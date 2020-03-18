 У МВС пояснили, що таке "режим надзвичайної ситуації", який введено в Київській, Житомирський і Чернівецькій областях

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС у Фейсбук.

Режим НС на території країни або регіону вводиться, коли порушено нормальні умови життєдіяльності під час техногенних катастроф, стихійних лих або епідемій.

Влада організовує:

визначається керівник або штаб, відповідальний за ліквідацію НС

штаб має право безпосередньо залучати будь-які держструктури і сили для ліквідації НС

інформування населення

постійний контроль за розвитком НС та моніторинг епідемічної ситуації

виявлення хворих і контактних, їхня ізоляція і госпіталізація

режим карантину: в т.ч. заборона масових заходів, обмеження руху громадського транспорту

зупинення діяльності суб'єктів господарювання, розташованих у зоні НС, і обмеження доступу людей до таких зон

комплекс санітарно-гігієнічних протиепідемічних та лікувальних заходів

дезінфекція об'єктів і територій, спеціальна обробка техніки

посилена охорона громадського порядку, патрулювання небезпечних у епідвідношенні об'єктів

залучення необхідних сил і засобів та забезпечення роботи медичних і протиепідемічних установ

У МВС підкреслюють, що існує велика різниця між режимом "надзвичайної ситуації" і "надзвичайного стану".

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