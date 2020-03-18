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 Політика України
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 Шмигаль вирішив посягнути на один зі стовпів держави - поділ гілок влади, - нардеп від "Голосу" Бобровська

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вирішив посягнути на один зі стовпів держави - парламент.

На цьому акцентувала в Facebook нардеп від "Голосу" Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.

У той же час вона уточнила, що це стосується скасування діяльності ВР і передачі повноважень комусь іншому.

Депутат процитувала статтю 6 Конституції України: "Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову".

"Цей принцип існує з 17 сторіччя, на ньому будується будь-яка держава. Його відсутність означає в кращому випадку росію, в гіршому - Північну Корею. От там Кім Чен Ин і суддя, і міністр, і парламентар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль доручив підготувати закон про передачу повноважень між органами влади: Якщо Рада буде не здатна, хтось має оголосити надзвичайний стан. ВIДЕО

Те, що новий прем'єр-міністр України відкрито пропонує передавати функції законодавчої гілки влади - іншим, а міністр МВС це радісно підтримує... ну це навіть не бананова республіка. В автократіях хоч намагаються зробити вигляд, що поділ влади існує", - підкреслює Бобровська.

На її думку, в Кабміні розраховують, що на тлі пандемії коронавірусу такі ініціативи "люди в паніці мають з'їсти".

"А ще це означає, що сумний приклад "папірєдників" їх нічому не навчив", - зазначила парламентарій.

Шмигаль вирішив посягнути на один зі стовпів держави - поділ гілок влади, - нардеп від Голосу Бобровська 01

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 18 марта на заседании Кабмина в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предложил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182548
 
 
 Топ коментарі
 
Шмыгаль, Пукаль и Какаль - лучшие люди Зелюковича.
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По ее мнению, в Кабмине рассчитывают, что на фоне пандемии коронавируса такие инициативы "люди в панике должны съесть".
Золотые слова, Барышня...
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Шмыгаль, Пукаль и Какаль - лучшие люди Зелюковича.
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так он не успев попой уппастьв кресло предложил нашим людям Путина давать водичку он же полный дебил и мразь .. ... я считал что пандемии убирают биомусор с планеты и даунов...
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судя по курсу рубля - завтра доллар по 29..29.10 грн будет...
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Нихрена, Дешовая нефть гривне помагает. Будет, но иза паники баранов.
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Я уже раньше писал - народу вирус, корону - Вове.
Этот принцип, пусть и не сам Зеля, но его окружение сейчас и пытаются пробить..
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судя по любителю Куршавеля, кловану тоже болт...
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протянет ли до августа, чтоб стать "августейшим" Шмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - разделение ветвей власти, - нардеп от "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 8074
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За такие вещи мало даже по шмыгалке надавать!!!
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...бачылы очи шо выбыралы... кушаем отара, и не тявкаем... Шмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - разделение ветвей власти, - нардеп от "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 6796..
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По ее мнению, в Кабмине рассчитывают, что на фоне пандемии коронавируса такие инициативы "люди в панике должны съесть".
Золотые слова, Барышня...
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Vladimir Zavgorodn

Что ж, настал этот момент.Сейчас, когда страна стоит перед лицом угрозы невиданной по своим масштабам эпидемии, мы должны сплотиться вокруг нашего лидера президента Зеленского и его команды, и прежде всего не допустить в стране хаоса и потери управляемости.Нет ничего опаснее, чем если государство утратит своё руководство, и страна погрузится в беззаконие и впадёт в панику. Поэтому прежде всего нам необходимо позаботиться о высшем руководстве страны.Президент, его советники, кабинет министров и народные депутаты (в частности, представители монокоалиции партии "Слуга народа") находятся в категории повышенного риска. Каждодневные встречи с другими высокопоставленными лицами, заседания, совещания, рабочие поездки - всё это создаёт повышенную угрозу заражения коронавирусом.
Поэтому.
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ.Немедленно, в турборежиме, принять постановление о введении принудительного карантина для президента Зеленского и его окружения, кабинета министров, РНБО, депутатов Верховной Рады из числа монокоалиции.Обеспечить их полную изоляцию не менее чем на 3 (три) месяца во избежание угрозы заражения, что привело бы к потере страной управляемости. Немедленно разработать и принять особые процедуры для обеспечения эти гражданам внепланового оплачиваемого отпуска в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Категорически исключить любые встречи, принятие участия в заседаниях и совещаниях - во избежание заражения.И временно (минимум на 3 месяца) заменить президента Зеленского бывшим президентом Порошенко, а кабмин Шмыгаля - бывшим кабмином Яценюка, потому что их не жалко.ЛАЙК, РЕПОСТ, ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ ОТ УГРОЗЫ ЭПИДЕМИИ!
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Депутат процитировала статью 6 Конституции Украины: "Государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную"Источник: https://censor.net.ua/n3182548

