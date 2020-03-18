 За минулу добу в Італії від коронавірусу померло 475 осіб - це максимальна цифра від початку пандемії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомило міністерство охорони здоров'я Італії.
Загальна кількість жертв епідемії, відтак, становить 2978 осіб.
Кількість усіх зареєстрованих випадків COVID-19 у країні становить 35 713 (+4207 порівняно зі вчорашнім днем): 28 710 осіб продовжують хворіти (+2648 зі вчорашнього дня), 4025 осіб одужали (+1084). У загальну кількість підтверджених випадків також включено померлих від інфекції.
Серед тих, хто продовжує хворіти, 12 090 осіб перебувають у домашній ізоляції (+982), 14 363 госпіталізовано (+1469), ще 2257 осіб лежать у реанімації (+197).
Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник у грудні 2019 року в китайському Ухані. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією. За даними американського Інституту Джона Гопкінса, до 18 березня інфекцією заразилося 204 тис. осіб у всьому світі, кількість померлих перевищила 8 тис.
Італія посідає перше місце у світі за темпами поширення коронавірусу і друге місце – за кількістю інфікованих та померлих (після Китаю).
Я иногда теряю географическую ориентировку -- когда в Италии, вдруго кажется, шо я в Тунисе, или в Греции, когда в Тунисе, иногда кажется, шо это Греция, или Италия... ...и так далее...
Очень похожие страны, особенно своими захолустными местами.
И фотка есть. А ты чем докажешь, что во Франции французов нет?
Чё там новенького в прошлом году было вокруг Башни? -- на подходах к ней... -- мимо не пройдёшь! Если ты там проходил...
Звісно, якщо переживе.
У нашій райлікарні з 1 квітня не буде роддому і стоматології. Мабуть, влада планує, що народ припинить розмножуватися і їсти. Морг, що характерно, закриттю не підлягає...
В Италии каждые пол часа от короны умирает человек.
Некрологи в день в газетах уже на 10 страниц, на кладбищах хоронят без остановки, но много ещё тупорылых уродов, что рассказывают, про то что там смертность как у гириппа, а паника раздута из ничего.
Скажи сколько в 6тидесяти миллионной Италии каждые пол часа умирает человек?
По среднеевропейской статистике каждые пол часа 21 пожилой человек которые без короны.
Берем максимум - средняя продолжительность жизни у них 80 лет.
Значит за 1 год ОБЯЗАНО умереть 1 000 000 / 80 = 12 500 человек.
Будем, для простоты, считать, что половина из них умирает от аварий, болезней, при родах и т.п., а половина просто от старости.
Все СМИ ужасаются ежедневным цифрам смертей, а мы посчитаем.
12 500 / 365,25 = 34,22 человека на один миллион жителей в день.
Из них 17 человек очень преклонного возраста.
Для любой страны можете сами посчитать, а я посчитаю для самой
обосравшейсянапуганной - Италии.
17 х 60 = 1020 стариков в день!
Гордый Цезарь как Италия с лучшей медициной добилась смертности 12% вместо 3-х в Китае? Наверно "рагули" горшки мыть перестали?