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Все про:вакцина (190) ВОЗ (88) Гебреєсус (18) COVID-19 (1125)

 Почалися перші випробування вакцини від коронавірусу, - глава ВООЗ Гебреєсус

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ВООЗ у Twitter.

Директор організації Тедрос Адханом Гебреєсус розповів, що випробування вакцини почалося через два місяці після передачі генетичної послідовності коронавірусу.

"Перше випробування вакцини почалося лише через 60 днів після того, як була передана генетична послідовність коронавірусу. Це неймовірне досягнення. Ми дякуємо дослідникам з усього світу, які зібралися разом, щоб систематично оцінювати експериментальну терапію", - заявив глава ВООЗ.

При цьому він зазначив, що численні випробування з використанням різних методів можуть не дати чітких і переконливих доказів того, які методи лікування насправді допомагають врятувати життя.

Читайте також: На виготовлення вакцини від коронавірусу COVID-19 піде до 1,5 року, - ВООЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182537
 
   
 Топ коментарі
 
Просто COVID-19 посмотрит на этот цирк, да и помрет со смеху.Начались первые испытания вакцины от коронавируса, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7771
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...Итальянские инженеры спасли 10 людей, напечатав дефицитные клапаны для ИВЛ. Теперь им грозят судомПроизводитель медицинского оборудования пригрозил подать в суд на группу добровольцев в Италии, которая напечатала на 3D-принтере клапан для реанимационного оборудования, используемого для спасения зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Business Insider.
Обычно стоимость такого клапана составляет порядка 11 тысяч долларов, в то время как волонтерам удалось изготовить его всего за 1 доллар. Больница в Италии, столкнувшись с огромным наплывом тяжелых пациентов с COVID-19, израсходовала все клапаны для аппаратов искусственной вентиляции легких. Поставщик предоставить необходимое оборудование не смог.
Узнав о проблеме, сотрудники итальянской компании Isinnova Кристиан Фракасси и Алессандро Рамайоли предложили больнице свой 3D-принтер для изготовления копий клапана. Энтузиасты обратились к компании-поставщику с просьбой предоставить чертежи необходимой детали.
Следует отметить, что инженерам не только не предоставили чертежи, но и пригрозили судом за нарушение патентных прав. В итоге волонтеры самостоятельно сняли все замеры и изготовили три варианта клапана.
По состоянию на 14 марта копии клапанов использовались для лечения 10 пациентов, находившихся в критическом состоянии.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/366056-italjjanskie_inhenery_spasli_10_ljudej_napechatav_defitsitnye_klapany_dlja_ivl._teperj_im_grozjat_sudom
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Не продуманная, истеричная реакция на ситуацию у Зеленского возможно связана с получением данных закрытого социологического исследования от социологических центров "Социс" и "Фонд Разумкова" по которым "поддерживают, или в основном поддерживают деятельность президента Украины Владимира Зеленского" 16,8% (Социс) и 19,1% (Разумков) респондентов соответственно. Опрос проводился по заказу ОПУ в период с 9 по 16 марта 2020 года.
Коломойский понял, что с репутацией Дубинского большой группы в ВР не получится, потому решил паралельно запустить Ткаченко и на этой "платформе" создать группу "Демократическая платформа" внутри "СН".
Наша группа работает по местам пассажиропотоков в Киеве. Средняя загруженность маршрутных такси - 120-140% от посадочной вместительности.
Аваков приехал в генпрокуратуру.
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Не продуманная, истеричная реакция на ситуацию у Зеленского возможно связана с получением данных закрытого социологического исследования от социологических центров "Социс" и "Фонд Разумкова" по которым "поддерживают, или в основном поддерживают деятельность президента Украины Владимира Зеленского" 16,8% (Социс) и 19,1% (Разумков) респондентов соответственно. Опрос проводился по заказу ОПУ в период с 9 по 16 марта 2020 года.
Коломойский понял, что с репутацией Дубинского большой группы в ВР не получится, потому решил паралельно запустить Ткаченко и на этой "платформе" создать группу "Демократическая платформа" внутри "СН".
Наша группа работает по местам пассажиропотоков в Киеве. Средняя загруженность маршрутных такси - 120-140% от посадочной вместительности.
Аваков приехал в генпрокуратуру.
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игрек, как ты этот сайтец нашел, сделанный пятиклассником на коленке или это ваш корпоративный ресурс? Начались первые испытания вакцины от коронавируса, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 8893
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Это модератор цензор.нет который систематически участвуют в нагнетании обстановки )))
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Да нет, не та сетуевина. Хотя один с белкой на голове пытался этот джекпот заполучить..... Скандал вышел знатный.
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Китайцы говорят от коронавируса помогает препарат от гриппа "Фавипиравир".
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Может и хватит, но в серийное производство запустили. Наверное не просто так.
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Точно, аж бородатого 1989 или восьмого, точно не помню года разработки, а вот поди ж ты, оказался самым лучшим, что смогло сделать прогрессивное человечество.
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Да? Это что то новенькое, про 1989 год..... Почалися перші випробування вакцини від коронавірусу, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 5692.
Фавипиравир (синоним T-705 , Avigan ) - это виростатик, который используется против инфекций различными РНК-вирусами . Как и структурно родственные противовирусные препараты T-1105 и T-1106, он относится к пиразинкарбоксамидам . Фавипиравир использовался во время эпидемии лихорадки Эбола 2014 года без обычного одобрения лекарств для человека
Тогда ВОЗ заявила, что это "является этически приемлемым в рамках эпидемии лихорадки Эбола в 2014 году использовать профилактические или лечебные препараты без доказательств эффективности у людей, если было продемонстрировано в экспериментах на животных многообещающие результаты." https://www.who.int/csr/resources/publications/*****/ethical-considerations/en/
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на инфорезизсте вроде попалось про 89 год (речь шла про открытие активного вещества, насколько помню, то бишь действующей основы или как там она называется, а не самого лекарства), досконально не помню.
Ну, а про Эболу не удивлён (хоть инфы и не знал)-нельзя, но когда очень хочется, то можно. Как-то так.
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"на инфорезизсте ..." Почалися перші випробування вакцини від коронавірусу, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 3755 Проверяй лучше всегда через "импортные" источники. С этой "панацеей" не все так просто.
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я в курсе, что та та ещё помойка, чуть лучше страны юа, но что подсунул ФБ, то и прочёл.
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The Avigan tablet was developed by the Fujifilm Group company, Toyama Chemical Co., Ltd., and is not distributed in the Japanese marketplace.

