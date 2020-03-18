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 Політика України, Події
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 У МВС пояснили, що таке "режим надзвичайної ситуації", який введено в Київській, Житомирський і Чернівецькій областях

У МВС пояснили, що таке "режим надзвичайної ситуації", який введено в трьох областях України: Київській, Житомирський і Чернівецькій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС у Фейсбук.

Режим НС на території країни або регіону вводиться, коли порушено нормальні умови життєдіяльності під час техногенних катастроф, стихійних лих або епідемій.

Влада організовує:

  • визначається керівник або штаб, відповідальний за ліквідацію НС
  • штаб має право безпосередньо залучати будь-які держструктури і сили для ліквідації НС
  • інформування населення
  • постійний контроль за розвитком НС та моніторинг епідемічної ситуації
  • виявлення хворих і контактних, їхня ізоляція і госпіталізація
  • режим карантину: в т.ч. заборона масових заходів, обмеження руху громадського транспорту
  • зупинення діяльності суб'єктів господарювання, розташованих у зоні НС, і обмеження доступу людей до таких зон
  • комплекс санітарно-гігієнічних протиепідемічних та лікувальних заходів
  • дезінфекція об'єктів і територій, спеціальна обробка техніки
  • посилена охорона громадського порядку, патрулювання небезпечних у епідвідношенні об'єктів
  • залучення необхідних сил і засобів та забезпечення роботи медичних і протиепідемічних установ

У МВС підкреслюють, що існує велика різниця між режимом "надзвичайної ситуації" і "надзвичайного стану".

У МВС пояснили, що таке режим надзвичайної ситуації, який введено в Київській, Житомирський і Чернівецькій областях 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182547
 
 
 Топ коментарі
 
куда эти умственно отсталые решили эвакуировать население?
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если принять за данность шо ВСЕ последующие президентишки-хуже предыдущих,таки-да.
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блдь,как эта постанова с коронавирусом подзибала.
сраная "влада" просто хайпует на тренде.все.нет никаких угроз эпидемии или пандемии.
смертность в пределах 10%-это намного меньше чем по ДТП,ССС заболеваний и рака.

весь Киев взаполнен аленями в масках.на вас,алени,и ориентируется "власть".
тьху,блдь,страна Аления.
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куда эти умственно отсталые решили эвакуировать население?
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"привлечение необходимых сил и средств" -настораживает.....
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...Прилетіла після насиченого робочого тижня в Норвегії, заснула о 16.00 прокинулась о 9 ранку наступного дня. Списала на втому. 8.03 пробігла забіг, який подумки приурочила собі до дня боротьби за права жінок. Сильно втомилась, подумала це норма для початку березня, поїла вітамінну їжу. За неділю і вихідний понеділок побачилася і пообнімалася з максимальною кількістю людей. Обіцяла собі знову почати нормально спати і не пити кави.
У вівторок на роботі було неважно, колеги подумали, що я просто сьогодні зла і не чіпали. Cкасувала плани після роботи, пішла додому лежати. Ну все, захворіла.
У перший робочий день добровільно з колегами "здалися" на гарячу лінію 1551, як такі, що приїхали з зони-яку-не-можна-називати. Тим часом кількість випадків Х в зоні за добу збільшилась майже вдвічі, 800 підтверджених хворих на 4,5 млн населення. Сімейна лікар і медсестра поліклініки Шевченківського району мені дзвонили по алгоритму двічі і раз на день, відколи я зареєструвалась в списку "падазрітєльних". От я їм і повідомила, що хвора.

З моїх симтомів - температура, кашель, задишка, все. Ні тобі горло, ні соплі, ні лихоманка. Cвою сімейну лікарку я половині фб вже радила, вона мені дуже подобається і антибіотиків сходу не призначає. Розказала, що робити і не переживати, сон, Netflix і чай, і парацетамол, коли треба, дзвонить досі двічі на день.
Колись давно вагалась щодо декларації із лікарем, але в результаті сто разів не пошкодувала. З моєю лікаркою я від усього вакцинована і проінформована.
На третій день температури і сухого кашлю лікар викликала мені швидку, просила не панікувати і зібрати необхідні речі. Я не протестувала, бо останній раз, коли хворіла в червні 2019, переконалася що з температурою жарти погані (хто не слідкує за моїм бурхливим лікарняним життям - я лежала з корем в реанімації, а після - вдома з пневмонією, через останнє - в зоні ризику).

Швидка приїхала досить оперативно. Домофон зламався, спустилась з 4го на 1ий шоб впустити, супер задихалась, хоч я і бігунка. Поміряли температуру -38*, тиск - ок, сатурація (насичення крові киснем) - нижній поріг, 95%. Сімейна лікарка на гучномовці тим часом розповідала лікарям швидкої про історію хвороби. Добалакались, що підозра на коронавірус, треба брати на тест в інфекційну лікарню.

