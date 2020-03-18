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Все про:Італія (428) COVID-19 (1240)

 За минулу добу в Італії від коронавірусу померло 475 осіб - це максимальна цифра від початку пандемії

За минулу добу в Італії від коронавірусної інфекції померло 475 осіб. Це максимальні денні втрати у країні від початку епідемії у 20-х числах лютого.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомило міністерство охорони здоров'я Італії.

Загальна кількість жертв епідемії, відтак, становить 2978 осіб.

Кількість усіх зареєстрованих випадків COVID-19 у країні становить 35 713 (+4207 порівняно зі вчорашнім днем): 28 710 осіб продовжують хворіти (+2648 зі вчорашнього дня), 4025 осіб одужали (+1084). У загальну кількість підтверджених випадків також включено померлих від інфекції.

Серед тих, хто продовжує хворіти, 12 090 осіб перебувають у домашній ізоляції (+982), 14 363 госпіталізовано (+1469), ще 2257 осіб лежать у реанімації (+197).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 88% смертей від коронавірусу в Італії - люди, старші за 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський. ТАБЛИЦЯ

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник у грудні 2019 року в китайському Ухані. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією. За даними американського Інституту Джона Гопкінса, до 18 березня інфекцією заразилося 204 тис. осіб у всьому світі, кількість померлих перевищила 8 тис.

Італія посідає перше місце у світі за темпами поширення коронавірусу і друге місце – за кількістю інфікованих та померлих (після Китаю).

Читайте також: "Там працює все - і метро, ​​і трамваї. Тільки там ніхто не їздить - там самі трупики вже", - Кернес про масштаби коронавірусу в Італії. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182545
 
 
 Топ коментарі
 
Ну хуже чем при Порошенко не будет да Зебилы? Так хуже уже небудет или нужно ещё подождать!
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это максимальная цифра с начала пандемии..

Погодите пару недель... Украина побьет рекорд. Сука зеленая по всей стране без карантина распускает людей, которых свозит со всего мира.
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Походу сами из лаборатории в Ухане и вынесли вирус.
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Тю, ты что, никогда гадюк, ужей и тушканчиков зажаренных на кострике не ел? В тараканы под пивко ващще деликатес!))
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Там величезний туристичний трафік. Цілорічно.
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...там ещё по метро и электричкам, гармонисты ходють -- культурно обслуживают пассажиров, с протянутой рукой...

Я иногда теряю географическую ориентировку -- когда в Италии, вдруго кажется, шо я в Тунисе, или в Греции, когда в Тунисе, иногда кажется, шо это Греция, или Италия... ...и так далее...

Очень похожие страны, особенно своими захолустными местами.
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Так и есть - Европа .то картинка виртуальная с Эйфелевой башней
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Бывали в Европе и на Эйфелевой башне? Где и когда, если не секрет? -- вкратце...*)
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В прошлом году . Во Франции французов нет .Я так и не понял кто французы во Франции.
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Да? -- а я в прошлом году на набережной, у Башни, пиццу кушал -- среди одних французов...

И фотка есть. А ты чем докажешь, что во Франции французов нет?
Чё там новенького в прошлом году было вокруг Башни? -- на подходах к ней... -- мимо не пройдёшь! Если ты там проходил...
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Париж маленький город .А 15 км от Парижа есть большой Париж с трущобами и с миллионным контингентом мигрантов .
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-- так ты в трущёбах французов искал? -- странно, шо не нашёл...*)
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Та ну.. Неужели в Тунисе тоже так классно, как в Греции ?
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Классно у них везде, где античные памятники -- тоже перепутать можно...*)
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Гитлер и Муссолини спасут Италию.,а дохлому совку нужон товарищ Сралин и товарищ Берия...Быдлу всегда нужон вождь...
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В Бергамо захворіли 20 відсотків лікарів.
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А у нас анонсували масштабне скорочення кількості медперсоналу. Чекайте, Зеленського Україна надовго запам'ятає.
Звісно, якщо переживе.
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2-й етап медрехворми імені Уляни Супрун, єтіть єю в коромисло.
У нашій райлікарні з 1 квітня не буде роддому і стоматології. Мабуть, влада планує, що народ припинить розмножуватися і їсти. Морг, що характерно, закриттю не підлягає...
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Пока будет переться народ за жрачкой в супермаркеты, все будет писец.хоть очереди, хоть через головы прыгать. Только доставка еды на дом. Зарабатывайте
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Страшне, народ мре як мухи(((як там італійці без Кальчіо?? мабуть по тв старі матчі дивляться...
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Италию спасет освобождение Маркова, это серьезно. Их дьявол пометил
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Смэртнасть как у грыпа, птичий пережили и ничего, а сколько наркоманов умирает, маркетинговый ход производителей масок, заговор массонов, далее следует пивная отрыжка

