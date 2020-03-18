 Жінка померла від ускладнень грипу на Івано-Франківщині, у неї підозрюють коронавірус, - в.о. голови ОДА Федорів

Про це сьогодні під час пресбрифінгу, який відбувся в онлайн-режимі, розповів в.о. голови облдержадміністрації Віталій Федорів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.
"На сьогодні в області немає жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання коронавірусною інфекцією, - зазначив Федорів. - З підозрою в інфекційній лікарні перебувають 9 осіб. Також є один смертельний випадок, коли внаслідок ускладнень від грипу померла жінка. Її аналізи відправлено в лабораторний центр Києва. Результати очікуємо".
Керівник Прикарпаття розповів, що в області обладнано 405 ліжкомісць для хворих.
Він також повідомив що у всіх закладах охорони здоров'я Прикарпаття є засоби індивідуального захисту на випадок поширення небезпечного інфекційного захворювання COVID-2019. Зокрема, налічується близько 500 костюмів біозахисту, 175 тисяч пар рукавичок одноразового використання, 100 тисяч масок, 102 ультрачервоні термометри, 31 розпилювач, 6250 одиниць антисептичних засобів. Крім того, є 110 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Ще десять одиниць ШВЛ планується додатково доставити в лікарні області.
Федорів закликав всіх зберігати спокій, уникати скупчення людей, за необхідності - самоізолюватись. Керівник області також звернувся з проханням не вірити фейкам, які поширюються в соцмережах, а довіряти тільки офіційним джерелам інформації.
Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
На даний момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.
17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.
У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.
Тому надія лише на власну самосвідомість і самоізоляцію. Але, як виявилось, вона у нас на дуже низькому рівні.
У моего прадеда небыло ничего и было 11 детей
Кому это выгодно не пойму-во все времена от гриппа умирали в таком же количестве и в том же возрасте. Но что-то не вижу,что народ начал массово вести здоровый образ жизни.Покупают маску по 4-5 долларов .
Маркс так и говорил,что рабочий вынужден идти на работу,т.к ему нечего кушать.
Конец зубожиню.Только мимо обменика ненадо проходить,что бы не травмировать психику.
но оно ж думает что профи...и пипл схавает))))
Как по мне все пойдет на спад.Больше шума , чем умерших.
Зашибись...
Короче все ясно...
Нам писец, пора закупатся продуктами по полной.
і знову,яу у Львові ,на місці тестів нема...скільки ж проходить часу від забору матеріала до отримання результату можна поцікавитися?
... насчитывается 175 тысяч пар перчаток..
А что, перчатки не помогли???
Нужно китайцев напрячь, он.виновны в распространении этой заразы по всему миру. Своей привычкой жрать все подряд, плюс большое скопление людей уже не в первый раз поставили весь мир на уши.
Сами уже работать начали. Чистые скоты всеядные
А як хочеться хоч раз почути чи прочитати про стан справ з коронавірусом від справжнього медика, а невід говномета-політика!