 Почалися перші випробування вакцини від коронавірусу, - глава ВООЗ Гебреєсус

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ВООЗ у Twitter.
Директор організації Тедрос Адханом Гебреєсус розповів, що випробування вакцини почалося через два місяці після передачі генетичної послідовності коронавірусу.
"Перше випробування вакцини почалося лише через 60 днів після того, як була передана генетична послідовність коронавірусу. Це неймовірне досягнення. Ми дякуємо дослідникам з усього світу, які зібралися разом, щоб систематично оцінювати експериментальну терапію", - заявив глава ВООЗ.
При цьому він зазначив, що численні випробування з використанням різних методів можуть не дати чітких і переконливих доказів того, які методи лікування насправді допомагають врятувати життя.
Коломойский понял, что с репутацией Дубинского большой группы в ВР не получится, потому решил паралельно запустить Ткаченко и на этой "платформе" создать группу "Демократическая платформа" внутри "СН".
Наша группа работает по местам пассажиропотоков в Киеве. Средняя загруженность маршрутных такси - 120-140% от посадочной вместительности.
Аваков приехал в генпрокуратуру.
Фавипиравир (синоним T-705 , Avigan ) - это виростатик, который используется против инфекций различными РНК-вирусами . Как и структурно родственные противовирусные препараты T-1105 и T-1106, он относится к пиразинкарбоксамидам . Фавипиравир использовался во время эпидемии лихорадки Эбола 2014 года без обычного одобрения лекарств для человека
Тогда ВОЗ заявила, что это "является этически приемлемым в рамках эпидемии лихорадки Эбола в 2014 году использовать профилактические или лечебные препараты без доказательств эффективности у людей, если было продемонстрировано в экспериментах на животных многообещающие результаты." https://www.who.int/csr/resources/publications/*****/ethical-considerations/en/
Ну, а про Эболу не удивлён (хоть инфы и не знал)-нельзя, но когда очень хочется, то можно. Как-то так.
https://www.precisionvaccinations.com/avigan-favipiravir-t-705-broad-spectrum-inhibitor-viral-rna-polymerase
Avigan / Favipiravir
цікаво.. виробляється японцями але не для японців.
Лахта винторогая, вы уже достали со своей теорией заговора с источников.сру. Кроме вас никто этих "китайских миллионеров" не видел и не читал.
тому ці і подібні новини-"для підняття духу'
це все лікування 'симптоматичне'..(
Обычно стоимость такого клапана составляет порядка 11 тысяч долларов, в то время как волонтерам удалось изготовить его всего за 1 доллар. Больница в Италии, столкнувшись с огромным наплывом тяжелых пациентов с COVID-19, израсходовала все клапаны для аппаратов искусственной вентиляции легких. Поставщик предоставить необходимое оборудование не смог.
Узнав о проблеме, сотрудники итальянской компании Isinnova Кристиан Фракасси и Алессандро Рамайоли предложили больнице свой 3D-принтер для изготовления копий клапана. Энтузиасты обратились к компании-поставщику с просьбой предоставить чертежи необходимой детали.
Следует отметить, что инженерам не только не предоставили чертежи, но и пригрозили судом за нарушение патентных прав. В итоге волонтеры самостоятельно сняли все замеры и изготовили три варианта клапана.
По состоянию на 14 марта копии клапанов использовались для лечения 10 пациентов, находившихся в критическом состоянии.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/366056-italjjanskie_inhenery_spasli_10_ljudej_napechatav_defitsitnye_klapany_dlja_ivl._teperj_im_grozjat_sudom
...
Те саме і з цими клапанами, але тут також є ризики в собівартість 11 тис включена страховка на випадок коли цей клапан порветься і пацієнт відійде на той світ.... Європа то не Україна там за помилку лікарів клініка може мілліонними позовами відбутись.
Я на немцев ставлю!
Все буде гаразд полюбє...
я думаю что вы поймете раз у вас флажок на аватаре с Дейчланд !
🤔
Удачиуспеха!
а скорее всего етот коронавирус будет мутировать каждый сезон - как ето происходит с вирусом гриппа - из одной корзины ети вирусята.
но вакцина нужна по любому и как можно быстрее.
"В Италии всё работает, и трамваи ходят, только там уже никто не ездит, одни трупики".
Смотрел интервью с добровольцем, которому воткнули препарат.
В Израиле тоже начали тестирование на людях.
Еще месяца 3-4