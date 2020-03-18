 Зеленський нагородив орденами та присвоїв почесні звання групі вчителів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Так, за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, підготовку призерів всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад нагороджені:

орденом "За заслуги" II ступеня - вчитель фізики Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер" (Київ) Андрій Миколайович Березовський.

орденом "За заслуги" III ступеня:

Баканова Леся Іванівна - вчителька біології Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер" Печерського району Києва

Пилипівський Григорій Борисович - вчитель математики Русанівського ліцею Києва

Хольвінська Лідія Михайлівна - вчителька фізики Природничо-наукового ліцею №45 Печерського району Києва

орденом княгині Ольги II ступеня - Лисакевич Анастасія Валеріївна - вчителька математики КУ "Харківський фізико-математичний ліцей №27.

Зеленський також присвоїв почесні звання:

"Народний учитель України" - Ягенській Галині Василівні - учительці біології комунального закладу "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області"

"Заслужений вчитель України":