EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1920  46
Все про:Зеленський (4839) нагорода (591) вчитель (141)

 Зеленський нагородив орденами та присвоїв почесні звання групі вчителів

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами та присвоїв почесні звання групі вчителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Так, за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, підготовку призерів всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад нагороджені:

орденом "За заслуги" II ступеня - вчитель фізики Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер" (Київ) Андрій Миколайович Березовський.

орденом "За заслуги" III ступеня:

  • Баканова Леся Іванівна - вчителька біології Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер" Печерського району Києва
  • Пилипівський Григорій Борисович - вчитель математики Русанівського ліцею Києва
  • Хольвінська Лідія Михайлівна - вчителька фізики Природничо-наукового ліцею №45 Печерського району Києва

орденом княгині Ольги II ступеня - Лисакевич Анастасія Валеріївна - вчителька математики КУ "Харківський фізико-математичний ліцей №27.

Зеленський також присвоїв почесні звання:

"Народний учитель України" - Ягенській Галині Василівні - учительці біології комунального закладу "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області"

"Заслужений вчитель України":

  • Козленкові Олегу Володимировичу - вчителю предмета "Технології" Політехнічного ліцею Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
  • Петраковій Марині Олександрівні - учительці фізики комунального закладу "Харківський фізико-математичний ліцей №27 Харківської міської ради Харківської області"
  • Таратула Оксані Богданівні - учительці математики Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182541
 
 
 Топ коментарі
 
Может этим его функции и ограничить? Пусть порезвится до импичмента ... С венядиктовой 🤔🤔🤔
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хроника одного презЕдента ...
18.03.2020 г.
Не продуманная, истеричная реакция на ситуацию у Зеленского возможно связана с получением данных закрытого социологического исследования от социологических центров "Социс" и "Фонд Разумкова" по которым "поддерживают, или в основном поддерживают деятельность президента Украины Владимира Зеленского" 16,8% (Социс) и 19,1% (Разумков) респондентов соответственно. Опрос проводился по заказу ОПУ в период с 9 по 16 марта 2020 года.
Коломойский понял, что с репутацией Дубинского большой группы в ВР не получится, потому решил паралельно запустить Ткаченко и на этой "платформе" создать группу "Демократическая платформа" внутри "СН".
Наша группа работает по местам пассажиропотоков в Киеве. Средняя загруженность маршрутных такси - 120-140% от посадочной вместительности.
Аваков приехал в генпрокуратуру.
"Я сразу просил проверить на коронавирус, но у врачей не было тестов" депутат Шахов.
Вот вам вся ваша "организация и готовность"
 показати весь коментар
 
 
интересно будет посмотреть на тех зебилов, кто после сегодняшних поедок в Киеве, Днепре и т.д. будет за него орать... особенно - публично, в очереди на остановках и в забитых маршрутках..
 показати весь коментар
 
 
Монобольшинство трещит по швам - Ермак в грубой форме попытался объяснить части депутатов из «Слуги народа», почему они ̶к̶о̶з̶л̶ы̶,̶ ̶к̶о̶т̶о̶р̶ы̶е̶ ̶м̶е̶ш̶а̶ю̶т̶ ̶е̶м̶у̶ ̶ж̶и̶т̶ь̶ неправы.
Те, в свою очередь, обиделись, что с ними не обсудили государственную стратегию по ситуации на Донбассе. То есть, депутатов оскорбило не то, что Ермак инициировал создание Консультативного совета с боевиками из непризнанных республик и фактически сливает страну. А что с ними не посоветовались, и они обо всем узнали из интернета.
 показати весь коментар
 
 
...Армию обокрал, Веру, у упоротых кацапов, спионерил, Изык руцке на помойку отправил, "Барыга" однако, так и есть... ...
 показати весь коментар
 
 
и зебилам, как серпом - фраза: "на ОПЛАЧЕННЫЙ карантин"
 показати весь коментар
 
 
"у нас воровал, а на эти деньги парахаботам карантин платный устроил" - вот 100% что "мудрый нарид" скажет
 показати весь коментар
 
 
Гребанный совок! Вот тебе медалька, иди работай дальше за копейки!
 показати весь коментар
 