В Италии каждые пол часа от короны умирает человек.
Некрологи в день в газетах уже на 10 страниц, на кладбищах хоронят без остановки, но много ещё тупорылых уродов, что рассказывают, про то что там смертность как у гириппа, а паника раздута из ничего.
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IN UA 7395a7cc В Италии каждые пол часа от короны умирает человек.
Скажи сколько в 6тидесяти миллионной Италии каждые пол часа умирает человек?
По среднеевропейской статистике каждые пол часа 21 пожилой человек которые без короны.
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Зебилка, во первых цифры смертности от короны 1 человек в пол часа - не по всей Италии, а в двух провинциях Бергамо и Ломбардии. Остальная Италия на жестком карантине. Во вторых засунь в свой задний карман статистику всей многомиллионной Европы.
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Считаем для простоты на 1 миллион жителей «цивилизованных стран».
Берем максимум - средняя продолжительность жизни у них 80 лет.
Значит за 1 год ОБЯЗАНО умереть 1 000 000 / 80 = 12 500 человек.
Будем, для простоты, считать, что половина из них умирает от аварий, болезней, при родах и т.п., а половина просто от старости.
Все СМИ ужасаются ежедневным цифрам смертей, а мы посчитаем.
12 500 / 365,25 = 34,22 человека на один миллион жителей в день.
Из них 17 человек очень преклонного возраста.
Для любой страны можете сами посчитать, а я посчитаю для самой обосравшейся напуганной - Италии.
17 х 60 = 1020 стариков в день!
Гордый Цезарь как Италия с лучшей медициной добилась смертности 12% вместо 3-х в Китае? Наверно "рагули" горшки мыть перестали?
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Я чув,що в Італії, якщо перед смертю кашлянув то записують, що від коронавіруса помер.
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А сколько в Украине людей в день умирает? От "пневмонии", "гриппа" и т.д.? Никто не знает?! Правильно, и не узнаете. Только включите голову и думайте. Сколько тестов на коронавирус сделано фактически? Десять, может 20? И то после большого кипиша родственников, или помазанникам Божим. Тестов нет, мед персонал защищен масками, купленными за свои деньги в аптеке. Кто не спрятался-- вирус не виноват.
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Хотів би виразити нешановним італійцям свою глибокостурбованозанепокоєність тим що сталося... а якщо без сарказму .то мені якось похер на них... чомусь не пригадую жодного італійця .який би щиро пожалів .коли у нас на фронті гине цвіт нації!
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Каждый день общаюсь с подругой "оттуда". Расскажите, сначала, откуда взялся миф, что болеют только пенсионеры? Гробы в церквях штабелями. Или что дети "болеют легко"? Статистика смертности приуменьшена, они туда раковых не пихают, как нас уверяют. Умирают все - покашлял два дня и ночью задохнулся. И здоровые спортсмены, и студенты. И выздоравливают тоже все - и старик глубокий и молодежь. Это тайна, что ли?! А дети "легко болеют" потому что их сильнее берегут. А болеют они также! Даже от сопутствующих заболеваний мало что зависит - главное иммунитет от рождения. Повезет - не повезет. А у нас еще сеть пестрит нытьем "это хфейк я не забалею я ж не пинсионер". Это жизнь, мать вашу. Может больше ********* бы задумалось, что дороже стоит - месячная зарплата или гроб с поминками.
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Ничё-ничё. Это не «Мазерати» с «Ламборжинами» клепать. Тока дай чутка сроку - на этом поприще мы уделаем макаронников не хуже, чем вышеупомянутые изделия итальянского автопрома уделывают шедевры АвтоЗАЗа.
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