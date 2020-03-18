 Шмигаль вирішив посягнути на один зі стовпів держави - поділ гілок влади, - нардеп від "Голосу" Бобровська

На цьому акцентувала в Facebook нардеп від "Голосу" Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.
У той же час вона уточнила, що це стосується скасування діяльності ВР і передачі повноважень комусь іншому.
Депутат процитувала статтю 6 Конституції України: "Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову".
"Цей принцип існує з 17 сторіччя, на ньому будується будь-яка держава. Його відсутність означає в кращому випадку росію, в гіршому - Північну Корею. От там Кім Чен Ин і суддя, і міністр, і парламентар.
Те, що новий прем'єр-міністр України відкрито пропонує передавати функції законодавчої гілки влади - іншим, а міністр МВС це радісно підтримує... ну це навіть не бананова республіка. В автократіях хоч намагаються зробити вигляд, що поділ влади існує", - підкреслює Бобровська.
На її думку, в Кабміні розраховують, що на тлі пандемії коронавірусу такі ініціативи "люди в паніці мають з'їсти".
"А ще це означає, що сумний приклад "папірєдників" їх нічому не навчив", - зазначила парламентарій.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 18 марта на заседании Кабмина в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предложил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти.
Этот принцип, пусть и не сам Зеля, но его окружение сейчас и пытаются пробить..
Золотые слова, Барышня...
Что ж, настал этот момент.Сейчас, когда страна стоит перед лицом угрозы невиданной по своим масштабам эпидемии, мы должны сплотиться вокруг нашего лидера президента Зеленского и его команды, и прежде всего не допустить в стране хаоса и потери управляемости.Нет ничего опаснее, чем если государство утратит своё руководство, и страна погрузится в беззаконие и впадёт в панику. Поэтому прежде всего нам необходимо позаботиться о высшем руководстве страны.Президент, его советники, кабинет министров и народные депутаты (в частности, представители монокоалиции партии "Слуга народа") находятся в категории повышенного риска. Каждодневные встречи с другими высокопоставленными лицами, заседания, совещания, рабочие поездки - всё это создаёт повышенную угрозу заражения коронавирусом.
Поэтому.
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ.Немедленно, в турборежиме, принять постановление о введении принудительного карантина для президента Зеленского и его окружения, кабинета министров, РНБО, депутатов Верховной Рады из числа монокоалиции.Обеспечить их полную изоляцию не менее чем на 3 (три) месяца во избежание угрозы заражения, что привело бы к потере страной управляемости. Немедленно разработать и принять особые процедуры для обеспечения эти гражданам внепланового оплачиваемого отпуска в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Категорически исключить любые встречи, принятие участия в заседаниях и совещаниях - во избежание заражения.И временно (минимум на 3 месяца) заменить президента Зеленского бывшим президентом Порошенко, а кабмин Шмыгаля - бывшим кабмином Яценюка, потому что их не жалко.ЛАЙК, РЕПОСТ, ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ ОТ УГРОЗЫ ЭПИДЕМИИ!
А еще в Конституции написано,что продажа земли запрещена.
Гарна новина
Вот как истирит путин хло об флоте США в Украине.
Махim.Gaiduk
@im19780616
Грозный Совфед РФ... который официально вводил 2 марта 2014-го войска в Украину... попросил Запад снять санкцыйи. ... Которые смешные искандерам и которые полезные для экономики РФ. А все почему ? Патамушта сейчас 2020й и очень кюшать хоцца
На что он руку поднимал!.. (С)
У випадку введення надзвичайного стану нас можуть чекати такі обмеження. Все б нічого, якби не зустріч у Мінську 25 березня. Чекаю, що оголосять про її скасування. Люди повинні мати право на протест проти здачі країни.
"У найближчі 24 години в Україні можливе запровадження надзвичайного стану, на цей час народним депутатам сказали залишатися в Києві."
До повноважень Ради належить затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента указів про введення надзвичайного стану в Україні.Режим НС визначається виключно законом. Тоді прийміть вже закон, що Конституція скасовується,
а Зе царь.
Легализация ОРДЛО под маской карантина
КРИМИНАЛ | СР, 2020-03-18 19:32
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Новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко подав практично порожню декларацію - у ній він вказав, що проживає у Києві у квартирі дружини площею 90 кв. м.
Про це свідчать дані на сайті НАЗК.
Петрашко не задекларував ніякої нерухомості, корпоративних прав, доходів або активів.
У декларації він вказав, що у його дружини Світлани громадянство РФ, подружжя має двох дітей - Максима і Матвія, обоє - громадяни України.
Можливо, пізніше Петрашко внесе в декларацію доповнення.
Нагадаємо: Верховна Рада проголосувала за призначення на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.
Ігорю Петрашко 44 роки, він у 1996 році закінчив "Львівську політехніку" (бакалавр бізнес-адміністрування), у 1997 році у цьому ж виші отримав кваліфікацію спеціаліста інженера-економіста.
У 2001 році отримав диплом магістра бізнес-адміністрування університету Вандербільт (США).
У червні-грудні 2001 року працював на посаді консультанта у компанії Enron Energy Services (США).
Із січня 2002 по березень 2004 року працював на посаді консультанта у компанії Globalspec (США).
З 2004 по 2007 роки працював у компанії "Ернст енд Янг" (У Києві та Москві).
У 2007-2013 роках - працював в інвестиційній компанії "Тройка Діалог Україна", де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором, а потім став на чолі департаменту корпоративного бізнесу в "Сбєрбанку Росії" (останні структури експерти відносять до сфери впливу ФСБ РФ, які ця російська спецслужба активно використовує для проведення спецоперацій за кордоном, про що багато повідомляли ЗМІ - А).
З 2013 року Петрашко працює в агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка.
Як відомо, Бахматюк також володів двома банками - "ВіЕйБі" та "Фінансовою ініцітативою". Обидва були визнані неплатоспроможними: перший - 20 листопада 2014 року, другий - 23 червня 2015 року.
Нацбанк підрахував, що в бізнесмена утворився борг - близько 38 млрд грн. З них 10,9 млрд - борг банків перед НБУ за отримане рефінансування ("ВіЕйБі банк" - 3,13 млрд грн, "Фінансова ініціатива" - 7,72 млрд грн).
Наразі Олег Бахматюк оголошений в розшук Національним антикорупційним бюро. Він повідомив, що знаходиться у справах за кордоном.
13 листопада НАБУ повідомило власнику VAB Банку Бахматюку та ексголові правління фінустанови Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.
Бахматюка підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ст.191 ч.5) та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.209 ч.3).
Петрашко також претендував на посаду глави ДФС, але програв конкурс вже екс-главі ДФС Роману Насірову.
«Аргумент»