https://www.precisionvaccinations.com/avigan-favipiravir-t-705-broad-spectrum-inhibitor-viral-rna-polymerase

Avigan / Favipiravir

цікаво.. виробляється японцями але не для японців.
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и опять - с вытяжкой из мух, мышей и тараканов ?..
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да пусть хоть экстракт из яичников летучей мыши, лишь бы действовало. Недавно наткнулся в ФБ на писанину про Соса-Солу: ооооой, там ортофосфорная кислота, ооооой, там кошениль из насекомых и мышей, оооооой там же карамельный колер, а на самом деле крахмал. А ведь кто-то верит эттим фитодуракам.
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Китайцы вообще показали себя в этом кризисе очень достойно. Это просто ЦН не вкурсе положения дел.
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в Китае свыше 2 млн умерших и в день по 1500 кремациЙ инфицированых!!об этом написал китайский миллионер..Именно китайские военные..изобретатели "Чумы 21 века" выпустили из своей лаборатории в Ухани этот вирус Ухань-400.. "достойненько" повели себя)))
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https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE Почалися перші випробування вакцини від коронавірусу, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 1885

Почалися перші випробування вакцини від коронавірусу, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 55 Лахта винторогая, вы уже достали со своей теорией заговора с источников.сру. Кроме вас никто этих "китайских миллионеров" не видел и не читал. Почалися перші випробування вакцини від коронавірусу, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 890
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цю туфту розповсюджуй на росбалті,'лахта'!
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Где они это говорят? кому? Они вообще про фуфломицины не говорили
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он ваще то японский,разработан в 2015 годы.тестировался на на группе заболевших в китае.результаты впечатляющие-ускоряет выздоровление раза в 3-4
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а для сохранения душевного равновесия очень рекомендую разработку американских ученых из лабораторий штата Нью-Мексико. Если вы встревожены, нервничаете, одолевают сомнения и тревога, поможет препарат Phuckitall... Факитол принимать трижды в день по 0.1 г
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Якщо точніше, то гарні результати проти коронавірусу показали такі препарати, як: "хлорохінфосфат", "фавіпіравір" і "ремдесівір". Але 100% ефективності все одно ще немає.
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клінічні випробування ЗГІДНО ПРАВИЛ закінчені будуть нескоро..
тому ці і подібні новини-"для підняття духу'
це все лікування 'симптоматичне'..(
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а каким боком прививки до мутантов? Начались первые испытания вакцины от коронавируса, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7556шо за кацапские многохромосомные байки?
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Просто COVID-19 посмотрит на этот цирк, да и помрет со смеху.Начались первые испытания вакцины от коронавируса, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7771
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...Итальянские инженеры спасли 10 людей, напечатав дефицитные клапаны для ИВЛ. Теперь им грозят судомПроизводитель медицинского оборудования пригрозил подать в суд на группу добровольцев в Италии, которая напечатала на 3D-принтере клапан для реанимационного оборудования, используемого для спасения зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Business Insider.
Обычно стоимость такого клапана составляет порядка 11 тысяч долларов, в то время как волонтерам удалось изготовить его всего за 1 доллар. Больница в Италии, столкнувшись с огромным наплывом тяжелых пациентов с COVID-19, израсходовала все клапаны для аппаратов искусственной вентиляции легких. Поставщик предоставить необходимое оборудование не смог.
Узнав о проблеме, сотрудники итальянской компании Isinnova Кристиан Фракасси и Алессандро Рамайоли предложили больнице свой 3D-принтер для изготовления копий клапана. Энтузиасты обратились к компании-поставщику с просьбой предоставить чертежи необходимой детали.
Следует отметить, что инженерам не только не предоставили чертежи, но и пригрозили судом за нарушение патентных прав. В итоге волонтеры самостоятельно сняли все замеры и изготовили три варианта клапана.
По состоянию на 14 марта копии клапанов использовались для лечения 10 пациентов, находившихся в критическом состоянии.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/366056-italjjanskie_inhenery_spasli_10_ljudej_napechatav_defitsitnye_klapany_dlja_ivl._teperj_im_grozjat_sudom
