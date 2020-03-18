 Під час карантину буде продовжено надання медичної допомоги пацієнтам, які її потребують за життєвими показаннями, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я в телеграмі.

У повідомленні зазначається: "У мережі поширюється інформація про те, що у зв’язку з карантином в українських лікарнях нібито припиниться надання медичної допомоги, в тому числі при пологах або онкопацієнтам.



Міністерство охорони здоров’я України запевняє, що ця інформація не відповідає дійсності. Всі медичні послуги, ненадання яких несе серйозний ризик для життя та розвитку життєзагрожуючих станів або може призвести до розвитку критичних станів, мають надаватися в повному обсязі і вчасно.



Своєю чергою, МОЗ України направило в регіони рекомендації щодо відтермінування планових операцій та надання інших медичних послуг для запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

Довіряйте інформації тільки з надійних та перевірених джерел".

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