Хто не знає, інфекційне відділення - це коли тобі не можна вийти навіть в коридор, нікому не можна тебе провідати, відповідно ніхто здоровий не може прийти, побачити, що там відбувається, і якось відреагувати чи допомогти. Вся надія на себе.
Cказали везуть в лікарню №9. О ні, це ж там мене запам'ятали як дивну дівчинку, яка в напівпритомному стані знімає на телефон весь неадекват, що там коїться, і розказує шось про права. Після реанімації (до якої мене довели халатністю), мене виписали іронічно знову туди. Рівень сюру зашкалював настільки, що я через верхній поверх, а потім запасний вихід звідти втекла. І от мене знову везуть туди. Треба було терміново щось робити, але лікар швидкої спокійним басом сказав мені, що тут точно не я вирішую.
На щастя, доки мене трусило в багажнику по вибоїнах на київських дорогах, лікарям по телефону прийшла інструкція везти мене в Олександрівську клінічу лікарню (стара назва - Жовтнева), фух, хороша лікарня, думала я. - https://medium.com/@mariyarudko/%D1%8F%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-3751f6c8ba0f
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Щодо швидкої, все було швидко, коректно, професійно. Тільки оператор забула сказати, що підорза на коронавірус, і лікарі прийшли без захисту, вдягались вже у мене вдома. Смішні були скафандри - ніякі не захисні костюми, а накидки з медичної тканини (як бахіли чи одноразові простині), максимально схожі на сині пакети для сміття.

Дорогою в лікарню, я себе налаштувала, що буде непросто, але я ж за півроку значно помудріла. То я вирішита проявити humility (смиренність?), не зашкварютись з порогу, слухати, мовчати і розвивати толерантність. Бо якщо пандемія дійсно суне в Україну, то не час і не місце на оце "я жила в Швеції, я знаю, як правильно".
Більше години сиділа в машині швидкої, доки там шось вирішували, сиджу, мовчу, покашлюю. Нарешті забрали в кабінет прийому, почали довго шось розпитувати, записували, міряли.
Поверхом прокотилося: "пропав номер ліфтьора! шукайте номер ліфтьора! там хворі застрягли в ліфті!"
Олександрівка була заявлена як флагманська лікарня в боротьбі з COVID-19. Довкола суматоха, на вулиці кияни і блогери хочуть увірватись і подивитись, як відбувається тестування на коронавірус. В приймальню кожні 2 хв телефонують з такими ж питаннями - хтось прохально, хтось агресивно. Дехто відверто закошмарює медсестр. Отут до речі можна побачити які "привітні" у Олександрівській лікарні працівниці. Події відбувалися, якраз коли я сиділа в приймальній.
Люди, не створюйте невиправданих перешкод медичним працівникам. При всіх недоліках системи, вони в cвоїй більшості насправді стараються. Золоте правило: не можеш допомогти - не заважай.
З лікаркою швидкої довго говорили наодинці без мене, і тут вона, яка в мене вдома казала "підозра на коронавірус!", вже пише в свому заключенні "ОРВИ". А моїй сімейній лікарці, як я дізналася, перепало на горіхи від керівництва, що вона мене зарепортила. В Україні ж нема коронавірусу.
Коридором лунає: "ну шо там ті в ліфті, досі сидять? Та да, ліфтьор приїхав п'яний в зюзю".

Мене рекомендували до госпіталізації, дали підписати папери, що я розумію, де я знаходжуся і не втечу, і о 17:58 забрали кросівки, куртку (дороги назад нема) і сказали, що забирають наверх в палату. Інфекційка в Олександрівці, треба віддати належне, відчутно краща за зубожілу (чи то недофінансовану, чи обікрадену) "cестру" в лікарні #9. Чисто, тепло, ремонт.
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для обсервации, возможно, откроют припять, поместив подозреваемых в бывшие тамошние больницы, состояние которых сейчас не сильно отличается от состояния сегодняшних райбольниц.
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и тем не менее вероятность такого развития событый сегодня существует.
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В пятницу если примут и по всей Украине и будет диктутура Авакяна
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если принять за данность шо ВСЕ последующие президентишки-хуже предыдущих,таки-да.
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А правники кажуть, що ви порушили конституцію, обмеживши право вільного пересування громадян.
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блдь,как эта постанова с коронавирусом подзибала.
сраная "влада" просто хайпует на тренде.все.нет никаких угроз эпидемии или пандемии.
смертность в пределах 10%-это намного меньше чем по ДТП,ССС заболеваний и рака.

весь Киев взаполнен аленями в масках.на вас,алени,и ориентируется "власть".
тьху,блдь,страна Аления.
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