 
а де 4000 дольців. Невже та медалька так коштує. Навіщо ті звання, якщо до пенсії не доживуть. Совок керує. Зеленский наградил орденами и присвоил почетные звания группе учителей - Цензор.НЕТ 4025
 показати весь коментар
 
 
Что-то происходит . Это напрягает . Зеленский наградил орденами и присвоил почетные звания группе учителей - Цензор.НЕТ 1534
 показати весь коментар
 
Зеленский наградил /Бумеранг.Комменты под прошлыми статьями на тему "Порошенко наградил……" /гибрид медальки вешать умеет/ читал статью Во сколько Украине обходятся медальки. /мне медальки даром не нужны,/ Кинуть косточку шестёркам ,то дело святое / Награждённому лучше бы дало не висюльку а краденными у него же деньгами/Вот такая работа как раз для его: ленточки резать, медальками награждать, грозные заявы на СМИ выкладывать . Любит наш гидрант это дело.
 показати весь коментар
 
 
Чому "дурак"? Це спроба не гривню, так бусами повернути прихильність своїх найпалкіших виборців. От, він думає, що вчителі куплять я на цяцьки. Купляться? 😏
 показати весь коментар
 
 
Обещал зарплату в 4000 $ , а дал лишь по медальке .Ох Вова Вова .. !! Зеленский наградил орденами и присвоил почетные звания группе учителей - Цензор.НЕТ 7189 .
 показати весь коментар
 
 
Парашенка скрылся и украл все деньги из бюджета! А Зелинцкий очень страетца для нарида!
 показати весь коментар
 
 
В этом году это уже 13 ый побег Пороха , с ОГРОМНЫМИ чемоданами . Всё возит и возит ,, а зе влада всё спит и спит . .
 показати весь коментар
 
 
как?разве это не он сейчас из казны тырит? Зеленський нагородив орденами та присвоїв почесні звання групі вчителів - Цензор.НЕТ 4228
 показати весь коментар
 
Нехрен делать ему во время карантина?
 показати весь коментар
 
 
Может этим его функции и ограничить? Пусть порезвится до импичмента ... С венядиктовой 🤔🤔🤔
 показати весь коментар
 
 
вот вам медалька вместо обещяных 4000$ зарплаты.....
 показати весь коментар
 
 
Та шоб Посмертно не награждать ...................................... Зеленский наградил орденами и присвоил почетные звания группе учителей - Цензор.НЕТ 6030
 показати весь коментар
 
ДА ЗА ТАКИЕ ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ СЛУГИ НАРОДА ЖОПУ ДОЛЖНЫ ЛИЗАТЬ !!!
 показати весь коментар
 
Очень своевременно.Это вместо зарплат по $4000.😂
 показати весь коментар
 
Всё-то ты в делах, великий государь. Аки пчела.
 показати весь коментар
 
 
Новый анекдот: Пришёл Вовочка к учительнице и говорит: Марья Ивановна, награждаю Вас орденом!
 показати весь коментар
 
 
А она так непатриотично "Бац!" и в голодный обморок...
 показати весь коментар
 
при том , что уровень образования катастрофически падает в Украине ,это всё чисто совковая показуха
 показати весь коментар
 
 
На місці вчителів я б не брав з його рук нічого і не лише через боязнь вірусу.
 показати весь коментар
 
Ну, хоть и не получают зарплату 4000 долларов, так хоть кто-то награду получил, и то уже лучше.
 показати весь коментар
 
...реальная поддержка Зе -10% , плесени -уже около зеро...даже среди ватников упоротых почти та же картина...ярмак тимофеич спалил его конкретно в минске, немного раньше- шмыгун с водой крыму круто отличился на минус...пальцы веером гнуть в Украине не проходит, зря они на это надеются, еще и отгрести за такое могут при случае..
 показати весь коментар
 
Та ну... Не все потеряно! В кустах рояль... Зеленський нагородив орденами та присвоїв почесні звання групі вчителів - Цензор.НЕТ 8299
 показати весь коментар
 
сюрпризы в кустах уже не спасут...поздно боржом пить...
 показати весь коментар
 
На что Вовка-баныга не идет, чтобы не отдавать учителям честно заработанные 4000 $. Чертов мародер.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору