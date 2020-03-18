EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Здоров'я
  10493  73
Матеріали за темою:
Все про:карантин (386) Івано-Франківська область (277) COVID-19 (1125)

 Жінка померла від ускладнень грипу на Івано-Франківщині, у неї підозрюють коронавірус, - в.о. голови ОДА Федорів

У разі поширення CОVID-2019 на Івано-Франківщині, пацієнтів, які зараз перебувають на лікуванні в обласній клінічній інфекційній лікарні, переведуть в інші медзаклади.

Про це сьогодні під час пресбрифінгу, який відбувся в онлайн-режимі, розповів в.о. голови облдержадміністрації Віталій Федорів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"На сьогодні в області немає жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання коронавірусною інфекцією, - зазначив Федорів. - З підозрою в інфекційній лікарні перебувають 9 осіб. Також є один смертельний випадок, коли внаслідок ускладнень від грипу померла жінка. Її аналізи відправлено в лабораторний центр Києва. Результати очікуємо".

Керівник Прикарпаття розповів, що в області обладнано 405 ліжкомісць для хворих.

Він також повідомив що у всіх закладах охорони здоров'я Прикарпаття є засоби індивідуального захисту на випадок поширення небезпечного інфекційного захворювання COVID-2019. Зокрема, налічується близько 500 костюмів біозахисту, 175 тисяч пар рукавичок одноразового використання, 100 тисяч масок, 102 ультрачервоні термометри, 31 розпилювач, 6250 одиниць антисептичних засобів. Крім того, є 110 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Ще десять одиниць ШВЛ планується додатково доставити в лікарні області.

Читайте також: Надзвичайна ситуація - не надзвичайний стан, - в Київській ОДА пояснили різницю

Федорів закликав всіх зберігати спокій, уникати скупчення людей, за необхідності - самоізолюватись. Керівник області також звернувся з проханням не вірити фейкам, які поширюються в соцмережах, а довіряти тільки офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

На даний момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182539
 
 
 Топ коментарі
 
А в это время Ишак Оманско-Коронавирусный загоняет тысячи людей в маршрутки и автобусы, закрыв метро.
 показати весь коментар
 
через півроку пенсійний фонд Італії буде позичати гроші МВФ
 показати весь коментар
 
Тю они ж не пускали к себе с китая людей, зачем зарабитчан пустили?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тю они ж не пускали к себе с китая людей, зачем зарабитчан пустили?
 показати весь коментар
 
 
кому нафіг були потрібні твої криворіжські стриптизерки в Івано Франківську?
 показати весь коментар
 
 
Тільки криворіжські стриптизерки уже роз'їхались по домівкам, а приїжджати стали свої рідненькі "збирачі польскої полуниці" і "італійські нянечки", причому безконтрольно.
 показати весь коментар
 
 
може ти мені поясниш, чому з Китаю всіх в карантин, а з Мілану - в київське метро і на самоізоляцію(навіть тих, в кого вже була температура)?
 показати весь коментар
 
Тому що з Китаю поверталось 20 людей без ознак хвороби, а із Європи тисячі. І якщо "китайців" прийняли в карантин настільки агресивно - то таку кількість "європейців" по-перше абсолютно нереально помістити на примусовий карантин, а по-друге навіть якби це було можливим - "патріотичне населення" кожного карантинного пункту виступить проти.
Тому надія лише на власну самосвідомість і самоізоляцію. Але, як виявилось, вона у нас на дуже низькому рівні.
 показати весь коментар
 
так це повна профанація від влади - люди їдуть на самоізоляцію додому в метро, маршрутках, заражають по дорозі інших.....і, вдома, ще й рідних..... з таким підходом, всі інші заходи, - просто нонсенс
 показати весь коментар
 
 
Зато, как ты пишешь, наш пенсионный фонд как и итальянский будет нормально себя чухать.
 показати весь коментар
 
Потому что они хитрожопые пили таблеточки от температуры перед границей чтоб их пропустили. Просто они показали свою гниль.
 показати весь коментар
 
В Украине люди умирают как мухи, зебилы вы добились этого
 показати весь коментар
 
 
Лол, карантин погано ,помирають тоже погано, вам прям не вгодиш, ви б уже визначились.
 показати весь коментар
 
 
Да, когдато было 52 миллиона, а тут вдруг встрепенулись, перекрыли все дороги, закрыли метро, осталось вырубить свет, и привет средневековье!!!
 показати весь коментар
 
 
Причем виноваты в этом сами украинцы. Новый телефон ежегодно, спасалоны, покупка авто и его заправка, и прочее - это все в среднем минус один ребенок в семье на которого теперь нехватает денег госудраство виновато памагите.
У моего прадеда небыло ничего и было 11 детей
 показати весь коментар
 
 
А я думаю низкий уровень жизни, благодаря тому неизменному дерьму во власти, и все 30 лет. Но опять же сами голосовали.
 показати весь коментар
 
 
А 100 лет назад уровень жизни был еше ниже, и никто никого не выбирал. И презирвативами не пользовались
 показати весь коментар
 
Ну не надо же им так подсказывать... Жінка померла від ускладнень грипу на Івано-Франківщині, у неї підозрюють коронавірус, - в.о. голови ОДА Федорів - Цензор.НЕТ 8442...Хоть бы не прочитали , а то могут и сделать по приколу....Ведь они же идиоты...
 показати весь коментар
 
Знакомый в 2015 говорил неверь что по телику сказали что в АТО 4 убитых ..смело множь на 10
 показати весь коментар
 
 
В Італії сьогодні рекорд, +4200 хворих, +475 померло.
 показати весь коментар
 
 
через півроку пенсійний фонд Італії буде позичати гроші МВФ
 показати весь коментар
 
 
Я б так не радів це все тепер для наших заробітчан обернеться безробіттям, вони відповідно не будуть тратити гроші в Україні а тут почнеться криза
 показати весь коментар
 
 
Это ты так хорохоришься пока не заболели твои пожилые родители. Шутка про пенсионный фонд не алле, ты дурак.
 показати весь коментар
 
 
Ну да тебе плевать на Итальянцев, им будет плевать на тебя. Так и живем.
 показати весь коментар
 
Как не страшно это представлять, у нас будет еще хуже...
 показати весь коментар
 
 
Що ж ті ліки про яки зараз говорять - їх їм також не вистачає?
 показати весь коментар
 
Для буков. Сьогодні в Італії 475 загиблих (разом 2978), 1084 одужали (разом 4025), захворіли 2648 (разом 28 710) . Хоча б перекладачем користуйтесь
 показати весь коментар
 
А в это время Ишак Оманско-Коронавирусный загоняет тысячи людей в маршрутки и автобусы, закрыв метро.
 показати весь коментар
 
 
Стоит и сзади палкой их загаоняет , как отару- я сам видел.
 показати весь коментар
 
 
Ценю твою иронию, но отказаться от работы мало кто может себе позволить.
 показати весь коментар
 
 
Зачекай, коли не дай боже почнуть мерти сотнями - від роботи відмовляться аж бігом, бажання жити у звичному темпі з головою в піску обернено пропорційне поширенню епідемії.
 показати весь коментар
 
 
коли не дай боже почнуть мерти сотнями

Кому это выгодно не пойму-во все времена от гриппа умирали в таком же количестве и в том же возрасте. Но что-то не вижу,что народ начал массово вести здоровый образ жизни.Покупают маску по 4-5 долларов .
 показати весь коментар
 
Ну тогда откажутся от жизни, только чтобы потом без соплей.
 показати весь коментар
 
Правильно. Нужно ещё и маршрутки отменить. Самое время пересесть на велосипеды или ходить пешком.
 показати весь коментар
 
в людей немає вибору - або померти з голоду, сидячи вдома, або заразитися по дорозі на роботу
 показати весь коментар
 
 
Якщо в людей немає коштів щоб прожити бодай два тижні без роботи - то всі насмішки над "зубожілими" і всі вихваляння "економічними реформами Порошенка" виявились брехнею.
 показати весь коментар
 
 
Вчора помираючих від голоду 10 ма літаками з курортів Єгипту не змогли вивезти.
 показати весь коментар
 
 
кілька тисяч з 40 мільйонів..... такий спосіб вимірювання достатку - це середня температура по лікарні(включаючи морг)
 показати весь коментар
 
Отже в цих не виникло проблем як на 10-14 днів не їздити на роботу.
 показати весь коментар
 
Якщо в людей немає коштів щоб прожити бодай два тижні без роботи

Маркс так и говорил,что рабочий вынужден идти на работу,т.к ему нечего кушать.
 показати весь коментар
 
Так у нас уже как год экономический прорыв от ЗЕнаркомана.
Конец зубожиню.Только мимо обменика ненадо проходить,что бы не травмировать психику.
 показати весь коментар
 
Ви прям блокадний Ленінград малюєте- 1 кусочок хліба по талонах у день😱. Та хто так живе, що за маячню ви всі несете про голодну смерть, може пенсії перестали платити, чи ви зарплату пайками денними отримуєте?
 показати весь коментар
 