А еще в Конституции написано,что продажа земли запрещена.
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С такой "удачей", этот Шмыгаль долго не протянет. Интересно сколько соберут в бюджет в марте?
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швидше,б, закінчувалися,всі ці -недовго
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Крысы зеленого - коломойского - пинчука против человека ахметова.
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Просто будет ЧП и власть хотят раздербанить даже депутат Арахамия будет при власти - это уже мафия. После окончания ЧП (если оно кончится) то власть назад вряд ли вернуть или вернуть, но как и кто будет отвечать за дебит-кредит.
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тут явний склад злочину: спроба державного перевороту
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Нужно идти к Коломойскому и Ахметову в гости, а Авакова убирать пока не поздно, ни в одной цивилизованной стране нету нацгвардии, молиции, МЧС и погранцов в одних руках, это опасно.
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Ну ось куратор Зе говорить, що продовжувати контракт Коболєва не можна. Впевнений, Вова вже приступив до виконання команди. Кобалев под защитой 6 флота США уже. Газ пошел в Европу.

Вот как истирит путин хло об флоте США в Украине.Шмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - разделение ветвей власти, - нардеп от "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 8090
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Махim.Gaiduk

@im19780616


Грозный Совфед РФ... который официально вводил 2 марта 2014-го войска в Украину... попросил Запад снять санкцыйи. ... Которые смешные искандерам и которые полезные для экономики РФ. А все почему ? Патамушта сейчас 2020й и очень кюшать хоцца
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А только у меня впечатление шо нелох уже не при делах так "нормальный пасажир"?
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Я олихарха Коломойского посадю,а Ахметова уже весной засадю Шмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - разделение ветвей власти, - нардеп от "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 990873 % процента быдла мне Мандат дали
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Джерело Березовця повідомляє, що ще у двох нардепів позитивний тест на коронавірус. Сподіваюсь не з ЄС. Ви думаєте,що в Раді коронавірус є, а в маршрутках немає?Шмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - разделение ветвей власти, - нардеп от "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 3275
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Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!.. (С)
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Вспоминаем чего хотео ху*ло? Оно хотело чтобы Украина дала власть регионам. Чем и занимется под прикрытием коронавируса засланный казачек Ахметова - Шмыгаль!
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Там не понятно он вроде не хочет отдавать власть не каким ЧП структурам и местным баронам
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ВОТ основное
У випадку введення надзвичайного стану нас можуть чекати такі обмеження. Все б нічого, якби не зустріч у Мінську 25 березня. Чекаю, що оголосять про її скасування. Люди повинні мати право на протест проти здачі країни.
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...щоб жить, ні в кого права не питають
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Право на протест народа никто и ничто не может ограничивать. Никакая власть! Никакой короновирус! Ибо источником власти в Украине есть сам НАРОД. Читайте конституцию. Там все написано.
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Джерело від слуг роялю:
"У найближчі 24 години в Україні можливе запровадження надзвичайного стану, на цей час народним депутатам сказали залишатися в Києві."
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Для Шмигаля,ст. 85,92 Конституції:
До повноважень Ради належить затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента указів про введення надзвичайного стану в Україні.Режим НС визначається виключно законом. Тоді прийміть вже закон, що Конституція скасовується,
а Зе царь.
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Как всегда Голос разума, единственная настоящая народная партия, бенины клоуны топят за дефолт, боты стецькива им помогают ради голосов для Пороха, что хорошо, но Порох это не рарод, а шмыгаль топит за Ахметова. Больше союзников НАРОДА в раде нету.
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Это тот народ что за путина хла топит - пинчуки- кучмы
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Тот же голос ловит свою рыбку в мутной воде не говоря что там решают
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ну хіба що із правом вільного володіння і носіння вогнепальної зброї для громадян. ну щоб кожен, хто президент міг теж об'явити стан президенту ЗеленськомуШмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - разделение ветвей власти, - нардеп от "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 7648
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ИТОГ
Легализация ОРДЛО под маской карантина

