 Зеленський нагородив орденами та присвоїв почесні звання групі вчителів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Так, за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, підготовку призерів всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад нагороджені:
орденом "За заслуги" II ступеня - вчитель фізики Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер" (Київ) Андрій Миколайович Березовський.
орденом "За заслуги" III ступеня:
- Баканова Леся Іванівна - вчителька біології Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер" Печерського району Києва
- Пилипівський Григорій Борисович - вчитель математики Русанівського ліцею Києва
- Хольвінська Лідія Михайлівна - вчителька фізики Природничо-наукового ліцею №45 Печерського району Києва
орденом княгині Ольги II ступеня - Лисакевич Анастасія Валеріївна - вчителька математики КУ "Харківський фізико-математичний ліцей №27.
Зеленський також присвоїв почесні звання:
"Народний учитель України" - Ягенській Галині Василівні - учительці біології комунального закладу "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області"
"Заслужений вчитель України":
- Козленкові Олегу Володимировичу - вчителю предмета "Технології" Політехнічного ліцею Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
- Петраковій Марині Олександрівні - учительці фізики комунального закладу "Харківський фізико-математичний ліцей №27 Харківської міської ради Харківської області"
- Таратула Оксані Богданівні - учительці математики Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка.
18.03.2020 г.
Не продуманная, истеричная реакция на ситуацию у Зеленского возможно связана с получением данных закрытого социологического исследования от социологических центров "Социс" и "Фонд Разумкова" по которым "поддерживают, или в основном поддерживают деятельность президента Украины Владимира Зеленского" 16,8% (Социс) и 19,1% (Разумков) респондентов соответственно. Опрос проводился по заказу ОПУ в период с 9 по 16 марта 2020 года.
Коломойский понял, что с репутацией Дубинского большой группы в ВР не получится, потому решил паралельно запустить Ткаченко и на этой "платформе" создать группу "Демократическая платформа" внутри "СН".
Наша группа работает по местам пассажиропотоков в Киеве. Средняя загруженность маршрутных такси - 120-140% от посадочной вместительности.
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"Я сразу просил проверить на коронавирус, но у врачей не было тестов" депутат Шахов.
Вот вам вся ваша "организация и готовность"
Те, в свою очередь, обиделись, что с ними не обсудили государственную стратегию по ситуации на Донбассе. То есть, депутатов оскорбило не то, что Ермак инициировал создание Консультативного совета с боевиками из непризнанных республик и фактически сливает страну. А что с ними не посоветовались, и они обо всем узнали из интернета.