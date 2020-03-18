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 Суспільство, Здоров'я
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 Під час карантину буде продовжено надання медичної допомоги пацієнтам, які її потребують за життєвими показаннями, - МОЗ

Надання медичної допомоги пацієнтам, які її потребують за життєвими показаннями, під час карантину продовжиться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я в телеграмі.

У повідомленні зазначається: "У мережі поширюється інформація про те, що у зв’язку з карантином в українських лікарнях нібито припиниться надання медичної допомоги, в тому числі при пологах або онкопацієнтам.

Міністерство охорони здоров’я України запевняє, що ця інформація не відповідає дійсності. Всі медичні послуги, ненадання яких несе серйозний ризик для життя та розвитку життєзагрожуючих станів або може призвести до розвитку критичних станів, мають надаватися в повному обсязі і вчасно.

Своєю чергою, МОЗ України направило в регіони рекомендації щодо відтермінування планових операцій та надання інших медичних послуг для запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

Довіряйте інформації тільки з надійних та перевірених джерел".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182535
 
 
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Идиоты, да нах кому упали ваши "рекомендации"?
ВЫ ОСТАНОВИЛИ ТРАНСПОРТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ.
Этого достаточно, чтоб прекратилось промышленное производство, операции, торговля и т.п.
Просто надо перестать ездить
Просто люди не могут добраться до работы - и все остановилось.
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Да дайте, нарешті, бубочкє 100 днів! І епоха гідн... бідності закінчеться!! Разом з грошми і економікою. Не заважайте...
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Так царь сказал . Как же его понять , если он постоянно несёт хрень ?
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Кіт Вчений

Совки мають використовувати для самоізоляції від вірусу синю ізоляційну стрічку

Во время карантина будет продолжено оказание медпомощи пациентам нуждающимся в ней по жизненным показаниям, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3584
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Кто будет помогать, если медсестры увольняются? Еще день-два и все будут сидеть по домам. И что тогда? Ото лишь бы сказать...
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