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Гончарук хоч самокритично назвав себе профаном, а наступник навіть до рівня Мілованова не дотягує.
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Нардеп Шахов действительно болен коронавирусом COVID-19. он заразился во время отпуска во Франции. Последний раз в ВР он был 6 марта. Так что есть ли инфицированные в ВР или нет уже не стоит. Вопрос уже лишь в том сколько их. Б. Береза..
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та *** с ним с тем шаховым и с тобой петух соевый))
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Рыги и галёрка -главные бациллоносители.Украины.
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Вакарчук опять перед рускими олигархами выступать уехал?
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Новий міністр економіки зі стажем роботи у ФСБшних структурах за все життя геть нічого не нажив, окрім жінки - громадянки РФ (ДЕКЛАРАЦІЯ)

КРИМИНАЛ | СР, 2020-03-18 19:32

Шмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - разделение ветвей власти, - нардеп от "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 7055Версия для печати

Новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко подав практично порожню декларацію - у ній він вказав, що проживає у Києві у квартирі дружини площею 90 кв. м.
Про це свідчать дані на сайті НАЗК.
Петрашко не задекларував ніякої нерухомості, корпоративних прав, доходів або активів.
У декларації він вказав, що у його дружини Світлани громадянство РФ, подружжя має двох дітей - Максима і Матвія, обоє - громадяни України.
Можливо, пізніше Петрашко внесе в декларацію доповнення.
Нагадаємо: Верховна Рада проголосувала за призначення на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.
Ігорю Петрашко 44 роки, він у 1996 році закінчив "Львівську політехніку" (бакалавр бізнес-адміністрування), у 1997 році у цьому ж виші отримав кваліфікацію спеціаліста інженера-економіста.
У 2001 році отримав диплом магістра бізнес-адміністрування університету Вандербільт (США).
У червні-грудні 2001 року працював на посаді консультанта у компанії Enron Energy Services (США).
Із січня 2002 по березень 2004 року працював на посаді консультанта у компанії Globalspec (США).
З 2004 по 2007 роки працював у компанії "Ернст енд Янг" (У Києві та Москві).
У 2007-2013 роках - працював в інвестиційній компанії "Тройка Діалог Україна", де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором, а потім став на чолі департаменту корпоративного бізнесу в "Сбєрбанку Росії" (останні структури експерти відносять до сфери впливу ФСБ РФ, які ця російська спецслужба активно використовує для проведення спецоперацій за кордоном, про що багато повідомляли ЗМІ - А).
З 2013 року Петрашко працює в агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка.
Як відомо, Бахматюк також володів двома банками - "ВіЕйБі" та "Фінансовою ініцітативою". Обидва були визнані неплатоспроможними: перший - 20 листопада 2014 року, другий - 23 червня 2015 року.
Нацбанк підрахував, що в бізнесмена утворився борг - близько 38 млрд грн. З них 10,9 млрд - борг банків перед НБУ за отримане рефінансування ("ВіЕйБі банк" - 3,13 млрд грн, "Фінансова ініціатива" - 7,72 млрд грн).
Наразі Олег Бахматюк оголошений в розшук Національним антикорупційним бюро. Він повідомив, що знаходиться у справах за кордоном.
13 листопада НАБУ повідомило власнику VAB Банку Бахматюку та ексголові правління фінустанови Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.
Бахматюка підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ст.191 ч.5) та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.209 ч.3).
Петрашко також претендував на посаду глави ДФС, але програв конкурс вже екс-главі ДФС Роману Насірову.
«Аргумент»
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