 
Зелю специально поставили немного подкорректировать население Украины - хотя б минус 5-6 миллионов. и поверьте при этом борцуне с демографическим кризисом, он свои минус пять сделает
 показати весь коментар
 
невже у людей немає жодних заощаджень, щоб місяць посидіти вдома і не наражати себе і оточуючих на небезпеку? Зараз ВСІМ важко, КОЖНА країна переживає важкі часи, але тільки в нас відсутнє самозбереження і повага один до одного(((((((
 показати весь коментар
 
 
заощадження, мабуть, є далеко не у всіх.....мала б бути якась мінімальна допомога від держави
 показати весь коментар
 
 
Ты умреш от своей тупости, если не держиш заначку от болячки или травмы или такой заразы.
 показати весь коментар
 
На 1.5 млн наcеления области аж 405 койкомест. No Comments
 показати весь коментар
 
 
"102 ультракрасные термометры". Что это за зверь такой- ультракрасная термометра?
 показати весь коментар
 
 
непереводимая игра слов ))) имелось ввиду - бесконтактные инфракрасные термометры )))
но оно ж думает что профи...и пипл схавает))))
 показати весь коментар
 
 
Это только начало...вот через недели 2 начнется просто опа...
 показати весь коментар
 
Это только начало...вот через недели 2 начнется просто опа...

Как по мне все пойдет на спад.Больше шума , чем умерших.
 показати весь коментар
 
Сначала сдохни, а потом мы проверим...
Зашибись...
Короче все ясно...
Нам писец, пора закупатся продуктами по полной.
 показати весь коментар
 
 
"гогия, а ультракрасный это уже почти аранживий?" (С)
 показати весь коментар
 
 
что ультракрасные )))).. что инфракрасные .... какая разница? )))))
 показати весь коментар
 
 
в смысле?, ультракрасные придут,- грабят. инфракрасные придут - тоже грабят!)))
 показати весь коментар
 
 
У нас пульмонология забита больными, люди лежат даже в коридорах: повальные "очень странные" пневмонии. У знакомых дочка лежит там уже неделю: двусторонняя пневмония, и - никто не понимает откуда и где она могла ее поймать: благополучная семья, нормальная, здоровая барышня и - На тебе.. Женщина умерла от осложнений гриппа на Ивано-Франковщине, у нее подозревают коронавирус, - и.о.председателя ОГА Федорив - Цензор.НЕТ 1070
 показати весь коментар
 
 
"Ультрачервоний" термометр - це прорив в науці і техніці. І це не факап Цензора. Так і за посиланням. Ці люди взагалі ходили в школу? Чи їх в печері тупо балакати навчили?
 показати весь коментар
 
 
"в результате осложнений от гриппа умерла женщина. Ее анализы отправлены в лабораторный центр Киева. Результаты ожидаем". Источник: https://censor.net.ua/n3182539"
і знову,яу у Львові ,на місці тестів нема...скільки ж проходить часу від забору матеріала до отримання результату можна поцікавитися?
 показати весь коментар
 
нормальные тесты заехали в Украину 3 дня назад.
 показати весь коментар
 
чому на місцях не роблять а відправляють у столицю?
 показати весь коментар
 
...Женщина умерла от осложнений ...
... насчитывается 175 тысяч пар перчаток..

А что, перчатки не помогли???
 показати весь коментар
 
Зараз можна паніку сіяти.В нас кожен рік від грипу,помирає багато людей.від інших хвороб також.
 показати весь коментар
 
Нельзя в Украину пускать этих заробитчан .Они всё равно налоги в Украине не платят .А тут вдруг побежали в Украину . Пускай сидят там куда поехали и не везут заразу в Украину .
 показати весь коментар
 
Ти за всіх не пиши, налогі, мля . Податки платимо за кордоном, все ок.
 показати весь коментар
 
Значит, тест-систем по-прежнему нет.
Нужно китайцев напрячь, он.виновны в распространении этой заразы по всему миру. Своей привычкой жрать все подряд, плюс большое скопление людей уже не в первый раз поставили весь мир на уши.
Сами уже работать начали. Чистые скоты всеядные
 показати весь коментар
 
"Жінка померла від ускладнень грипу , у неї підозрюють коронавірус, - в.о. голови ОДА Федорів" - перли ******** медицини!

А як хочеться хоч раз почути чи прочитати про стан справ з коронавірусом від справжнього медика, а невід говномета-політика!
Жінка померла від ускладнень грипу на Івано-Франківщині, у неї підозрюють коронавірус, - в.о. голови ОДА Федорів - Цензор.НЕТ 8329



 показати весь коментар
 
С «под контролем» зэ-клоуна все ясно. Сначала граждане будут умирать. А лишь потом уже будут подозревать ...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору