю інформацію всім бажаючим включитися в регулярні перевезення за вказаними маршрутами...
Чи ви скажете, що не вистачить в перевізників наявних автобусів... Тоді автобуси, в яких двоє дверей перегородіть тимчасовими перегородками...
Випустіть на міські (приміські) маршрути... автобуси, що були задіяні на міжміських і міжнародних перевезеннях, маршрутний рух яких заборонили... Перегородіть і ці автобуси на секції по 10 чол. в кожній!
Буде мало...
Тоді запровадьте другу, більш легшу і по-військовому підконтрольну і добре керовану стадію:
-всі мєнтовозки - автобуси, автоЗАКи випустити на лінії в якості регулярних перевізників - так і заробили б собі на маски, замість того щоб виділяти для МВС з бюджету 70 млн грн. - наших грошей (з наших податків). Цього транспорту в мєнтовському відомстві так і по регіонах) в сумі мабуть в десяток разів більше , ніж у всієї Армії. От вони і контролювали б кількість пасажирів в своєму транспортному засобі, а не відволікати б від роботи працівників ППС, дільничих, слідчих.. для контролю в нинішніх транспортних засобах
- по метро... випустити більшу кількість поїздів, попередньо трішки переобладнавши вагони - В кожному ж вагоні метро по четверо дверей... От і розбити вагон на десять-12 секцій тимчасовими перегородками (на 10 чоловік) в кожній. До фотоелементів на дверях підключити лічильники кількості пасажирів, які зайшли до секції, і щоб при наповненні кожної секції в 10 чол. кожна з дверей вагону закривалася автономно і автоматично... Якщо треба, сам можу намалювати схему - як це зробити.
Продумати і запровадити систему "дозованого пропуску" на ескалатори - пропускати дозовану кількість під кожен наступний потяг ("держава у смартфоні" вже є, то чому не можна хоча б розповсюдити її на метро?)
Міжміські і внутрішньоміські електрички переобладнати таким же чином ( секції по 10 чоловік) складніше, але все піддається вирішенню. На вказаних міських та приміських маршрутах додатково ще й запустити міжміські і міжнародні поїзди, рух за якими вже нині припинено.
Вирішення наступної проблеми в цьому ж плані - оплата за проїзд.
Вартість оплати за проїзд працівників мали б взяти на себе самі підприємства... Згадані витрати дозволити включати підприємствам в собівартість. Звичайно, що оподатковуваний прибуток у підприємств від цього знизиться, як і відрахування до бюджету. Але підприємства повноцінно працюватимуть, отримуватимуть з/п працюючі і до бюджету поступить набагато більше коштів, не зросте безробіття, ніж якби підприємство зупинилося б від впроваджених владою транспортних обмежень і способів КОНТРОЛЮ!
Продумати (терміново - в один день) транспортні компенсації медсестрам та іншим медикам, бо якщо закриються лікарні, то ваша "ефективна боротьба з коронавірусом" піде прямо під хвіст котам...
Не вирішуваних проблем НЕМАЄ, але є люди, які або не вміють, або не знають, не здатні, або не бажають їх вирішувати!
Дійте швидко а не - тріпайтеся , чорт би вас побрав!
Рано чи пізно людство винайде дієві засоби проти коронавірусу... і економіки почнуть відновлюватися, але втрат буде менше, якщо до вирішення цих проблем підходити вчасно, діяти ефективно, творчо.... Правда - якщо є чим думати...
Інакше... уявіть собі ситуація злету безробіття і безгрошів'я - люди ж зачнуть вимирати від голоду.,. І я не думаю, що не знайдуться відчайдухи, які перед власною смертю не вирішать перестріляти як скажених собак нинішню "творчу" і "турботливу", але тупу як сто свиней... владу...
Кафе на Арбате.За столиком сидят Карл Маркс,Энгельс и Джугашвили с чЛениным.
Таак,чуваки,говорит чЛЕНИН,мы мировую революцию сочинили? Сочинили,ваша задача убедить 73 % быдла,что Мировое гоффно лучшее в Мире.
Сралин закурил трубку и говорит : товарищ чЛенин прав,быдло надо мочить в сортире,иначе оно не понимает задачи ПАРТИИ..
Маркс и Энгельс скромно промолчали....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Що раніше було яйця чи курка - Оманська омана чи брехня. Єрмак чи беня.
Довіри вже не буде.!!!!!!!!!!!!
Що раніше було яйця чи курка - Оманська омана чи брехня. Єрмак чи беня.
Довіри вже не буде.!!!!!!!!!!!!
Другими словами, чтобы такое утверждать - нужно было провести 400 тыс исследований