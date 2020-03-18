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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (386) COVID-19 (1125) Ємець Ілля (10)

 Багато хто сприйняв посилення карантину легковажно і нехтують правилами. Самоізоляція - це нова життєва філософія, - глава МОЗ Ємець

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець виступив зі зверненням у зв'язку з посиленням обмежень під час карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Ємець заявив: "Шановні українці! Влада запровадила карантин. Обмежено режим роботи транспорту, зачинені кафе, бари, ресторани. На жаль, багато хто сприймає ці заходи легковажно та нехтує встановленими протиепідемічними правилами та способами індивідуального захисту. Я ще раз наголошую, ситуація вкрай серйозна. Не ставте під загрозу своє здоров’я та здоров’я ваших близьких.

Занотуйте: карантин - це не канікули чи відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Ми наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Самоізоляція - це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу. Не будьте байдужими до друзів та знайомих. Всіма способами пропагуйте домашній режим. Прості речі рятують життя!

Влада робить дуже правильні кроки, і у разі необхідності ми будемо вводити ще більш жорсткий режим. Навіть якщо це комусь не подобається. Під загрозою невидимого ворога всі державні органи синхронізовано працюють у посиленому режимі. Наш обов’язок - захистити український народ.

Друзі, піклуйтеся одне про одного".

Читайте також: "Настав час керуватися принципом - "захист лікаря - це порятунок людей", - Ємець. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182543
 
   
 Топ коментарі
 
Верните Супрун зебильные сволочи!
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Навіщо? Зебіли нарешті отримали доктора смерть!
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мудила, выплачивай мне мою зарплату - и я носа из дома не высуну.
не можешь? - так чего тогда пи...ишь?
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не похож он на врача - злобное лицо, Зеля своих подбирает . Илья - еврейское имя.
и как он смог сразу поступить в Киевский медвуз из Воркуты сразу после школы? В то время это было очень сложно. Еврейская диаспора наверно помогла
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Ну звісно - винні холопи! Але є одне але - якщо вони так і далі будуть заявляти, то ці "холопи" скоро почнуть вішати на стовбах таких "ораторів", як Ємець. ЗеВлада показал свою неефектиність у всій красі, але продовжує тявкати, що вони щось там вирішують, борються із вірусом, допомогають українцям, які застрягли десь у чорта-на-куличках із "собачками"...Одночасно і смішно, і боляче дивитися на цих циркачів-профанів, як іпросто знищують все до чого вони торкаються!
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и как он мог сказать, что "все пенсионеры умрут". потом поправился после того, как замечание сделала журналистка молодая! такое мог сказать только очень злобный человек, и не врач.
саму же давно на пенсии 65 годиков
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"Самоізоляція - це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу."

Багато хто сприйняв посилення карантину легковажно і нехтують правилами. Самоізоляція - це нова життєва філософія, - глава МОЗ Ємець - Цензор.НЕТ 6489



там есть хотя бы один - НЕ дебил? И они, считая себя умными, хер оттуда сами уйдут...
Их можно выгнать только сраной метлой...


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Когда, если не миллионы, то сотни тысяч заробітчан со всей Европы и нетолько попрут в незалежну, они навезут этого корнавируса - хватит на всех, аж из глаз потечёт. Учитывая украинские реалии с готовностью медицины, обеспеченностью карантина и прочими делами, может понадобиться иранская философия - 90-метровые траншеи с тоннами извести. Кстати, если, не дай Бог, потребуются эти траншеи, то сами собою они не выкопаются и известь сама собою не завезётся.
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Заробітчани нікуди не хочуть повертатися. Вони знають, що їх за кордоном ніхто закидуватиме камінням і не залишить здихати від вірусу чи з голоду, підкормлюючи нацзакидальщиків тухлим шоколадом. Країни ЄС рятують людей в лікарнях безкоштовно без поділу на "своїх" і "заробітчан".
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А какая хвиласохвия была у этой шестеры бандюковича, когда он совместно с богатыревой и бахтеевой развёл здесь целую медицинскую мафию, травившую людей просроченными прививками из кацапстана и индии. Из-за чего у нас появилось целое движение «сирых и убогих умом» антипрививочников. Гнида
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Давай, емец, сходи к ещё одному своему подельнику - кожаре: расслабьтесь, вылейте - пушки его наградные порассматривайте. Он заждался тебя. Не томи нас. Больше пользы будет и меньше нагрузки на пенсионный фонд с твоей дУпУтатской пенсией
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