...
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Ублюдки какие эти финансовые воротилы!
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МВФ це взагалі тотальний розвод роздає всім кредити і корупціонерам в тому числі, причому частина кредитів це облігації які ти не можеш продати і тримаєшь в ЗВР баластом
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Це величезний бізнес та сама калетра яка америкосами продається по 200 у.е. індусами поставляється на місцевий ринок приблизно по 600 грн
Те саме і з цими клапанами, але тут також є ризики в собівартість 11 тис включена страховка на випадок коли цей клапан порветься і пацієнт відійде на той світ.... Європа то не Україна там за помилку лікарів клініка може мілліонними позовами відбутись.
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Уже больше 81, берём попкорн и кайфуем
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Можно тотализатор устроить -- чья вакцина и метода победит первой: Немецкая, американская, или канадская?
Я на немцев ставлю!

Все буде гаразд полюбє...
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Победит та что будет доступной по цене
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Не бивает дорага, или дёшиво. Бивает -- дэньги есть, или дэньги нэту! -- сказал один грузин...*)
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большинству грузин прийдется лечить короновирус шаурмой
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немцы вроде уже испытывают правды не вакцину а лекарства на 400 тяжелых и 600 легких больных лекарство от эболы ! испытания пройдут 14 дней а там решат можно или нет всем прописывать !!! https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/remdesivir-corona-101.html

я думаю что вы поймете раз у вас флажок на аватаре с Дейчланд !
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Я про это чув, ещё с пару недель тому назад... -- корешок медик имеется... ...сливает потихоньку медицинские слухи...*)
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Суки, они что, считают себя умнее Комаровского?!
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Проблема у тому що для переходу на массове виробництво потрібно багато часу яке включає розширене тестування. Тому очікувати ліки можливо лише у кінці цього року
🤔
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Серьёзные ребята разрабатывают вакцину. Удачи успеха!
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А что началось раньше , эпидемия или испытания ?
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Уважаемые учёные , вирусологи , сделайте заодно , пожалуйста , и вакцину от Зе-вируса . Иначе капец Украине . Начались первые испытания вакцины от коронавируса, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 1589 .
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ето все хорошо конечно, но вакцина как максимум поможет при следующей вспышке заболевания - не в етот раз когда уже пандемия.
а скорее всего етот коронавирус будет мутировать каждый сезон - как ето происходит с вирусом гриппа - из одной корзины ети вирусята.
но вакцина нужна по любому и как можно быстрее.
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Интересно, а паникёры догадаются выдвинуть теорию, что нас собираются вакцинировать неспроста (для того ж вирус и запустили), что вакцина навсегда изменит наш геном, и мы станем теми, кем нас хотят видеть рептилоиды и всемирное правительство.
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Мэр Харькова на заседании горсовета, видимо, чтобы "успокоить" харьковчан, которые возмущаются на плохую работу городского транспорта, заявил:
"В Италии всё работает, и трамваи ходят, только там уже никто не ездит, одни трупики".
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В Сиэттле уже начали испытания.
Смотрел интервью с добровольцем, которому воткнули препарат.
В Израиле тоже начали тестирование на людях.
Еще месяца 3-4
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БТРы выставляют на въезде в Астану. Город закрывают
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'зупинити потоп греблею нашвидкоруч' (
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кстати, когда найдут вакцину, купят Х#йлу, для "слуг народа" и успокоятся. гарантия 100%. лет через пять до нас дойдет "гуманитарная помощь".
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не встигають.Це сумно,але ДИНАМІКА ЗАРАЖЕНЬ У СВІТІ ПОКАЗУЄ-винаХІД ЛІКІВ НАВІТЬ ЗА ПІВ РОКУ ВЖЕ ЗАПІЗНО(
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